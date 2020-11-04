Прогноз кассовых сборов России на уикенде 05 - 08 ноября

Лучшей из новинок расширенного праздничного уикенда должна стать военная драма ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ (СР). Рискнем предположить, что проекту покорится порядка 50 млн рублей за уикенд и этого скорее всего, не хватит, чтобы обогнать мощно стартовавших на прошлой неделе ВЕДЬМ (CAO).



Еще одна амбициозная новинка, отечественный хоррор КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУБОКАЯ (VLG) также должна попасть в тройку лучших релизов недели. У картины хорошие предпродажи и широкая роспись, поэтому она вполне может рассчитывать на результат в районе 35-40 млн рублей.



Анимационный фильм КОТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ (NKI) попробует воспользоваться лишним выходным днем, чтобы привлечь семейную аудиторию. Впрочем, конкуренция с другим мультфильмом ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ (VLG), который очень неплохо стартовал в прошлый уикенд, не позволит новинке прыгнуть выше головы. Предположим, что релиз заработает порядка 20 млн рублей.



Еще две новинки, триллеры ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ (SPPR) и В ЧУЖОЙ ШКУРЕ (MG) скорее всего замкнут десятку лучших релизов недели.



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