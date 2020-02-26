Прогноз кассовых сборов России на уикенде 27 февраля–01 марта

Удивительно, но похоже, что за певое место топа на этой неделе поборются два фильма стартовавшие аж два уикенда назад. Но, если тогда победа драмы ЛЕД 2 (SPPR) была безоговорочной, то сейчас выиграть в этом противостоянии может фильм Гая Ричи ДЖЕНТЛЬМЕНЫ (VLG).

Новинки недели вряд ли смогут особо порадовать кинотеатры. Лучшим из них должен стать отечественных хоррор ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО ЛЕСА (CP). У фильма не самые высокие ожидания и предпродажи, но броское название и хорошая роспись должны сделать свое дело. К тому же, крупных представителей жанра в прокате не было давно. Предположим, что фильму покорится отметка в районе 45 млн рублей.

Хулиганский проект ПУШКИ АКИМБО (CAE) попробует привлечь киноманскую аудиторию, но есть ощущение, что фильму для этого не хватает событийности. Вот и предпродажи у него совсем не впечатляют. Скорее всего, фильм заработает порядка 15-20 млн рублей по итогу недели.

Еще две новинки попадут в десятку лучших по итогу уикенда. Это судебная драма ПРОСТО ПОМИЛОВАТЬ (CAO) и франко-бельгийский триллер с интернациональным кастом ПЕРЕВОДЧИКИ (MG). Оба проекта рассчитаны на узкий зрительский сегмент и вряд ли смогут показать результат больше 15 млн рублей за четыре дня проката.

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