Прогноз кассовых сборов России на уикенде 22–25 октября

Впервые в октябре на первую строчку таблицы должна будет подняться новинка. Комедия Михаила Сегала ГЛУБЖЕ! (SPPR) имеет широкую роспись, молодых и популярных актеров в касте и довольно пикантную тему сюжета. Все это должно привлечь в кинотеатры молодежную аудиторию, а она, как известно, сейчас самая киноходящая аудитория в стране. Скорее всего, что фильм заработает около 30 млн рублей, но он вполне может и удивить на старте.



Семейная комедия ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ (PNR) начинает свой прокат в формате превью. Однако, оно достаточно широкое, чтобы фильм с Робертом Де Ниро и Умой Турман смог сразу оказаться на второй строчке чарта. Оценить, насколько потенциальная целевая аудитория оповещена о превью очень сложно, поэтому острожно предположим, что проекту достанется порядка 25 млн рублей в первые четыре дня проката.



Еще один отечественный релиз драма ДОКТОР ЛИЗА (BN) с Чулпан Хаматовой в главной роли попробует дотянуться на старте до 20 млн рублей, что должно будет обеспечить ей бронзу таблицы лучших релизов уикенда. Проект явно рассчитан на длинный прокат, но яркий актерский состав и драматическая история про один день из жизни мецената Елизаветы Глинки не должны остаться незамеченной среди целевой аудитории и в первый уикенд.



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