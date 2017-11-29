Прогноз кассовых сборов на 30 ноября – 3 декабря 2017 года


«Легенда о Коловрате» замахнулась на сильный старт

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ CP 1200 200 000 000 3 428 767 166 667 -
2 ТАЙНА КОКО WDSSPR 1134 110 000 000 1 885 822 97 002 -36
3 ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД! 2 CPP 957 40 000 000 685 753 41 797 -48
4 КОМАТОЗНИКИ WDSSPR 715 40 000 000 685 753 55 944 -61
5 ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ CAO 1000 35 000 000 600 034 35 000 -68
6 ИНОСТРАНЕЦ PRD 900 35 000 000 600 034 38 889 -
7 УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ FOX 500 30 000 000 514 315 60 000 -60
8 СНЕГОВИК UPI 779 28 000 000 480 027 35 944 -67
9 КОЛОБАНГА. ПРИВЕТ, ИНТЕРНЕТ! MVK 1000 20 000 000 342 877 20 000 -
10 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ WDSSPR 300 20 000 000 342 877 66 667 -41
  558 000 000 9 566 261  

Предстоящий уикенд не претендует на высокие кассовые сборы. Скорее всего, небольшое падение общего бокс-офиса, которое наблюдается уже три недели подряд, продолжится и сейчас.

Тем не менее, крупный релиз нашелся и на этой дате. Лидером проката должна стать российская картина ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ (СР). Промо-кампания была очень масштабной – помимо поддержки холдингом ВГТРК и каналами НТВ и ТНТ, у фильма также объемная реклама на других главных каналах страны, чем могут похвастаться лишь несколько картин в год. Недавно добавился формат IMAX, который не только увеличивает среднюю цену билета, но и добавляет событийности проекту, а также способствует более лояльному отношению молодежной аудитории. В конце концов, фильм посмотрел и президент Путин, а это совсем уж редкий случай.

Остальные новинки вряд ли повторят цифры КОЛОВРАТА даже совместными усилиями. Среди них есть фэнтези АТЛАНТИДА (EXP), хоррор КОНВЕРТ (NKI), так и мультфильм КОЛОБАНГА (MVK). Впрочем, наибольшие шансы на успех, судя по всему, у триллера ИНОСТРАНЕЦ (PRD). Здесь есть драйв, экшн и узнаваемые звезды в актерском составе. Фильму вполне по силам повторить недавний результат НАЕМНИКА (34 млн).

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29.11.2017 Автор: Андрей Белый

Сборы

23—26.11
ТАЙНА КОКО
WDSSPR
186 235 526
1298
186 235 526
КОМАТОЗНИКИ
WDSSPR
109 536 671
829
109 536 671
ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ
CAO
108 181 262
1425
563 220 746
СНЕГОВИК
UPI
91 667 086
899
91 667 086
ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД! 2
CPP
84 032 628
1102
84 032 628
УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ
FOX
80 540 288
909
821 137 039
ТОР: РАГНАРЁК
WDSSPR
40 398 101
1036
1 346 006 422
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