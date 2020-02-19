Прогноз кассовых сборов России на 20–23 февраля


«Лед 2» не уступит «Доктору Дулиттлу»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ЛЕД 2 SPPR 1500 400 000 000 6 280 421 266 667 -31
2 УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА UPI 1800 320 000 000 5 024 337 177 778 -
3 СОНИК В КИНО CPP 1600 200 000 000 3 140 210 125 000 -
4 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ VLG 1000 180 000 000 2 826 189 180 000 -34
5 ЗОВ ПРЕДКОВ FOX 1000 70 000 000 1 099 074 70 000 -
6 КАЛАШНИКОВ MG 1000 45 000 000 706 547 45 000 -
7 ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ХАРЛИ КВИНН CAO 1500 18 000 000 282 619 12 000 -78
  1 233 000 000 19 359 397  

Несмотря на старт достаточно серьезных соперников, в свой второй уикенд фильм Жоры Крыжовникова ЛЕД 2 (SPPR) обойдется минимальным падением и с результатом 400 млн рублей останется во главе списка самых кассовых релизов недели.

Лучшей из новинок должна стать приключенческая лента УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА (UPI). Изначально относительно этого фильма были самые высокие ожидания, которые подтверждали и прекрасные сборы в украинском прокате. Однако, негативные отзывы из-за рубежа, которые несколько остудили пыл самых преданных фанатов Роберта Дауни младшего, да и слишком серьезное конкурентное окружение с не самым высоким уровнем предпродаж, внесли определенные сомнения. Впрочем, учитывая широкую роспись и семейную направленность проекта, можно предположить, что меньше 320 млн рублей за четыре дня проката фильм точно не соберет.

Еще одна новинка, направленая на семейную аудиторию, − ЗОВ ПРЕДКОВ (FOX) − скорее всего станет главной жертвой переполненного кассовыми проектами уикенда. Есть опасность, что из-за наличия более именитых соперников экранизация повести Джека Лондона не сможет в полной мере выработать свой потенциал. К концу недели на счету релиза окажется порядка 70 млн рублей. 

Российская биографическа драма КАЛАШНИКОВ (MG) станет главным предложением в День защитника отечества для любителей патриотического кино. У фильма достаточно обширная рекламная кампания, правда предпродажи пока на невысоком уровне. Осторожно предположим, что фильм сможет освоить около 45 млн рублей за уикенд.

Полноценно в этот четверг стартует СОНИК В КИНО (CPP), чья превью-неделя, впрочем, с точки зрения росписи и так была достаточно широкой. В такой ситуации сложно предположить дальнейшую судьбу релиза, но рискнем поставить на то, ему покорится результат в районе 200 млн рублей.

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Прогноз кассовых сборов России на 13–16 февраля

19.02.2020 Автор: БК

Сборы

13—16.02
ЛЕД 2
SPPR
610 029 155
1873
610 029 155
ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
VLG
292 079 940
1083
292 079 940
СОНИК В КИНО
CPP
135 288 519
1503
135 288 519
ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ХАРЛИ КВИНН
CAO
85 841 490
1906
393 682 141
ХОЛОП
CP
22 767 206
492
3 151 658 108
СКАНДАЛ
CP
20 867 759
845
20 867 759
1917
UPI
19 962 349
576
264 811 441
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