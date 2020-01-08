Прогноз кассовых сборов России на 9–12 января

В первый постновогодний уикенд лидерство скорее всего останется за комедией ХОЛОП (CP). Фильм Клима Шипенко уже не раз удивлял на протяжении своего проката, возможно он удивит и здесь, но рискнем предположить, что релизу покорится 350 млн рублей. Лидеры предыдущих новогодних баталий теряли несколько меньше в процентном соотношении, но у них в соперниках не было больших кассовых новинок, подобной той, которая присутствует сейчас.



Анимационный релиз КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ (FOX) должен был начать свой прокат еще на праздниках, но, увы, обстоятельства сложились так, что ему приходится бороться не только с конкурентами, но и с опустевшими, после длительных выходных, кошельками зрителей. Возможно, в более удачную дату, данный мультфильм мог бы рассчитывать на первенство в чарте, но сейчас он скорее всего сможет рассчитывать только на второе место с результатом в районе 230 млн рублей.



Из остальных новинок в десятку лучших должен пробиться новый фильм Клинта Иствуда ДЕЛО РИЧАРДА ДЖУЭЛЛА (CAO). Проект кажется созданным в первую очередь для потребления на внутреннем рынке, но поклонников режиссера вполне должно хватить на результат в 20 млн рублей.



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