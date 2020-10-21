Прогноз кассовых сборов России на уикенде 22–25 октября


Весь пьедестал должны занять новинки!

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ГЛУБЖЕ! SPPR 1500 30 000 000 388 199 20 000 -
2 ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ PNR 1200 25 000 000 323 499 20 833 -
3 ДОКТОР ЛИЗА BN 1000 20 000 000 258 799 20 000 -
4 ДОВОД CAO 800 17 000 000 219 979 21 250 -33
5 СЕМЕЙКА БИГФУТОВ VLG 1000 15 000 000 194 099 15 000 -31
6 СТРЕЛЬЦОВ CP 800 13 000 000 168 219 16 250 -47
7 ЧЕСТНЫЙ ВОР MG 800 10 000 000 129 400 12 500 -48
8 ГУДБАЙ, АМЕРИКА CRP 800 9 000 000 116 460 11 250 -57
  139 000 000 1 798 654  

Впервые в октябре на первую строчку таблицы должна будет подняться новинка. Комедия Михаила Сегала ГЛУБЖЕ! (SPPR) имеет широкую роспись, молодых и популярных актеров в касте и довольно пикантную тему сюжета. Все это должно привлечь в кинотеатры молодежную аудиторию, а она, как известно, сейчас самая киноходящая аудитория в стране. Скорее всего, что фильм заработает около 30 млн рублей, но он вполне может и удивить на старте.

Семейная комедия ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ (PNR) начинает свой прокат в формате превью. Однако, оно достаточно широкое, чтобы фильм с Робертом Де Ниро и Умой Турман смог сразу оказаться на второй строчке чарта. Оценить, насколько потенциальная целевая аудитория оповещена о превью очень сложно, поэтому острожно предположим, что проекту достанется порядка 25 млн рублей в первые четыре дня проката.

Еще один отечественный релиз драма ДОКТОР ЛИЗА (BN) с Чулпан Хаматовой в главной роли попробует дотянуться на старте до 20 млн рублей, что должно будет обеспечить ей бронзу таблицы лучших релизов уикенда. Проект явно рассчитан на длинный прокат, но яркий актерский состав и драматическая история про один день из жизни мецената Елизаветы Глинки не должны остаться незамеченной среди целевой аудитории и в первый уикенд.
 

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21.10.2020 Автор: БК

Сборы

15—18.10
ДОВОД
CAO
26 012 510
1002
878 392 806
СТРЕЛЬЦОВ
CP
24 857 150
1221
331 468 211
СЕМЕЙКА БИГФУТОВ
VLG
22 338 137
1132
104 389 489
ГУДБАЙ, АМЕРИКА
CRP
21 557 857
1565
70 533 247
ЧЕСТНЫЙ ВОР
MG
19 320 480
964
63 554 246
АВАНГАРД: АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ
MG
14 739 623
1014
14 739 623
МУЛАН
WDS
9 025 819
477
393 225 418
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