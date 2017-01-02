Эдуард Илоян: «Наши фильмы уже собрали суммарно больше полутора миллиардов рублей»

В кинематографических кругах холдинг Yellow, Black and White уже не первый год значится в статусе амбициозного продюсерского центра, который вот-вот, да войдет в список мэйджоров. И если в этом году компания выпустила лишь СТРАНУ ЧУДЕС и СУПЕРБОБРОВЫХ, то на следующий год у них заготовлены и продолжение КУХНИ, и ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ, снятый совместно с российским офисом Disney, и ряд других заметных проектов. Заглядывая в 2017-й, мы решили побеседовать с главой Yellow, Black and White Эдуардом Илояном об их светлом будущем.

В 2017 году Yellow, Black and White исполняется десять лет. Могли бы вы подробнее рассказать о структуре холдинга, которая, как это часто бывает с компаниями, работающими в разных медианаправлениях, не доконца очевидна? Менялась ли она каким-то образом в последнее время?

Yellow, Black and White – это группа компаний, продюсеров, авторов и режиссеров, каждый из которых вносит свой вклад в общую копилку. Мы развиваемся в медиасреде и пытаемся диверсифицировать свои активы путем деятельности на разных платформах. Одно из направлений – это продюсирование телевизионного контента, в рамках которого мы работаем практически со всеми ключевыми каналами. «СТС Медиа» является нашим стратегическим партнером. У нас действительно большой лайнап проектов на ближайшие пять лет. Также у нас есть проекты с Первым каналом, с каналом «Россия», с НТВ. Есть отдельное digital-направление, есть огромное желание продолжать снимать кино. Я считаю, что в кинопроизводстве мы стартовали достаточно успешно, выпустив целый ряд фильмов, таких как КУХНЯ В ПАРИЖЕ, СУПЕРБОБРОВЫ, СТРАНА ЧУДЕС, БЕЗ ГРАНИЦ, ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ, которые завоевали своего зрителя и заработали большую кассу.

Как в структуру Yellow, Black and White встраивается All Media во главе с Георгием Шабановым?

All Media – одна из компаний группы, которая до определенного момента занималась только дистрибуцией. Однако когда курс доллара взлетел и стало понятно, что покупать адекватные релизы за те же деньги тяжело, All Media немного перефокусировала свои взгляды на продюсирование и сопродюсирование. В рамках этого направления компания уже выпустила в прокат три проекта: новогоднюю комедию СТРАНА ЧУДЕС, самую кассовую российскую комедию прошедшего лета ЗАВТРАК У ПАПЫ и призера «Кинотавра», триллер КОЛЛЕКТОР с Константином Хабенским в главной роли.

В группе компаний есть производственное подразделение? Какие планы у вас в кинопроизводстве?

Наша студия в первую очередь занимается продюсированием. Производственного подразделения в привычном понимании нет. Производством занимаются исполнительные продюсеры и продакшны, которых тоже в нашей группе компаний несколько. Например, «Небо» Резо Гигинеишвили и Keystone Production Дмитрия Дьяченко и Александра Рубцова. Что касается кинопроизводства, то мы себе ставим амбициозную задачу – выпускать в год пять семь фильмов, как это делает большая голливудская студия. Коммерческие проекты, которые хочется пересматривать, которые не теряют актуальности.

При амбициях так регулярно выпускать картины не было ли желания создать свое дистрибьюторское подразделение?

Это вечный вопрос. Мы его обсуждаем, но в ближайшие годы решили этого не делать, а дальше посмотрим. Пока мы собираемся работать с разными дистрибьюторами, так как у нас был достаточно успешный опыт сотрудничества. Например, СУПЕРБОБРОВЫХ, СТРАНУ ЧУДЕС и БЕЗ ГРАНИЦ мы выпускали совместно с WDSSPR, а КУХНЮ В ПАРИЖЕ и ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ – с ЦПШ.

Расскажите, пожалуйста, про проекты на следующий год.

