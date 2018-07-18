Прогноз кассовых сборов в России на 19–22 июля 2018 года


Новинки не справятся со старожилами проката

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3: МОРЕ ЗОВЕТ WDSSPR 1200 200 000 000 3 220 612 166 667 -39
2 НЕБОСКРЕБ UPI 1100 80 000 000 1 288 245 72 727 -47
3 ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА WDSSPR 1000 60 000 000 966 184 60 000 -44
4 КИЛИМАНДЖАРА CRP 1000 25 000 000 402 576 25 000 -
5 РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ CP 1000 19 000 000 305 958 19 000 -53
6 ПАРАНОРМАЛЬНОЕ EXP 400 17 000 000 273 752 42 500 -
7 КЛУБ МИЛЛИАРДЕРОВ CAE 600 15 000 000 241 546 25 000 -
8 ЗОИ MG 550 10 000 000 161 031 18 182 -
  426 000 000 6 859 903  

Несмотря на окончание футбольного первенства, притока зрителей в кинотеатрах на этой неделе не ожидается. Если состав новинок на прошлом уикенде был очень силен, то сейчас ни одна из них не претендует на лидерство в прокате.

Среди многочисленных независимых новинок выделяется российская картина КИЛИМАНДЖАРА (CRP), у которой наилучшая роспись в кинотеатрах среди релизов первого уикенда.

ПАРАНОРМАЛЬНОЕ (EXP) еще давно получил признание критиков и, судя по всему, постепенно вырабатывал заинтересованность и среди простых зрителей. Картине сейчас по силам превзойти результаты БАБАДУКА, поскольку роспись получилась хорошая, а конкурентное окружение весьма слабое.

Неплохие шансы на достойный результат также у других независимых новинок уикенда: триллера КЛУБ МИЛЛИАРДЕРОВ (CAE) и фантастической мелодрамы ЗОИ (MG).

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18.07.2018 Автор: Андрей Белый

Сборы

12—15.07
МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3: МОРЕ ЗОВЕТ
WDSSPR
364 417 557
1373
364 417 557
НЕБОСКРЕБ
UPI
169 703 713
1354
169 703 713
ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА
WDSSPR
120 531 421
1370
587 930 621
РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ
CP
41 039 000
1163
41 039 000
8 ПОДРУГ ОУШЕНА
CAO
10 747 959
375
385 541 199
ВО ВЛАСТИ СТИХИИ
VLG
8 372 764
348
99 548 630
ТЫ ВОДИШЬ!
CAO
8 363 963
547
151 255 404
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