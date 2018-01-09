Евгений Бейлин: «Наша задача – сделать дубляж так, чтобы зрители не обращали на него внимание»

В 2017 году одной из старейших российских студий дубляжа «Мосфильм-Мастер» исполнилось двадцать лет. Воспользовавшись поводом, БК встретился с ее генеральным продюсером Евгением Бейлиным и обсудил с ним не только дела самой компании, но и обязательные составляющие удачного дубляжа иностранных картин, подходы к локализации и проблемы во взаимодействии с кинопрокатными компаниями.

Поздравляем вашу студию с юбилеем! Как сегодня живется «Мосфильм-Мастеру»? Понятно, что когда вы начинали, то были практически монополистами, а сегодня конкуренция достаточно высока – со стороны как крупных игроков вроде «Пифагор», «Синелаб» или «Невафильм», так и небольших частных студий. Трудно ли конкурировать за клиентов? Ведется ли борьба за мэйджоров и больших заказчиков?

Спасибо за поздравление! Действительно, двадцать лет назад мы были одни на рынке. Но и сейчас никакой борьбы за клиентов, во всяком случае с нашей стороны, нет. Я вообще не отношусь к другим студиям как к конкурентам. Картин выходит такое количество, что одна компания физически не может со всем справиться. Мы все – коллеги, и у каждого есть свои заказчики. Одним прокатчикам удобнее работать с нами, другим – с «Пифагором» или «Синелабом». И ради Бога! Клиентов у нашей студии достаточно много, мы всех любим и всеми дорожим. Единственное исключение – «Каро». В силу того, что мы уже двадцать лет вместе, этот заказчик имеет для нас приоритетное значение.

Говоря про удобство работы, вы, наверное, имеете в виду и качество услуг?

Понятие «качество» относительно дубляжа – на мой взгляд, вещь достаточно лукавая. В техническом плане качество продукции на всех крупных студиях примерно одинаковое. Что касается подбора голосов, то тут уже начинаются вопросы абсолютно вкусовые: вам нравится, мне не нравится. Наша задача – сделать дубляж так, чтобы зрители не обращали на него внимание, а следили только за сюжетом.

Иногда дубляж настолько режет слух, что даже не получается погрузиться в сюжет.

Конечно, испортить можно все. Бывает, что-то получилось, что-то не получилось, но в принципе нас ведет первоисточник. Хорошая картина вдохновляет переводчика, режиссера, актеров, заставляет их подниматься на новую ступень в своей профессиональной деятельности, плохая – наоборот. Дальше зритель дает нам свою оценку, но это всегда очень субъективно и зависит от личного восприятия и опыта. К примеру, у меня есть один знакомый, его рост – метр шестьдесят, он весит килограмм сорок, но при этом говорит басом. Теперь представьте себе: мы такого персонажа сделаем на дубляже. Зрители скажут: «Что это такое? В жизни так не бывает!» Но как не бывает, если я лично знаю такого человека? Или в России есть стереотип, что все афроамериканцы говорят низким густым голосом. На самом деле это ведь не так. Но как только попробуешь озвучить чернокожего актера более высоким тембром, все будут говорить: «Это плохо, это неправильно». Зрители же не слышат оригинала, а на самом деле исполнитель – пискля писклей.

В подобных ситуациях вы следуете за стереотипами или за оригиналом?

Когда как, в зависимости от картины. В комедии идем за оригиналом – там допустимы различные варианты, особенно если играет известный актер, к примеру, Крис Такер. Если это серьезная картина – то скорее за стереотипом, чтобы не отвлекать зрителя от сюжета.

Но есть же еще устоявшаяся практика – использовать так называемые «официальные» голоса при озвучивании известных актеров.

Здесь не очень подходит слово «официальные», скорее «закрепленные» – это голоса, которые устоялись за тем или иным актером. В таком случае ваше ухо привыкает к русскоговорящему дублеру и лицу на экране, так проще. Мы стараемся работать с закрепленными голосами, но это не всегда возможно. Например, когда иностранный актер выступает в непривычном для себя амплуа, а русскоязычный дублер этого сделать не может. В тембр попадает, а по-актерски не вытягивает. Другой момент – каждый человек стареет по-разному. Например, вот уже много лет Роберта де Ниро дублирует один и тот же человек. Но в последней картине с участием этого актера мы видим на экране уже очень старенького дедушку. А у нашего специалиста голос остался звучным, сильным. Приходится делать замену. Аналогичная история с Катрин Денев. Ее в свое время озвучивала потрясающая актриса Анна Каменкова. Недавно мы снова ее пригласили – а голоса у актрис уже разные. Каменкова звучит моложе Денев, хотя они и ровесницы. Ведь наш возраст определяется не только количеством морщин, но и внутренней динамикой. Вот Каменкова в голосовом плане более подвижна, чем Денев, и получается, что она уже переигрывает актрису на экране – это нехорошо.

Кстати, о несоответствии возраста актеров и их дублеров. Как вы решаете вопрос с дубляжом детских персонажей?

