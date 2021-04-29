Касса четверга: «Пила: Спираль» побеждает «Кролика Питера 2»

Самым кассовым фильмом четверга с 15,200 млн рублей стал триллер ПИЛА: СПИРАЛЬ (CP). Такой результат позволяет перезагрузке популярной франшизы претендовать к концу недели на 80–90 млн рублей.



На второй позиции чарта расположилась семейная картина КРОЛИК ПИТЕР 2 (SPPR), сумевшая заработать 10,500 млн рублей. Ожидается, что благодаря семейному множителю к концу уикенда фильм выйдет в лидеры, однако его итоговый результат может колебаться от 120 млн до 150 млн рублей. Все зависит от того, как свою активность в выходные проявит целевая аудитория картины.



Третья крупная новинка недели – триллер ТЕ, КТО ЖЕЛАЕТ МНЕ СМЕРТИ (UPI) с Анджелиной Джоли в главной роли – записала на свой счет 5,608 млн рублей и заняла пятое место в таблице лучших релизов четверга. Такими темпами проект может рассчитывать на 35–40 млн рублей за четыре дня проката.



Лидером по средней заполняемости зала с показателем в 12 человек на сеанс стал корейский фильм THE BOX (WP), хотя в денежном эквиваленте это пополнило его копилку всего до 1,659 млн рублей. Скорее всего, итоговый результат проекта не превысит 5-6 млн рублей, ведь в прокате он будет находиться всего один уикенд.



Не очень все хорошо у российской мелодрамы СКАЖИ ЕЙ (WDS), которая заработала 0,377 млн рублей и показала заполняемость в 2 человека на сеанс. Тем не менее этого оказалось достаточно, чтобы замкнуть топ-10 чарта.

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Предварительные сборы за четверг 13.05.2021 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 74.04 руб.



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