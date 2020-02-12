Прогноз кассовых сборов России на 13–16 февраля

Несмотря на то, что мелодрама ЛЕД 2 (SPPR) начнет свой прокат не в четверг, а в пятницу, это не помешает ей возглавить список самых кассовых фильмов по итогу всей недели. Сиквел фильма 2018 года имеет высокие рейтинги ожидания и отличные предпродажи, что вполне может вылиться в 550 млн рублей.



Другая долгожданная новинка, новый фильм Гая Ричи ДЖЕНТЛЬМЕНЫ (VLG), попробует привлечь мужскую аудиторию и тех, кому по той или иной причине не интересен фильм Жоры Крыжовникова. У проекта также хорошие предпродажи и крайне успешный старт в кинопрокате Украины, что должно настраивать на самый позитивный лад. Конечно, такие фильмы как правило становятся сарафаными хитами, но и старт в районе 200 млн рублей можно предположить вполне достижимым результатом.



Приключенческий фильм семейной напрвленности СОНИК В КИНО (CPP) начнет свой прокат с 13 феврфля в формате превью. Роспись фильма прямо пропорциональна количеству залов в кинотеатре (в сутки площадкам разврешено ставить столько сеансов, сколько залов в их кинотеатре). Предугадать, как в таких условиях может стартовать проект, очень сложно. Рискнем предположить, что экранизации культовой игры покорится отметка в 70 млн рублей.



Получив премию Оскар» в номинации «Лучший грим», до российского проката добралась драма СКАНДАЛ (СР). У фильма звездный каст, включающий Шарлиз Терон, Николь Кидман и Марго Робби, однако, не самая привлекательная для отечественного рынка тематика. Скорее всего, сборы фильма по итогу всего уикенда окажутся в районе 28 млн рублей.

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Прогноз кассовых сборов России на 6–9 февраля

12.02.2020 Автор: БК