Прогноз кассовых сборов России на уикенде 05 - 08 ноября

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ВЕДЬМЫ
|CAO
|1500
|90 000 000
|1 160 542
|60 000
|-24
|2
|ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ
|CP
|1500
|50 000 000
|644 745
|33 333
|-
|3
|ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ
|PNR
|1200
|35 000 000
|451 322
|29 167
|-23
|4
|КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУБОКАЯ
|VLG
|1000
|35 000 000
|451 322
|35 000
|-
|5
|ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ
|VLG
|900
|25 000 000
|322 373
|27 778
|-18
|6
|КОТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ
|NKI
|1200
|20 000 000
|257 898
|16 667
|-
|7
|ДОВОД
|CAO
|400
|9 000 000
|116 054
|22 500
|-26
|8
|ГЛУБЖЕ!
|SPPR
|1000
|8 000 000
|103 159
|8 000
|-44
|9
|ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ
|SPPR
|800
|7 000 000
|90 264
|8 750
|-
|10
|В ЧУЖОЙ ШКУРЕ
|MG
|700
|6 000 000
|77 369
|8 571
|-
|285 000 000
|3 675 048
Лучшей из новинок расширенного праздничного уикенда должна стать военная драма ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ (СР). Рискнем предположить, что проекту покорится порядка 50 млн рублей за уикенд и этого скорее всего, не хватит, чтобы обогнать мощно стартовавших на прошлой неделе ВЕДЬМ (CAO).
Еще одна амбициозная новинка, отечественный хоррор КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУБОКАЯ (VLG) также должна попасть в тройку лучших релизов недели. У картины хорошие предпродажи и широкая роспись, поэтому она вполне может рассчитывать на результат в районе 35-40 млн рублей.
Анимационный фильм КОТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ (NKI) попробует воспользоваться лишним выходным днем, чтобы привлечь семейную аудиторию. Впрочем, конкуренция с другим мультфильмом ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ (VLG), который очень неплохо стартовал в прошлый уикенд, не позволит новинке прыгнуть выше головы. Предположим, что релиз заработает порядка 20 млн рублей.
Еще две новинки, триллеры ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ (SPPR) и В ЧУЖОЙ ШКУРЕ (MG) скорее всего замкнут десятку лучших релизов недели.
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04.11.2020 Автор: БК