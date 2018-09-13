Прогноз кассовых сборов в России на 13–16 сентября


Новый «Хищник» не познает трудностей

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ХИЩНИК FOX 1000 230 000 000 3 306 023 230 000 -
2 СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ! CRP 1300 60 000 000 862 441 46 154 -
3 ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2 WDSSPR 880 40 000 000 574 960 45 455 -59
4 ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ МЕСТЬ CRP 1000 27 000 000 388 098 27 000 -67
5 БОЛЬШОЙ КОШАЧИЙ ПОБЕГ NKI 850 20 000 000 287 480 23 529 -
6 БАГРОВАЯ МЯТА MG 600 20 000 000 287 480 33 333 -
7 ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ CP 600 17 000 000 244 358 28 333 -
8 АЛЬФА WDSSPR 800 16 000 000 229 984 20 000 -58
9 ТЕМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ FOX 900 13 000 000 186 862 14 444 -71
10 ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ WDSSPR 600 9 000 000 129 366 15 000 -39
  452 000 000 6 497 053  

Кассовые сборы в прошедший уикенд опустились до минимума за текущий год – первая десятка собрала всего лишь 331 млн рублей. Предстоящий уикенд рекордов не обещает, но сильный рост бокс-офиса все же намечается.

Во многом он будет связан со стартом картины ХИЩНИК (Fox). Фильм 2010 года освоил только 88 млн рублей в первый уикенд, но выходил он в серьезной конкуренции с другими мэйджорскими релизами. Сейчас же зарубежной фантастики в прокате не было уже больше месяца, что положительно скажется именно на этом релизе.

Если ХИЩНИК в большинстве своем привлечет мужскую часть населения, то российская комедия СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ! (CRP) будет востребована скорее среди женщин. Картина к тому же нацелена в основном на региональную публику. У фильма вторая по силе роспись в четверг (после ХИЩНИКА).

Другой российский фильм – ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ (CP) – привлечет уже избирательную публику крупных городов.

Мультфильм БОЛЬШОЙ КОШАЧИЙ ПОБЕГ (NKI) явно отсылает к проекту БОЛЬШОЙ СОБАЧИЙ ПОБЕГ, вышедшему в ноябре 2016 года и собравшему 40 млн рублей в первый уикенд. Впрочем, старт той картины пришелся на праздничный уикенд.

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13.09.2018 Автор: Андрей Белый

Сборы

06—09.09
ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2
WDSSPR
111 527 078
909
111 527 078
ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ МЕСТЬ
CRP
84 072 829
1697
376 011 335
ТЕМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ
FOX
48 524 650
998
48 524 650
АЛЬФА
WDSSPR
43 628 877
1259
566 467 397
ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
WDSSPR
15 167 358
693
15 167 358
КАК ЖЕНИТЬ ХОЛОСТЯКА
EXP
14 939 654
606
63 244 524
МАРА. ПОЖИРАТЕЛЬ СНОВ
NKI
14 746 685
524
14 746 685
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