Прогноз кассовых сборов с 20 по 23 апреля 2017 года


«Кухня» вступает в последнюю битву с «Форсажем 8»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ФОРСАЖ 8 UPI 1284 306 000 000 5 466 238 238 318 -57
2 КУХНЯ: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА CP 1200 230 000 000 4 108 610 191 667 -
3 ВРЕМЯ ПЕРВЫХ BZL / FOX 600 62 000 000 1 107 538 103 333 -50
4 УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ NKI 1100 50 000 000 893 176 45 455 -
5 НАВАЖДЕНИЕ CAO 800 35 000 000 625 223 43 750 -
6 БОСС-МОЛОКОСОС FOX 200 11 700 000 209 003 58 500 -70
7 РЕЙД: ПУЛЯ В ГОЛОВЕ CPRG 200 7 000 000 125 045 35 000 -
8 УЙТИ КРАСИВО CAO 300 5 200 000 92 890 17 333 -66
9 СМУРФИКИ: ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ WDSSPR 400 4 000 000 71 454 10 000 -75
  710 900 000 12 699 178  

Несмотря на большое число новинок, лидер уикенда останется прежним – это ФОРСАЖ 8 (UPI), рост кассы которого, по всей видимости, будет идти по тому же пути, что и у предыдущей части. При таком раскладе, стартовых цифр отечественной комедии КУХНЯ: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА (CP) хватит только для второго места в топе. Предыдущий фильм, созданный на основе популярного телесериала канала СТС, выходил на пике популярности франшизы и, к тому же позиционировался, как завершающий для всего проекта. С ПОСЛЕДНЕЙ БИТВОЙ дела обстоят сложнее: это ожидаемое фанатами, но вовсе не обязательное продолжение вроде бы законченной истории, и в таком статусе есть как плюсы, так и минусы. Впрочем, благодаря активной рекламе, на старте лента способна показать результат, в целом схожий с первыми цифрами КУХНИ В ПАРИЖЕ

Российский анимационный фильм УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ (NKI) получил неплохую роспись и, благодаря активной поддержке холдинга ВГТРК, не должен потеряться во всем разнообразии релизов. Мультфильм может стартовать не хуже проекта ВОЛКИ И ОВЦЫ, выходившего в конце апреля ровно год назад. И это как минимум. 

Триллер НАВАЖДЕНИЕ (CAO) не может похвастаться оригинальностью сюжета – фильмы с похожей канвой выпускаются в прокат довольно регулярно. В числе последних – ПОКЛОННИК с участием Дженнифер Лопес, сумевший на старте в марте 2015 года примерно в таком же конкурентном окружении получить 32 млн рублей. НАВАЖДЕНИЕ должно без труда повторить этот результат, а вот способно ли оно его преумножить пока не ясно. Явных предпосылок к этому не наблюдается.

Для искушенной аудитории больших городов и киноманов в прокат также выйдет индонезийский боевик РЕЙД: ПУЛЯ В ГОЛОВЕ (CPRG). Лента вряд ли повторит стартовый результат предущей картины со словом РЕЙД в названии: формально, она и не имеет отношения к данной легендарной франшизе.

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов в России на 13–16 апреля

19.04.2017 Автор: Артур Чачелов

Сборы

13—16.04
ФОРСАЖ 8
UPI
802 717 903
1470
802 717 903
ВРЕМЯ ПЕРВЫХ
FOX / BZL
127 661 081
1415
338 629 484
БОСС-МОЛОКОСОС
FOX
42 224 708
860
1 472 065 350
СМУРФИКИ: ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ
WDSSPR
17 486 712
1061
224 292 673
ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ
CPP
16 968 362
699
467 594 934
УЙТИ КРАСИВО
CAO
15 579 309
605
72 579 726
ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ
FOX
12 352 089
424
195 480 499

Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100

 
 