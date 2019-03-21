Прогноз кассовых сборов в России на 21–24 марта

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ
|FOX
|1700
|225 000 000
|3 500 311
|132 353
|-
|2
|ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН (ПАРК ЧУДЕС)
|CPP
|1500
|110 000 000
|1 711 263
|73 333
|-
|3
|ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ
|WDSSPR
|1000
|100 000 000
|1 555 694
|100 000
|-
|4
|КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ
|VLG
|900
|70 000 000
|1 088 986
|77 778
|-
|5
|КАПИТАН МАРВЕЛ
|WDSSPR
|1000
|55 000 000
|855 632
|55 000
|-73
|6
|КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3
|UPI
|1000
|35 000 000
|544 493
|35 000
|-67
|7
|ЗЕЛЕНАЯ КНИГА
|CPF
|250
|15 000 000
|233 354
|60 000
|-34
|8
|РОЖДЕННЫЙ СТАТЬ КОРОЛЕМ
|FOX
|887
|14 000 000
|217 797
|15 784
|-67
|9
|ПИКОВАЯ ДАМА. ЗАЗЕРКАЛЬЕ
|WDSSPR
|708
|14 000 000
|217 797
|19 774
|-68
|638 000 000
|9 925 327
После относительно спокойного прошлого уикенда индустрия вправе ожидать роста бокс-офиса на этой неделе. Благо новинок с хорошим кассовым потенциалом на дате скопилось достаточно.
Лидером уикенда должен стать БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ (Fox). Военных фильмов только за последний год вышло очень много, и далеко не все из них выступали хорошо (ТАНКИ, СПАСТИ ЛЕНИНГРАД). Впрочем, в данном случае была видна массированная поддержка холдинга ВГТРК на уровне самых кассовых российских фильмов последнего времени. Минусом может стать меньшая заинтересованность женской аудитории из-за жестких сцен и «мужского экшна».
Конкурировать с лентой за внимание поклонников отечественного кино будет ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ (WDSSPR). Новая комедия от компаний Yellow, Black and White и «Небо» может заинтересовать не только региональную, но и столичную аудиторию, как это было с картинами ПЯТНИЦА или КУХНЯ В ПАРИЖЕ.
Напряженной будет борьба и за семейную аудиторию, которая развернется между анимационными проектами ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН (СРР) и КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ (VLG). Несмотря на «студийность», мультфильмы от Paramount Animation пока не выстреливают в российском кинопрокате (ШЕРЛОК ГНОМС, ТЭД-ПУТЕШЕСТВЕННИК, ЛУННЫЙ ФЛАГ). Впрочем, их новый фильм выглядит гораздо сильнее и привлекательнее для массовой аудитории.
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21.03.2019 Автор: БК