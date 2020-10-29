Прогноз кассовых сборов России на уикенде 29 октября - 1 ноября


«Ведьмы» захватят лидерство в прокате

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ВЕДЬМЫ CAO 1500 80 000 000 1 038 556 53 333 -
2 ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ VLG 1000 40 000 000 519 278 40 000 -
3 ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ PNR 1200 35 000 000 454 368 29 167 -
4 ВДОВА CP 1200 17 000 000 220 693 14 167 -
5 ДОВОД CAO 500 12 000 000 155 783 24 000 -36
6 ГЛУБЖЕ! SPPR 800 10 000 000 129 820 12 500 -67
7 СЕМЕЙКА БИГФУТОВ VLG 800 9 000 000 116 838 11 250 -45
8 ПАПИНА ДОЧКА EXP 500 8 000 000 103 856 16 000 -
  211 000 000 2 739 193  

Лидером российского проката станет новый фильм Роберта Земекиса ВЕДЬМЫ (CAO). В этом ему поможет и долгое отсутствие блокбастеров и хеллоуин удачно выпавший в этом году на субботу. Пока сложно сказать насколько зритель массово готов вернуться в кинотеатры, поэтому острожно предположим, что фильм заработает около 80 млн рублей.

Анимационный релиз ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ (VLG) показывает хорошие предпродажи и скорее всего пойдет по стопам другого мультфильма прокатчика СЕМЕЙКИ БИГФУТОВ. Немецкий мультфильм может записать на свой счет около 40 млн рублей за четыре дня проката. 

Отечественный хоррор ВДОВА (СР) наконец добрался до экранов кинотеатров и попбробует собрать не менее 17 млн рублей к концу недели. Впрочем, учитывая все тот же День всех святых, проект может и преподнести приятный сюрприз. 

Семейный релиз ПАПИНА ДОЧКА (EXP) совсем не впечатляет уровнем предпродаж, однако нужно учесть, что проекты семейной направленности набирают оборот ближе к выходным, поэтому фильм с Омаром Си в главной роли вполне может и осилить планку в 8 млн рублей за уикенд.
 

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29.10.2020 Автор: БК

Сборы

22—25.10
ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ
PNR
49 705 053
1005
49 705 053
ГЛУБЖЕ!
SPPR
31 254 410
949
31 254 410
ДОВОД
CAO
19 196 170
950
905 956 103
СЕМЕЙКА БИГФУТОВ
VLG
16 691 381
836
124 866 120
ЛЮБОВЬ БЕЗ РАЗМЕРА
CRP
13 258 269
918
13 258 269
СТРЕЛЬЦОВ
CP
10 624 973
747
349 051 339
ДОКТОР ЛИЗА
BN
9 294 395
1128
9 520 416
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