Касса четверга: «Пила: Спираль» побеждает «Кролика Питера 2»

Самым кассовым фильмом четверга с 15,200 млн рублей стал триллер ПИЛА: СПИРАЛЬ (CP). Такой результат позволяет перезагрузке популярной франшизы претендовать к концу недели на 80–90 млн рублей.
На второй позиции чарта расположилась семейная картина КРОЛИК ПИТЕР 2 (SPPR), сумевшая заработать 10,500 млн рублей. Ожидается, что благодаря семейному множителю к концу уикенда фильм выйдет в лидеры, однако его итоговый результат может колебаться от 120 млн до 150 млн рублей. Все зависит от того, как свою активность в выходные проявит целевая аудитория картины.
Третья крупная новинка недели – триллер ТЕ, КТО ЖЕЛАЕТ МНЕ СМЕРТИ (UPI) с Анджелиной Джоли в главной роли – записала на свой счет 5,608 млн рублей и заняла пятое место в таблице лучших релизов четверга. Такими темпами проект может рассчитывать на 35–40 млн рублей за четыре дня проката.
Лидером по средней заполняемости зала с показателем в 12 человек на сеанс стал корейский фильм THE BOX (WP), хотя в денежном эквиваленте это пополнило его копилку всего до 1,659 млн рублей. Скорее всего, итоговый результат проекта не превысит 5-6 млн рублей, ведь в прокате он будет находиться всего один уикенд.
Не очень все хорошо у российской мелодрамы СКАЖИ ЕЙ (WDS), которая заработала 0,377 млн рублей и показала заполняемость в 2 человека на сеанс. Тем не менее этого оказалось достаточно, чтобы замкнуть топ-10 чарта.
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Предварительные сборы за четверг 13.05.2021 в России (без учета СНГ)
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|Экраны
|К/т
|Касса
четверга
13.05.2021
|Изменение
|Общая
касса на
13.05.2021
|Эсти
мейты за
уикенд
|1
|
ПИЛА: СПИРАЛЬ
Spiral: From the Book of Saw
|CP
|1
|-
|1511
|15 200 000
$205 294
|-
|17 300 000
$233 657
|-
|2
|
КРОЛИК ПИТЕР 2
Peter Rabbit 2
|SPPR
|1
|-
|1675
|10 500 000
$141 815
|-
|10 500 000
$141 815
|-
|3
|
ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
Wrath of Man
|VLG
|4
|-
|797
|5 903 512
$79 734
|-
|772 494 675
$10 055 906
|-
|4
|CP
|2
|-
|2031
|5 700 000
$76 985
|-
|250 600 000
$3 347 582
|-
|5
|
ТЕ, КТО ЖЕЛАЕТ МНЕ СМЕРТИ
Those Who Wish Me Dead
|UPI
|1
|-
|904
|5 608 120
$75 744
|-
|5 608 120
$75 744
|-
|6
|SPPR
|3
|-
|1150
|2 900 000
$39 168
|-
|280 500 000
$3 742 994
|-
|7
|
THE BOX
The Box
|WP
|1
|-
|362
|1 659 080
$22 408
|-
|1 659 080
$22 408
|-
|8
|
ОТЕЦ
The Father
|RUR
|5
|-
|144
|610 991
$8 252
|-
|84 631 932
$1 118 287
|-
|9
|
ЗВЕРОКРЕКЕРЫ
Animal Crackers
|CP
|3
|-
|1561
|404 000
$5 457
|-
|119 400 000
$1 593 275
|-
|10
|WDS
|1
|-
|246
|377 151
$5 094
|-
|377 151
$5 094
|-
|11
|
ЗВЕЗДНЫЙ РУБЕЖ
Cosmic Sin
|MG
|1
|-
|201
|289 055
$3 904
|-
|289 055
$3 904
|-
|12
|CP
|5
|-
|261
|252 000
$3 404
|-
|373 400 000
$4 933 932
|-
|13
|
ЛЕГЕНДА О ПИАНИСТЕ. ПЕРЕВЫПУСК
La leggenda del pianista sull'oceano
|PLK
|1
|-
|82
|237 411
$3 207
|-
|237 411
$3 207
|-
|14
|CRP
|1
|-
|181
|189 534
$2 560
|-
|189 534
$2 560
|-
|15
|
МОРТАЛ КОМБАТ
Mortal Kombat
|UPI
|6
|-
|99
|138 156
$1 866
|-
|864 643 407
$11 117 956
|-
|16
|LENT
|1
|-
|22
|69 846
$943
|-
|69 846
$943
|-
|17
|RUR
|1
|-
|15
|12 140
$164
|-
|12 140
$164
|-
|18
|
МЕДВЕЖОНОК БАМСИ И ДОЧЬ ВОЛШЕБНИЦЫ
Bamse and the Witch`s Daughter
|KNLG
|1
|-
|9
|4 210
$57
|-
|4 210
$57
|-
|ИТОГО TOP-18:
|50 055 206
$676 056
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 74.04 руб.
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14.05.2021 Автор: БК