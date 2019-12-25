Прогноз кассовых сборов России на 26–29 декабря

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ХОЛОП
|CP
|1500
|200 000 000
|3 240 441
|133 333
|-
|2
|СОЮЗ СПАСЕНИЯ
|FOX
|1500
|140 000 000
|2 268 308
|93 333
|-
|3
|ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД
|WDSSPR
|1500
|90 000 000
|1 458 198
|60 000
|-73
|4
|ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4
|NKI
|1800
|75 000 000
|1 215 165
|41 667
|-
|5
|ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2
|CP
|1600
|65 000 000
|1 053 143
|40 625
|-62
|6
|ФИКСИКИ ПРОТИВ КРАБОТОВ
|CRP
|1700
|60 000 000
|972 132
|35 294
|-
|7
|ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ
|WDSSPR
|1600
|45 000 000
|729 099
|28 125
|-64
|8
|ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II
|WDSSPR
|1500
|22 000 000
|356 448
|14 667
|-63
|697 000 000
|11 292 936
В последний уикенд года, как правило не стоит ожидать ожесточенных битв и рекордных результатов. Как правило, все стартующие релизы полностью раскроют свой потенциал уже в праздничные дни.
Лидером скорее всего встанет российская комедия ХОЛОП (CP). Удачные ролики, высокие рейтинги ожидания, неплохие предпродажи, всё это может дать 200 млн рублей и прекрасный задел на победу во всей новогодней битве.
На второй строчке должна расположиться историческая драма СОЮЗ СПАСЕНИЯ (FOX). Как правило, фильмы не комедийного характера до нового года стартуют средне. Основная их целевая аудитория предпочитает отложить просмотр на праздничную неделю. С учетом этого можно предположить, что фильму Андрея Кравчука покорится 140 млн рублей.
Стартовавшие в прошлую субботу ФИКСИКИ ПРОТИВ КРАБОТОВ (CPR) очевидно показали не максимум своего потенциала. Более привычный формат проката на этой неделе должен вылиться в 60 млн рублей за четыре дня. Несколько больше должна собрать новая часть другой мультфраншизы ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4 (NK).
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25.12.2019 Автор: БК