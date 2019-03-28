Прогноз кассовых сборов в России на 28–31 марта

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ДАМБО
|WDSSPR
|1500
|240 000 000
|3 733 665
|160 000
|-
|2
|БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ
|FOX
|1591
|75 000 000
|1 166 770
|47 140
|-42
|3
|ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН
|CPP
|1600
|70 000 000
|1 088 986
|43 750
|-30
|4
|МЫ
|UPI
|800
|65 000 000
|1 011 201
|81 250
|-
|5
|КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ
|VLG
|1180
|55 000 000
|855 632
|46 610
|-23
|6
|ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ
|WDSSPR
|948
|55 000 000
|855 632
|58 017
|-46
|7
|КАПИТАН МАРВЕЛ
|WDSSPR
|1000
|35 000 000
|544 493
|35 000
|-53
|8
|КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3
|UPI
|600
|30 000 000
|466 708
|50 000
|-37
|9
|ПЛЯЖНЫЙ БЕЗДЕЛЬНИК
|PRD
|500
|15 000 000
|233 354
|30 000
|-
|640 000 000
|9 956 441
Начавшиеся школьные каникулы уже сейчас начали положительно сказываться на кассовых сборах семейных фильмов. ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН и КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ показывали в будни сборы в 2-2,5 раза выше по сравнению с предыдущим четвергом.
Главная новинка нынешнего уикенда – ДАМБО (WDSSPR) – также главным образом ориентирована на этот сегмент аудитории, а учитывая масштаб постановки, объемы рекламы и бренд Disney, кассовые ожидания на высоком уровне. К тому же, конкуренцию среди того же семейного кино нельзя назвать очень высокой.
Сюрприз может преподнести и другая студийная новинка уикенда – хоррор МЫ (UPI). Правда до впечатляющих цифр североамериканского кинопроката (третий старт среди полностью оригинальных игровых картин) вряд ли возможно добраться, но по крайней мере превзойти результат ПРОЧЬ новинке вполне по силам.
Смотрите также:
Прогноз кассовых сборов в России на 21–24 марта
28.03.2019 Автор: БК