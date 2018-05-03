Касса четверга: «Мстители» легко удержали первое место

Фантастический экшн МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ (WDSSPR) без особых усилий остался лидером кассовых сборов. Второй четверг принес этому проекту еще 60 млн рублей на территории России. Это на 78% меньше по сравнению со стартовым днем, но падение за весь уикенд будет существенно меньше. Релиз идет на дополнительные 400 млн рублей.

Среди новинок в лидеры ожидаемо вышел фильм ТАКСИ 5 (СР).

Таблица кассовых сборов обновляется в режиме онлайн по мере поступления данных от дистрибьюторов

ОПРОС БУКЕРОВ

СВЕТЛАНА БУДНИК

Букер к/т «Калевала» (2 зала на 559 мест), Петрозаводск, к/т «Восход» (1 зал на 138 мест), Полярные Зори, к/т «Панорама» (5 залов на 290 мест), Брянск, к/т «Высшая Лига» (5 залов), Пенза, к/т «Марс» (2 зала на 176 мест), Касимов, к/т «Кино-Люкс» (1 зал), Донецк, Ростовская область, к/т «Гагарин» (1 зал), Каменск-Шахтинский, к/т Happy Cinema (7 залов), Саратов

В наших кинотеатрах повсеместно стартовало ТАКСИ 5, АНОН, в многозальниках – СТАТУС: ОБНОВЛЕН, также для разнообразия репертуара поставила КРАСАВИЦУ ДЛЯ ЧУДОВИЩА. Картина очень разная везде. Но на первом месте везде остались МСТИТЕЛИ. Далее идет ТАКСИ. На третьей позиции – СОБИБОР. Дальше ТРЕНЕР и АНОН делят места. ТРЕНЕР все еще собирает к четвергу. Нельзя сказать, что там была хорошая заполняемость, но интерес к картине есть. АНОН слабенько зашел, исходя из потенциала картины. Пока по четвергу данные не очень хорошие. Все остальные фильмы – где-то внизу. МСТИТЕЛИ потеряли где-то процентов 60 от стартового четверга, примерно так и должно было быть, наверное. Все сеансы заполняются, зрители идут, пока еще интерес к картине большой. На выходных все от погоды зависит. Говорят, что будет тепло, а это значит, что люди уйдут в поля и леса. Так что ожидания не очень оптимистичные.

ИРИНА САБИРОВА

Менеджер по росписи сети кинокомплексов «Планета кино»: к/т «Искра» (6 залов), к/т «Мир кино» (4 зала), к/т «Победа» (1 зал), Уфа, к/т «Салават» (2 зала), Стерлитамак

У нас стартовали АНОН, ИСТЕРИЯ, МУЗА СМЕРТИ, СТАТУС: ОБНОВЛЕН и ТАКСИ 5. ИСТЕРИЯ и АНОН зашли достаточно слабо, хотя я рассчитывала, что последний будет собирать, потому что ожидания в Сети у него были немаленькие. МУЗА СМЕРТИ на фоне других фильмов собрал немало людей. В нашем кинотеатре любят смотреть ужастики, так что это неудивительно. Кстати, есть группа активных пенсионеров, которые все время ходят только на ужастики и просят в кассе что-нибудь кровавое. А вот СТАТУС не собрал практически ничего, в отличие от хорроров ромкомы у нас не пользуются спросом. ТАКСИ стартовало довольно средне, но больших ожиданий от фильма не было. МСТИТЕЛИ продолжают работать хорошо. По сравнению с прошлой неделей фильм потерял, конечно, прилично, а если сравнивать с понедельником и вторником – чуть-чуть меньше, процентов на 20. СОБИБОР на втором месте остается, вечерние сеансы собирают больше других фильмов. На выходных надеемся на МСТИТЕЛЕЙ, плюс я добавила сеансов СОБИБОРУ, ПРАВДА ИЛИ ДЕЙСТВИЕ хорошо собирает, ждем результатов от детских проектов. Хотя я понимаю, что этот уикенд будет достаточно слабым.

ГРИГОРИЙ БАБАЯНЦ

Генеральный управляющий к/т Jazz Cinema (6 залов на 1171 место), Магнитогорск

В нашем кинотеатре вчера вышли СТАТУС: ОБНОВЛЕН, ТАКСИ 5, АНОН, МУЗА СМЕРТИ. Старт очень слабый был у всех фильмов, немного получше ситуация только у ТАКСИ 5. МСТИТЕЛИ работают уже не так хорошо, как на прошлой неделе, но пока держатся в лидерах. Такие фильмы работают первые несколько дней, потом идет резкое падение, и сборы уже идут по нисходящей. Ничего сверхъестественного я сейчас от МСТИТЕЛЕЙ не жду, те, кто должен был их посмотреть, уже посмотрели. Сейчас в течение нескольких недель у фильма будет вялый прокат. От предстоящих выходных, соответственно, у меня вообще никаких ожиданий нет. Надеюсь только, что СОБИБОР приведет зрителей, которые лежат на диване и обычно не ходят в кинотеатры. Хотя идет дачный сезон, и погоду на выходные обещают хорошую. И те зрители, про которых я говорю, скорее, наверное, выберут огород, нежели кино.

