Прогноз кассовых сборов России на 6–9 февраля


«Хищные птицы» заклюют конкурентов

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ХАРЛИ КВИНН CAO 1600 330 000 000 5 223 999 206 250 -
2 1917 UPI 700 75 000 000 1 187 272 107 143 -29
3 ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА SPPR 1500 55 000 000 870 666 36 667 -58
4 МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ SPPR 800 37 000 000 585 721 46 250 -42
5 ХОЛОП CP 1500 35 000 000 554 060 23 333 -51
6 КОМА CP 1400 30 000 000 474 909 21 429 -62
7 ИГРЫ С ОГНЕМ CPP 800 25 000 000 395 757 31 250 -
8 МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ CRP 1500 16 000 000 253 285 10 667 -66
9 КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ FOX 1400 14 000 000 221 624 10 000 -48
10 ОФИЦЕР И ШПИОН MG 800 12 000 000 189 964 15 000 -
  629 000 000 9 957 258  

Возглавить чарт в первый полноценный уикенд февраля должна новая экранизация комиксов DC ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ХАРЛИ КВИНН (CAO). Учитывая известность персонажа и неплохие предпродажи, можно предположить, что фильму покорится около 330 млн рублей. 

Комедия ИГРЫ С ОГНЕМ (СРP) попробует привлечь семейную аудиторию, однако специфика проекта и отсутствие больших медийных звезд вряд ли позволят ему освоить больше 25 млн рублей по итогу уикенда.

Последней новинкой, которой удастся пробиться в десятку лучших по итогу недели, должен стать новый фильм Романа Полански ОФИЦЕР И ШПИОН (MG). Релиз долго добирался до отечественных экранов, подогревая интерес любителей артового кино, однако его выход в наградной сезон, когда вокруг много конкурентов за целевую аудиторию вряд ли принесет ощутимые дивиденды. Предположим, что фильм заработает порядка 12 млн рублей по итогу уикенда.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен    

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на 30 января–2 февраля

05.02.2020 Автор: БК

Сборы

30.01—02.02
ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА
SPPR
156 062 106
1466
570 317 079
1917
UPI
113 910 103
879
113 910 103
КОМА
CP
82 695 113
1873
82 695 113
ХОЛОП
CP
74 243 844
886
3 040 020 649
МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ
SPPR
69 127 284
911
69 127 284
МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ
CRP
47 347 183
1786
199 166 563
(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА
CP
31 815 790
1270
525 003 189
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru {C}
 
 