Прогноз кассовых сборов России на уикенде 19–22 декабря

Предпоследний уикенд года будет не богат на кассовые новинки, однако первую строчку бокс-офиса безоговорочно займет ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД (WDSSPR). Учитывая фактор заключительной части и хорошие предпродажи, фильм Дж. Дж. Абрамса должен стартовать лучше предыдущего эпизода саги. Можно предположить, что сборы фильма остановятся в районе 500 млн рублей.



Отечественный анимационный фильм ФИКСИКИ ПРОТИВ КРАБОТОВ (CPR) начнет свой прокат лишь в субботу, но и этого хватит чтобы попасть в итоговый чарт недели. Скорее всего мультфиль запишет на свой счет порядка 120 млн рублей.



Совсем неважно идут дела с предпродажами у триллера ЧЕРНОЕ РОЖДЕСТВО (UPI), однако учитывая неплохую роспись возможно фильму удасться пополнить свою копилку на 20 млн рублей.



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18.12.2019 Автор: БК