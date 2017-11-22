Прогноз кассовых сборов в России на 23–26 ноября 2017 года

Ноябрь этого года складывается для российского кинопроката очень успешно – с начала месяца было продано уже около 18 млн билетов. А три из последних четырех уикендов заканчивались со сборами свыше 1 млрд рублей. На прошлой неделе началось падение сборов, которое, видимо, продолжится и сейчас – поддерживать фильмам постоянно такую высокую планку все же очень сложно.

Тем не менее предлагаемый зрителю репертуар способен сгладить падение сборов – на дате выходит сразу четыре крупных релиза (от четырех голливудских студий) разного жанра и разной целевой аудитории. В лидеры, разумеется, целится мультфильм ТАЙНА КОКО (WDSSPR) – новая картина производства студии Pixar. Тематикой фильм напоминает КНИГУ ЖИЗНИ, хотя там в минус играла нестандартная техника анимации, а дата старта и возрастной рейтинг 12+ заставляют вспомнить ХОРОШЕГО ДИНОЗАВРА, который выходил два года назад. Но главный плюс мультфильмов – юмор – здесь представлен гораздо лучше, что должно найти отражение и в кассовых сборах.

Среди остальных новинок уикенда, судя по всему, развернется нешуточная борьба. Кинотеатры не смогли выбрать явного фаворита среди детектива СНЕГОВИК (UPI), хоррора КОМАТОЗНИКИ (WDSSPR) и комедии ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД! 2 (CPP) и выделили им не сильно различающуюся роспись на четверг. В активе первого релиза – известный в России книжный первоисточник, в минус же играет соседство с УБИЙСТВОМ В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ и не слишком убедительные результаты на многих рынках (впрочем, аналогичная ситуация не помешала ЛЕКАРСТВУ ОТ ЗДОРОВЬЯ).

Комедийный сиквел от ЦПШ ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД! 2 выходит не в праздники, что уже не так хорошо будет работать на случайного зрителя (в сочетании с тематикой и названием тот фильм попал точно в цель). Сейчас актерский состав расширился, но стал более возрастным.

КОМАТОЗНИКИ направлены в первую очередь на молодежную аудиторию, для которой плохие отзывы и наличие «пиратки» могут сыграть более значительную роль, чем для того же СНЕГОВИКА. Тем не менее плюсы картины – сочетание мистического хоррора и фантастики – для массового зрителя все еще на месте.

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22.11.2017 Автор: Андрей Белый