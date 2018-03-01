Прогноз кассовых сборов на 1–4 марта 2018 года

Минувший уикенд прошел под знаком российского кино, которое собрало почти две трети кассы. Предстоящая четырехдневка также обещает большие сборы для отечественных фильмов. Лидером, впрочем, должен стать голливудский релиз, который уже успел успешно отработать на превью-показах и собрать внушительную сумму в первые дни широкого проката. ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА (WDSSPR), по данным на среду включительно, около 300 млн рублей на территории России.

Другие четыре новинки, претендующие на попадание в ТОП-10, – российского производства. На стороне ДОВЛАТОВА (WDSSPR) популярность писателя, пиар-шум от Берлинского кинофестиваля, и невероятный уровень предпродаж для арт-мейнстрима (в четыре раза больше, чем, например, у НЕЛЮБВИ). Событийности придает даже тот факт, что прокатчик заявил лишь о четырех днях проката.

Зато на стороне ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ (CRP) популярные жанр и тематика азартных игр, более широкая роспись и привлекательность для молодежи, особенно в регионах.

В споре двух российских картин от ЦПШ кинотеатры отдали предпочтение спортивной драме СО ДНА ВЕРШИНЫ. Впрочем, если она будет более востребована в регионах, то КУПИ МЕНЯ привлечет скорее столичную аудиторию, и в основном женскую.

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01.03.2018 Автор: Андрей Белый