Прогноз кассовых сборов России на 16–19 января


«Холопу» бросит вызов «(Не)идеальный мужчина»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ХОЛОП CP 1500 200 000 000 3 255 738 133 333 -49
2 (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА CP 1400 180 000 000 2 930 164 128 571 -
3 КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ FOX 1000 90 000 000 1 465 082 90 000 -53
4 ПРОКЛЯТИЕ WDSSPR 600 80 000 000 1 302 295 133 333 -
5 ВТОРЖЕНИЕ WDSSPR 1600 45 000 000 732 541 28 125 -66
6 СОЮЗ СПАСЕНИЯ FOX 1500 20 000 000 325 574 13 333 -71
7 ДЕЛО РИЧАРДА ДЖУЭЛЛА CAO 400 13 000 000 211 623 32 500 -55
8 МАЯК UPI 200 12 000 000 195 344 60 000 -
  640 000 000 10 418 362  

Фильм Клима Шипенко ХОЛОП (CP) в свой четвертый уикенд уверенно перешагнет отметку в 2,5 миллиарда рублей и, заработав примерно 200 млн рублей, скорее всего, снова останется лидером итогового чарта недели.

Отличные предпродажи показывает фантастическая комедия (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА (СР), однако, учитывая то, что главную в роль в фильме исполнил известный певец Егор Крид, можно предположить, что стартовый ажиотаж связан с его поклонницами, старающимися озаботиться билетами заранее. Хватит ли их запала на весь уикенд, пока неясно. Прежде фильмы с известными отечественными музыкантами в главных ролях серьезных результатов в прокате не добивались. Осторожно предположим, что картина может рассчитывать на 180 млн рублей и вторую строчку итогового чарта.

Хоррор ПРОКЛЯТИЕ (WDSSPR) от продюссера Сэма Рейми попробует повторить результат еще одного относительно недавнего ремейка старого японского ужастика − ЗВОНКИВряд ли это удастся в полной мере, но изголодавшаяся по большим студийным хоррорам аудитория без внимания проект не оставит. Скорее всего, релиз запишет на свой счет около 80 млн рублей.

МАЯК (UPI) − еще один хоррор, но на этот раз с уклоном в артовое кино. Он также должен попасть в десятку лучших по итогам недели. К фильму есть интерес как со стороны киноманов, так и со стороны любителей подобного жанра. Его вполне может хватить примерно на 12 млн рублей по итогам четырех дней проката.

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15.01.2020 Автор: БК

Сборы

09—12.01
ХОЛОП
CP
414 697 653
2071
2 397 787 303
КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ
FOX
203 804 605
1567
213 514 881
ВТОРЖЕНИЕ
WDSSPR
135 678 107
1716
892 378 070
СОЮЗ СПАСЕНИЯ
FOX
69 349 991
1504
647 468 090
ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ
WDSSPR
39 361 611
508
1 265 389 910
ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4
NKI
30 727 712
2047
506 368 839
ДЕЛО РИЧАРДА ДЖУЭЛЛА
CAO
29 846 815
430
29 846 815
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