Прогноз кассовых сборов России на уикенде 05 – 08 марта

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ВПЕРЕД
|WDS
|1000
|250 000 000
|3 783 293
|250 000
|-
|2
|ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД»
|CP
|1400
|230 000 000
|3 480 630
|164 286
|-
|3
|ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА
|UPI
|1300
|100 000 000
|1 513 317
|76 923
|-
|4
|ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
|VLG
|800
|80 000 000
|1 210 654
|100 000
|-53
|5
|ОДИН ВДОХ
|CRP
|1000
|75 000 000
|1 134 988
|75 000
|-
|6
|ЛЕД 2
|SPPR
|1500
|45 000 000
|680 993
|30 000
|-67
|7
|ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ
|SPPR
|1100
|35 000 000
|529 661
|31 818
|-
|8
|УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА
|UPI
|1500
|33 000 000
|499 395
|22 000
|-70
|9
|СОНИК В КИНО
|CPP
|1000
|30 000 000
|453 995
|30 000
|-64
|878 000 000
|13 286 925
В первый полноценный мартовский уикенд в борьбе за первое место сойдутся мультфильм ВПЕРЕД (WDS) и комедия ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД» (CP). У обоих проектов есть все предпосылки чтобы взобраться на вершину чарта, но, мы предположим, что с результатом 250 млн рублей победа останется за анимационным релизом, который за счет расширенного уикенда должен привлечь максимально широкую семейную аудиторию. Фильм с Милошем Биковичем должен не сильно отстать и записать на свой счет около 230 млн рублей за четыре дня проката.
Пока неоднозначно видится судьба триллера ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА (UPI). У фильма высокие ожидания и отличная зарубежная критика, но достаточно низкий уровень предпродаж. Все же рискнем предположить, что новой реинкарнации знаменитой истории покорится рубеж в 100 млн рублей. А вот у его главного жанрового конкурента на дате, хоррора ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ (SPPR), дела должны обстоять несколько хуже. Возможно, ремейку сериала 1977 года удасться заработать около 35 млн рублей.
Биографическая драма ОДИН ВДОХ (CPR) в праздничный уикенд попробует привлечь как женскую аудиторию, так и любителей духоподъемных историй. Отечественный релиз уже имеет обширную фан-базу среди поклонников дайвинга, но насколько он сможет завлечь стороннего зрителя − вопрос остается открытым. Предположим, что его недельные сборы остановятся в районе 75 млн рублей.
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