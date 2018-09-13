Прогноз кассовых сборов в России на 13–16 сентября

Кассовые сборы в прошедший уикенд опустились до минимума за текущий год – первая десятка собрала всего лишь 331 млн рублей. Предстоящий уикенд рекордов не обещает, но сильный рост бокс-офиса все же намечается.

Во многом он будет связан со стартом картины ХИЩНИК (Fox). Фильм 2010 года освоил только 88 млн рублей в первый уикенд, но выходил он в серьезной конкуренции с другими мэйджорскими релизами. Сейчас же зарубежной фантастики в прокате не было уже больше месяца, что положительно скажется именно на этом релизе.

Если ХИЩНИК в большинстве своем привлечет мужскую часть населения, то российская комедия СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ! (CRP) будет востребована скорее среди женщин. Картина к тому же нацелена в основном на региональную публику. У фильма вторая по силе роспись в четверг (после ХИЩНИКА).

Другой российский фильм – ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ (CP) – привлечет уже избирательную публику крупных городов.

Мультфильм БОЛЬШОЙ КОШАЧИЙ ПОБЕГ (NKI) явно отсылает к проекту БОЛЬШОЙ СОБАЧИЙ ПОБЕГ, вышедшему в ноябре 2016 года и собравшему 40 млн рублей в первый уикенд. Впрочем, старт той картины пришелся на праздничный уикенд.

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13.09.2018 Автор: Андрей Белый