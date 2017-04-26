Прогноз кассовых сборов на 27–30 апреля

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ФОРСАЖ 8
|UPI
|1200
|140 000 000
|2 486 237
|116 667
|-48
|2
|КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА
|CP
|1159
|85 000 000
|1 509 501
|73 339
|-43
|3
|УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ
|NKI
|1299
|60 000 000
|1 065 530
|46 189
|-39
|4
|ВРЕМЯ ПЕРВЫХ
|BZL / FOX
|900
|50 000 000
|887 942
|55 556
|-31
|5
|СФЕРА
|MVK
|750
|28 000 000
|497 247
|37 333
|-
|6
|ПЕРЕСТРЕЛКА
|VLG
|600
|28 000 000
|497 247
|46 667
|-
|7
|СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ
|FOX / MG
|800
|24 000 000
|426 212
|30 000
|-
|8
|ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z
|PRD
|600
|20 000 000
|355 177
|33 333
|-
|9
|МОЯ ДЕВУШКА – МОНСТР
|EXP
|700
|18 000 000
|319 659
|25 714
|-
|10
|ОБЕЩАНИЕ
|CP
|450
|12 000 000
|213 106
|26 667
|-
|465 000 000
|8 257 858
Предстоящий уикенд наверняка станет худшим по кассовым сборам в текущем году. Новинок широкого проката запланировано очень много, но ни одна из них не претендует на попадание даже в первую тройку по итогам уикенда. Лидером наверняка останется ФОРСАЖ 8 (UPI), для которого это будет третья победа подряд. За последние два года такое удавалось только ЗВЕРОПОЛИСУ, ТАЙНОЙ ЖИЗНИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ и МСТИТЕЛЯМ: ЭРА АЛЬТРОНА.
Среди новинок фаворита очень трудно выделить. По росписи в кинотеатрах с небольшим преимуществом впереди СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ (MG / FOX). Зато один исполнитель одной из главных ролей ПЕРЕСТРЕЛКИ (VLG) Арми Хаммер приезжал в Москву, что вызвало большую PR-активность. В актив картины СФЕРА (MVK) можно записать популярный книжный первоисточник, а у проекта МОЯ ДЕВУШКА – МОНСТР (EXP) самый необычный концепт среди всех новинок. В большей степени на избирательного зрителя и жителей крупных городов будут ориентированы картины ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z (PRD) и ОБЕЩАНИЕ (CP), а региональная публика может заинтересоваться отечественной комедией СПАСТИ ПУШКИНА (CRP).
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26.04.2017 Автор: Андрей Белый