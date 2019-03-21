Прогноз кассовых сборов в России на 21–24 марта

После относительно спокойного прошлого уикенда индустрия вправе ожидать роста бокс-офиса на этой неделе. Благо новинок с хорошим кассовым потенциалом на дате скопилось достаточно.

Лидером уикенда должен стать БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ (Fox). Военных фильмов только за последний год вышло очень много, и далеко не все из них выступали хорошо (ТАНКИ, СПАСТИ ЛЕНИНГРАД). Впрочем, в данном случае была видна массированная поддержка холдинга ВГТРК на уровне самых кассовых российских фильмов последнего времени. Минусом может стать меньшая заинтересованность женской аудитории из-за жестких сцен и «мужского экшна».

Конкурировать с лентой за внимание поклонников отечественного кино будет ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ (WDSSPR). Новая комедия от компаний Yellow, Black and White и «Небо» может заинтересовать не только региональную, но и столичную аудиторию, как это было с картинами ПЯТНИЦА или КУХНЯ В ПАРИЖЕ.

Напряженной будет борьба и за семейную аудиторию, которая развернется между анимационными проектами ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН (СРР) и КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ (VLG). Несмотря на «студийность», мультфильмы от Paramount Animation пока не выстреливают в российском кинопрокате (ШЕРЛОК ГНОМС, ТЭД-ПУТЕШЕСТВЕННИК, ЛУННЫЙ ФЛАГ). Впрочем, их новый фильм выглядит гораздо сильнее и привлекательнее для массовой аудитории.

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21.03.2019 Автор: БК