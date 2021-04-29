Кассовые сборы четверга


Касса четверга: «Пила: Спираль» побеждает «Кролика Питера 2»

По итогам уикенда лидер может смениться

Самым кассовым фильмом четверга с 15,200 млн рублей стал триллер ПИЛА: СПИРАЛЬ (CP). Такой результат позволяет перезагрузке популярной франшизы претендовать к концу недели на 80–90 млн рублей.

На второй позиции чарта расположилась семейная картина КРОЛИК ПИТЕР 2 (SPPR), сумевшая заработать 10,500 млн рублей. Ожидается, что благодаря семейному множителю к концу уикенда фильм выйдет в лидеры, однако его итоговый результат может колебаться от 120 млн до 150 млн рублей. Все зависит от того, как свою активность в выходные проявит целевая аудитория картины. 

Третья крупная новинка недели – триллер ТЕ, КТО ЖЕЛАЕТ МНЕ СМЕРТИ (UPI) с Анджелиной Джоли в главной роли – записала на свой счет 5,608 млн рублей и заняла пятое место в таблице лучших релизов четверга. Такими темпами проект может рассчитывать на 35–40 млн рублей за четыре дня проката. 

Лидером по средней заполняемости зала с показателем в 12 человек на сеанс стал корейский фильм THE BOX (WP), хотя в денежном эквиваленте это пополнило его копилку всего до 1,659 млн рублей. Скорее всего, итоговый результат проекта не превысит 5-6 млн рублей, ведь в прокате он будет находиться всего один уикенд. 

Не очень все хорошо у российской мелодрамы СКАЖИ ЕЙ (WDS), которая заработала 0,377 млн рублей и показала заполняемость в 2 человека на сеанс. Тем не менее этого оказалось достаточно, чтобы замкнуть топ-10 чарта. 

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Предварительные сборы за четверг 13.05.2021 в России (без учета СНГ)

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя Экраны К/т Касса
четверга
13.05.2021		 Изменение Общая
касса на
13.05.2021		 Эсти
мейты за
уикенд
1
ПИЛА: СПИРАЛЬ
Spiral: From the Book of Saw
 CP 1 - 1511 15 200 000
$205 294		 - 17 300 000
$233 657		 -
2 SPPR 1 - 1675 10 500 000
$141 815		 - 10 500 000
$141 815		 -
3 VLG 4 - 797 5 903 512
$79 734		 - 772 494 675
$10 055 906		 -
4 CP 2 - 2031 5 700 000
$76 985		 - 250 600 000
$3 347 582		 -
5 UPI 1 - 904 5 608 120
$75 744		 - 5 608 120
$75 744		 -
6 SPPR 3 - 1150 2 900 000
$39 168		 - 280 500 000
$3 742 994		 -
7
THE BOX
The Box
 WP 1 - 362 1 659 080
$22 408		 - 1 659 080
$22 408		 -
8
ОТЕЦ
The Father
 RUR 5 - 144 610 991
$8 252		 - 84 631 932
$1 118 287		 -
9
ЗВЕРОКРЕКЕРЫ
Animal Crackers
 CP 3 - 1561 404 000
$5 457		 - 119 400 000
$1 593 275		 -
10 WDS 1 - 246 377 151
$5 094		 - 377 151
$5 094		 -
11 MG 1 - 201 289 055
$3 904		 - 289 055
$3 904		 -
12 CP 5 - 261 252 000
$3 404		 - 373 400 000
$4 933 932		 -
13 PLK 1 - 82 237 411
$3 207		 - 237 411
$3 207		 -
14 CRP 1 - 181 189 534
$2 560		 - 189 534
$2 560		 -
15 UPI 6 - 99 138 156
$1 866		 - 864 643 407
$11 117 956		 -
16 LENT 1 - 22 69 846
$943		 - 69 846
$943		 -
17 RUR 1 - 15 12 140
$164		 - 12 140
$164		 -
18 KNLG 1 - 9 4 210
$57		 - 4 210
$57		 -
  ИТОГО TOP-18:   50 055 206
$676 056		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 74.04 руб.

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


CP - Централ Партнершип
CRP - Каропрокат
KNLG - Кинологистика
LENT - Ливандия Энтертейнмент
MG - Megogo Distribution
PLK - ПилотКино
RUR - Русский Репортаж
SPPR - SPPR
UPI - UPI
VLG - Вольга
WDS - WDS
WP - World Pictures

14.05.2021 Автор: БК

ПРОГНОЗ

13.05 - 16.05
КРОЛИК ПИТЕР 2
SPPR
200 000 000
1500
$2 701 243
ПИЛА: СПИРАЛЬ
CP
100 000 000
1400
$1 350 621
ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО
CP
50 000 000
1600
$675 311
ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
VLG
50 000 000
1400
$675 311
ТЕ, КТО ЖЕЛАЕТ МНЕ СМЕРТИ
UPI
50 000 000
700
$675 311
ДЕВЯТАЕВ
SPPR
30 000 000
1600
$405 186
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