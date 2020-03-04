Прогноз кассовых сборов России на уикенде 05 – 08 марта

В первый полноценный мартовский уикенд в борьбе за первое место сойдутся мультфильм ВПЕРЕД (WDS) и комедия ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД» (CP). У обоих проектов есть все предпосылки чтобы взобраться на вершину чарта, но, мы предположим, что с результатом 250 млн рублей победа останется за анимационным релизом, который за счет расширенного уикенда должен привлечь максимально широкую семейную аудиторию. Фильм с Милошем Биковичем должен не сильно отстать и записать на свой счет около 230 млн рублей за четыре дня проката.

Пока неоднозначно видится судьба триллера ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА (UPI). У фильма высокие ожидания и отличная зарубежная критика, но достаточно низкий уровень предпродаж. Все же рискнем предположить, что новой реинкарнации знаменитой истории покорится рубеж в 100 млн рублей. А вот у его главного жанрового конкурента на дате, хоррора ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ (SPPR), дела должны обстоять несколько хуже. Возможно, ремейку сериала 1977 года удасться заработать около 35 млн рублей.

Биографическая драма ОДИН ВДОХ (CPR) в праздничный уикенд попробует привлечь как женскую аудиторию, так и любителей духоподъемных историй. Отечественный релиз уже имеет обширную фан-базу среди поклонников дайвинга, но насколько он сможет завлечь стороннего зрителя − вопрос остается открытым. Предположим, что его недельные сборы остановятся в районе 75 млн рублей.

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