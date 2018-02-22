Прогноз кассовых сборов на 22–25 февраля 2018 года

Отечественные фильмы в этом году и так выступают превосходно – на их долю за первые полтора месяца пришлось больше половины всех сборов. В последний февральский уикенд доля российских картин может и вовсе превысить 70% - оно может занять все три первые строчки чарта.

Учитывая отличный старт и складывающийся положительный «сарафан», лидером с большой долей вероятности останется ЛЕД (WDSSPR). Праздничный уикенд может свести падение сборов фильма к минимуму.

Среди новинок наибольшие шансы видятся у комедии О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ (NKI). Предыдущая картина от «Квартета И» – ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2 – выступила, возможно, ниже оптимистичных ожиданий. Однако новинка продает всем понятный жизненный юмор, а не политическую сатиру. Так что здесь можно ожидать результат, сравнимый скорее с О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ (565 млн рублей в РФ+СНГ за все время проката).

Примерно одинаковую роспись получили еще две крупные новинки уикенда – РУБЕЖ (СР) и НОЧНЫЕ ИГРЫ (САО). Тем не менее, ориентированы они будут на разную аудиторию. Российский военный фильм привлечет основную аудиторию в регионах, которую привлечет тематический праздник. Комедия от Warner Bros. своим черным юмором напоминает ОЧЕНЬ ПЛОХИХ ДЕВЧОНОК, однако она более привлекательна и для мужчин.

За избирательную аудиторию будут бороться сразу две картины от именитых голливудских режиссеров: СЕКРЕТНОЕ ДОСЬЕ (UPI) Стивена Спилберга и ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА (VLG) Ридли Скотта. Сети кинотеатров небольшое преимущество отдали первому из них. Тем не менее, от обоих проектов сложно ожидать повторения стартовых цифр ШПИОНСКОГО МОСТА (49 млн) в виду отсутствия экшна и, как следствие, меньшей зрелищности для массового зрителя.

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22.02.2018 Автор: Андрей Белый