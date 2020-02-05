Прогноз кассовых сборов России на 6–9 февраля

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ХАРЛИ КВИНН
|CAO
|1600
|330 000 000
|5 223 999
|206 250
|-
|2
|1917
|UPI
|700
|75 000 000
|1 187 272
|107 143
|-29
|3
|ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА
|SPPR
|1500
|55 000 000
|870 666
|36 667
|-58
|4
|МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ
|SPPR
|800
|37 000 000
|585 721
|46 250
|-42
|5
|ХОЛОП
|CP
|1500
|35 000 000
|554 060
|23 333
|-51
|6
|КОМА
|CP
|1400
|30 000 000
|474 909
|21 429
|-62
|7
|ИГРЫ С ОГНЕМ
|CPP
|800
|25 000 000
|395 757
|31 250
|-
|8
|МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ
|CRP
|1500
|16 000 000
|253 285
|10 667
|-66
|9
|КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ
|FOX
|1400
|14 000 000
|221 624
|10 000
|-48
|10
|ОФИЦЕР И ШПИОН
|MG
|800
|12 000 000
|189 964
|15 000
|-
|629 000 000
|9 957 258
Возглавить чарт в первый полноценный уикенд февраля должна новая экранизация комиксов DC ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ХАРЛИ КВИНН (CAO). Учитывая известность персонажа и неплохие предпродажи, можно предположить, что фильму покорится около 330 млн рублей.
Комедия ИГРЫ С ОГНЕМ (СРP) попробует привлечь семейную аудиторию, однако специфика проекта и отсутствие больших медийных звезд вряд ли позволят ему освоить больше 25 млн рублей по итогу уикенда.
Последней новинкой, которой удастся пробиться в десятку лучших по итогу недели, должен стать новый фильм Романа Полански ОФИЦЕР И ШПИОН (MG). Релиз долго добирался до отечественных экранов, подогревая интерес любителей артового кино, однако его выход в наградной сезон, когда вокруг много конкурентов за целевую аудиторию вряд ли принесет ощутимые дивиденды. Предположим, что фильм заработает порядка 12 млн рублей по итогу уикенда.
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