Касса четверга: рекорд «Мстителей» и неплохой старт «Собибора»

Минувший четверг уже вошел в историю российского кинопроката. Стартовавший в этот день проект МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ (WDSSPR) установил новый рекорд сборов. Релиз освоил на территории России 276 млн рублей, что больше по сравнению с предыдущим рекордсменом, кинокомиксом ОТРЯД САМОУБИЙЦ, в активе которого было 254 млн рублей за четверг. Похоже, что у новинки есть все шансы поставить и новый стартовый рекорд всего уикенда. Сейчас он принадлежит фильму ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ (968 млн рублей без учета СНГ).

Несмотря на столь мощный старт главного иностранного релиза уикенда, российская военная драма СОБИБОР (CRP) сумела не потеряться на его фоне. Фильм Константина Хабенского собрал 13,2 млн рублей. Напомним, что у ДОВЛАТОВА в первый день проката было 13,8 млн. Похоже, что к концу выходных СОБИБОР сможет выйти как минимум на 95 млн.

Мультфильм ПАПА-МАМА ГУСЬ (FOX) стартовал еще 1 мая и за первые два дня в прокате собрал около 22 млн рублей. Четверг принес ему еще 1,3 млн. К концу уикенда проект может получить еще как минимум 25 млн рублей. Другой анимационный релиз – ОСТРОВ СОБАК (FOX) – положил в свою копилку за четверг 1,6 млн рублей. Лента рассчитана на избирательную публику, а потому к концу уикенда релиз сможет претендовать на 15 млн рублей.

ОПРОС БУКЕРОВ

ЕЛЕНА ГАЛИНА

Менеджер по кино и маркетингу сети «Интеркино»: к/т «Мир» (2 зала на 292 места), к/т «Вершина» (4 зала на 459 мест), Сургут, к/т «Галактика» (4 зала на 370 мест), Когалым

У нас накануне вышли МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ, СОБИБОР, и со вторника работает ПАПА-МАМА ГУСЬ. МСТИТЕЛИ стартовали очень хорошо, особенно для четверга. Наверное, результат оказался выше наших ожиданий. На вечерних сеансах почти все залы были заполнены. ПАПА-МАМА ГУСЬ 1 и 2 мая очень хорошо сработал, в четверг уже, конечно, не так в связи с тем, что это рабочий день, но на выходных мы ждем увеличения посещаемости на мультфильме. СОБИБОР сработал средне, но мы надеемся на хороший «сарафан» в выходные и на 9 мая. Из холдоверов на удивление очень неплохо работают ПРАВДА ИЛИ ДЕЙСТВИЕ и ТРЕНЕР, даже несмотря на старт кинокомикса. Понятно, что разрыв между ними и новинкой огромный. Но в сравнении с другими проектами, например, у того же ТРЕНЕРА хороший результат. Мы надеемся на хорошие сборы фильма Данилы Козловского – все-таки рекламная кампания продолжается. В целом от этого уикенда у нас самые высокие ожидания. Думаю, что у МСТИТЕЛЕЙ точно будут рекорды.

ЮЛИЯ ИСКРА

Букер к/т «Звездный», «Киноквартал», «Мега Синема», «Киноцентр», «Магистраль», «Фестиваль» (17 залов), Иркутск, Ангарск, Усть-Кут, Тулун

У нас вчера стартовали МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ, СОБИБОР, ОСТРОВ СОБАК. МСТИТЕЛИ великолепно начали прокат, просто чудесно. Аншлаги, отличные отзывы, высокий зрительский интерес – вот что мы сейчас наблюдаем. Наконец-то забыты все эти пожары и неприятности, которые были в последнее время. Наконец мы видим отличный старт. И компания WDSSPR подтверждает свое звание главной компании на рынке. На выходные ставки крайне высоки. Уже сейчас видим большое число броней, предпродаж, которые редко у нас в кинотеатрах бывают. Надеюсь, что ничто не омрачит этот уикенд. По поводу других новинок сказать пока нечего, посмотрим уже по итогу выходных. Все-таки ОСТРОВ СОБАК – особенное кино, на определенную аудиторию. СОБИБОР рассчитан больше на старшую аудиторию, которая после долгих выходных, видимо, решила пока взять паузу. Но реклама у фильма массивная, так что ждем увеличение интереса к этому проекту на выходных и ближе к праздничной дате.

