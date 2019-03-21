Прогноз кассовых сборов в России на 21–24 марта


«Балканский рубеж» и другие новинки

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ FOX 1700 225 000 000 3 500 311 132 353 -
2 ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН (ПАРК ЧУДЕС) CPP 1500 110 000 000 1 711 263 73 333 -
3 ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ WDSSPR 1000 100 000 000 1 555 694 100 000 -
4 КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ VLG 900 70 000 000 1 088 986 77 778 -
5 КАПИТАН МАРВЕЛ WDSSPR 1000 55 000 000 855 632 55 000 -73
6 КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3 UPI 1000 35 000 000 544 493 35 000 -67
7 ЗЕЛЕНАЯ КНИГА CPF 250 15 000 000 233 354 60 000 -34
8 РОЖДЕННЫЙ СТАТЬ КОРОЛЕМ FOX 887 14 000 000 217 797 15 784 -67
9 ПИКОВАЯ ДАМА. ЗАЗЕРКАЛЬЕ WDSSPR 708 14 000 000 217 797 19 774 -68
  638 000 000 9 925 327  

После относительно спокойного прошлого уикенда индустрия вправе ожидать роста бокс-офиса на этой неделе. Благо новинок с хорошим кассовым потенциалом на дате скопилось достаточно.

Лидером уикенда должен стать БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ (Fox). Военных фильмов только за последний год вышло очень много, и далеко не все из них выступали хорошо (ТАНКИ, СПАСТИ ЛЕНИНГРАД). Впрочем, в данном случае была видна массированная поддержка холдинга ВГТРК на уровне самых кассовых российских фильмов последнего времени. Минусом может стать меньшая заинтересованность женской аудитории из-за жестких сцен и «мужского экшна».

Конкурировать с лентой за внимание поклонников отечественного кино будет ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ (WDSSPR). Новая комедия от компаний Yellow, Black and White и «Небо» может заинтересовать не только региональную, но и столичную аудиторию, как это было с картинами ПЯТНИЦА или КУХНЯ В ПАРИЖЕ.

Напряженной будет борьба и за семейную аудиторию, которая развернется между анимационными проектами ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН (СРР) и КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ (VLG). Несмотря на «студийность», мультфильмы от Paramount Animation пока не выстреливают в российском кинопрокате (ШЕРЛОК ГНОМС, ТЭД-ПУТЕШЕСТВЕННИК, ЛУННЫЙ ФЛАГ). Впрочем, их новый фильм выглядит гораздо сильнее и привлекательнее для массовой аудитории.

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21.03.2019 Автор: БК

Сборы

14—17.03
КАПИТАН МАРВЕЛ
WDSSPR
231 866 364
1550
1 065 774 687
КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3
UPI
114 801 402
1703
1 667 607 345
ПИКОВАЯ ДАМА. ЗАЗЕРКАЛЬЕ
WDSSPR
47 574 268
830
47 574 268
РОЖДЕННЫЙ СТАТЬ КОРОЛЕМ
FOX
44 812 491
966
44 812 491
ЛЮБОВНИЦЫ
WDSSPR
29 033 081
893
289 095 371
ЗЕЛЕНАЯ КНИГА
CPF
22 695 174
295
518 667 532
НАРКОКУРЬЕР
CAO
16 505 774
315
106 547 680
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