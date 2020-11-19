Прогноз кассовых сборов России на уикенде 19-22 ноября

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА
|CP
|1200
|130 000 000
|1 712 103
|108 333
|-42
|2
|АФЕРА ПО-ГОЛЛИВУДСКИ
|VLG
|1000
|60 000 000
|790 202
|60 000
|-
|3
|СОЮЗ ЗВЕРЕЙ: СПАСЕНИЕ ДВУНОГИХ
|NKI
|1000
|22 000 000
|289 741
|22 000
|-
|4
|СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮЗИИ
|MGS
|1200
|20 000 000
|263 401
|16 667
|-
|5
|ЕЩЕ ПО ОДНОЙ
|CPF
|600
|13 000 000
|171 210
|21 667
|-33
|6
|КОЛДОВСТВО: НОВЫЙ РИТУАЛ
|SPPR
|650
|12 000 000
|158 040
|18 462
|-
|7
|ВЕДЬМЫ
|CAO
|1000
|10 000 000
|131 700
|10 000
|-63
|8
|ДИЧЬ
|UPI
|800
|10 000 000
|131 700
|12 500
|-59
|9
|ВЗАПЕРТИ
|CP
|800
|8 000 000
|105 360
|10 000
|-
|10
|БЕГ
|CRP
|700
|8 000 000
|105 360
|11 429
|-
|293 000 000
|3 858 817
Приятно удививший на прошлой неделе релиз НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА (CP) и на этой останется во главе таблицы лучших релизов. Даже со столь мощным стартом падение у комедии должно быть умеренным. Предположим, что в свой второй уикенд он заработает около 130 млн рублей.
Лучшей из новинок должна стать американская комедия АФЕРА ПО-ГОЛЛИВУДСКИ (VLG). Несомненно, сильный холдовер немного подпортит старт амбициозному новичку проката, однако мощный актерский состав и легкий жанр проекта должен обеспечить ему старт в районе 60 млн рублей.
Анимационный проект СОЮЗ ЗВЕРЕЙ: СПАСЕНИЕ ДВУНОГИХ (NKI) будет главным предложением для семейной аудитории. У мультфильма неплохие предпродажи и популярный в нашей стране концепт, поэтому ему вполне по силам взять планку в 22 млн рублей за 4 дня проката.
У отечественного триллера СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮЗИИ (MG) также достаточно популярный концепт, однако с предпродажами дела обстоят сложнее. Впрочем, дистрибьютор заявляет самую широкую роспись среди новинок, поэтому фильм вполне может разогнаться уже по ходу уикенда. Осторожно предположим, что ему покорится результат в 20 млн рублей.
Подростковый хоррор КОЛДОВСТВО: НОВЫЙ РИТУАЛ (SPPR) пока также не впечатляет предпродажами. Впрочем, это не удивительно − начинает сказываться усталось зрителя от жанра. Тем не менее сильный дистрибьютор и имя Джейсона Блума в продюсерах должны сыграть свою роль. Релиз может собрать порядка 12 млн рублей.
Психологический триллер ВЗАПЕРТИ начнет свой прокат в пятницу, что несколько уменьшит его стартовые цифры. Скорее всего, фильм с Сарой Полсон в главной роли сможет собрать около 8 млн рублей. Примерно на эту же сумму сможет рассчитывать российский триллер БЕГ (CRP).
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19.11.2020 Автор: БК