Прогноз кассовых сборов на 27–30 апреля

Предстоящий уикенд наверняка станет худшим по кассовым сборам в текущем году. Новинок широкого проката запланировано очень много, но ни одна из них не претендует на попадание даже в первую тройку по итогам уикенда. Лидером наверняка останется ФОРСАЖ 8 (UPI), для которого это будет третья победа подряд. За последние два года такое удавалось только ЗВЕРОПОЛИСУ, ТАЙНОЙ ЖИЗНИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ и МСТИТЕЛЯМ: ЭРА АЛЬТРОНА.

Среди новинок фаворита очень трудно выделить. По росписи в кинотеатрах с небольшим преимуществом впереди СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ (MG / FOX). Зато один исполнитель одной из главных ролей ПЕРЕСТРЕЛКИ (VLG) Арми Хаммер приезжал в Москву, что вызвало большую PR-активность. В актив картины СФЕРА (MVK) можно записать популярный книжный первоисточник, а у проекта МОЯ ДЕВУШКА – МОНСТР (EXP) самый необычный концепт среди всех новинок. В большей степени на избирательного зрителя и жителей крупных городов будут ориентированы картины ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z (PRD) и ОБЕЩАНИЕ (CP), а региональная публика может заинтересоваться отечественной комедией СПАСТИ ПУШКИНА (CRP).

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26.04.2017 Автор: Андрей Белый