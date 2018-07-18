Прогноз кассовых сборов в России на 19–22 июля 2018 года

Несмотря на окончание футбольного первенства, притока зрителей в кинотеатрах на этой неделе не ожидается. Если состав новинок на прошлом уикенде был очень силен, то сейчас ни одна из них не претендует на лидерство в прокате.

Среди многочисленных независимых новинок выделяется российская картина КИЛИМАНДЖАРА (CRP), у которой наилучшая роспись в кинотеатрах среди релизов первого уикенда.

ПАРАНОРМАЛЬНОЕ (EXP) еще давно получил признание критиков и, судя по всему, постепенно вырабатывал заинтересованность и среди простых зрителей. Картине сейчас по силам превзойти результаты БАБАДУКА, поскольку роспись получилась хорошая, а конкурентное окружение весьма слабое.

Неплохие шансы на достойный результат также у других независимых новинок уикенда: триллера КЛУБ МИЛЛИАРДЕРОВ (CAE) и фантастической мелодрамы ЗОИ (MG).

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18.07.2018 Автор: Андрей Белый