ИГОРЬ ИВАНОВ

Менеджер по репертуарному планированию к/т «Бульвар» (5 залов на 665 мест), Москва

У нас вчера вышли ТАКСИ 5, АНОН, ИСТЕРИЯ, МУЗА СМЕРТИ, КРАСАВИЦА ДЛЯ ЧУДОВИЩА. По сборам на первом месте находится МСТИТЕЛИ, на втором месте вчера было ТАКСИ, а на третьем – СОБИБОР. Очень плохо, что ТАКСИ присвоили возрастной рейтинг 18+ в последний момент. Было запланировано много сеансов этого фильма. Но поскольку детей на этот фильм мы пустить не можем, поэтому днем заполняемость у него очень слабая. С воскресенья мы будем менять расписание по ТАКСИ. 18+ для этого фильма – жестоко. Министерство культуры сейчас вообще борется с кинотеатрами. По наработке стоит отметить ИСТЕРИЮ, неплохо зашла. МСТИТЕЛИ просели на 60–70 процентов. Тем более прошлый четверг сработал по выручке на уровне субботы-воскресенья. На выходные особо надежды нет. МСТИТЕЛИ как минимум половину потеряют от прошлой недели. На ТАКСИ особую ставку не делаем, хотя фильм всем нравится, зрители довольные. Но не знаю, сможет ли этот «сарафан» поднять выручку на выходных. Плюс очень влияет погода, а она обещает быть хорошей.

МАРИНА ЕРЕМИНА

Заместитель директора по маркетингу к/т «Рояль-Синема» (5 залов на 336 мест), Вологда

У нас стартовали АНОН, ТАКСИ 5, СТАТУС: ОБНОВЛЕН. Все новинки отработали очень слабо. У АНОНА всего два сеанса, но ничего хорошего они не показали. ТАКСИ 5 немного получше, из новинок он лидирует. У СТАТУСА наработка на сеанс небольшая, но думаю, на выходных на него походят. СОБИБОР не очень хорошо работает, хотя отзывы хорошие. У нас больше любят развлекательное кино, семейное. У МСТИТЕЛЕЙ вечерние сеансы продолжают хорошо работать, хотя днем как-то не очень много людей. Посещаемость немного упала, конечно, сейчас, наверное, по «сарафану» люди идут, фанаты уже успели посмотреть. На выходных обещают жаркую погоду, поэтому особых надежд на уикенд мы не питаем. Все уедут на дачи. В последнее время редко когда выдавалась хорошая погода, а сейчас прогнозируют 23 градуса. Думаю, только в вечернее время будут зрители ходить.

Предварительные сборы за четверг 10.05.2018 в России (без учета СНГ)

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя Экраны К/т Касса

четверга

10.05.2018 Изменение Общая

касса на

10.05.2018 Эсти

мейты за

уикенд 1 МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ

Avengers: Infinity War WDSSPR 2 - 1184 60 100 000

$953 817 -78,2% 1 288 400 000

$20 538 817 - 2 СОБИБОР

CRP 2 - 1465 9 500 000

$150 770 -28,4% 192 450 000

$3 067 910 - 3 ИСТЕРИЯ

Delirium MG 1 - 390 1 403 550

$22 275 - 1 403 550

$22 275 - 4 ОСТРОВ СОБАК

Isle of Dogs FOX 2 - 370 845 450

$13 418 -47,5% 19 342 380

$308 343 - 5 КРАСАВИЦА ДЛЯ ЧУДОВИЩА

Marry Shelly CPF 1 - 167 623 287

$9 892 - 623 287

$9 892 - 6 ПАПА-МАМА ГУСЬ

Duck Duck Goose FOX 2 - 880 611 534

$9 705 -55,4% 50 973 113

$812 580 - 7 СТАТУС: ОБНОВЛЕН

Status Update VLG 1 - 292 553 835

$8 790 - 553 835

$8 790 - 8 ТАНКИ

FOX 3 - 770 219 205

$3 479 -82,6% 93 075 895

$1 507 302 - 9 СМЕШАРИКИ. ДЕЖАВЮ

CRP 3 - - 937

$15 -100,0% 236 650 000

$3 832 389 - ИТОГО TOP-9: 73 857 798

$1 172 160

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 63.01 руб.



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