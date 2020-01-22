Прогноз кассовых сборов России на 23–26 января

Лидером отечетсвенного проката скорее всего станет триквел знаменитой франшизы ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА (WDSSPR). Удачный старт фильма в США конечно настраивает на положительный лад, но и без этого франшиза достаточно любима в нашей стране, и тот факт, что новый фильм сохранил в своей обойме и Уилла Смита и Мартина Лоуренса, а не стал перезагрузкой с новыми более молодыми актерами, также сыграет проекту в плюс. Всё это наполняет уверенностью в том, что фильму покорится планка в 200 млн рублей по итогу уикенда.



Неплохие предпродажи показывает другая новинка, комедия МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ (CRP). На протяжении всего месяца российские комедии показывали великолепные результаты, и на этом фоне дебютная полнометражная режиссерская работа актрисы и певицы Даши Чаруши вполне может пободаться даже за первую строчку чарта. Однако, все же осторожно предположим, что отечественный фильм немного, но отстанет от лидера и заработает порядка 170 млн рублей.



Фантастический триллер ПОД ВОДОЙ (FOX) стартовал на американском рынке без особого успеха, да и у нас его предпродажи пока находятся на уровне другого фантастического фильма прокатчика ТЕМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ. Скорее всего и результаты всего уикенда у проектов будут сопоставимы, и релиз с Кристен Стюарт в главной роли запишет на свой счет около 50 млн рублей.



Последней новинкой, которой удасться пробиться в итоговую десятку лучших релизов недели должна стать новая анимационная работа студии Aardman БАРАШЕК ШОН: ФЕРМАГЕДДОН (VLG). Судя по предпродажам проекту не удасться повторить цифры первой части выходившей в 2015 году и он сможет рассчитывать примерно на 15 млн рублей за четыре дня проката.



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