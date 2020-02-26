Прогноз кассовых сборов России на уикенде 27 февраля–01 марта

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
|VLG
|800
|150 000 000
|2 289 377
|187 500
|-39
|2
|ЛЕД 2
|SPPR
|1500
|130 000 000
|1 984 127
|86 667
|-56
|3
|УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА
|UPI
|1800
|100 000 000
|1 526 252
|55 556
|-61
|4
|СОНИК В КИНО
|CPP
|1600
|90 000 000
|1 373 626
|56 250
|-59
|5
|ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО ЛЕСА
|CP
|1200
|45 000 000
|686 813
|37 500
|-
|6
|ЗОВ ПРЕДКОВ
|FOX
|1000
|35 000 000
|534 188
|35 000
|-58
|7
|КАЛАШНИКОВ
|MG
|1500
|25 000 000
|381 563
|16 667
|-57
|8
|ПУШКИ АКИМБО
|CAE
|700
|18 000 000
|274 725
|25 714
|-
|9
|ПРОСТО ПОМИЛОВАТЬ
|CAO
|400
|13 000 000
|198 413
|32 500
|-
|10
|ПЕРЕВОДЧИКИ
|MG
|800
|10 000 000
|152 625
|12 500
|-
|616 000 000
|9 401 709
Удивительно, но похоже, что за певое место топа на этой неделе поборются два фильма стартовавшие аж два уикенда назад. Но, если тогда победа драмы ЛЕД 2 (SPPR) была безоговорочной, то сейчас выиграть в этом противостоянии может фильм Гая Ричи ДЖЕНТЛЬМЕНЫ (VLG).
Новинки недели вряд ли смогут особо порадовать кинотеатры. Лучшим из них должен стать отечественных хоррор ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО ЛЕСА (CP). У фильма не самые высокие ожидания и предпродажи, но броское название и хорошая роспись должны сделать свое дело. К тому же, крупных представителей жанра в прокате не было давно. Предположим, что фильму покорится отметка в районе 45 млн рублей.
Хулиганский проект ПУШКИ АКИМБО (CAE) попробует привлечь киноманскую аудиторию, но есть ощущение, что фильму для этого не хватает событийности. Вот и предпродажи у него совсем не впечатляют. Скорее всего, фильм заработает порядка 15-20 млн рублей по итогу недели.
Еще две новинки попадут в десятку лучших по итогу уикенда. Это судебная драма ПРОСТО ПОМИЛОВАТЬ (CAO) и франко-бельгийский триллер с интернациональным кастом ПЕРЕВОДЧИКИ (MG). Оба проекта рассчитаны на узкий зрительский сегмент и вряд ли смогут показать результат больше 15 млн рублей за четыре дня проката.
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