Прогноз кассовых сборов России на уикенде 12-15 ноября


Комедийный хоррор «Дичь» должен возглавить прокат

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ДИЧЬ UPI 800 50 000 000 625 000 62 500 -
2 НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА CP 600 40 000 000 500 000 66 667 -
3 ВЕДЬМЫ CAO 1000 32 000 000 400 000 32 000 -51
4 ЦОЙ CRP 1000 30 000 000 375 000 30 000 -
5 ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ CP 1400 20 000 000 250 000 14 286 -46
6 ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ PNR 700 18 000 000 225 000 25 714 -40
7 ЕЩЕ ПО ОДНОЙ CPF 700 14 000 000 175 000 20 000 -
8 ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! WDS 600 14 000 000 175 000 23 333 -
9 ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ VLG 800 10 000 000 125 000 12 500 -43
10 КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУБОКАЯ VLG 700 8 000 000 100 000 11 429 -58
  236 000 000 2 950 000  

Уикенд обещает упорную борьбу и плотные результаты во всей первой десятке релизов. Лучшей из новинок и лидером всего уикенда должен стать комедийный хоррор ДИЧЬ (UPI). У проекта не очень впечатляющие предпродажи, но эта особенность характерна для жанра. Релиз должен стать главным предложением для молодежной аудитории, которая сейчас является самым активным кинозрителем. Пока не ясно, как скажутся на общих результатах уикенда новые ограничения по посещаемости введенные в Москве, поэтому осторожно предположим, что картина заработает порядка 50 млн рублей.

Две отечественные новинки, НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА (СP) и ЦОЙ (CPR), также поборются за пьедестал. Но скорее всего место там найдется только для одного релиза. Комедия Виктора Шамирова показывает отменные предпродажи, что можно связать с фан-базой популярного одноименного веб-сериала. Как правило, фанатские релизы отлично работают в стартовый день, но потом скисают по ходу уикенда, поэтому цифра в 40 млн рублей за 4 дня проката кажется наиболее реалистичной. А вот драма Алексея Учителя пока ажиотажа не вызывает, но уж слишком силен бренд в название картины, чтобы показать результат менее 30 млн рублей за уикенд.

Еще две новинки поборются за внимание взыскательного зрителя. Историческая драма Андрея Кончаловского ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! (WDS) должна сработать на уровне двух предыдущих фильмов мэтра - РАЙ и ГРЕХ. Однако основной зрительский костяк релиза - столичная публика, поэтому новые ограничения, введенные в столице, так или иначе скажутся его сборах. Отчасти это касается и новой работы Томаса Винтенберга ЕЩЕ ПО ОДНОЙ (CPL), но его тематика вполне может прийти по душе и региональным киноманам. Оба проекта должны будут записать на свой счет около 13-15 млн рублей к концу недели.
 

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11.11.2020 Автор: БК

Сборы

05—08.11
ВЕДЬМЫ
CAO
66 888 484
1533
254 269 853
ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ
CP
37 950 174
1607
53 230 427
ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ
PNR
30 175 600
780
170 420 447
КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУБОКАЯ
VLG
19 573 637
930
26 186 117
ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ
VLG
18 334 987
1456
68 776 868
КОТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ
NKI
11 983 984
1139
16 163 704
ДОВОД
CAO
9 551 960
275
942 426 510
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