Первый фильм запланирован на 14 февраля, с ним мы думаем охватить все романтические праздники. Это новая классная комедия Романа Каримова, режиссера культовых фильмов НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ и ВСË И СРАЗУ, которую мы продюсируем совместно с Андреем Новиковым и Александром Котелевским. Она выйдет в прокат под названием ГУЛЯЙ, ВАСЯ Проект вписывается в современный тренд – это что-то ближе к сериалу «Ольга», больше региональное кино, абсолютно узнаваемое среди молодежи как с позиции отношений, так и в целом с позиции времени, в котором мы находимся, музыкальных треков – всего, что вокруг происходит. На наш взгляд, фильм может выйти во-время, получить положительный «сарафан» и долго стоять в прокате. Естественно, мы рассчитываем, что это будет самый кассовый фильм Каримова, который соберет больше, чем все его картины в сумме. Он уже отснят и находится в постпродакшне. 8 марта выходит праздничная комедия ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ. Это кино вместе с нами продюсируют создатели ГОРЬКО! Илья Бурец и Дмитрий Нелидов. Сценаристами выступили Андрей Першин и Алексей Казаков, хорошо всем известные по тому же ГОРЬКО! и САМОМУ ЛУЧШЕМУ ДНЮ. 20 апреля выйдет долгожданное продолжение и одновременно финал нашей успешной франшизы «Кухня» – КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА. Мы планировали снимать в Шанхае, делали очень большой препродакшн, у нас даже были китайские партнеры, но в связи с курсом доллара мы решили, что дешевле привезти китайцев сюда, поскольку съемки за границей обошлись бы нам в сумму порядка 8 миллионов долларов. Мы пригласили их к нам в Сочи. Если в первой части КУХНИ была встреча между руководителями России и Франции, то в новом фильме российская делегация принимает делегацию из Китая. Встреча проходит в Сочи, и на этом фоне развиваются события нашей картины. На лето пока точных дат нет.

На осень у нас запланирован блокбастер ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ, который мы продюссируем совместно с российским офисом Disney, он выйдет 19 октября 2017 года, его тизерный ролик вы наверняка видели перед ДОКТОРОМ СТРЭНДЖЕМ. В конце 2017 года мы рассчитываем выпустить продолжение СУПЕРБОБРОВЫХ. Есть еще фильм под рабочим названием ГАД ЖЕ ТЫ, который будет сниматься следующей весной и летом, в прокат мы планируем выпустить его осенью.Это фильм из разряда сериала «Блудливая Калифорния». Сценарий уже готов, мы ждем, когда освободится наш режиссер Константин Статский, снимавший сериалы «Мажор» и «Как я стал русским».

Эти релизы в первую очередь ориентированы на наш внутренний рынок? Сейчас ведь стало модно зарабатывать за рубежом.

В первую очередь мы ориентированы на российскую аудиторию, потому что наши мозги заточены на наш рынок. Мы делаем прежде всего развлекательное кино, комедии – в этом наше конкурентное преимущество, у нас в этом накоплена большая экспертиза. Тяжело дистрибутировать комедии ready-made. Мы сейчас обсуждаем с большими мэйджорами адаптации наших комедий на различные рынки. Количество этих рынков и та сумма денег, которую возможно получить с адаптаций, значительно выше разовой продажи ready-made-блокбастера. Уже даже есть положительные кейсы, есть заинтересованность по конкретным релизам. СУПЕРБОБРОВЫ – один из них.

Если говорить о СУПЕРБОБРОВЫХ, то у многих возникает вопрос: зачем снимать сиквел по фильмам, которые не показали выдающихся результатов в прокате? Какова ваша логика в этом отношении?

Результат СУПЕРБОБРОВЫХ мы считаем положительным, учитывая наши расходы. Фильм собрал около 300 миллионов рублей, и для русской комедии это большой показатель. Плюс у картины сложился невероятно положительный «сарафан». Во второй уикенд у нас было падение 30%, при том что на дате выходил ожидаемый фанатский проект БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. Недобрали, к сожалению, – по организационным причинам. С датой ошиблись. Честно говоря, не ожидали, что ЗВЕРОПОЛИС будет настолько мощно работать, да еще и в нашей целевой аудитории. Есть и какие-то ошибки, огрехи, которые мы совершили на первых БОБРОВЫХ из-за того, что спешили и сделали фильм очень быстро. Это повлекло за собой какие-то внутренние шероховатости. Но, как сказал кто-то из уважаемых, у каждой студии есть задача запустить свою франшизу, а дальше – ее тиражировать. У нас такая задача тоже появилась. Сначала мы запустили КУХНЮ, теперь – СУПЕРБОБРОВЫХ: в конце первого фильма ведь видно, что «продолжение следует». Посмотрим, вторая часть покажет. Но мы думаем, что совершенно точно будет прирост по сборам, потому что за это время первый фильм очень многие посмотрели в Интернете плюс будет телевизионная жизнь на канале СТС, который на сегодняшний день подтвердил восемь показов.

