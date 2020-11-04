Прогноз кассовых сборов России на уикенде 05 - 08 ноября


«Подольские курсанты» не смогут скинуть «Ведьм» с пьедестала

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ВЕДЬМЫ CAO 1500 90 000 000 1 160 542 60 000 -24
2 ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ CP 1500 50 000 000 644 745 33 333 -
3 ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ PNR 1200 35 000 000 451 322 29 167 -23
4 КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУБОКАЯ VLG 1000 35 000 000 451 322 35 000 -
5 ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ VLG 900 25 000 000 322 373 27 778 -18
6 КОТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ NKI 1200 20 000 000 257 898 16 667 -
7 ДОВОД CAO 400 9 000 000 116 054 22 500 -26
8 ГЛУБЖЕ! SPPR 1000 8 000 000 103 159 8 000 -44
9 ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ SPPR 800 7 000 000 90 264 8 750 -
10 В ЧУЖОЙ ШКУРЕ MG 700 6 000 000 77 369 8 571 -
  285 000 000 3 675 048  

Лучшей из новинок расширенного праздничного уикенда должна стать военная драма ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ (СР). Рискнем предположить, что проекту покорится порядка 50 млн рублей за уикенд и этого скорее всего, не хватит, чтобы обогнать мощно стартовавших на прошлой неделе ВЕДЬМ (CAO).

Еще одна амбициозная новинка, отечественный хоррор КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУБОКАЯ (VLG) также должна попасть в тройку лучших релизов недели. У картины хорошие предпродажи и широкая роспись, поэтому она вполне может рассчитывать на результат в районе 35-40 млн рублей.

Анимационный фильм КОТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ (NKI) попробует воспользоваться лишним выходным днем, чтобы привлечь семейную аудиторию. Впрочем, конкуренция с другим мультфильмом ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ (VLG), который очень неплохо стартовал в прошлый уикенд, не позволит новинке прыгнуть выше головы. Предположим, что релиз заработает порядка 20 млн рублей.

Еще две новинки, триллеры ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ (SPPR) и В ЧУЖОЙ ШКУРЕ (MG) скорее всего замкнут десятку лучших релизов недели.
 

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04.11.2020 Автор: БК

Сборы

29.10—01.11
ВЕДЬМЫ
CAO
121 005 348
1523
121 005 348
ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ
PNR
45 257 864
1100
116 684 854
ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ
VLG
31 470 040
1410
31 470 040
ГЛУБЖЕ!
SPPR
15 174 203
942
57 594 621
ВДОВА
CP
14 696 051
1287
14 696 051
ДОВОД
CAO
12 500 437
428
925 548 248
ПУСТОШЬ ТЬМЫ И ЗЛА
PRD
6 413 854
431
6 413 854
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