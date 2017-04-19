Прогноз кассовых сборов с 20 по 23 апреля 2017 года

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ФОРСАЖ 8
|UPI
|1284
|306 000 000
|5 466 238
|238 318
|-57
|2
|КУХНЯ: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА
|CP
|1200
|230 000 000
|4 108 610
|191 667
|-
|3
|ВРЕМЯ ПЕРВЫХ
|BZL / FOX
|600
|62 000 000
|1 107 538
|103 333
|-50
|4
|УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ
|NKI
|1100
|50 000 000
|893 176
|45 455
|-
|5
|НАВАЖДЕНИЕ
|CAO
|800
|35 000 000
|625 223
|43 750
|-
|6
|БОСС-МОЛОКОСОС
|FOX
|200
|11 700 000
|209 003
|58 500
|-70
|7
|РЕЙД: ПУЛЯ В ГОЛОВЕ
|CPRG
|200
|7 000 000
|125 045
|35 000
|-
|8
|УЙТИ КРАСИВО
|CAO
|300
|5 200 000
|92 890
|17 333
|-66
|9
|СМУРФИКИ: ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ
|WDSSPR
|400
|4 000 000
|71 454
|10 000
|-75
|710 900 000
|12 699 178
Несмотря на большое число новинок, лидер уикенда останется прежним – это ФОРСАЖ 8 (UPI), рост кассы которого, по всей видимости, будет идти по тому же пути, что и у предыдущей части. При таком раскладе, стартовых цифр отечественной комедии КУХНЯ: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА (CP) хватит только для второго места в топе. Предыдущий фильм, созданный на основе популярного телесериала канала СТС, выходил на пике популярности франшизы и, к тому же позиционировался, как завершающий для всего проекта. С ПОСЛЕДНЕЙ БИТВОЙ дела обстоят сложнее: это ожидаемое фанатами, но вовсе не обязательное продолжение вроде бы законченной истории, и в таком статусе есть как плюсы, так и минусы. Впрочем, благодаря активной рекламе, на старте лента способна показать результат, в целом схожий с первыми цифрами КУХНИ В ПАРИЖЕ.
Российский анимационный фильм УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ (NKI) получил неплохую роспись и, благодаря активной поддержке холдинга ВГТРК, не должен потеряться во всем разнообразии релизов. Мультфильм может стартовать не хуже проекта ВОЛКИ И ОВЦЫ, выходившего в конце апреля ровно год назад. И это как минимум.
Триллер НАВАЖДЕНИЕ (CAO) не может похвастаться оригинальностью сюжета – фильмы с похожей канвой выпускаются в прокат довольно регулярно. В числе последних – ПОКЛОННИК с участием Дженнифер Лопес, сумевший на старте в марте 2015 года примерно в таком же конкурентном окружении получить 32 млн рублей. НАВАЖДЕНИЕ должно без труда повторить этот результат, а вот способно ли оно его преумножить пока не ясно. Явных предпосылок к этому не наблюдается.
Для искушенной аудитории больших городов и киноманов в прокат также выйдет индонезийский боевик РЕЙД: ПУЛЯ В ГОЛОВЕ (CPRG). Лента вряд ли повторит стартовый результат предущей картины со словом РЕЙД в названии: формально, она и не имеет отношения к данной легендарной франшизе.
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19.04.2017 Автор: Артур Чачелов