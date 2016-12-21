Прогноз кассовых сборов в России на 22–25 декабря


«Пассажиры» против «Елок»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ПАССАЖИРЫ WDSSPR 1100 350 000 000 5 727 377 318 182 -
2 ЕЛКИ 5 BZL / FOX 1170 300 000 000 4 909 180 256 410 -
3 ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ WDSSPR 1110 100 000 000 1 636 393 90 090 -69
4 ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ FOX 1019 90 000 000 1 472 754 88 322 -
5 ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА CAO 835 50 000 000 818 197 59 880 -44
6 МОАНА WDSSPR 900 28 000 000 458 190 31 111 -66
7 НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ CPP 500 17 000 000 278 187 34 000 -70
  935 000 000 15 300 278  

Ожидания от этого уикенда очень высокие – две стартующие в четверг новинки претендуют к концу проката на общие сборы около 1 млрд рублей или даже выше. Впрочем, учитывая приближение новогодних праздников, нынешний уикенд может пройти не по стандартным правилам – многие зрители отложат поход в кино до каникул.

Тем не менее, борьба между ПАССАЖИРАМИ (WDSSPR) и ЕЛКАМИ 5 (BZL/Fox) должна быть упорной. Зарубежный релиз лучше пройдет в крупных городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, российский – в регионах. Релиз WDSSPR наверняка вырвется вперед в четверг, однако релиз Bazelevs и Fox покажет заметно лучший прирост на выходных в виду своей направленности и семейную аудиторию.

ЕЛКИ 3, вышедшие в 2013 году, собрали за все время проката 1,15 млрд рублей на территории России. Тогда как ЕЛКИ 1914 годом позже освоили уже 0,65 млрд рублей. Новинка должна выступить все же ближе к показателям стандартных фильмов франшизы. Впрочем, не будем забывать, что отношение зрителей к франшизам в последнее время изменилось в худшую сторону.

С этой точки зрения ПАССАЖИРЫ выглядят, наоборот, очень свежо – это масштабный и оригинальный проект с одними из самых узнаваемых актеров современности. Фильм отлично работает как мужскую, так и женскую аудитории. Добавляет оптимизма и тот факт, что все последние студийные фильмы про космос работают в нашем прокате практически безупречно. Однако киноманов могут насторожит негативные отзывы кинокритиков, а также, возможно, излишняя направленность фильма в сторону мелодрамы.

В субботу к ПАССАЖИРАМ и ЕЛКАМ 5 присоединятся еще два фильма. ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ (Fox) выйдет в полноценный прокат, тогда как ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ (NKI) стартуют в режиме превью-показов. Игровая картина также, как и мультфильм ориентирована в первую очередь на семейную аудиторию, однако в конкуренции с двумя российскими франшизами привлечь ее будет нелегко. Помочь в этом должна будет новогодняя тематика и жанр фэнтези.

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21.12.2016 Автор: Андрей Белый

Сборы

15—18.12
ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ
WDSSPR
350 139 066
1283
350 139 066
МОАНА
WDSSPR
99 336 435
1266
739 687 864
ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА
CAO
90 929 034
843
90 929 034
НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ
CPP
58 821 806
992
242 738 256
СОЮЗНИКИ
CPP
18 915 238
793
242 040 935
ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ
CAO
16 687 686
408
1 419 798 763
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ
CRP
13 198 209
490
215 208 966

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