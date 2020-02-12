Прогноз кассовых сборов России на 13–16 февраля

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ЛЕД 2
|SPPR
|1500
|550 000 000
|8 723 236
|366 667
|-
|2
|ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
|VLG
|1000
|200 000 000
|3 172 086
|200 000
|-
|3
|ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ХАРЛИ КВИНН
|CAO
|1600
|85 000 000
|1 348 136
|53 125
|-64
|4
|СОНИК В КИНО
|CPP
|1600
|70 000 000
|1 110 230
|43 750
|-
|5
|ХОЛОП
|CP
|1500
|30 000 000
|475 813
|20 000
|-41
|6
|СКАНДАЛ
|CP
|1000
|28 000 000
|444 092
|28 000
|-
|7
|1917
|UPI
|700
|28 000 000
|444 092
|40 000
|-55
|8
|МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ
|SPPR
|800
|25 000 000
|396 511
|31 250
|-44
|9
|ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА
|SPPR
|1500
|18 000 000
|285 488
|12 000
|-66
|10
|ИГРЫ С ОГНЕМ
|CPP
|800
|14 000 000
|222 046
|17 500
|-61
|1 048 000 000
|16 621 729
Несмотря на то, что мелодрама ЛЕД 2 (SPPR) начнет свой прокат не в четверг, а в пятницу, это не помешает ей возглавить список самых кассовых фильмов по итогу всей недели. Сиквел фильма 2018 года имеет высокие рейтинги ожидания и отличные предпродажи, что вполне может вылиться в 550 млн рублей.
Другая долгожданная новинка, новый фильм Гая Ричи ДЖЕНТЛЬМЕНЫ (VLG), попробует привлечь мужскую аудиторию и тех, кому по той или иной причине не интересен фильм Жоры Крыжовникова. У проекта также хорошие предпродажи и крайне успешный старт в кинопрокате Украины, что должно настраивать на самый позитивный лад. Конечно, такие фильмы как правило становятся сарафаными хитами, но и старт в районе 200 млн рублей можно предположить вполне достижимым результатом.
Приключенческий фильм семейной напрвленности СОНИК В КИНО (CPP) начнет свой прокат с 13 феврфля в формате превью. Роспись фильма прямо пропорциональна количеству залов в кинотеатре (в сутки площадкам разврешено ставить столько сеансов, сколько залов в их кинотеатре). Предугадать, как в таких условиях может стартовать проект, очень сложно. Рискнем предположить, что экранизации культовой игры покорится отметка в 70 млн рублей.
Получив премию Оскар» в номинации «Лучший грим», до российского проката добралась драма СКАНДАЛ (СР). У фильма звездный каст, включающий Шарлиз Терон, Николь Кидман и Марго Робби, однако, не самая привлекательная для отечественного рынка тематика. Скорее всего, сборы фильма по итогу всего уикенда окажутся в районе 28 млн рублей.
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