НАТАЛЬЯ БЛЯХАРСКАЯ

Управляющая к/т «Кинофрэш» (9 залов на 950 мест), Оренбург

В нашем кинотеатре стартовали МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ, СОБИБОР, ОСТРОВ СОБАК, и с 1 мая работает ПАПА-МАМА ГУСЬ. МСТИТЕЛИ отработали великолепно, просто феерично, доля фильма в прокате составила 84,5 процента. Прирост у этой части франшизы очевиден. Сразу спад зафиксирован у всех холдоверов. И, конечно, на фоне комикса слабо отработал СОБИБОР, от него хотелось большего. Фильм достаточно тяжелый, возможно, приведет старшее поколение. Такие фильмы в любом случае нужны, и замечательно, что он будет у нас идти 9 мая. Мультфильмы-новинки пока ничего не показали, ждем выходных. У нас «детский» кинотеатр, так что роспись новых анимационных проектов и СМЕШАРИКОВ – хорошая, ждем родителей с детьми на эти релизы.

ВИКТОРИЯ ТАРАКИНА

Заместитель директора по репертуару и рекламе к/т «Русь» (2 зала на 628 мест), Железногорск

У нас стартовали МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ и СОБИБОР. МСТИТЕЛИ очень порадовали результатом, наконец-то люди пошли в кино. Заполняемость большого зала в вечернее время была на уровне 50 процентов. Для нашего кинотеатра это почти аншлаг. 270 человек на сеансе – это достаточно много. Очень давно не было таких результатов в четверг. Хотя рекордов в целом за уикенд от МСТИТЕЛЕЙ мы не ждем. Думаю, зрители просто распределятся в течение дня по всем сеансам. Плюс все зависит от погоды, многие уезжают отдыхать на природу, на дачи. Поэтому ждем высоких сборов, но в реальных пределах. СОБИБОР вызвал тоже неплохой интерес зрителей, у фильма хорошие актеры, неплохие отзывы. Думаю, проект неплохо должен отработать в преддверии Дня Победы. А больше сейчас ничего не работает.

ВЛАДИСЛАВ ИВУШКИН

Исполнительный директор к/т «Марс» (2 зала на 178 мест), Касимов

У нас вчера вышли МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ и СОБИБОР. Отработал фильм очень здорово. Заполняемость зала была на уровне 60–80 процентов. Аншлагов не было, но это очень достойный результат. Мы ждали, что много людей будет в субботу и воскресенье, но чтобы в четверг столько – абсолютно неожиданно. СОБИБОР в противовес отработал совсем слабо. На вечернем сеансе в хорошее время в зале было 10 человек. К сожалению, патриотические фильмы в нашем городе идут плохо, мы это уже давно заметили. А кассу собирают только блокбастеры. На выходных мы видим активную бронь на МСТИТЕЛЕЙ, так что ожидания от уикенда очень большие.

Предварительные сборы за четверг 03.05.2018 в России (без учета СНГ)

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя Экраны К/т Касса

четверга

03.05.2018 Изменение Общая

касса на

03.05.2018 Эсти

мейты за

уикенд 1 МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ

Avengers: Infinity War WDSSPR 1 - 1184 276 000 000

$4 399 809 - 276 000 000

$4 399 809 950 000 000

$15 144 269 2 СОБИБОР

CRP 1 - 1430 13 270 000

$211 542 - 13 270 000

$211 542 95 000 000

$1 514 427 3 ТРЕНЕР

CP 3 - 1692 6 800 000

$108 401 -66,7% 712 600 000

$11 577 579 44 000 000

$701 419 4 ПРАВДА ИЛИ ДЕЙСТВИЕ

Truth or Dare UPI 2 - 659 3 081 700

$49 126 -72,2% 109 581 977

$1 774 607 19 500 000

$310 856 5 СМЕШАРИКИ. ДЕЖАВЮ

CRP 2 - 1443 2 370 000

$37 781 -76,3% 184 033 000

$2 980 291 45 000 000

$717 360 6 ОСТРОВ СОБАК

Isle of Dogs FOX 1 - 385 1 609 460

$25 657 - 1 609 460

$25 657 15 000 000

$239 120 7 ПАПА-МАМА ГУСЬ

Duck Duck Goose FOX 1 - 886 1 371 266

$21 860 - 23 097 482

$368 205 25 000 000

$398 533 8 ТАНКИ

FOX 2 - 1172 1 259 429

$20 077 -79,6% 73 601 323

$1 191 924 9 000 000

$143 472 9 ТИХОЕ МЕСТО

A Quiet Place CPP 4 - 234 874 000

$13 933 -79,2% 309 700 000

$4 834 530 6 000 000

$95 648 10 РЭМПЕЙДЖ

Rampage CAO 4 - 210 250 000

$3 985 -92,8% 375 805 176

$5 866 456 - 11 ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ

Ready Player One CAO 6 - 80 200 000

$3 188 -89,5% 730 782 230

$12 696 008 - ИТОГО TOP-11: 307 085 855

$4 895 359

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 62.73 руб.



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