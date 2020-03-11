Прогноз кассовых сборов России на уикенде 12–15 марта

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|БЛАДШОТ
|SPPR
|1500
|200 000 000
|3 026 634
|133 333
|-
|2
|ВПЕРЕД
|WDS
|1000
|100 000 000
|1 513 317
|100 000
|-43
|3
|ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД»
|CP
|1400
|90 000 000
|1 361 985
|64 286
|-60
|4
|ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
|VLG
|1000
|55 000 000
|832 324
|55 000
|-44
|5
|ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА
|UPI
|1300
|50 000 000
|756 659
|38 462
|-49
|6
|ЛЕД 2
|SPPR
|1500
|30 000 000
|453 995
|20 000
|-55
|7
|КУКЛА 2: БРАМС
|PRD
|1000
|25 000 000
|378 329
|25 000
|-
|8
|ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ
|SPPR
|1100
|22 000 000
|332 930
|20 000
|-61
|9
|ПИНОККИО
|VLG
|800
|20 000 000
|302 663
|25 000
|-
|592 000 000
|8 958 838
Пост-праздничный уикенд не будет радовать большим количеством новинок, тем не менее, лидером уикенда должна стать одна из них. Фантастический боевик БЛАДШОТ (SPPR) с Вином Дизелем в главной роли достаточно уверенно должен возглавить недельный чарт с результатом около 200 млн. рублей.
Ещё одной новинкой, которой удастся попасть в десятку лучших по итогу недели станет сиквел хоррора двухгодичной давности КУКЛА 2: БРАМС (PRD). У фильма пока не очень высокий уровень предпродаж, так что предположим, что он начнет свой прокат несколько хуже предшевственника и сможет заполучить приблизительно 25 млн рублей.
Новый фильм итальянского визионера Маттео Гарроне ПИНОККИО (VLG) попробует привлечь как семейную аудиторию, так и избирательную публику. Однако, есть риск, что попытка усидеть на двух стульях может отпугнуть обе целевые аудитории проекта. Осторожно предположим, что релизу покорится порядка 20 млн рублей.
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