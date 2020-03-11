Прогноз кассовых сборов России на уикенде 12–15 марта

Пост-праздничный уикенд не будет радовать большим количеством новинок, тем не менее, лидером уикенда должна стать одна из них. Фантастический боевик БЛАДШОТ (SPPR) с Вином Дизелем в главной роли достаточно уверенно должен возглавить недельный чарт с результатом около 200 млн. рублей.



Ещё одной новинкой, которой удастся попасть в десятку лучших по итогу недели станет сиквел хоррора двухгодичной давности КУКЛА 2: БРАМС (PRD). У фильма пока не очень высокий уровень предпродаж, так что предположим, что он начнет свой прокат несколько хуже предшевственника и сможет заполучить приблизительно 25 млн рублей.



Новый фильм итальянского визионера Маттео Гарроне ПИНОККИО (VLG) попробует привлечь как семейную аудиторию, так и избирательную публику. Однако, есть риск, что попытка усидеть на двух стульях может отпугнуть обе целевые аудитории проекта. Осторожно предположим, что релизу покорится порядка 20 млн рублей.

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