Прогноз кассовых сборов России на уикенде 19–22 декабря


Восход Скайукеров

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД WDSSPR 1500 500 000 000 7 989 773 333 333 -
2 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2 CP 1600 160 000 000 2 556 727 100 000 -55
3 ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ WDSSPR 1600 130 000 000 2 077 341 81 250 -59
4 ФИКСИКИ ПРОТИВ КРАБОТОВ CRP 1700 120 000 000 1 917 546 70 588 -
5 ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II WDSSPR 1500 65 000 000 1 038 671 43 333 -59
6 ЧЕРНОЕ РОЖДЕСТВО UPI 600 20 000 000 319 591 33 333 -
7 РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ UPI 1100 10 000 000 159 795 9 091 -71
  1 005 000 000 16 059 444  

Предпоследний уикенд года будет не богат на кассовые новинки, однако первую строчку бокс-офиса безоговорочно займет ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД (WDSSPR). Учитывая фактор заключительной части и хорошие предпродажи, фильм Дж. Дж. Абрамса должен стартовать лучше предыдущего эпизода саги. Можно предположить, что сборы фильма остановятся в районе 500 млн рублей. 

Отечественный анимационный фильм ФИКСИКИ ПРОТИВ КРАБОТОВ (CPR) начнет свой прокат лишь в субботу, но и этого хватит чтобы попасть в итоговый чарт недели. Скорее всего мультфиль запишет на свой счет порядка 120 млн рублей. 

Совсем неважно идут дела с предпродажами у триллера ЧЕРНОЕ РОЖДЕСТВО (UPI), однако учитывая неплохую роспись возможно фильму удасться пополнить свою копилку на 20 млн рублей.

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18.12.2019 Автор: БК

Сборы

12—15.12
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2
CP
374 617 967
2108
374 617 967
ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ
WDSSPR
361 000 299
1601
573 338 879
ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II
WDSSPR
181 000 863
1882
1 737 360 505
РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ
UPI
42 176 966
1041
171 182 748
ДОСТАТЬ НОЖИ
CP
31 374 900
707
290 691 334
РЖЕВ
CRP
21 679 615
679
73 583 901
FORD ПРОТИВ FERRARI
FOX
14 134 712
332
667 100 591
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