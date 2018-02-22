Прогноз кассовых сборов на 22–25 февраля 2018 года


Российские картины на вершине проката

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ЛЕД WDSSPR 1300 350 000 000 6 077 444 269 231 -22
2 О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ NKI 1000 250 000 000 4 341 031 250 000 -
3 РУБЕЖ CP 1000 110 000 000 1 910 054 110 000 -
4 НОЧНЫЕ ИГРЫ CAO 950 100 000 000 1 736 413 105 263 -
5 ГНОМЫ В ДОМЕ VLG 850 55 000 000 955 027 64 706 -
6 ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ UPI 1000 45 000 000 781 386 45 000 -60
7 СЕКРЕТНОЕ ДОСЬЕ UPI 400 25 000 000 434 103 62 500 -
8 ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА VLG 450 20 000 000 347 283 44 444 -
9 ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ CP 400 20 000 000 347 283 50 000 -24
10 ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ FOX 250 15 000 000 260 462 60 000 -41
  990 000 000 17 190 484  

Отечественные фильмы в этом году и так выступают превосходно – на их долю за первые полтора месяца пришлось больше половины всех сборов. В последний февральский уикенд доля российских картин может и вовсе превысить 70% - оно может занять все три первые строчки чарта.

Учитывая отличный старт и складывающийся положительный «сарафан», лидером с большой долей вероятности останется ЛЕД (WDSSPR). Праздничный уикенд может свести падение сборов фильма к минимуму.

Среди новинок наибольшие шансы видятся у комедии О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ (NKI). Предыдущая картина от «Квартета И» – ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2 – выступила, возможно, ниже оптимистичных ожиданий. Однако новинка продает всем понятный жизненный юмор, а не политическую сатиру. Так что здесь можно ожидать результат, сравнимый скорее с О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ (565 млн рублей в РФ+СНГ за все время проката).

Примерно одинаковую роспись получили еще две крупные новинки уикенда – РУБЕЖ (СР) и НОЧНЫЕ ИГРЫ (САО). Тем не менее, ориентированы они будут на разную аудиторию. Российский военный фильм привлечет основную аудиторию в регионах, которую привлечет тематический праздник. Комедия от Warner Bros. своим черным юмором напоминает ОЧЕНЬ ПЛОХИХ ДЕВЧОНОК, однако она более привлекательна и для мужчин.

За избирательную аудиторию будут бороться сразу две картины от именитых голливудских режиссеров: СЕКРЕТНОЕ ДОСЬЕ (UPI) Стивена Спилберга и ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА (VLG) Ридли Скотта. Сети кинотеатров небольшое преимущество отдали первому из них. Тем не менее, от обоих проектов сложно ожидать повторения стартовых цифр ШПИОНСКОГО МОСТА (49 млн) в виду отсутствия экшна и, как следствие, меньшей зрелищности для массового зрителя.

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Прогноз кассовых сборов на 15–18 февраля 2018 года

22.02.2018 Автор: Андрей Белый

Сборы

15—18.02
ЛЕД
WDSSPR
465 743 848
1452
559 226 110
ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ
UPI
123 514 463
1471
671 510 972
ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА
WDSSPR
53 879 055
164
53 879 055
ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ
CP
26 870 934
670
3 004 124 159
ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ
FOX
26 017 095
320
148 744 204
ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ
CRP
24 360 061
1310
110 916 496
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 2
VLG
17 611 202
502
348 098 067
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