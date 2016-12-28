Прогноз кассовых сборов в России на 29 декабря–1 января


«Новогодняя битва» вступает в решающую стадию

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ВИКИНГ CP 1114 240 000 000 3 955 827 215 440 -
2 ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ NKI 1100 110 000 000 1 813 087 100 000 -
3 ПАССАЖИРЫ WDSSPR 1057 90 000 000 1 483 435 85 147 -67
4 ЕЛКИ 5 BZL / FOX 1183 65 000 000 1 071 370 54 945 -62
5 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 3. ОГОНЬ И ЛЕД UPI 1100 45 000 000 741 717 40 909 -
6 ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ WDSSPR 1000 25 000 000 412 065 25 000 -74
7 ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ FOX 1019 15 000 000 247 239 14 720 -41
  590 000 000 9 724 740  

Официальные итоги последнего уикенда года мы узнаем только через полторы недели, когда закончатся праздники. Однако это не мешает составлению прогнозов, какими бы сложными они не были. Уикенд крайне нестандартный, хоть здесь и будет, как обычно, два рабочих и два выходных дня. Впрочем, 30-го и 31 декабря будет наблюдаться спад зрительской активности, а уже 1 января – огромный прирост. Да и результаты непосредственно за этот уикенд не дадут точного представления о финальном потенциале картин, особенно ориентированных на семейную аудиторию.

Тем не менее, явным лидером уикенда является ВИКИНГ (СР). Масштабная рекламная кампания фильма началась еще в сентябре и, судя по всему, ничем не уступила по продвижению СТАЛИНГРАДУ или ЭКИПАЖУ. У фильма есть масштаб и звезды – необходимые составляющие для проекта, стремящегося к самым большим цифрам бокс-офиса. Не чужда массовому зрителю и тематика. Если исторический Санкт-Петербург XIX века в ДУЭЛЯНТЕ в большей степени привлек жителей крупнейших городов, то к этой картине зрители в регионах будут более благосклонны.

В широкий прокат также выйдут два российских мультфильма, причем оба – продолжения долгоиграющих франшиз. Предыдущие части ТРЕХ БОГАТЫРЕЙ (NKI) собирали по 900 с лишним миллионов рублей, тогда как первая СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА (UPI) освоила 233 млн, а вторая – 301 млн рублей. Релиз студии «Мельница», напомним, уже идет в прокате в рамках превью-показов, но вся его рекламная кампания строится вокруг даты 1 января. А вот триквел студии Wazart Animation полноценно стартует уже 29 декабря. Предпосылок для прироста сборов у обоих проектов не видно – новинки все же не предлагают чего-то нового. 

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28.12.2016 Автор: Андрей Белый

Сборы

22—25.12
ПАССАЖИРЫ
WDSSPR
286 126 624
1232
286 126 624
ЕЛКИ 5
FOX / BZL
186 634 466
1373
186 634 466
ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ
WDSSPR
102 393 853
1283
518 462 978
ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА
CAO
37 529 360
806
160 301 876
МОАНА
WDSSPR
29 089 603
950
785 279 061
ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ
FOX
26 036 050
1055
26 036 050
ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ
NKI
23 238 908
806
23 238 908

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