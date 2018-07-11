Прогноз кассовых сборов в России на 12–15 июля 2018 года

Впервые за два месяца российский кинопрокат близок к покорению рубежа в 1 млрд рублей за уикенд. В начале мая этого удалось добиться благодаря усилиям МСТИТЕЛЕЙ, сейчас же основная надежда на мультфильм МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3: МОРЕ ЗОВЕТ (WDSSPR). Первая часть франшизы освоила в тотале 464 млн рублей, сиквел же увеличил бокс-офис до 1,018 млрд рублей на территории России. У третьей части есть все шансы также улучшить кассу. Влияние чемпионата мира по футболу будет уже не таким сильным (особенно в отношении анимации), да и больших мультфильмов, собиравших больше 1 млрд рублей, не было в кинопрокате уже больше года.

Во время футбольного первенства НЕБОСКРЕБ (UPI) был одним из самых рекламируемых фильмов, что, безусловно, скажется на узнаваемости проекта. Другой вопрос – насколько он заинтересовал потенциального зрителя. Особых сюжетных и визуальных зацепок у картины нет. Впрочем, прокатчик в маркетинге пытается выделять фантастические элементы, что может привлечь молодежную аудиторию.

Еще одной крупной новинкой уикенда является российский фильм ужасов РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ (СР). Успешных отечественных картин данного жанра было крайне мало (ПИКОВАЯ ДАМА, НЕВЕСТА), но, судя по промоматериалам, новинке вполне по силам встать с ними в один ряд.

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11.07.2018 Автор: Андрей Белый