Прогноз кассовых сборов России на 16–19 января

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ХОЛОП
|CP
|1500
|200 000 000
|3 255 738
|133 333
|-49
|2
|(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА
|CP
|1400
|180 000 000
|2 930 164
|128 571
|-
|3
|КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ
|FOX
|1000
|90 000 000
|1 465 082
|90 000
|-53
|4
|ПРОКЛЯТИЕ
|WDSSPR
|600
|80 000 000
|1 302 295
|133 333
|-
|5
|ВТОРЖЕНИЕ
|WDSSPR
|1600
|45 000 000
|732 541
|28 125
|-66
|6
|СОЮЗ СПАСЕНИЯ
|FOX
|1500
|20 000 000
|325 574
|13 333
|-71
|7
|ДЕЛО РИЧАРДА ДЖУЭЛЛА
|CAO
|400
|13 000 000
|211 623
|32 500
|-55
|8
|МАЯК
|UPI
|200
|12 000 000
|195 344
|60 000
|-
|640 000 000
|10 418 362
Фильм Клима Шипенко ХОЛОП (CP) в свой четвертый уикенд уверенно перешагнет отметку в 2,5 миллиарда рублей и, заработав примерно 200 млн рублей, скорее всего, снова останется лидером итогового чарта недели.
Отличные предпродажи показывает фантастическая комедия (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА (СР), однако, учитывая то, что главную в роль в фильме исполнил известный певец Егор Крид, можно предположить, что стартовый ажиотаж связан с его поклонницами, старающимися озаботиться билетами заранее. Хватит ли их запала на весь уикенд, пока неясно. Прежде фильмы с известными отечественными музыкантами в главных ролях серьезных результатов в прокате не добивались. Осторожно предположим, что картина может рассчитывать на 180 млн рублей и вторую строчку итогового чарта.
Хоррор ПРОКЛЯТИЕ (WDSSPR) от продюссера Сэма Рейми попробует повторить результат еще одного относительно недавнего ремейка старого японского ужастика − ЗВОНКИ. Вряд ли это удастся в полной мере, но изголодавшаяся по большим студийным хоррорам аудитория без внимания проект не оставит. Скорее всего, релиз запишет на свой счет около 80 млн рублей.
МАЯК (UPI) − еще один хоррор, но на этот раз с уклоном в артовое кино. Он также должен попасть в десятку лучших по итогам недели. К фильму есть интерес как со стороны киноманов, так и со стороны любителей подобного жанра. Его вполне может хватить примерно на 12 млн рублей по итогам четырех дней проката.
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