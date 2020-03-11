Прогноз кассовых сборов России на уикенде 12–15 марта


Кинокомикс «Бладшот» станет лидером уикенда

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 БЛАДШОТ SPPR 1500 200 000 000 3 026 634 133 333 -
2 ВПЕРЕД WDS 1000 100 000 000 1 513 317 100 000 -43
3 ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД» CP 1400 90 000 000 1 361 985 64 286 -60
4 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ VLG 1000 55 000 000 832 324 55 000 -44
5 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА UPI 1300 50 000 000 756 659 38 462 -49
6 ЛЕД 2 SPPR 1500 30 000 000 453 995 20 000 -55
7 КУКЛА 2: БРАМС PRD 1000 25 000 000 378 329 25 000 -
8 ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ SPPR 1100 22 000 000 332 930 20 000 -61
9 ПИНОККИО VLG 800 20 000 000 302 663 25 000 -
  592 000 000 8 958 838  

Пост-праздничный уикенд не будет радовать большим количеством новинок, тем не менее, лидером уикенда должна стать одна из них. Фантастический боевик БЛАДШОТ (SPPR) с Вином Дизелем в главной роли достаточно уверенно должен возглавить недельный чарт с результатом около 200 млн. рублей.

Ещё одной новинкой, которой удастся попасть в десятку лучших по итогу недели станет сиквел хоррора двухгодичной давности КУКЛА 2: БРАМС (PRD). У фильма пока не очень высокий уровень предпродаж, так что предположим, что он начнет свой прокат несколько хуже предшевственника и сможет заполучить приблизительно 25 млн рублей.


Новый фильм итальянского визионера Маттео Гарроне ПИНОККИО (VLG) попробует привлечь как семейную аудиторию, так и избирательную публику. Однако, есть риск, что попытка усидеть на двух стульях может отпугнуть обе целевые аудитории проекта. Осторожно предположим, что релизу покорится порядка 20 млн рублей.

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11.03.2020 Автор: БК

Сборы

05—08.03
ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД»
CP
232 951 329
1978
234 048 226
ВПЕРЕД
WDS
197 436 110
1631
197 436 110
ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА
UPI
104 790 006
1193
104 790 006
ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
VLG
102 885 452
688
1 150 038 894
ЛЕД 2
SPPR
70 058 459
1330
1 478 876 573
ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ
SPPR
66 755 928
1048
66 915 764
УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА
UPI
33 796 200
1666
567 266 308
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