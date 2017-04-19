Прогноз кассовых сборов с 20 по 23 апреля 2017 года

Несмотря на большое число новинок, лидер уикенда останется прежним – это ФОРСАЖ 8 (UPI), рост кассы которого, по всей видимости, будет идти по тому же пути, что и у предыдущей части. При таком раскладе, стартовых цифр отечественной комедии КУХНЯ: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА (CP) хватит только для второго места в топе. Предыдущий фильм, созданный на основе популярного телесериала канала СТС, выходил на пике популярности франшизы и, к тому же позиционировался, как завершающий для всего проекта. С ПОСЛЕДНЕЙ БИТВОЙ дела обстоят сложнее: это ожидаемое фанатами, но вовсе не обязательное продолжение вроде бы законченной истории, и в таком статусе есть как плюсы, так и минусы. Впрочем, благодаря активной рекламе, на старте лента способна показать результат, в целом схожий с первыми цифрами КУХНИ В ПАРИЖЕ.

Российский анимационный фильм УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ (NKI) получил неплохую роспись и, благодаря активной поддержке холдинга ВГТРК, не должен потеряться во всем разнообразии релизов. Мультфильм может стартовать не хуже проекта ВОЛКИ И ОВЦЫ, выходившего в конце апреля ровно год назад. И это как минимум.

Триллер НАВАЖДЕНИЕ (CAO) не может похвастаться оригинальностью сюжета – фильмы с похожей канвой выпускаются в прокат довольно регулярно. В числе последних – ПОКЛОННИК с участием Дженнифер Лопес, сумевший на старте в марте 2015 года примерно в таком же конкурентном окружении получить 32 млн рублей. НАВАЖДЕНИЕ должно без труда повторить этот результат, а вот способно ли оно его преумножить пока не ясно. Явных предпосылок к этому не наблюдается.

Для искушенной аудитории больших городов и киноманов в прокат также выйдет индонезийский боевик РЕЙД: ПУЛЯ В ГОЛОВЕ (CPRG). Лента вряд ли повторит стартовый результат предущей картины со словом РЕЙД в названии: формально, она и не имеет отношения к данной легендарной франшизе.

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19.04.2017 Автор: Артур Чачелов