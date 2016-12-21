Прогноз кассовых сборов в России на 22–25 декабря

Ожидания от этого уикенда очень высокие – две стартующие в четверг новинки претендуют к концу проката на общие сборы около 1 млрд рублей или даже выше. Впрочем, учитывая приближение новогодних праздников, нынешний уикенд может пройти не по стандартным правилам – многие зрители отложат поход в кино до каникул.

Тем не менее, борьба между ПАССАЖИРАМИ (WDSSPR) и ЕЛКАМИ 5 (BZL/Fox) должна быть упорной. Зарубежный релиз лучше пройдет в крупных городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, российский – в регионах. Релиз WDSSPR наверняка вырвется вперед в четверг, однако релиз Bazelevs и Fox покажет заметно лучший прирост на выходных в виду своей направленности и семейную аудиторию.

ЕЛКИ 3, вышедшие в 2013 году, собрали за все время проката 1,15 млрд рублей на территории России. Тогда как ЕЛКИ 1914 годом позже освоили уже 0,65 млрд рублей. Новинка должна выступить все же ближе к показателям стандартных фильмов франшизы. Впрочем, не будем забывать, что отношение зрителей к франшизам в последнее время изменилось в худшую сторону.

С этой точки зрения ПАССАЖИРЫ выглядят, наоборот, очень свежо – это масштабный и оригинальный проект с одними из самых узнаваемых актеров современности. Фильм отлично работает как мужскую, так и женскую аудитории. Добавляет оптимизма и тот факт, что все последние студийные фильмы про космос работают в нашем прокате практически безупречно. Однако киноманов могут насторожит негативные отзывы кинокритиков, а также, возможно, излишняя направленность фильма в сторону мелодрамы.

В субботу к ПАССАЖИРАМ и ЕЛКАМ 5 присоединятся еще два фильма. ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ (Fox) выйдет в полноценный прокат, тогда как ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ (NKI) стартуют в режиме превью-показов. Игровая картина также, как и мультфильм ориентирована в первую очередь на семейную аудиторию, однако в конкуренции с двумя российскими франшизами привлечь ее будет нелегко. Помочь в этом должна будет новогодняя тематика и жанр фэнтези.

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21.12.2016 Автор: Андрей Белый