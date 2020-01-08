Прогноз кассовых сборов России на 9–12 января

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ХОЛОП
|CP
|1500
|350 000 000
|5 653 368
|233 333
|-
|2
|КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ
|FOX
|1000
|230 000 000
|3 715 070
|230 000
|-
|3
|ВТОРЖЕНИЕ
|WDSSPR
|1600
|110 000 000
|1 776 773
|68 750
|-
|4
|СОЮЗ СПАСЕНИЯ
|FOX
|1500
|60 000 000
|969 149
|40 000
|-
|5
|ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4
|NKI
|1800
|30 000 000
|484 574
|16 667
|-
|6
|ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ
|WDSSPR
|1400
|30 000 000
|484 574
|21 429
|-
|7
|ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2
|CP
|1600
|25 000 000
|403 812
|15 625
|-
|8
|ФИКСИКИ ПРОТИВ КРАБОТОВ
|CRP
|1700
|20 000 000
|323 050
|11 765
|-
|9
|ДЕЛО РИЧАРДА ДЖУЭЛЛА
|CAO
|400
|20 000 000
|323 050
|50 000
|-
|875 000 000
|14 133 419
В первый постновогодний уикенд лидерство скорее всего останется за комедией ХОЛОП (CP). Фильм Клима Шипенко уже не раз удивлял на протяжении своего проката, возможно он удивит и здесь, но рискнем предположить, что релизу покорится 350 млн рублей. Лидеры предыдущих новогодних баталий теряли несколько меньше в процентном соотношении, но у них в соперниках не было больших кассовых новинок, подобной той, которая присутствует сейчас.
Анимационный релиз КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ (FOX) должен был начать свой прокат еще на праздниках, но, увы, обстоятельства сложились так, что ему приходится бороться не только с конкурентами, но и с опустевшими, после длительных выходных, кошельками зрителей. Возможно, в более удачную дату, данный мультфильм мог бы рассчитывать на первенство в чарте, но сейчас он скорее всего сможет рассчитывать только на второе место с результатом в районе 230 млн рублей.
Из остальных новинок в десятку лучших должен пробиться новый фильм Клинта Иствуда ДЕЛО РИЧАРДА ДЖУЭЛЛА (CAO). Проект кажется созданным в первую очередь для потребления на внутреннем рынке, но поклонников режиссера вполне должно хватить на результат в 20 млн рублей.
Еще больше интересного в нашем официальном канале в Telegram
Смотрите также:
Прогноз кассовых сборов России на 26–29 декабря
08.01.2020 Автор: БК