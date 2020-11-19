Прогноз кассовых сборов России на уикенде 19-22 ноября

Приятно удививший на прошлой неделе релиз НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА (CP) и на этой останется во главе таблицы лучших релизов. Даже со столь мощным стартом падение у комедии должно быть умеренным. Предположим, что в свой второй уикенд он заработает около 130 млн рублей.

Лучшей из новинок должна стать американская комедия АФЕРА ПО-ГОЛЛИВУДСКИ (VLG). Несомненно, сильный холдовер немного подпортит старт амбициозному новичку проката, однако мощный актерский состав и легкий жанр проекта должен обеспечить ему старт в районе 60 млн рублей.

Анимационный проект СОЮЗ ЗВЕРЕЙ: СПАСЕНИЕ ДВУНОГИХ (NKI) будет главным предложением для семейной аудитории. У мультфильма неплохие предпродажи и популярный в нашей стране концепт, поэтому ему вполне по силам взять планку в 22 млн рублей за 4 дня проката.

У отечественного триллера СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮЗИИ (MG) также достаточно популярный концепт, однако с предпродажами дела обстоят сложнее. Впрочем, дистрибьютор заявляет самую широкую роспись среди новинок, поэтому фильм вполне может разогнаться уже по ходу уикенда. Осторожно предположим, что ему покорится результат в 20 млн рублей.

Подростковый хоррор КОЛДОВСТВО: НОВЫЙ РИТУАЛ (SPPR) пока также не впечатляет предпродажами. Впрочем, это не удивительно − начинает сказываться усталось зрителя от жанра. Тем не менее сильный дистрибьютор и имя Джейсона Блума в продюсерах должны сыграть свою роль. Релиз может собрать порядка 12 млн рублей.

Психологический триллер ВЗАПЕРТИ начнет свой прокат в пятницу, что несколько уменьшит его стартовые цифры. Скорее всего, фильм с Сарой Полсон в главной роли сможет собрать около 8 млн рублей. Примерно на эту же сумму сможет рассчитывать российский триллер БЕГ (CRP).

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19.11.2020 Автор: БК