Прогноз кассовых сборов в России на 22–25 декабря

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ПАССАЖИРЫ
|WDSSPR
|1100
|350 000 000
|5 727 377
|318 182
|-
|2
|ЕЛКИ 5
|BZL / FOX
|1170
|300 000 000
|4 909 180
|256 410
|-
|3
|ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ
|WDSSPR
|1110
|100 000 000
|1 636 393
|90 090
|-69
|4
|ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ
|FOX
|1019
|90 000 000
|1 472 754
|88 322
|-
|5
|ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА
|CAO
|835
|50 000 000
|818 197
|59 880
|-44
|6
|МОАНА
|WDSSPR
|900
|28 000 000
|458 190
|31 111
|-66
|7
|НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ
|CPP
|500
|17 000 000
|278 187
|34 000
|-70
|935 000 000
|15 300 278
Ожидания от этого уикенда очень высокие – две стартующие в четверг новинки претендуют к концу проката на общие сборы около 1 млрд рублей или даже выше. Впрочем, учитывая приближение новогодних праздников, нынешний уикенд может пройти не по стандартным правилам – многие зрители отложат поход в кино до каникул.
Тем не менее, борьба между ПАССАЖИРАМИ (WDSSPR) и ЕЛКАМИ 5 (BZL/Fox) должна быть упорной. Зарубежный релиз лучше пройдет в крупных городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, российский – в регионах. Релиз WDSSPR наверняка вырвется вперед в четверг, однако релиз Bazelevs и Fox покажет заметно лучший прирост на выходных в виду своей направленности и семейную аудиторию.
ЕЛКИ 3, вышедшие в 2013 году, собрали за все время проката 1,15 млрд рублей на территории России. Тогда как ЕЛКИ 1914 годом позже освоили уже 0,65 млрд рублей. Новинка должна выступить все же ближе к показателям стандартных фильмов франшизы. Впрочем, не будем забывать, что отношение зрителей к франшизам в последнее время изменилось в худшую сторону.
С этой точки зрения ПАССАЖИРЫ выглядят, наоборот, очень свежо – это масштабный и оригинальный проект с одними из самых узнаваемых актеров современности. Фильм отлично работает как мужскую, так и женскую аудитории. Добавляет оптимизма и тот факт, что все последние студийные фильмы про космос работают в нашем прокате практически безупречно. Однако киноманов могут насторожит негативные отзывы кинокритиков, а также, возможно, излишняя направленность фильма в сторону мелодрамы.
В субботу к ПАССАЖИРАМ и ЕЛКАМ 5 присоединятся еще два фильма. ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ (Fox) выйдет в полноценный прокат, тогда как ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ (NKI) стартуют в режиме превью-показов. Игровая картина также, как и мультфильм ориентирована в первую очередь на семейную аудиторию, однако в конкуренции с двумя российскими франшизами привлечь ее будет нелегко. Помочь в этом должна будет новогодняя тематика и жанр фэнтези.
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21.12.2016 Автор: Андрей Белый
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