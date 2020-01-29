Прогноз кассовых сборов России на 30 января–2 февраля

В текущий уикенд лучшей среди новинок должна стать несколько раз менявшая дату выхода КОМА (CP). Отечественный фантастический фильм даже несмотря на грозных соперников вполне может освоить на старте около 90 млн рублей. У фильма пока не сильно впечатляющие предпродажи, но достаточно высокая узнаваемость у аудитории и популярный каст молодых актеров.



Английский военный фильм режиссера Сэма Мендеса 1917 (UPI) скорее всего сможет заработать за четыре дня проката порядка 80 млн рублей. На данный момент, фильм про первую мировую войну является лидером в борьбе за главный приз оскаровской гонки, что несомненно придаёт ему вес, однако тематика картины, и отсутствие медийных звезд на главных ролях должы притормозить поступь фильма. Впрочем, в случае победы на церемонии наград американской киноакадемии проект своё еще возьмет.



Экранизация знаменитого романа Луизы Мэй Олкотт МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ (SSPR) также является кандидатом на позолоченную статуэтку, однако шансов у проекта меньше, да и костюмные драмы не пользуются широким спросом у отечественного зрителя. Впрочем, релиз переполнен звездными именами в касте, поэтому от него можно ожидать сюрпризов. Осторожно предположим, что за уикенд картине покорится 40 млн рублей.



Последней новинкой, которой удастся пробиться в десятку лучших должен стать хоррор ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ (PRD). Интригующая концепция картины, в основу которой легла знаменитая сказка братьев Гримм должна привлечь в кинотеатры костяк почитателей жанра. Скорее всего сборы фильма составят около 18 млн рублей.

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на 23–26 января

29.01.2020 Автор: БК