Прогноз кассовых сборов в России на 5 – 8 декабря


Многочисленные новинки лидера не сместят

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II WDSSPR 1600 430 000 000 6 698 863 268 750 -46
2 ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ WDSSPR 1600 130 000 000 2 025 238 81 250 -
3 ДОСТАТЬ НОЖИ CP 1200 57 000 000 887 989 47 500 -46
4 РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ UPI 1100 55 000 000 856 831 50 000 -
5 РЖЕВ CRP 500 37 000 000 576 414 74 000 -
6 ВОЙНА ТОКОВ PNR 800 30 000 000 467 363 37 500 -
7 FORD ПРОТИВ FERRARI FOX 750 30 000 000 467 363 40 000 -57
8 ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ MG 1000 25 000 000 389 469 25 000 -57
9 СИРОТСКИЙ БРУКЛИН CAO 500 25 000 000 389 469 50 000 -
  819 000 000 12 758 997  

Богатым на новинки выдастся первый уикенд декабря, что к сожалению не даст в полной мере выработать свой потенциал каждой из них. Впрочем, лидером уикенда всё равно должно будет остаться ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II (WDSSPR) с результатом порядка 430 млн рублей. У мультфильма сложился неоднозначный, но все-таки положительный сарафан, так что можно ждать привычное для жанра и времени года падение в районе 45-50%.

Широким превью с 6 декабря стартует приключенческая комедия ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ (WDSSPR). Даже несмотря на ограничение в сеансах, всего три дня работы и рекламную кампанию делающую упор на старт 12 декабря, силы бренда должно хватить на второе место в итоговой таблице, с результатом около 130 млн рублей.

Среди остальных новинок лучшей должна стать британская мелодраматическая комедия РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ (UPI). Легкость жанра, праздничная составляющая и находящаяся на пике своей популярности Эмилия Кларк должны обеспечить релизу старт в районе 55 млн рублей. 

Сразу три проекта смогут претендовать на кассу в районе 25-35 млн рублей. Это нуарный детектив СИРОТСКИЙ БРУКЛИН (CAO), историческая драма с Бенедиктом Камбербэтчем ВОЙНА ТОКОВ (PNR) и российская военная картина РЖЕВ (CPR). Возможно, в менее насыщенный уикенд каждая из этих картин была бы вправе рассчитывать на большее.


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05.12.2019 Автор: БК

Сборы

28.11—01.12
ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II
WDSSPR
883 733 751
1682
883 733 751
ДОСТАТЬ НОЖИ
CP
113 889 596
1482
137 522 171
FORD ПРОТИВ FERRARI
FOX
75 750 456
808
586 333 204
ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ
MG
58 327 807
1378
58 327 807
АВАНПОСТ
CRP
34 838 354
1858
146 593 232
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EXP
22 405 346
890
92 078 422
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CP
17 426 480
437
33 003 154
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