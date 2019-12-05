Прогноз кассовых сборов в России на 5 – 8 декабря

Богатым на новинки выдастся первый уикенд декабря, что к сожалению не даст в полной мере выработать свой потенциал каждой из них. Впрочем, лидером уикенда всё равно должно будет остаться ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II (WDSSPR) с результатом порядка 430 млн рублей. У мультфильма сложился неоднозначный, но все-таки положительный сарафан, так что можно ждать привычное для жанра и времени года падение в районе 45-50%.



Широким превью с 6 декабря стартует приключенческая комедия ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ (WDSSPR). Даже несмотря на ограничение в сеансах, всего три дня работы и рекламную кампанию делающую упор на старт 12 декабря, силы бренда должно хватить на второе место в итоговой таблице, с результатом около 130 млн рублей.

Среди остальных новинок лучшей должна стать британская мелодраматическая комедия РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ (UPI). Легкость жанра, праздничная составляющая и находящаяся на пике своей популярности Эмилия Кларк должны обеспечить релизу старт в районе 55 млн рублей.



Сразу три проекта смогут претендовать на кассу в районе 25-35 млн рублей. Это нуарный детектив СИРОТСКИЙ БРУКЛИН (CAO), историческая драма с Бенедиктом Камбербэтчем ВОЙНА ТОКОВ (PNR) и российская военная картина РЖЕВ (CPR). Возможно, в менее насыщенный уикенд каждая из этих картин была бы вправе рассчитывать на большее.



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05.12.2019 Автор: БК