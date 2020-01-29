Прогноз кассовых сборов России на 30 января–2 февраля


«Кома» и «1917» штурмуют прокат.

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА SPPR 1500 110 000 000 1 763 103 73 333 -59
2 КОМА CP 1400 90 000 000 1 442 539 64 286 -
3 1917 UPI 700 80 000 000 1 282 257 114 286 -
4 ХОЛОП CP 1500 50 000 000 801 410 33 333 -58
5 МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ CRP 1500 42 000 000 673 185 28 000 -65
6 МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ SPPR 800 40 000 000 641 128 50 000 -
7 (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА CP 1400 30 000 000 480 846 21 429 -70
8 КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ FOX 1000 22 000 000 352 621 22 000 -54
9 ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ PRD 1000 18 000 000 288 508 18 000 -
10 ПОД ВОДОЙ FOX 700 15 000 000 240 423 21 429 -64
  497 000 000 7 966 020  

В текущий уикенд лучшей среди новинок должна стать несколько раз менявшая дату выхода КОМА (CP). Отечественный фантастический фильм даже несмотря на грозных соперников вполне может освоить на старте около 90 млн рублей. У фильма пока не сильно впечатляющие предпродажи, но достаточно высокая узнаваемость у аудитории и популярный каст молодых актеров.

Английский военный фильм режиссера Сэма Мендеса 1917 (UPI) скорее всего сможет заработать за четыре дня проката порядка 80 млн рублей. На данный момент, фильм про первую мировую войну является лидером в борьбе за главный приз оскаровской гонки, что несомненно придаёт ему вес, однако тематика картины, и отсутствие медийных звезд на главных ролях должы притормозить поступь фильма. Впрочем, в случае победы на церемонии наград американской киноакадемии проект своё еще возьмет. 

Экранизация знаменитого романа Луизы Мэй Олкотт МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ (SSPR) также является кандидатом на позолоченную статуэтку, однако шансов у проекта меньше, да и костюмные драмы не пользуются широким спросом у отечественного зрителя. Впрочем, релиз переполнен звездными именами в касте, поэтому от него можно ожидать сюрпризов. Осторожно предположим, что за уикенд картине покорится 40 млн рублей.

Последней новинкой, которой удастся пробиться в десятку лучших должен стать хоррор ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ (PRD). Интригующая концепция картины, в основу которой легла знаменитая сказка братьев Гримм должна привлечь в кинотеатры костяк почитателей жанра. Скорее всего сборы фильма составят около 18 млн рублей. 

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29.01.2020 Автор: БК

Сборы

23—26.01
ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА
SPPR
316 589 876
1466
316 589 876
ХОЛОП
CP
122 787 719
1207
2 930 590 029
МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ
CRP
119 850 113
1787
119 850 113
(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА
CP
106 629 778
1964
472 404 607
КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ
FOX
51 657 516
1419
414 738 834
ПОД ВОДОЙ
FOX
45 608 769
814
45 608 769
ПРОКЛЯТИЕ
WDSSPR
18 414 558
865
108 745 176
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