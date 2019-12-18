Прогноз кассовых сборов России на уикенде 19–22 декабря

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД
|WDSSPR
|1500
|500 000 000
|7 989 773
|333 333
|-
|2
|ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2
|CP
|1600
|160 000 000
|2 556 727
|100 000
|-55
|3
|ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ
|WDSSPR
|1600
|130 000 000
|2 077 341
|81 250
|-59
|4
|ФИКСИКИ ПРОТИВ КРАБОТОВ
|CRP
|1700
|120 000 000
|1 917 546
|70 588
|-
|5
|ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II
|WDSSPR
|1500
|65 000 000
|1 038 671
|43 333
|-59
|6
|ЧЕРНОЕ РОЖДЕСТВО
|UPI
|600
|20 000 000
|319 591
|33 333
|-
|7
|РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ
|UPI
|1100
|10 000 000
|159 795
|9 091
|-71
|1 005 000 000
|16 059 444
Предпоследний уикенд года будет не богат на кассовые новинки, однако первую строчку бокс-офиса безоговорочно займет ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД (WDSSPR). Учитывая фактор заключительной части и хорошие предпродажи, фильм Дж. Дж. Абрамса должен стартовать лучше предыдущего эпизода саги. Можно предположить, что сборы фильма остановятся в районе 500 млн рублей.
Отечественный анимационный фильм ФИКСИКИ ПРОТИВ КРАБОТОВ (CPR) начнет свой прокат лишь в субботу, но и этого хватит чтобы попасть в итоговый чарт недели. Скорее всего мультфиль запишет на свой счет порядка 120 млн рублей.
Совсем неважно идут дела с предпродажами у триллера ЧЕРНОЕ РОЖДЕСТВО (UPI), однако учитывая неплохую роспись возможно фильму удасться пополнить свою копилку на 20 млн рублей.
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18.12.2019 Автор: БК