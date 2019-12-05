Прогноз кассовых сборов в России на 5 – 8 декабря

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II
|WDSSPR
|1600
|430 000 000
|6 698 863
|268 750
|-46
|2
|ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ
|WDSSPR
|1600
|130 000 000
|2 025 238
|81 250
|-
|3
|ДОСТАТЬ НОЖИ
|CP
|1200
|57 000 000
|887 989
|47 500
|-46
|4
|РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ
|UPI
|1100
|55 000 000
|856 831
|50 000
|-
|5
|РЖЕВ
|CRP
|500
|37 000 000
|576 414
|74 000
|-
|6
|ВОЙНА ТОКОВ
|PNR
|800
|30 000 000
|467 363
|37 500
|-
|7
|FORD ПРОТИВ FERRARI
|FOX
|750
|30 000 000
|467 363
|40 000
|-57
|8
|ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ
|MG
|1000
|25 000 000
|389 469
|25 000
|-57
|9
|СИРОТСКИЙ БРУКЛИН
|CAO
|500
|25 000 000
|389 469
|50 000
|-
|819 000 000
|12 758 997
Богатым на новинки выдастся первый уикенд декабря, что к сожалению не даст в полной мере выработать свой потенциал каждой из них. Впрочем, лидером уикенда всё равно должно будет остаться ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II (WDSSPR) с результатом порядка 430 млн рублей. У мультфильма сложился неоднозначный, но все-таки положительный сарафан, так что можно ждать привычное для жанра и времени года падение в районе 45-50%.
Широким превью с 6 декабря стартует приключенческая комедия ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ (WDSSPR). Даже несмотря на ограничение в сеансах, всего три дня работы и рекламную кампанию делающую упор на старт 12 декабря, силы бренда должно хватить на второе место в итоговой таблице, с результатом около 130 млн рублей.
Среди остальных новинок лучшей должна стать британская мелодраматическая комедия РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ (UPI). Легкость жанра, праздничная составляющая и находящаяся на пике своей популярности Эмилия Кларк должны обеспечить релизу старт в районе 55 млн рублей.
Сразу три проекта смогут претендовать на кассу в районе 25-35 млн рублей. Это нуарный детектив СИРОТСКИЙ БРУКЛИН (CAO), историческая драма с Бенедиктом Камбербэтчем ВОЙНА ТОКОВ (PNR) и российская военная картина РЖЕВ (CPR). Возможно, в менее насыщенный уикенд каждая из этих картин была бы вправе рассчитывать на большее.
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05.12.2019 Автор: БК