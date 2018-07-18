Прогноз кассовых сборов в России на 19–22 июля 2018 года

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3: МОРЕ ЗОВЕТ
|WDSSPR
|1200
|200 000 000
|3 220 612
|166 667
|-39
|2
|НЕБОСКРЕБ
|UPI
|1100
|80 000 000
|1 288 245
|72 727
|-47
|3
|ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА
|WDSSPR
|1000
|60 000 000
|966 184
|60 000
|-44
|4
|КИЛИМАНДЖАРА
|CRP
|1000
|25 000 000
|402 576
|25 000
|-
|5
|РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ
|CP
|1000
|19 000 000
|305 958
|19 000
|-53
|6
|ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
|EXP
|400
|17 000 000
|273 752
|42 500
|-
|7
|КЛУБ МИЛЛИАРДЕРОВ
|CAE
|600
|15 000 000
|241 546
|25 000
|-
|8
|ЗОИ
|MG
|550
|10 000 000
|161 031
|18 182
|-
|426 000 000
|6 859 903
Несмотря на окончание футбольного первенства, притока зрителей в кинотеатрах на этой неделе не ожидается. Если состав новинок на прошлом уикенде был очень силен, то сейчас ни одна из них не претендует на лидерство в прокате.
Среди многочисленных независимых новинок выделяется российская картина КИЛИМАНДЖАРА (CRP), у которой наилучшая роспись в кинотеатрах среди релизов первого уикенда.
ПАРАНОРМАЛЬНОЕ (EXP) еще давно получил признание критиков и, судя по всему, постепенно вырабатывал заинтересованность и среди простых зрителей. Картине сейчас по силам превзойти результаты БАБАДУКА, поскольку роспись получилась хорошая, а конкурентное окружение весьма слабое.
Неплохие шансы на достойный результат также у других независимых новинок уикенда: триллера КЛУБ МИЛЛИАРДЕРОВ (CAE) и фантастической мелодрамы ЗОИ (MG).
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18.07.2018 Автор: Андрей Белый