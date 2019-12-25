Прогноз кассовых сборов России на 26–29 декабря


Новогодняя битва начинается!

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ХОЛОП CP 1500 200 000 000 3 240 441 133 333 -
2 СОЮЗ СПАСЕНИЯ FOX 1500 140 000 000 2 268 308 93 333 -
3 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД WDSSPR 1500 90 000 000 1 458 198 60 000 -73
4 ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4 NKI 1800 75 000 000 1 215 165 41 667 -
5 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2 CP 1600 65 000 000 1 053 143 40 625 -62
6 ФИКСИКИ ПРОТИВ КРАБОТОВ CRP 1700 60 000 000 972 132 35 294 -
7 ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ WDSSPR 1600 45 000 000 729 099 28 125 -64
8 ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II WDSSPR 1500 22 000 000 356 448 14 667 -63
  697 000 000 11 292 936  

В последний уикенд года, как правило не стоит ожидать ожесточенных битв и рекордных результатов. Как правило, все стартующие релизы полностью раскроют свой потенциал уже в праздничные дни. 

Лидером скорее всего встанет российская комедия ХОЛОП (CP). Удачные ролики, высокие рейтинги ожидания, неплохие предпродажи, всё это может дать 200 млн рублей и прекрасный задел на победу во всей новогодней битве.

На второй строчке должна расположиться историческая драма СОЮЗ СПАСЕНИЯ (FOX). Как правило, фильмы не комедийного характера до нового года стартуют средне. Основная их целевая аудитория предпочитает отложить просмотр на праздничную неделю. С учетом этого можно предположить, что фильму Андрея Кравчука покорится 140 млн рублей.

Стартовавшие в прошлую субботу ФИКСИКИ ПРОТИВ КРАБОТОВ (CPR) очевидно показали не максимум своего потенциала. Более привычный формат проката на этой неделе должен вылиться в 60 млн рублей за четыре дня. Несколько больше должна собрать новая часть другой мультфраншизы ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4 (NK).

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25.12.2019 Автор: БК

Сборы

19—22.12
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД
WDSSPR
360 527 035
1540
360 527 035
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2
CP
179 154 135
2116
656 227 131
ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ
WDSSPR
150 048 151
1601
818 902 496
ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II
WDSSPR
69 567 053
1295
1 841 366 590
ФИКСИКИ ПРОТИВ КРАБОТОВ
CRP
55 398 259
1656
55 398 259
РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ
UPI
18 119 975
656
206 691 841
ДОСТАТЬ НОЖИ
CP
14 873 988
303
315 968 219
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