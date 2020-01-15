Прогноз кассовых сборов России на 16–19 января

Фильм Клима Шипенко ХОЛОП (CP) в свой четвертый уикенд уверенно перешагнет отметку в 2,5 миллиарда рублей и, заработав примерно 200 млн рублей, скорее всего, снова останется лидером итогового чарта недели.

Отличные предпродажи показывает фантастическая комедия (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА (СР), однако, учитывая то, что главную в роль в фильме исполнил известный певец Егор Крид, можно предположить, что стартовый ажиотаж связан с его поклонницами, старающимися озаботиться билетами заранее. Хватит ли их запала на весь уикенд, пока неясно. Прежде фильмы с известными отечественными музыкантами в главных ролях серьезных результатов в прокате не добивались. Осторожно предположим, что картина может рассчитывать на 180 млн рублей и вторую строчку итогового чарта.

Хоррор ПРОКЛЯТИЕ (WDSSPR) от продюссера Сэма Рейми попробует повторить результат еще одного относительно недавнего ремейка старого японского ужастика − ЗВОНКИ. Вряд ли это удастся в полной мере, но изголодавшаяся по большим студийным хоррорам аудитория без внимания проект не оставит. Скорее всего, релиз запишет на свой счет около 80 млн рублей.

МАЯК (UPI) − еще один хоррор, но на этот раз с уклоном в артовое кино. Он также должен попасть в десятку лучших по итогам недели. К фильму есть интерес как со стороны киноманов, так и со стороны любителей подобного жанра. Его вполне может хватить примерно на 12 млн рублей по итогам четырех дней проката.

Еще больше интересного в нашем официальном канале в Telegram

Мы на Яндекс.Дзене

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на 9–12 января

15.01.2020 Автор: БК