Прогноз кассовых сборов России на уикенде 22–25 октября

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ГЛУБЖЕ!
|SPPR
|1500
|30 000 000
|388 199
|20 000
|-
|2
|ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ
|PNR
|1200
|25 000 000
|323 499
|20 833
|-
|3
|ДОКТОР ЛИЗА
|BN
|1000
|20 000 000
|258 799
|20 000
|-
|4
|ДОВОД
|CAO
|800
|17 000 000
|219 979
|21 250
|-33
|5
|СЕМЕЙКА БИГФУТОВ
|VLG
|1000
|15 000 000
|194 099
|15 000
|-31
|6
|СТРЕЛЬЦОВ
|CP
|800
|13 000 000
|168 219
|16 250
|-47
|7
|ЧЕСТНЫЙ ВОР
|MG
|800
|10 000 000
|129 400
|12 500
|-48
|8
|ГУДБАЙ, АМЕРИКА
|CRP
|800
|9 000 000
|116 460
|11 250
|-57
|139 000 000
|1 798 654
Впервые в октябре на первую строчку таблицы должна будет подняться новинка. Комедия Михаила Сегала ГЛУБЖЕ! (SPPR) имеет широкую роспись, молодых и популярных актеров в касте и довольно пикантную тему сюжета. Все это должно привлечь в кинотеатры молодежную аудиторию, а она, как известно, сейчас самая киноходящая аудитория в стране. Скорее всего, что фильм заработает около 30 млн рублей, но он вполне может и удивить на старте.
Семейная комедия ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ (PNR) начинает свой прокат в формате превью. Однако, оно достаточно широкое, чтобы фильм с Робертом Де Ниро и Умой Турман смог сразу оказаться на второй строчке чарта. Оценить, насколько потенциальная целевая аудитория оповещена о превью очень сложно, поэтому острожно предположим, что проекту достанется порядка 25 млн рублей в первые четыре дня проката.
Еще один отечественный релиз драма ДОКТОР ЛИЗА (BN) с Чулпан Хаматовой в главной роли попробует дотянуться на старте до 20 млн рублей, что должно будет обеспечить ей бронзу таблицы лучших релизов уикенда. Проект явно рассчитан на длинный прокат, но яркий актерский состав и драматическая история про один день из жизни мецената Елизаветы Глинки не должны остаться незамеченной среди целевой аудитории и в первый уикенд.
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21.10.2020 Автор: БК