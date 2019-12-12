Прогноз кассовых сборов России на уикенде 12–15 декабря


Большая битва между «Джуманджи» и «Полицейским с Рублевки»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ WDSSPR 1600 350 000 000 5 505 742 218 750 -
2 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2 CP 1600 300 000 000 4 719 207 187 500 -
3 ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II WDSSPR 1600 170 000 000 2 674 217 106 250 -55
4 РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ UPI 1100 40 000 000 629 228 36 364 -48
5 ДОСТАТЬ НОЖИ CP 1200 26 000 000 408 998 21 667 -56
6 РЖЕВ CRP 500 20 000 000 314 614 40 000 -50
7 СИРОТСКИЙ БРУКЛИН CAO 500 10 000 000 157 307 20 000 -65
  916 000 000 14 409 313  

Сразу две новинки с итоговым миллиардным потенциалом стартуют на этой неделе в российских кинотеатрах. У каждой есть аргументы в свою пользу. У ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ (WDSSPR) отличные результаты превью-показов, а у продолжения прошлогоднего хита ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ: НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2 (CP) − предпродажи выше, чем у очень успешной первой части. Скорее всего, в конце недели придется включить фотофиниш, но все же рискнем предположить, что фильм с Дуэйном Джонсоном окажется чуть выше с результатом 350 млн рублей за уикенд. Сиквелу новогодней комедии же, скорее всего, покорится чуть менее высокая цифра 300 млн рублей. 

Третья строчка чарта должна будет достаться анимационному хиту ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II (WDSSPR). На третьей неделе проката мультфильм должен записать на свой счет около 170 млн рублей.

Остальные новинки недели показали низкий уровень предпродаж и вряд ли смогут оказаться в первой десятке по итогам недели.

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12.12.2019 Автор: БК

Сборы

05—08.12
ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II
WDSSPR
430 446 376
1682
1 483 943 641
ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ
WDSSPR
158 548 947
549
158 548 947
РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ
UPI
92 349 856
1062
96 431 723
ДОСТАТЬ НОЖИ
CP
63 956 023
1479
239 795 896
РЖЕВ
CRP
40 000 897
659
40 000 897
АЛЛА ПУГАЧЕВА. ТОТ САМЫЙ КОНЦЕРТ
CP
35 020 221
604
69 744 615
FORD ПРОТИВ FERRARI
FOX
31 576 824
536
643 437 281
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