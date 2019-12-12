Прогноз кассовых сборов России на уикенде 12–15 декабря

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ
|WDSSPR
|1600
|350 000 000
|5 505 742
|218 750
|-
|2
|ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2
|CP
|1600
|300 000 000
|4 719 207
|187 500
|-
|3
|ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II
|WDSSPR
|1600
|170 000 000
|2 674 217
|106 250
|-55
|4
|РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ
|UPI
|1100
|40 000 000
|629 228
|36 364
|-48
|5
|ДОСТАТЬ НОЖИ
|CP
|1200
|26 000 000
|408 998
|21 667
|-56
|6
|РЖЕВ
|CRP
|500
|20 000 000
|314 614
|40 000
|-50
|7
|СИРОТСКИЙ БРУКЛИН
|CAO
|500
|10 000 000
|157 307
|20 000
|-65
|916 000 000
|14 409 313
Сразу две новинки с итоговым миллиардным потенциалом стартуют на этой неделе в российских кинотеатрах. У каждой есть аргументы в свою пользу. У ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ (WDSSPR) отличные результаты превью-показов, а у продолжения прошлогоднего хита ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ: НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2 (CP) − предпродажи выше, чем у очень успешной первой части. Скорее всего, в конце недели придется включить фотофиниш, но все же рискнем предположить, что фильм с Дуэйном Джонсоном окажется чуть выше с результатом 350 млн рублей за уикенд. Сиквелу новогодней комедии же, скорее всего, покорится чуть менее высокая цифра 300 млн рублей.
Третья строчка чарта должна будет достаться анимационному хиту ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II (WDSSPR). На третьей неделе проката мультфильм должен записать на свой счет около 170 млн рублей.
Остальные новинки недели показали низкий уровень предпродаж и вряд ли смогут оказаться в первой десятке по итогам недели.
Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram
Смотрите также:
Прогноз кассовых сборов в России на 5–8 декабря
12.12.2019 Автор: БК