Вообще, после просмотра СУПЕРБОБРОВЫХ на Кинорынке возникло ощущение, что для реализации таких идей нужна продюсерская смелость. Потому что на уровне пятиминутной заявки это может показаться бредом. Где брать эту смелость и как работает это чутье, благодаря которому понимаешь, что этот бред станет таким классным фильмом?

Вот не знаю. Мы – сумасшедшие люди. Главное – верить в то, что делаешь. У нашего дружеского костяка, с которого началось Yellow, Black and White (а это была команда РУДН), был девиз: «Боишься – не делай, делаешь – не бойся». В этой парадигме мы и живем. Если что-то делаешь, то уже поздно бояться. СУПЕРБОБРОВЫ – это проект, который вынашивался много лет, все это еще до Челябинского метеорита было придумано. Мы сначала хотели делать из этого ситком, какую-нибудь анимационную комедию про эдакую семейку. Потом пришел режиссер Дима Дьяченко и сказал, что хотел сделать что-то типа ГОРЬКО!, но со спецэффектами. И я ему рассказал про эту идею. Так все завертелось, потом к нам подключились сценаристы Михаил Местецкий с Алексеем Казаковым, все загорелись одновременно, поверили, как сумасшедшие, и пошли делать. Вот моя супруга говорила, что это бред, чем вы, ребята, занимаетесь вообще. А потом посмотрела фильм на премьере и сказала, что здорово получилось. Формат сработал, главное в нем то, что они – семья. И именно это сейчас нравится нашим зарубежным коллегам. Да, проект можно было сделать круче, там реально не хватило денег. Если бы Фонд кино больше поддержал, может, спецэффекты были бы другие.

У вас будет масштабный фэнтезийный проект – ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. Причем это ведь не комедия, которую вы назвали в качестве приоритетного направления работы.

Да, это большое приключенческое фэнтези, но с элементами комедии, там очень много юмора. Сценарий писали наши лучшие авторы – Виталий Шляппо, сценаристы «Кухни», – и писали очень долго. Дальше мы показали его коллегам из российского Disney, они внесли какие-то предложения, отправили своим коллегам, работавшим над такими блокбастерами, как МАЛЕФИСЕНТА и ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. Они тоже дали комментарии. Получился плотный скрипт, который уже снят, и то, что вышло, выглядит круто.

Однако все случилось как-то очень быстро для фэнтезийного проекта: только вроде заявились с ним – и вот уже завершили съемки.

Это так кажется – мы просто поздно заявили фильм и потом объявили, что все готово. На самом деле мы работали над ним года два. Был очень большой этап препродакшна – костюмы, репетиции, кастинги, аниматики – мы все это смотрели, перерисовывали. МСТИТЕЛИ тоже снимаются быстро, за 30–50 смен, а препродакшн и постпродакшн – это 70 процентов производства. Нельзя сказать, что съемки закончены, и все – считай, фильм готов. Там сказочный мир, в котором очень многое создается на этапе постпродакшна. Кроме того, ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ – это больше, чем кино. Этого принципа всегда придерживаются наши партнеры из Disney. В поддержку фильма будут выпускаться товары, игры, книги. Сейчас мы в самом начале работы.

Когда на экспертном совете в Фонде кино обсуждался этот проект, во время дискуссии возник вопрос: а если мы сейчас не проголосуем за то, чтобы дать ему деньги, неужели он не будет снят? На что Антон Сиренко ответил: «Конечно, фильм будет снят в любом случае, но на чем-то придется сэкономить». Вот интересно, на чем?

На CG. И это самое страшное, что могло случиться, потому что это фильм-сказка, и можно делать CG так, а можно – по-другому. Вот, например, В ПОИСКАХ ДОРИ можно нарисовать, как рисует Pixar, или нарисовать так, как рисуют ребята вон в том доме на четвертом этаже. Сценарий будет тот же самый, только уровень детализации, уровень качества другой. Если мы зададим себе вопрос, какой фильм соберет лучше и станет хитом, получит больший резонанс, то ответ очевиден. Именно в CG грань между «круто» и «не круто» очень тонкая.

CG ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ делается у нас?

Нет, не только. Проводится большой тендер, и что-то делается у нас, а что-то – за границей. Но вообще, мы по ПОСЛЕДНЕМУ БОГАТЫРЮ стараемся, чтобы максимальное количество производства осталось в России, и прибегаем к зарубежному опыту только в единичных случаях, когда понимаем, что вот таких специалистов у нас пока не существует.

Можно ли постоянной работой и такими задачами на своем рынке дойти до того, что у нас начнут рисовать достойным образом?

