Прогноз кассовых сборов России на 9–12 января


«Камуфляж и шпионаж» поборется с «Холопом»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ХОЛОП CP 1500 350 000 000 5 653 368 233 333 -
2 КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ FOX 1000 230 000 000 3 715 070 230 000 -
3 ВТОРЖЕНИЕ WDSSPR 1600 110 000 000 1 776 773 68 750 -
4 СОЮЗ СПАСЕНИЯ FOX 1500 60 000 000 969 149 40 000 -
5 ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4 NKI 1800 30 000 000 484 574 16 667 -
6 ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ WDSSPR 1400 30 000 000 484 574 21 429 -
7 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2 CP 1600 25 000 000 403 812 15 625 -
8 ФИКСИКИ ПРОТИВ КРАБОТОВ CRP 1700 20 000 000 323 050 11 765 -
9 ДЕЛО РИЧАРДА ДЖУЭЛЛА CAO 400 20 000 000 323 050 50 000 -
  875 000 000 14 133 419  

В первый постновогодний уикенд лидерство скорее всего останется за комедией ХОЛОП (CP). Фильм Клима Шипенко уже не раз удивлял на протяжении своего проката, возможно он удивит и здесь, но рискнем предположить, что релизу покорится 350 млн рублей. Лидеры предыдущих новогодних баталий теряли несколько меньше в процентном соотношении, но у них в соперниках не было больших кассовых новинок, подобной той, которая присутствует сейчас.

Анимационный релиз КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ (FOX) должен был начать свой прокат еще на праздниках, но, увы, обстоятельства сложились так, что ему приходится бороться не только с конкурентами, но и с опустевшими, после длительных выходных, кошельками зрителей. Возможно, в более удачную дату, данный мультфильм мог бы рассчитывать на первенство в чарте, но сейчас он скорее всего сможет рассчитывать только на второе место с результатом в районе 230 млн рублей.

Из остальных новинок в десятку лучших должен пробиться новый фильм Клинта Иствуда ДЕЛО РИЧАРДА ДЖУЭЛЛА (CAO). Проект кажется созданным в первую очередь для потребления на внутреннем рынке, но поклонников режиссера вполне должно хватить на результат в 20 млн рублей.
 

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08.01.2020 Автор: БК

Сборы

19—22.12
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД
WDSSPR
360 527 035
1540
360 527 035
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2
CP
179 154 135
2116
656 227 131
ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ
WDSSPR
150 048 151
1601
818 902 496
ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II
WDSSPR
69 567 053
1295
1 841 366 590
ФИКСИКИ ПРОТИВ КРАБОТОВ
CRP
55 398 259
1656
55 398 259
РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ
UPI
18 119 975
656
206 691 841
ДОСТАТЬ НОЖИ
CP
14 873 988
303
315 968 219
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