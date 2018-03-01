Прогноз кассовых сборов на 1–4 марта 2018 года


«Черная пантера» против российского кино

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА WDSSPR 1100 250 000 000 4 413 063 227 273 -
2 ЛЕД WDSSPR 1200 130 000 000 2 294 793 108 333 -67
3 ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ CRP 1100 100 000 000 1 765 225 90 909 -
4 ДОВЛАТОВ WDSSPR 400 80 000 000 1 412 180 200 000 -
5 О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ NKI 1050 55 000 000 970 874 52 381 -72
6 НОЧНЫЕ ИГРЫ CAO 950 22 000 000 388 350 23 158 -72
7 КУПИ МЕНЯ CP 700 20 000 000 353 045 28 571 -
8 ГНОМЫ В ДОМЕ VLG 850 19 000 000 335 393 22 353 -67
9 СО ДНА ВЕРШИНЫ CP 700 15 000 000 264 784 21 429 -
10 РУБЕЖ CP 1000 13 000 000 229 479 13 000 -80
  704 000 000 12 427 184  

Минувший уикенд прошел под знаком российского кино, которое собрало почти две трети кассы. Предстоящая четырехдневка также обещает большие сборы для отечественных фильмов. Лидером, впрочем, должен стать голливудский релиз, который уже успел успешно отработать на превью-показах и собрать внушительную сумму в первые дни широкого проката. ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА (WDSSPR), по данным на среду включительно, около 300 млн рублей на территории России.

Другие четыре новинки, претендующие на попадание в ТОП-10, – российского производства. На стороне ДОВЛАТОВА (WDSSPR) популярность писателя, пиар-шум от Берлинского кинофестиваля, и невероятный уровень предпродаж для арт-мейнстрима (в четыре раза больше, чем, например, у НЕЛЮБВИ). Событийности придает даже тот факт, что прокатчик заявил лишь о четырех днях проката.

Зато на стороне ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ (CRP) популярные жанр и тематика азартных игр, более широкая роспись и привлекательность для молодежи, особенно в регионах.

В споре двух российских картин от ЦПШ кинотеатры отдали предпочтение спортивной драме СО ДНА ВЕРШИНЫ. Впрочем, если она будет более востребована в регионах, то КУПИ МЕНЯ привлечет скорее столичную аудиторию, и в основном женскую.

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Прогноз кассовых сборов на 22–25 февраля 2018 года

01.03.2018 Автор: Андрей Белый

Сборы

22—25.02
ЛЕД
WDSSPR
399 618 338
1452
1 090 935 293
О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
NKI
204 839 667
1248
204 839 667
ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА
WDSSPR
156 237 304
258
225 283 714
НОЧНЫЕ ИГРЫ
CAO
78 392 324
990
78 392 324
РУБЕЖ
CP
65 355 297
1228
65 355 297
ГНОМЫ В ДОМЕ
VLG
61 044 333
961
61 044 333
ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ
UPI
39 423 367
1207
747 812 798
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