Мы стараемся, чтобы детей озвучивали дети. Когда это делают взрослые тетеньки – это очень слышно. Даже на картине ОНО мы работали с детьми несмотря на совсем не детский материал. Из-за того, что ребята боялись озвучивать некоторые сцены, они работали без изображения. Мы оговаривали такие моменты с родителями, просили, чтобы они и присутствовали при озвучании, и дома ребенка заранее готовили. В принципе, дети работают наравне со взрослыми. Ребенок только устает чуть быстрее и, так как нет актерской техники, довольно скоро становится монотонным. Поэтому с детьми нужно немного по-другому работать режиссеру, а так – никакой разницы.

Как вы относитесь к распространенному приему прокатных компаний – привлекать звезд к дубляжу анимации?

Мое мнение – каждый должен заниматься своим делом. Мы берем звезду, предположим, Аллу Пугачеву, и просим ее озвучить в мультике кисоньку. Смысл? Весь талант, масштаб Пугачевой пропадает. Или у нас недавно звучал Михаил Галустян. Но только самого Галустяна, которого любит зритель, в мультфильме не будет – там другой персонаж. Вся ценность звезды в том, что она одна такая, со своей манерой, со своим голосом. А при дубляже это все уходит, хотя есть и удачные примеры... Но я не уверен, что кто-то в принципе специально пойдет на мультфильм, чтобы услышать того или иного певца или шоумена. Если вас действительно интересует исполнитель, то вы купите билет на его концерт или посмотрите выступление по телевизору. Но это решение заказчика, и ему виднее маркетинговая составляющая той или иной кинокартины.

Продолжая разговор о составляющих удачного дубляжа, можно отметить, что зрители зачастую критикуют даже не выбор голосов, а скорее локализацию – адаптацию диалогов, сленга. Как вы подходите к этому вопросу?

Локализация – это тоже дело вкуса. Мы стараемся, чтобы язык был достаточно чистым, не очень любим заигрываться со сленгом. Все-таки человек с экрана должен быть понят нашим зрителем. Например, слово «хай» для кого-то требует перевода, а для кого-то – нет. Если картина молодежная, то мы можем использовать слово «девайс», а если это фильм для более взрослой публики – заменим на «мобильный телефон». Если у нас семейное кино, то мы используем слово «попа», даже если в оригинале звучит его более жесткий синоним. Также существует «укладка», и не всегда удается подобрать эквивалент сленгу, чтобы он был синхронен с артикуляцией. В работе над локализацией мы отталкиваемся прежде всего от пожеланий наших заказчиков. Все-таки им прокатывать картину, они знают свою грядущую роспись, потенциальную аудиторию – так что весь текст согласовываем с ними.

Как в целом вы оценили бы профессиональное отношение прокатчиков к вопросам адаптации, дубляжа проектов?

Как я уже сказал, мы ценим всех наших клиентов. Но дело в том, что появившиеся за последнее время современные технологии провоцируют людей на то, что не надо думать. Когда мы работали с пленкой, процесс адаптации фильма проходил достаточно долго. Нужно было заранее все рассчитать, продумать. Сейчас – нет. Кнопочку нажал – и вроде как все готово. И невозможно убедить людей в том, что современные технологии расширяют возможности, но требуют еще большего внимания и подготовки. Для хорошего результата нужны два компонента – время и деньги. Но зачастую мы вынуждены заказчика толкать: «Ребят, у вас релиз скоро. Где материалы?» Бывает, что присылают картину чуть ли не за полгода до выхода, и к тому времени, когда надо дублировать, про нее все забывают. А бывает, уже срочно нужно выпускать, а нам говорят: «У нас денег нет, можно сделать подешевле?» Можно. Но только не надо просто говорить «у нас денег нет» и ждать результата. Давайте вместе подумаем, просчитаем, как можно решить вопрос. А у нас начинаются варианты: «давайте одним и тем же актером озвучим 5–10 ролей», «давайте ручки выкрутим на аппаратуре, и голос никто не узнает». Можно так сделать, но только манера говорить у каждого человека своя, и это не изменить. Представьте себе: в сцене играют десять человек и все они говорят с одинаковыми интонациями. Я считаю, что это плохо. Плюс ко всему это неуважение к зрителю. Но прокатчики думают, что таким образом они смогут сэкономить. Только это все равно что шить три платья у разных портных и заплатить каждому или заказать все платья у одного портного и заплатить ему по цене одного. Но так не бывает. Я понимаю, что прокатчикам достаточно тяжело собирать деньги с кинотеатров, понимаю, что они вкладывают большие средства в приобретение прав, если это независимое кино. Я все понимаю, но хотелось бы более конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества.

В чем, по-вашему, секрет удачного дубляжа?

Очень сложно сказать. Сколько раз в своей жизни вы делали яичницу? И каждый раз она у вас разная. Вы машинально кладете соль-перец, зелень, но вчера яичница получилась, а сегодня – так себе. Почему? Никто не знает. Так и с картиной – сегодня все срослось, все звучит, а в следующий раз что-то недотягивает. Везде живые люди. Так же сложно сказать, и что такое удачный дубляж. Если вы не видите нашу работу, значит, она сделана хорошо.

09.01.2018 Автор: Мария Позина