Прогноз кассовых сборов России на 6–9 февраля

Возглавить чарт в первый полноценный уикенд февраля должна новая экранизация комиксов DC ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ХАРЛИ КВИНН (CAO). Учитывая известность персонажа и неплохие предпродажи, можно предположить, что фильму покорится около 330 млн рублей.

Комедия ИГРЫ С ОГНЕМ (СРP) попробует привлечь семейную аудиторию, однако специфика проекта и отсутствие больших медийных звезд вряд ли позволят ему освоить больше 25 млн рублей по итогу уикенда.

Последней новинкой, которой удастся пробиться в десятку лучших по итогу недели, должен стать новый фильм Романа Полански ОФИЦЕР И ШПИОН (MG). Релиз долго добирался до отечественных экранов, подогревая интерес любителей артового кино, однако его выход в наградной сезон, когда вокруг много конкурентов за целевую аудиторию вряд ли принесет ощутимые дивиденды. Предположим, что фильм заработает порядка 12 млн рублей по итогу уикенда.

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