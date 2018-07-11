Прогноз кассовых сборов в России на 12–15 июля 2018 года


«Монстры» зовут зрителей

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3: МОРЕ ЗОВЕТ WDSSPR 1240 450 000 000 7 246 377 362 903 -
2 НЕБОСКРЕБ UPI 1300 170 000 000 2 737 520 130 769 -
3 ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА WDSSPR 1195 150 000 000 2 415 459 125 523 -50
4 РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ CP 1000 80 000 000 1 288 245 80 000 -
5 СУПЕРСЕМЕЙКА 2 WDSSPR 500 11 000 000 177 134 22 000 -75
6 8 ПОДРУГ ОУШЕНА CAO 500 11 000 000 177 134 22 000 -66
7 ТЫ ВОДИШЬ! CAO 600 9 000 000 144 928 15 000 -69
8 ТАЛЛИ PRD 500 8 000 000 128 824 16 000 -
  889 000 000 14 315 620  

Впервые за два месяца российский кинопрокат близок к покорению рубежа в 1 млрд рублей за уикенд. В начале мая этого удалось добиться благодаря усилиям МСТИТЕЛЕЙ, сейчас же основная надежда на мультфильм МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3: МОРЕ ЗОВЕТ (WDSSPR). Первая часть франшизы освоила в тотале 464 млн рублей, сиквел же увеличил бокс-офис до 1,018 млрд рублей на территории России. У третьей части есть все шансы также улучшить кассу. Влияние чемпионата мира по футболу будет уже не таким сильным (особенно в отношении анимации), да и больших мультфильмов, собиравших больше 1 млрд рублей, не было в кинопрокате уже больше года.

Во время футбольного первенства НЕБОСКРЕБ (UPI) был одним из самых рекламируемых фильмов, что, безусловно, скажется на узнаваемости проекта. Другой вопрос – насколько он заинтересовал потенциального зрителя. Особых сюжетных и визуальных зацепок у картины нет. Впрочем, прокатчик в маркетинге пытается выделять фантастические элементы, что может привлечь молодежную аудиторию.

Еще одной крупной новинкой уикенда является российский фильм ужасов РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ (СР). Успешных отечественных картин данного жанра было крайне мало (ПИКОВАЯ ДАМА, НЕВЕСТА), но, судя по промоматериалам, новинке вполне по силам встать с ними в один ряд.

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11.07.2018 Автор: Андрей Белый

Сборы

05—08.07
ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА
WDSSPR
338 721 859
1370
338 721 859
СУПЕРСЕМЕЙКА 2
WDSSPR
49 611 737
1188
922 182 578
8 ПОДРУГ ОУШЕНА
CAO
32 620 779
920
358 571 907
ТЫ ВОДИШЬ!
CAO
29 902 601
1290
127 266 892
ВО ВЛАСТИ СТИХИИ
VLG
23 343 272
724
77 652 855
МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2
UPI
18 035 562
570
1 199 934 516
РАСПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ
VLG
8 854 072
1019
40 711 987
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