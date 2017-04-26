Прогноз кассовых сборов на 27–30 апреля


Холдоверы не подпустят новинки

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ФОРСАЖ 8 UPI 1200 140 000 000 2 486 237 116 667 -48
2 КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА CP 1159 85 000 000 1 509 501 73 339 -43
3 УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ NKI 1299 60 000 000 1 065 530 46 189 -39
4 ВРЕМЯ ПЕРВЫХ BZL / FOX 900 50 000 000 887 942 55 556 -31
5 СФЕРА MVK 750 28 000 000 497 247 37 333 -
6 ПЕРЕСТРЕЛКА VLG 600 28 000 000 497 247 46 667 -
7 СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ FOX / MG 800 24 000 000 426 212 30 000 -
8 ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z PRD 600 20 000 000 355 177 33 333 -
9 МОЯ ДЕВУШКА – МОНСТР EXP 700 18 000 000 319 659 25 714 -
10 ОБЕЩАНИЕ CP 450 12 000 000 213 106 26 667 -
  465 000 000 8 257 858  

Предстоящий уикенд наверняка станет худшим по кассовым сборам в текущем году. Новинок широкого проката запланировано очень много, но ни одна из них не претендует на попадание даже в первую тройку по итогам уикенда. Лидером наверняка останется ФОРСАЖ 8 (UPI), для которого это будет третья победа подряд. За последние два года такое удавалось только ЗВЕРОПОЛИСУ, ТАЙНОЙ ЖИЗНИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ и МСТИТЕЛЯМ: ЭРА АЛЬТРОНА.

Среди новинок фаворита очень трудно выделить. По росписи в кинотеатрах с небольшим преимуществом впереди СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ (MG / FOX). Зато один исполнитель одной из главных ролей ПЕРЕСТРЕЛКИ (VLG) Арми Хаммер приезжал в Москву, что вызвало большую PR-активность. В актив картины СФЕРА (MVK) можно записать популярный книжный первоисточник, а у проекта МОЯ ДЕВУШКА – МОНСТР (EXP) самый необычный концепт среди всех новинок. В большей степени на избирательного зрителя и жителей крупных городов будут ориентированы картины ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z (PRD) и ОБЕЩАНИЕ (CP), а региональная публика может заинтересоваться отечественной комедией СПАСТИ ПУШКИНА (CRP).

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Прогноз кассовых сборов с 20 по 23 апреля 2017 года

26.04.2017 Автор: Андрей Белый

Сборы

20—23.04
ФОРСАЖ 8
UPI
305 514 534
1480
1 320 397 229
КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА
CP
160 825 406
1223
160 825 406
УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ
NKI
101 024 985
1478
101 024 985
ВРЕМЯ ПЕРВЫХ
FOX / BZL
73 333 379
1082
452 409 331
НАВАЖДЕНИЕ
CAO
24 719 316
727
24 719 316
БОСС-МОЛОКОСОС
FOX
18 997 123
403
1 497 746 959
СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ
UPI
5 289 715
119
102 406 409

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