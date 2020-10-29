Прогноз кассовых сборов России на уикенде 29 октября - 1 ноября

Лидером российского проката станет новый фильм Роберта Земекиса ВЕДЬМЫ (CAO). В этом ему поможет и долгое отсутствие блокбастеров и хеллоуин удачно выпавший в этом году на субботу. Пока сложно сказать насколько зритель массово готов вернуться в кинотеатры, поэтому острожно предположим, что фильм заработает около 80 млн рублей.



Анимационный релиз ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ (VLG) показывает хорошие предпродажи и скорее всего пойдет по стопам другого мультфильма прокатчика СЕМЕЙКИ БИГФУТОВ. Немецкий мультфильм может записать на свой счет около 40 млн рублей за четыре дня проката.



Отечественный хоррор ВДОВА (СР) наконец добрался до экранов кинотеатров и попбробует собрать не менее 17 млн рублей к концу недели. Впрочем, учитывая все тот же День всех святых, проект может и преподнести приятный сюрприз.



Семейный релиз ПАПИНА ДОЧКА (EXP) совсем не впечатляет уровнем предпродаж, однако нужно учесть, что проекты семейной направленности набирают оборот ближе к выходным, поэтому фильм с Омаром Си в главной роли вполне может и осилить планку в 8 млн рублей за уикенд.



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