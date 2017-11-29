Прогноз кассовых сборов на 30 ноября – 3 декабря 2017 года

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ
|CP
|1200
|200 000 000
|3 428 767
|166 667
|-
|2
|ТАЙНА КОКО
|WDSSPR
|1134
|110 000 000
|1 885 822
|97 002
|-36
|3
|ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД! 2
|CPP
|957
|40 000 000
|685 753
|41 797
|-48
|4
|КОМАТОЗНИКИ
|WDSSPR
|715
|40 000 000
|685 753
|55 944
|-61
|5
|ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ
|CAO
|1000
|35 000 000
|600 034
|35 000
|-68
|6
|ИНОСТРАНЕЦ
|PRD
|900
|35 000 000
|600 034
|38 889
|-
|7
|УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ
|FOX
|500
|30 000 000
|514 315
|60 000
|-60
|8
|СНЕГОВИК
|UPI
|779
|28 000 000
|480 027
|35 944
|-67
|9
|КОЛОБАНГА. ПРИВЕТ, ИНТЕРНЕТ!
|MVK
|1000
|20 000 000
|342 877
|20 000
|-
|10
|ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ
|WDSSPR
|300
|20 000 000
|342 877
|66 667
|-41
|558 000 000
|9 566 261
Предстоящий уикенд не претендует на высокие кассовые сборы. Скорее всего, небольшое падение общего бокс-офиса, которое наблюдается уже три недели подряд, продолжится и сейчас.
Тем не менее, крупный релиз нашелся и на этой дате. Лидером проката должна стать российская картина ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ (СР). Промо-кампания была очень масштабной – помимо поддержки холдингом ВГТРК и каналами НТВ и ТНТ, у фильма также объемная реклама на других главных каналах страны, чем могут похвастаться лишь несколько картин в год. Недавно добавился формат IMAX, который не только увеличивает среднюю цену билета, но и добавляет событийности проекту, а также способствует более лояльному отношению молодежной аудитории. В конце концов, фильм посмотрел и президент Путин, а это совсем уж редкий случай.
Остальные новинки вряд ли повторят цифры КОЛОВРАТА даже совместными усилиями. Среди них есть фэнтези АТЛАНТИДА (EXP), хоррор КОНВЕРТ (NKI), так и мультфильм КОЛОБАНГА (MVK). Впрочем, наибольшие шансы на успех, судя по всему, у триллера ИНОСТРАНЕЦ (PRD). Здесь есть драйв, экшн и узнаваемые звезды в актерском составе. Фильму вполне по силам повторить недавний результат НАЕМНИКА (34 млн).
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29.11.2017 Автор: Андрей Белый