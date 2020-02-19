Прогноз кассовых сборов России на 20–23 февраля

Несмотря на старт достаточно серьезных соперников, в свой второй уикенд фильм Жоры Крыжовникова ЛЕД 2 (SPPR) обойдется минимальным падением и с результатом 400 млн рублей останется во главе списка самых кассовых релизов недели.

Лучшей из новинок должна стать приключенческая лента УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА (UPI). Изначально относительно этого фильма были самые высокие ожидания, которые подтверждали и прекрасные сборы в украинском прокате. Однако, негативные отзывы из-за рубежа, которые несколько остудили пыл самых преданных фанатов Роберта Дауни младшего, да и слишком серьезное конкурентное окружение с не самым высоким уровнем предпродаж, внесли определенные сомнения. Впрочем, учитывая широкую роспись и семейную направленность проекта, можно предположить, что меньше 320 млн рублей за четыре дня проката фильм точно не соберет.

Еще одна новинка, направленая на семейную аудиторию, − ЗОВ ПРЕДКОВ (FOX) − скорее всего станет главной жертвой переполненного кассовыми проектами уикенда. Есть опасность, что из-за наличия более именитых соперников экранизация повести Джека Лондона не сможет в полной мере выработать свой потенциал. К концу недели на счету релиза окажется порядка 70 млн рублей.

Российская биографическа драма КАЛАШНИКОВ (MG) станет главным предложением в День защитника отечества для любителей патриотического кино. У фильма достаточно обширная рекламная кампания, правда предпродажи пока на невысоком уровне. Осторожно предположим, что фильм сможет освоить около 45 млн рублей за уикенд.

Полноценно в этот четверг стартует СОНИК В КИНО (CPP), чья превью-неделя, впрочем, с точки зрения росписи и так была достаточно широкой. В такой ситуации сложно предположить дальнейшую судьбу релиза, но рискнем поставить на то, ему покорится результат в районе 200 млн рублей.

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19.02.2020 Автор: БК