Прогноз кассовых сборов России на уикенде 27 февраля–01 марта


«Джентльмены» станут первыми на третьей неделе проката

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ VLG 800 150 000 000 2 289 377 187 500 -39
2 ЛЕД 2 SPPR 1500 130 000 000 1 984 127 86 667 -56
3 УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА UPI 1800 100 000 000 1 526 252 55 556 -61
4 СОНИК В КИНО CPP 1600 90 000 000 1 373 626 56 250 -59
5 ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО ЛЕСА CP 1200 45 000 000 686 813 37 500 -
6 ЗОВ ПРЕДКОВ FOX 1000 35 000 000 534 188 35 000 -58
7 КАЛАШНИКОВ MG 1500 25 000 000 381 563 16 667 -57
8 ПУШКИ АКИМБО CAE 700 18 000 000 274 725 25 714 -
9 ПРОСТО ПОМИЛОВАТЬ CAO 400 13 000 000 198 413 32 500 -
10 ПЕРЕВОДЧИКИ MG 800 10 000 000 152 625 12 500 -
  616 000 000 9 401 709  

Удивительно, но похоже, что за певое место топа на этой неделе поборются два фильма стартовавшие аж два уикенда назад. Но, если тогда победа драмы ЛЕД 2 (SPPR) была безоговорочной, то сейчас выиграть в этом противостоянии может фильм Гая Ричи ДЖЕНТЛЬМЕНЫ (VLG). 

Новинки недели вряд ли смогут особо порадовать кинотеатры. Лучшим из них должен стать отечественных хоррор ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО ЛЕСА (CP). У фильма не самые высокие ожидания и предпродажи, но броское название и хорошая роспись должны сделать свое дело. К тому же, крупных представителей жанра в прокате не было давно. Предположим, что фильму покорится отметка в районе 45 млн рублей. 

Хулиганский проект ПУШКИ АКИМБО (CAE) попробует привлечь киноманскую аудиторию, но есть ощущение, что фильму для этого не хватает событийности. Вот и предпродажи у него совсем не впечатляют. Скорее всего, фильм заработает порядка 15-20 млн рублей по итогу недели.

Еще две новинки попадут в десятку лучших по итогу уикенда. Это судебная драма ПРОСТО ПОМИЛОВАТЬ (CAO) и франко-бельгийский триллер с интернациональным кастом ПЕРЕВОДЧИКИ (MG). Оба проекта рассчитаны на узкий зрительский сегмент и вряд ли смогут показать результат больше 15 млн рублей за четыре дня проката. 

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен    

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 20–23 февраля

26.02.2020 Автор: БК

Сборы

20—23.02
ЛЕД 2
SPPR
312 422 312
1873
1 082 930 633
УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА
UPI
269 115 637
1782
282 182 040
ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
VLG
261 050 724
1085
666 445 862
СОНИК В КИНО
CPP
244 452 934
2042
421 866 418
ЗОВ ПРЕДКОВ
FOX
89 104 535
945
89 104 535
КАЛАШНИКОВ
MG
57 896 310
1383
57 896 310
ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ХАРЛИ КВИНН
CAO
15 683 099
1651
431 911 617
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 