Прогноз кассовых сборов в России на 13–16 сентября

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ХИЩНИК
|FOX
|1000
|230 000 000
|3 306 023
|230 000
|-
|2
|СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!
|CRP
|1300
|60 000 000
|862 441
|46 154
|-
|3
|ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2
|WDSSPR
|880
|40 000 000
|574 960
|45 455
|-59
|4
|ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ МЕСТЬ
|CRP
|1000
|27 000 000
|388 098
|27 000
|-67
|5
|БОЛЬШОЙ КОШАЧИЙ ПОБЕГ
|NKI
|850
|20 000 000
|287 480
|23 529
|-
|6
|БАГРОВАЯ МЯТА
|MG
|600
|20 000 000
|287 480
|33 333
|-
|7
|ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ
|CP
|600
|17 000 000
|244 358
|28 333
|-
|8
|АЛЬФА
|WDSSPR
|800
|16 000 000
|229 984
|20 000
|-58
|9
|ТЕМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ
|FOX
|900
|13 000 000
|186 862
|14 444
|-71
|10
|ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
|WDSSPR
|600
|9 000 000
|129 366
|15 000
|-39
|452 000 000
|6 497 053
Кассовые сборы в прошедший уикенд опустились до минимума за текущий год – первая десятка собрала всего лишь 331 млн рублей. Предстоящий уикенд рекордов не обещает, но сильный рост бокс-офиса все же намечается.
Во многом он будет связан со стартом картины ХИЩНИК (Fox). Фильм 2010 года освоил только 88 млн рублей в первый уикенд, но выходил он в серьезной конкуренции с другими мэйджорскими релизами. Сейчас же зарубежной фантастики в прокате не было уже больше месяца, что положительно скажется именно на этом релизе.
Если ХИЩНИК в большинстве своем привлечет мужскую часть населения, то российская комедия СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ! (CRP) будет востребована скорее среди женщин. Картина к тому же нацелена в основном на региональную публику. У фильма вторая по силе роспись в четверг (после ХИЩНИКА).
Другой российский фильм – ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ (CP) – привлечет уже избирательную публику крупных городов.
Мультфильм БОЛЬШОЙ КОШАЧИЙ ПОБЕГ (NKI) явно отсылает к проекту БОЛЬШОЙ СОБАЧИЙ ПОБЕГ, вышедшему в ноябре 2016 года и собравшему 40 млн рублей в первый уикенд. Впрочем, старт той картины пришелся на праздничный уикенд.
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13.09.2018 Автор: Андрей Белый