Если есть талантливые и трудолюбивые люди, то возможно. Весь наш бизнес основан на людях – режиссерах, сценаристах, художниках, аниматорах. У нас есть Лассетеры, но мало Джобсов, которые в маленьком человеке увидят большого и вложатся в него. А ведь это наша индустриальная задача.

Каковы ваши амбиции в плане государственной поддержки? Есть стремление встроиться в число мэйджоров?

Амбиции есть, но не только у нас, они есть у многих. Существует прозрачная система, которая позволяет относить компании к лидерам рынка, основываясь на кассовых и прочих достижениях фильмов. Наши фильмы уже собрали суммарно больше полутора миллиардов рублей. И по нашим планам, мы соберем в ближайший год столько же или больше. Решение не за нами, но мы на это надеемся.

Вы сказали, что позиционируете себя как команду людей, чувствующих тренды. Каковы эти тренды сегодня? Уже было сказано про тенденцию на региональность, и в связи с этим еще хочется уточнить: каково ваше участие в ЭЛАСТИКО? Этот проект значится в вашей фильмографии.

В ЭЛАСТИКО участвовала компания All Media. Вообще, создатели этой истории, известные по КВН ребята, – наши большие друзья пятнадцатилетней давности, которым мы помогаем уже давно: где-то – советом, а где-то – не только. ЭЛАСТИКО – это небольшой фильм, региональный, вы правильно говорите. Я вижу в этом тренд. Помните, в свое время был Данила Багров в фильме БРАТ 2? Подобный герой может появиться в нашей стране сей-

час. Есть ощущение запроса на справедливость, на какие-то общие болевые точки, которые существуют у масс за пределами МКАД.

Какой герой нужнее – как в ЭКИПАЖЕ или Данила Багров?

Я думаю, что оба эти героя нужны и они во многом похожи. Если вы пересмотрите фильм двадцатилетней давности, то поймете, что немногое изменилось. Вообще, нашей стране нужны герои. Их катастрофически не хватает. Это главная задача кино, телевидения, digital-медиа.

А как вы видите ситуацию в плане конкуренции с западным кино?

Здесь я встану на сторону кинотеатров: если запретить западное кино, их бизнес умрет, кинотеатров станет меньше. Меньше зрителей будет смотреть в том числе и российские фильмы. Здесь прямая связь. Если рассуждать как продюсер СУПЕРБОБРОВЫХ, со своей колокольни, то, ко-

нечно, лучше, чтобы не было на тех же датах ни БЭТМЕНА, ни ЗВЕРОПОЛИСА. Только в таком случае наш следующий фильм будет прокатывать уже в два раза меньше кинотеатров. Мы же понимаем, что они создают индустрию.

Расскажите поподробнее о своем сотрудничестве с разными каналами.

Мы сейчас делаем с Первым каналом большой хай-концепт-проект «Лучше, чем люди» про недалекое будущее, в котором появились роботы. Сериал снимает Андрей Джунковский, ответственный за «Сладкую жизнь». Там классный сценарий, большой топовый актерский состав – Кирилл Кяро, Паулина Андреева, Александр Устюгов. Мы думаем, что в следующем году выйдет два сезона по восемь серий. Это не комедия – это sci-fi-драма. Для Первого канала у нас также снята социальная драма «Бывшие», сейчас идет постпродакшн. Это история больше в стиле ShowTime про реабилитацию алкоголиков, наркоманов, зависимых людей. Очень круто смотрится. На СТС только что стартовал «Отель «Элеон», для нас это новый бренд, расширяющий вселенную «Кухни». На том же СТС на следующую осень у нас есть большие проекты, которые мы запускаем сейчас – семейные комедии и не только.

Какие у вас планы по диджиталу? Когда, на ваш взгляд, рынок от реализации VoD-прав выйдет на цифры, которые так давно ждут от него?

Этот рынок развивается динамичнее, чем, например, рынок DVD в начале 2000-х. В 2001-м доходы DVD были соразмерны сегодняшним доходам от онлайн-продаж. Отдельно стоит выделить направление, в котором мы инвестируем средства в digital-права. Мы видим в этом большой потенциал. Home entertainment, который существовал на DVD, так или иначе перейдет в Smart TV, на планшеты, придет в платную модель VoD. Мы открыты и приглашаем к сотрудничеству всех игроков рынка, в первую очередь отечественного, потому что видим большой потенциал в VoD-правах именно у российских фильмов. Внутри нас зреет большой digital-проект. В скором времени мы о нем обязательно расскажем.

Не создали ли вы случайно новый онлайн-кинотеатр?

Создадим. Случайно. (Смеется.)

02.01.2017 Автор: Мария Мухина