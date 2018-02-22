Прогноз кассовых сборов на 22–25 февраля 2018 года

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ЛЕД
|WDSSPR
|1300
|350 000 000
|6 077 444
|269 231
|-22
|2
|О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
|NKI
|1000
|250 000 000
|4 341 031
|250 000
|-
|3
|РУБЕЖ
|CP
|1000
|110 000 000
|1 910 054
|110 000
|-
|4
|НОЧНЫЕ ИГРЫ
|CAO
|950
|100 000 000
|1 736 413
|105 263
|-
|5
|ГНОМЫ В ДОМЕ
|VLG
|850
|55 000 000
|955 027
|64 706
|-
|6
|ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ
|UPI
|1000
|45 000 000
|781 386
|45 000
|-60
|7
|СЕКРЕТНОЕ ДОСЬЕ
|UPI
|400
|25 000 000
|434 103
|62 500
|-
|8
|ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА
|VLG
|450
|20 000 000
|347 283
|44 444
|-
|9
|ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ
|CP
|400
|20 000 000
|347 283
|50 000
|-24
|10
|ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ
|FOX
|250
|15 000 000
|260 462
|60 000
|-41
|990 000 000
|17 190 484
Отечественные фильмы в этом году и так выступают превосходно – на их долю за первые полтора месяца пришлось больше половины всех сборов. В последний февральский уикенд доля российских картин может и вовсе превысить 70% - оно может занять все три первые строчки чарта.
Учитывая отличный старт и складывающийся положительный «сарафан», лидером с большой долей вероятности останется ЛЕД (WDSSPR). Праздничный уикенд может свести падение сборов фильма к минимуму.
Среди новинок наибольшие шансы видятся у комедии О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ (NKI). Предыдущая картина от «Квартета И» – ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2 – выступила, возможно, ниже оптимистичных ожиданий. Однако новинка продает всем понятный жизненный юмор, а не политическую сатиру. Так что здесь можно ожидать результат, сравнимый скорее с О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ (565 млн рублей в РФ+СНГ за все время проката).
Примерно одинаковую роспись получили еще две крупные новинки уикенда – РУБЕЖ (СР) и НОЧНЫЕ ИГРЫ (САО). Тем не менее, ориентированы они будут на разную аудиторию. Российский военный фильм привлечет основную аудиторию в регионах, которую привлечет тематический праздник. Комедия от Warner Bros. своим черным юмором напоминает ОЧЕНЬ ПЛОХИХ ДЕВЧОНОК, однако она более привлекательна и для мужчин.
За избирательную аудиторию будут бороться сразу две картины от именитых голливудских режиссеров: СЕКРЕТНОЕ ДОСЬЕ (UPI) Стивена Спилберга и ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА (VLG) Ридли Скотта. Сети кинотеатров небольшое преимущество отдали первому из них. Тем не менее, от обоих проектов сложно ожидать повторения стартовых цифр ШПИОНСКОГО МОСТА (49 млн) в виду отсутствия экшна и, как следствие, меньшей зрелищности для массового зрителя.
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22.02.2018 Автор: Андрей Белый