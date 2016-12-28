Прогноз кассовых сборов в России на 29 декабря–1 января

Официальные итоги последнего уикенда года мы узнаем только через полторы недели, когда закончатся праздники. Однако это не мешает составлению прогнозов, какими бы сложными они не были. Уикенд крайне нестандартный, хоть здесь и будет, как обычно, два рабочих и два выходных дня. Впрочем, 30-го и 31 декабря будет наблюдаться спад зрительской активности, а уже 1 января – огромный прирост. Да и результаты непосредственно за этот уикенд не дадут точного представления о финальном потенциале картин, особенно ориентированных на семейную аудиторию.

Тем не менее, явным лидером уикенда является ВИКИНГ (СР). Масштабная рекламная кампания фильма началась еще в сентябре и, судя по всему, ничем не уступила по продвижению СТАЛИНГРАДУ или ЭКИПАЖУ. У фильма есть масштаб и звезды – необходимые составляющие для проекта, стремящегося к самым большим цифрам бокс-офиса. Не чужда массовому зрителю и тематика. Если исторический Санкт-Петербург XIX века в ДУЭЛЯНТЕ в большей степени привлек жителей крупнейших городов, то к этой картине зрители в регионах будут более благосклонны.

В широкий прокат также выйдут два российских мультфильма, причем оба – продолжения долгоиграющих франшиз. Предыдущие части ТРЕХ БОГАТЫРЕЙ (NKI) собирали по 900 с лишним миллионов рублей, тогда как первая СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА (UPI) освоила 233 млн, а вторая – 301 млн рублей. Релиз студии «Мельница», напомним, уже идет в прокате в рамках превью-показов, но вся его рекламная кампания строится вокруг даты 1 января. А вот триквел студии Wazart Animation полноценно стартует уже 29 декабря. Предпосылок для прироста сборов у обоих проектов не видно – новинки все же не предлагают чего-то нового.

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28.12.2016 Автор: Андрей Белый