Прогноз кассовых сборов на 30 ноября – 3 декабря 2017 года

Предстоящий уикенд не претендует на высокие кассовые сборы. Скорее всего, небольшое падение общего бокс-офиса, которое наблюдается уже три недели подряд, продолжится и сейчас.

Тем не менее, крупный релиз нашелся и на этой дате. Лидером проката должна стать российская картина ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ (СР). Промо-кампания была очень масштабной – помимо поддержки холдингом ВГТРК и каналами НТВ и ТНТ, у фильма также объемная реклама на других главных каналах страны, чем могут похвастаться лишь несколько картин в год. Недавно добавился формат IMAX, который не только увеличивает среднюю цену билета, но и добавляет событийности проекту, а также способствует более лояльному отношению молодежной аудитории. В конце концов, фильм посмотрел и президент Путин, а это совсем уж редкий случай.

Остальные новинки вряд ли повторят цифры КОЛОВРАТА даже совместными усилиями. Среди них есть фэнтези АТЛАНТИДА (EXP), хоррор КОНВЕРТ (NKI), так и мультфильм КОЛОБАНГА (MVK). Впрочем, наибольшие шансы на успех, судя по всему, у триллера ИНОСТРАНЕЦ (PRD). Здесь есть драйв, экшн и узнаваемые звезды в актерском составе. Фильму вполне по силам повторить недавний результат НАЕМНИКА (34 млн).

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29.11.2017 Автор: Андрей Белый