Прогноз кассовых сборов России на 13–16 февраля


«Лед 2» и «Джентльмены» возглавят прокат

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ЛЕД 2 SPPR 1500 550 000 000 8 723 236 366 667 -
2 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ VLG 1000 200 000 000 3 172 086 200 000 -
3 ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ХАРЛИ КВИНН CAO 1600 85 000 000 1 348 136 53 125 -64
4 СОНИК В КИНО CPP 1600 70 000 000 1 110 230 43 750 -
5 ХОЛОП CP 1500 30 000 000 475 813 20 000 -41
6 СКАНДАЛ CP 1000 28 000 000 444 092 28 000 -
7 1917 UPI 700 28 000 000 444 092 40 000 -55
8 МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ SPPR 800 25 000 000 396 511 31 250 -44
9 ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА SPPR 1500 18 000 000 285 488 12 000 -66
10 ИГРЫ С ОГНЕМ CPP 800 14 000 000 222 046 17 500 -61
  1 048 000 000 16 621 729  

Несмотря на то, что мелодрама ЛЕД 2 (SPPR) начнет свой прокат не в четверг, а в пятницу, это не помешает ей возглавить список самых кассовых фильмов по итогу всей недели. Сиквел фильма 2018 года имеет высокие рейтинги ожидания и отличные предпродажи, что вполне может вылиться в 550 млн рублей. 

Другая долгожданная новинка, новый фильм Гая Ричи ДЖЕНТЛЬМЕНЫ (VLG), попробует привлечь мужскую аудиторию и тех, кому по той или иной причине не интересен фильм Жоры Крыжовникова. У проекта также хорошие предпродажи и крайне успешный старт в кинопрокате Украины, что должно настраивать на самый позитивный лад. Конечно, такие фильмы как правило становятся сарафаными хитами, но и старт в районе 200 млн рублей можно предположить вполне достижимым результатом.

Приключенческий фильм семейной напрвленности СОНИК В КИНО (CPP) начнет свой прокат с 13 феврфля в формате превью. Роспись фильма прямо пропорциональна количеству залов в кинотеатре (в сутки площадкам разврешено ставить столько сеансов, сколько залов в их кинотеатре). Предугадать, как в таких условиях может стартовать проект, очень сложно. Рискнем предположить, что экранизации культовой игры покорится отметка в 70 млн рублей.

Получив премию Оскар» в номинации «Лучший грим», до российского проката добралась драма СКАНДАЛ (СР). У фильма звездный каст, включающий Шарлиз Терон, Николь Кидман и Марго Робби, однако, не самая привлекательная для отечественного рынка тематика. Скорее всего, сборы фильма по итогу всего уикенда окажутся в районе 28 млн рублей.

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12.02.2020 Автор: БК

Сборы

06—09.02
ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ХАРЛИ КВИНН
CAO
240 028 888
1881
240 028 888
1917
UPI
68 101 150
874
223 297 414
ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА
SPPR
66 283 143
1558
688 095 971
ХОЛОП
CP
53 106 653
739
3 114 116 403
МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ
SPPR
48 046 448
911
143 252 213
ИГРЫ С ОГНЕМ
CPP
40 121 712
1050
40 121 712
КОМА
CP
33 987 768
1882
138 455 236
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