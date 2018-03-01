Прогноз кассовых сборов на 1–4 марта 2018 года

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА
|WDSSPR
|1100
|250 000 000
|4 413 063
|227 273
|-
|2
|ЛЕД
|WDSSPR
|1200
|130 000 000
|2 294 793
|108 333
|-67
|3
|ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ
|CRP
|1100
|100 000 000
|1 765 225
|90 909
|-
|4
|ДОВЛАТОВ
|WDSSPR
|400
|80 000 000
|1 412 180
|200 000
|-
|5
|О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
|NKI
|1050
|55 000 000
|970 874
|52 381
|-72
|6
|НОЧНЫЕ ИГРЫ
|CAO
|950
|22 000 000
|388 350
|23 158
|-72
|7
|КУПИ МЕНЯ
|CP
|700
|20 000 000
|353 045
|28 571
|-
|8
|ГНОМЫ В ДОМЕ
|VLG
|850
|19 000 000
|335 393
|22 353
|-67
|9
|СО ДНА ВЕРШИНЫ
|CP
|700
|15 000 000
|264 784
|21 429
|-
|10
|РУБЕЖ
|CP
|1000
|13 000 000
|229 479
|13 000
|-80
|704 000 000
|12 427 184
Минувший уикенд прошел под знаком российского кино, которое собрало почти две трети кассы. Предстоящая четырехдневка также обещает большие сборы для отечественных фильмов. Лидером, впрочем, должен стать голливудский релиз, который уже успел успешно отработать на превью-показах и собрать внушительную сумму в первые дни широкого проката. ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА (WDSSPR), по данным на среду включительно, около 300 млн рублей на территории России.
Другие четыре новинки, претендующие на попадание в ТОП-10, – российского производства. На стороне ДОВЛАТОВА (WDSSPR) популярность писателя, пиар-шум от Берлинского кинофестиваля, и невероятный уровень предпродаж для арт-мейнстрима (в четыре раза больше, чем, например, у НЕЛЮБВИ). Событийности придает даже тот факт, что прокатчик заявил лишь о четырех днях проката.
Зато на стороне ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ (CRP) популярные жанр и тематика азартных игр, более широкая роспись и привлекательность для молодежи, особенно в регионах.
В споре двух российских картин от ЦПШ кинотеатры отдали предпочтение спортивной драме СО ДНА ВЕРШИНЫ. Впрочем, если она будет более востребована в регионах, то КУПИ МЕНЯ привлечет скорее столичную аудиторию, и в основном женскую.
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Прогноз кассовых сборов на 22–25 февраля 2018 года
01.03.2018 Автор: Андрей Белый