Прогноз кассовых сборов России на 23–26 января


«Плохие парни» устроят «Марафон желаний»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА WDSSPR 1500 200 000 000 3 255 738 133 333 -
2 МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ CRP 1500 170 000 000 2 767 378 113 333 -
3 (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА CP 1400 120 000 000 1 953 443 85 714 -58
4 ХОЛОП CP 1600 100 000 000 1 627 869 62 500 -55
5 КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ FOX 1000 50 000 000 813 935 50 000 -50
6 ПОД ВОДОЙ FOX 700 50 000 000 813 935 71 429 -
7 БАРАШЕК ШОН: ФЕРМАГЕДДОН VLG 800 15 000 000 244 180 18 750 -
8 ПРОКЛЯТИЕ WDSSPR 600 14 000 000 227 902 23 333 -75
9 ВТОРЖЕНИЕ WDSSPR 1600 12 000 000 195 344 7 500 -72
10 СОЮЗ СПАСЕНИЯ FOX 1600 12 000 000 195 344 7 500 -65
  743 000 000 12 095 068  

Лидером отечетсвенного проката скорее всего станет триквел знаменитой франшизы ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА (WDSSPR). Удачный старт фильма в США конечно настраивает на положительный лад, но и без этого франшиза достаточно любима в нашей стране, и тот факт, что новый фильм сохранил в своей обойме и Уилла Смита и Мартина Лоуренса, а не стал перезагрузкой с новыми более молодыми актерами, также сыграет проекту в плюс. Всё это наполняет уверенностью в том, что фильму покорится планка в 200 млн рублей по итогу уикенда. 

Неплохие предпродажи показывает другая новинка, комедия МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ (CRP). На протяжении всего месяца российские комедии показывали великолепные результаты, и на этом фоне дебютная полнометражная режиссерская работа актрисы и певицы Даши Чаруши вполне может пободаться даже за первую строчку чарта. Однако, все же осторожно предположим, что отечественный фильм немного, но отстанет от лидера и заработает порядка 170 млн рублей.

Фантастический триллер ПОД ВОДОЙ (FOX) стартовал на американском рынке без особого успеха, да и у нас его предпродажи пока находятся на уровне другого фантастического фильма прокатчика ТЕМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ. Скорее всего и результаты всего уикенда у проектов будут сопоставимы, и релиз с Кристен Стюарт в главной роли запишет на свой счет около 50 млн рублей.

Последней новинкой, которой удасться пробиться в итоговую десятку лучших релизов недели должна стать новая анимационная работа студии Aardman БАРАШЕК ШОН: ФЕРМАГЕДДОН (VLG). Судя по предпродажам проекту не удасться повторить цифры первой части выходившей в 2015 году и он сможет рассчитывать примерно на 15 млн рублей за четыре дня проката. 

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22.01.2020 Автор: БК

Сборы

16—19.01
(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА
CP
301 085 144
1942
301 085 144
ХОЛОП
CP
231 616 040
1768
2 744 129 727
КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ
FOX
106 468 552
1567
347 851 402
ПРОКЛЯТИЕ
WDSSPR
66 545 033
865
66 545 033
ВТОРЖЕНИЕ
WDSSPR
44 089 777
1806
966 788 240
СОЮЗ СПАСЕНИЯ
FOX
34 334 043
1128
700 675 368
ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ
WDSSPR
21 019 072
430
1 296 667 177
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