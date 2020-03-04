Прогноз кассовых сборов России на уикенде 05 – 08 марта


В борьбе за первое место сойдутся «Отель «Белград» и «Вперед»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ВПЕРЕД WDS 1000 250 000 000 3 783 293 250 000 -
2 ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД» CP 1400 230 000 000 3 480 630 164 286 -
3 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА UPI 1300 100 000 000 1 513 317 76 923 -
4 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ VLG 800 80 000 000 1 210 654 100 000 -53
5 ОДИН ВДОХ CRP 1000 75 000 000 1 134 988 75 000 -
6 ЛЕД 2 SPPR 1500 45 000 000 680 993 30 000 -67
7 ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ SPPR 1100 35 000 000 529 661 31 818 -
8 УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА UPI 1500 33 000 000 499 395 22 000 -70
9 СОНИК В КИНО CPP 1000 30 000 000 453 995 30 000 -64
  878 000 000 13 286 925  

В первый полноценный мартовский уикенд в борьбе за первое место сойдутся мультфильм ВПЕРЕД (WDS) и комедия ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД» (CP). У обоих проектов есть все предпосылки чтобы взобраться на вершину чарта, но, мы предположим, что с результатом 250 млн рублей победа останется за анимационным релизом, который за счет расширенного уикенда должен привлечь максимально широкую семейную аудиторию. Фильм с Милошем Биковичем должен не сильно отстать и записать на свой счет около 230 млн рублей за четыре дня проката.

Пока неоднозначно видится судьба триллера ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА (UPI). У фильма высокие ожидания и отличная зарубежная критика, но достаточно низкий уровень предпродаж. Все же рискнем предположить, что новой реинкарнации знаменитой истории покорится рубеж в 100 млн рублей. А вот у его главного жанрового конкурента на дате, хоррора ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ (SPPR), дела должны обстоять несколько хуже. Возможно, ремейку сериала 1977 года удасться заработать около 35 млн рублей.

Биографическая драма ОДИН ВДОХ (CPR) в праздничный уикенд попробует привлечь как женскую аудиторию, так и любителей духоподъемных историй. Отечественный релиз уже имеет обширную фан-базу среди поклонников дайвинга, но насколько он сможет завлечь стороннего зрителя − вопрос остается открытым. Предположим, что его недельные сборы остановятся в районе 75 млн рублей.

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04.03.2020 Автор: БК

Сборы

27.02—01.03
ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
VLG
180 037 930
975
985 852 747
ЛЕД 2
SPPR
145 859 588
1974
1 371 805 138
УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА
UPI
116 885 454
1802
511 506 592
СОНИК В КИНО
CPP
96 181 228
2045
614 008 912
ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО ЛЕСА
CP
47 498 682
1780
47 498 682
ЗОВ ПРЕДКОВ
WDS
45 707 127
957
177 254 110
КАЛАШНИКОВ
MG
21 988 785
1357
106 118 394
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