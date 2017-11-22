Прогноз кассовых сборов в России на 23–26 ноября 2017 года

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ТАЙНА КОКО
|WDSSPR
|1100
|180 000 000
|3 050 330
|163 636
|-
|2
|ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ
|CAO
|1250
|110 000 000
|1 864 091
|88 000
|-70
|3
|СНЕГОВИК
|UPI
|800
|100 000 000
|1 694 628
|125 000
|-
|4
|ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД! 2
|CPP
|900
|70 000 000
|1 186 240
|77 778
|-
|5
|УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ
|FOX
|700
|65 000 000
|1 101 508
|92 857
|-63
|6
|КОМАТОЗНИКИ
|WDSSPR
|900
|55 000 000
|932 045
|61 111
|-
|7
|ТОР: РАГНАРЁК
|WDSSPR
|1000
|50 000 000
|847 314
|50 000
|-60
|8
|ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ
|WDSSPR
|600
|30 000 000
|508 388
|50 000
|-61
|9
|МИФЫ
|WDSSPR
|670
|12 000 000
|203 355
|17 910
|-63
|10
|ЧУДО
|CP
|347
|6 500 000
|110 151
|18 732
|-37
|678 500 000
|11 498 051
Ноябрь этого года складывается для российского кинопроката очень успешно – с начала месяца было продано уже около 18 млн билетов. А три из последних четырех уикендов заканчивались со сборами свыше 1 млрд рублей. На прошлой неделе началось падение сборов, которое, видимо, продолжится и сейчас – поддерживать фильмам постоянно такую высокую планку все же очень сложно.
Тем не менее предлагаемый зрителю репертуар способен сгладить падение сборов – на дате выходит сразу четыре крупных релиза (от четырех голливудских студий) разного жанра и разной целевой аудитории. В лидеры, разумеется, целится мультфильм ТАЙНА КОКО (WDSSPR) – новая картина производства студии Pixar. Тематикой фильм напоминает КНИГУ ЖИЗНИ, хотя там в минус играла нестандартная техника анимации, а дата старта и возрастной рейтинг 12+ заставляют вспомнить ХОРОШЕГО ДИНОЗАВРА, который выходил два года назад. Но главный плюс мультфильмов – юмор – здесь представлен гораздо лучше, что должно найти отражение и в кассовых сборах.
Среди остальных новинок уикенда, судя по всему, развернется нешуточная борьба. Кинотеатры не смогли выбрать явного фаворита среди детектива СНЕГОВИК (UPI), хоррора КОМАТОЗНИКИ (WDSSPR) и комедии ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД! 2 (CPP) и выделили им не сильно различающуюся роспись на четверг. В активе первого релиза – известный в России книжный первоисточник, в минус же играет соседство с УБИЙСТВОМ В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ и не слишком убедительные результаты на многих рынках (впрочем, аналогичная ситуация не помешала ЛЕКАРСТВУ ОТ ЗДОРОВЬЯ).
Комедийный сиквел от ЦПШ ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД! 2 выходит не в праздники, что уже не так хорошо будет работать на случайного зрителя (в сочетании с тематикой и названием тот фильм попал точно в цель). Сейчас актерский состав расширился, но стал более возрастным.
КОМАТОЗНИКИ направлены в первую очередь на молодежную аудиторию, для которой плохие отзывы и наличие «пиратки» могут сыграть более значительную роль, чем для того же СНЕГОВИКА. Тем не менее плюсы картины – сочетание мистического хоррора и фантастики – для массового зрителя все еще на месте.
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22.11.2017 Автор: Андрей Белый