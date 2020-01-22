Прогноз кассовых сборов России на 23–26 января

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА
|WDSSPR
|1500
|200 000 000
|3 255 738
|133 333
|-
|2
|МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ
|CRP
|1500
|170 000 000
|2 767 378
|113 333
|-
|3
|(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА
|CP
|1400
|120 000 000
|1 953 443
|85 714
|-58
|4
|ХОЛОП
|CP
|1600
|100 000 000
|1 627 869
|62 500
|-55
|5
|КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ
|FOX
|1000
|50 000 000
|813 935
|50 000
|-50
|6
|ПОД ВОДОЙ
|FOX
|700
|50 000 000
|813 935
|71 429
|-
|7
|БАРАШЕК ШОН: ФЕРМАГЕДДОН
|VLG
|800
|15 000 000
|244 180
|18 750
|-
|8
|ПРОКЛЯТИЕ
|WDSSPR
|600
|14 000 000
|227 902
|23 333
|-75
|9
|ВТОРЖЕНИЕ
|WDSSPR
|1600
|12 000 000
|195 344
|7 500
|-72
|10
|СОЮЗ СПАСЕНИЯ
|FOX
|1600
|12 000 000
|195 344
|7 500
|-65
|743 000 000
|12 095 068
Лидером отечетсвенного проката скорее всего станет триквел знаменитой франшизы ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА (WDSSPR). Удачный старт фильма в США конечно настраивает на положительный лад, но и без этого франшиза достаточно любима в нашей стране, и тот факт, что новый фильм сохранил в своей обойме и Уилла Смита и Мартина Лоуренса, а не стал перезагрузкой с новыми более молодыми актерами, также сыграет проекту в плюс. Всё это наполняет уверенностью в том, что фильму покорится планка в 200 млн рублей по итогу уикенда.
Неплохие предпродажи показывает другая новинка, комедия МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ (CRP). На протяжении всего месяца российские комедии показывали великолепные результаты, и на этом фоне дебютная полнометражная режиссерская работа актрисы и певицы Даши Чаруши вполне может пободаться даже за первую строчку чарта. Однако, все же осторожно предположим, что отечественный фильм немного, но отстанет от лидера и заработает порядка 170 млн рублей.
Фантастический триллер ПОД ВОДОЙ (FOX) стартовал на американском рынке без особого успеха, да и у нас его предпродажи пока находятся на уровне другого фантастического фильма прокатчика ТЕМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ. Скорее всего и результаты всего уикенда у проектов будут сопоставимы, и релиз с Кристен Стюарт в главной роли запишет на свой счет около 50 млн рублей.
Последней новинкой, которой удасться пробиться в итоговую десятку лучших релизов недели должна стать новая анимационная работа студии Aardman БАРАШЕК ШОН: ФЕРМАГЕДДОН (VLG). Судя по предпродажам проекту не удасться повторить цифры первой части выходившей в 2015 году и он сможет рассчитывать примерно на 15 млн рублей за четыре дня проката.
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