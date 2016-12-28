Прогноз кассовых сборов в России на 29 декабря–1 января

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ВИКИНГ
|CP
|1114
|240 000 000
|3 955 827
|215 440
|-
|2
|ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ
|NKI
|1100
|110 000 000
|1 813 087
|100 000
|-
|3
|ПАССАЖИРЫ
|WDSSPR
|1057
|90 000 000
|1 483 435
|85 147
|-67
|4
|ЕЛКИ 5
|BZL / FOX
|1183
|65 000 000
|1 071 370
|54 945
|-62
|5
|СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 3. ОГОНЬ И ЛЕД
|UPI
|1100
|45 000 000
|741 717
|40 909
|-
|6
|ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ
|WDSSPR
|1000
|25 000 000
|412 065
|25 000
|-74
|7
|ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ
|FOX
|1019
|15 000 000
|247 239
|14 720
|-41
|590 000 000
|9 724 740
Официальные итоги последнего уикенда года мы узнаем только через полторы недели, когда закончатся праздники. Однако это не мешает составлению прогнозов, какими бы сложными они не были. Уикенд крайне нестандартный, хоть здесь и будет, как обычно, два рабочих и два выходных дня. Впрочем, 30-го и 31 декабря будет наблюдаться спад зрительской активности, а уже 1 января – огромный прирост. Да и результаты непосредственно за этот уикенд не дадут точного представления о финальном потенциале картин, особенно ориентированных на семейную аудиторию.
Тем не менее, явным лидером уикенда является ВИКИНГ (СР). Масштабная рекламная кампания фильма началась еще в сентябре и, судя по всему, ничем не уступила по продвижению СТАЛИНГРАДУ или ЭКИПАЖУ. У фильма есть масштаб и звезды – необходимые составляющие для проекта, стремящегося к самым большим цифрам бокс-офиса. Не чужда массовому зрителю и тематика. Если исторический Санкт-Петербург XIX века в ДУЭЛЯНТЕ в большей степени привлек жителей крупнейших городов, то к этой картине зрители в регионах будут более благосклонны.
В широкий прокат также выйдут два российских мультфильма, причем оба – продолжения долгоиграющих франшиз. Предыдущие части ТРЕХ БОГАТЫРЕЙ (NKI) собирали по 900 с лишним миллионов рублей, тогда как первая СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА (UPI) освоила 233 млн, а вторая – 301 млн рублей. Релиз студии «Мельница», напомним, уже идет в прокате в рамках превью-показов, но вся его рекламная кампания строится вокруг даты 1 января. А вот триквел студии Wazart Animation полноценно стартует уже 29 декабря. Предпосылок для прироста сборов у обоих проектов не видно – новинки все же не предлагают чего-то нового.
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28.12.2016 Автор: Андрей Белый
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