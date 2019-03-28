Прогноз кассовых сборов в России на 28–31 марта

Начавшиеся школьные каникулы уже сейчас начали положительно сказываться на кассовых сборах семейных фильмов. ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН и КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ показывали в будни сборы в 2-2,5 раза выше по сравнению с предыдущим четвергом.

Главная новинка нынешнего уикенда – ДАМБО (WDSSPR) – также главным образом ориентирована на этот сегмент аудитории, а учитывая масштаб постановки, объемы рекламы и бренд Disney, кассовые ожидания на высоком уровне. К тому же, конкуренцию среди того же семейного кино нельзя назвать очень высокой.

Сюрприз может преподнести и другая студийная новинка уикенда – хоррор МЫ (UPI). Правда до впечатляющих цифр североамериканского кинопроката (третий старт среди полностью оригинальных игровых картин) вряд ли возможно добраться, но по крайней мере превзойти результат ПРОЧЬ новинке вполне по силам.

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28.03.2019 Автор: БК