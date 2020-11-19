Прогноз кассовых сборов России на уикенде 19-22 ноября


«Непосредственно Каха» не уступит первое место

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА CP 1200 130 000 000 1 712 103 108 333 -42
2 АФЕРА ПО-ГОЛЛИВУДСКИ VLG 1000 60 000 000 790 202 60 000 -
3 СОЮЗ ЗВЕРЕЙ: СПАСЕНИЕ ДВУНОГИХ NKI 1000 22 000 000 289 741 22 000 -
4 СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮЗИИ MGS 1200 20 000 000 263 401 16 667 -
5 ЕЩЕ ПО ОДНОЙ CPF 600 13 000 000 171 210 21 667 -33
6 КОЛДОВСТВО: НОВЫЙ РИТУАЛ SPPR 650 12 000 000 158 040 18 462 -
7 ВЕДЬМЫ CAO 1000 10 000 000 131 700 10 000 -63
8 ДИЧЬ UPI 800 10 000 000 131 700 12 500 -59
9 ВЗАПЕРТИ CP 800 8 000 000 105 360 10 000 -
10 БЕГ CRP 700 8 000 000 105 360 11 429 -
  293 000 000 3 858 817  

Приятно удививший на прошлой неделе релиз НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА (CP) и на этой останется во главе таблицы лучших релизов. Даже со столь мощным стартом падение у комедии должно быть умеренным. Предположим, что в свой второй уикенд он заработает около 130 млн рублей.

Лучшей из новинок должна стать американская комедия АФЕРА ПО-ГОЛЛИВУДСКИ (VLG). Несомненно, сильный холдовер немного подпортит старт амбициозному новичку проката, однако мощный актерский состав и легкий жанр проекта должен обеспечить ему старт в районе 60 млн рублей.

Анимационный проект СОЮЗ ЗВЕРЕЙ: СПАСЕНИЕ ДВУНОГИХ (NKI) будет главным предложением для семейной аудитории. У мультфильма неплохие предпродажи и популярный в нашей стране концепт, поэтому ему вполне по силам взять планку в 22 млн рублей за 4 дня проката.

У отечественного триллера СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮЗИИ (MG) также достаточно популярный концепт, однако с предпродажами дела обстоят сложнее. Впрочем, дистрибьютор заявляет самую широкую роспись среди новинок, поэтому фильм вполне может разогнаться уже по ходу уикенда. Осторожно предположим, что ему покорится результат в 20 млн рублей. 

Подростковый хоррор КОЛДОВСТВО: НОВЫЙ РИТУАЛ (SPPR) пока также не впечатляет предпродажами. Впрочем, это не удивительно − начинает сказываться усталось зрителя от жанра. Тем не менее сильный дистрибьютор и имя Джейсона Блума в продюсерах должны сыграть свою роль. Релиз может собрать порядка 12 млн рублей.

Психологический триллер ВЗАПЕРТИ начнет свой прокат в пятницу, что несколько уменьшит его стартовые цифры. Скорее всего, фильм с Сарой Полсон в главной роли сможет собрать около 8 млн рублей. Примерно на эту же сумму сможет рассчитывать российский триллер БЕГ (CRP). 

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19.11.2020 Автор: БК

Сборы

12—15.11
НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА
CP
226 473 389
1367
226 473 389
ВЕДЬМЫ
CAO
27 711 908
1480
298 443 904
ДИЧЬ
UPI
24 843 928
881
24 843 928
ЕЩЕ ПО ОДНОЙ
CPF
19 476 790
460
20 018 640
ЦОЙ
CRP
15 601 359
1278
15 601 359
ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ
CP
14 956 584
1588
78 578 822
АКАДЕМИЯ МОНСТРОВ
MG
13 291 558
1134
13 291 558
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