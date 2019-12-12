Прогноз кассовых сборов России на уикенде 12–15 декабря

Сразу две новинки с итоговым миллиардным потенциалом стартуют на этой неделе в российских кинотеатрах. У каждой есть аргументы в свою пользу. У ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ (WDSSPR) отличные результаты превью-показов, а у продолжения прошлогоднего хита ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ: НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2 (CP) − предпродажи выше, чем у очень успешной первой части. Скорее всего, в конце недели придется включить фотофиниш, но все же рискнем предположить, что фильм с Дуэйном Джонсоном окажется чуть выше с результатом 350 млн рублей за уикенд. Сиквелу новогодней комедии же, скорее всего, покорится чуть менее высокая цифра 300 млн рублей.

Третья строчка чарта должна будет достаться анимационному хиту ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II (WDSSPR). На третьей неделе проката мультфильм должен записать на свой счет около 170 млн рублей.

Остальные новинки недели показали низкий уровень предпродаж и вряд ли смогут оказаться в первой десятке по итогам недели.



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12.12.2019 Автор: БК