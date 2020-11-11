Прогноз кассовых сборов России на уикенде 12-15 ноября

Уикенд обещает упорную борьбу и плотные результаты во всей первой десятке релизов. Лучшей из новинок и лидером всего уикенда должен стать комедийный хоррор ДИЧЬ (UPI). У проекта не очень впечатляющие предпродажи, но эта особенность характерна для жанра. Релиз должен стать главным предложением для молодежной аудитории, которая сейчас является самым активным кинозрителем. Пока не ясно, как скажутся на общих результатах уикенда новые ограничения по посещаемости введенные в Москве, поэтому осторожно предположим, что картина заработает порядка 50 млн рублей.



Две отечественные новинки, НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА (СP) и ЦОЙ (CPR), также поборются за пьедестал. Но скорее всего место там найдется только для одного релиза. Комедия Виктора Шамирова показывает отменные предпродажи, что можно связать с фан-базой популярного одноименного веб-сериала. Как правило, фанатские релизы отлично работают в стартовый день, но потом скисают по ходу уикенда, поэтому цифра в 40 млн рублей за 4 дня проката кажется наиболее реалистичной. А вот драма Алексея Учителя пока ажиотажа не вызывает, но уж слишком силен бренд в название картины, чтобы показать результат менее 30 млн рублей за уикенд.



Еще две новинки поборются за внимание взыскательного зрителя. Историческая драма Андрея Кончаловского ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! (WDS) должна сработать на уровне двух предыдущих фильмов мэтра - РАЙ и ГРЕХ. Однако основной зрительский костяк релиза - столичная публика, поэтому новые ограничения, введенные в столице, так или иначе скажутся его сборах. Отчасти это касается и новой работы Томаса Винтенберга ЕЩЕ ПО ОДНОЙ (CPL), но его тематика вполне может прийти по душе и региональным киноманам. Оба проекта должны будут записать на свой счет около 13-15 млн рублей к концу недели.



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