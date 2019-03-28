Прогноз кассовых сборов в России на 28–31 марта


Школьные каникулы в помощь «Дамбо»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ДАМБО WDSSPR 1500 240 000 000 3 733 665 160 000 -
2 БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ FOX 1591 75 000 000 1 166 770 47 140 -42
3 ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН CPP 1600 70 000 000 1 088 986 43 750 -30
4 МЫ UPI 800 65 000 000 1 011 201 81 250 -
5 КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ VLG 1180 55 000 000 855 632 46 610 -23
6 ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ WDSSPR 948 55 000 000 855 632 58 017 -46
7 КАПИТАН МАРВЕЛ WDSSPR 1000 35 000 000 544 493 35 000 -53
8 КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3 UPI 600 30 000 000 466 708 50 000 -37
9 ПЛЯЖНЫЙ БЕЗДЕЛЬНИК PRD 500 15 000 000 233 354 30 000 -
  640 000 000 9 956 441  

Начавшиеся школьные каникулы уже сейчас начали положительно сказываться на кассовых сборах семейных фильмов. ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН и КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ показывали в будни сборы в 2-2,5 раза выше по сравнению с предыдущим четвергом.

Главная новинка нынешнего уикенда – ДАМБО (WDSSPR) – также главным образом ориентирована на этот сегмент аудитории, а учитывая масштаб постановки, объемы рекламы и бренд Disney, кассовые ожидания на высоком уровне. К тому же, конкуренцию среди того же семейного кино нельзя назвать очень высокой.

Сюрприз может преподнести и другая студийная новинка уикенда – хоррор МЫ (UPI). Правда до впечатляющих цифр североамериканского кинопроката (третий старт среди полностью оригинальных игровых картин) вряд ли возможно добраться, но по крайней мере превзойти результат ПРОЧЬ новинке вполне по силам.

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28.03.2019 Автор: БК

Сборы

21—24.03
БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ
FOX
132 929 105
1659
132 929 105
ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН
CPP
113 046 668
1739
113 046 668
ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ
WDSSPR
104 083 024
1034
104 083 024
КАПИТАН МАРВЕЛ
WDSSPR
91 485 786
1727
1 219 131 917
КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ
VLG
87 044 407
1317
87 044 407
КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3
UPI
52 767 919
864
1 741 703 605
ПИКОВАЯ ДАМА. ЗАЗЕРКАЛЬЕ
WDSSPR
17 687 537
830
80 492 059
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