Прогноз кассовых сборов России на 26–29 декабря

В последний уикенд года, как правило не стоит ожидать ожесточенных битв и рекордных результатов. Как правило, все стартующие релизы полностью раскроют свой потенциал уже в праздничные дни.



Лидером скорее всего встанет российская комедия ХОЛОП (CP). Удачные ролики, высокие рейтинги ожидания, неплохие предпродажи, всё это может дать 200 млн рублей и прекрасный задел на победу во всей новогодней битве.



На второй строчке должна расположиться историческая драма СОЮЗ СПАСЕНИЯ (FOX). Как правило, фильмы не комедийного характера до нового года стартуют средне. Основная их целевая аудитория предпочитает отложить просмотр на праздничную неделю. С учетом этого можно предположить, что фильму Андрея Кравчука покорится 140 млн рублей.



Стартовавшие в прошлую субботу ФИКСИКИ ПРОТИВ КРАБОТОВ (CPR) очевидно показали не максимум своего потенциала. Более привычный формат проката на этой неделе должен вылиться в 60 млн рублей за четыре дня. Несколько больше должна собрать новая часть другой мультфраншизы ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4 (NK).



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25.12.2019 Автор: БК