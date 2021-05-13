Кассовые сборы четверга


Касса четверга: «Форсаж 9» впереди всех

В лидеры пробились лишь три новинки недели

Вполне ожидаемо лидером четверга стал боевик ФОРСАЖ 9 (UPI). Фильм выступил даже чуть лучше прогнозов, заработав 90 млн рублей, что с учитом еще 94 млн рублей в среду, дарит кинотеатрм и дистрибьюторам надежду на хорошую кассу. Ожидается, что за четыре дня проката в копилке проекта будет порядка 400-450 млн рублей.

Аниме ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ» (SPPR) в первый день проката собрало чуть более 10 млн рублей, что позволило ему расположиться на второй строчке чарта. На счету проекта лучшая наработка и заполняемость на сеанс. Тем не менее, множитель уикенда наверняка будет не очень высоким, и японский мультфильм запишет на свой счет к концу недели около 40-50 млн рублей.

Еще одна новинка — более традиционный и рассчитанный на семейную аудиторию СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ (UPI) — оказалась на пятом месте среди лучших релизов четверга. Проект заработал чуть более 2,6 млн рублей, а благодаря высокому множителю, характерному для анимационных работ, он может рассчитывать на те же 40-50 млн рублей к концу уикенда.

Остальные новинки не смогли пробиться в топ-10 отечественного проката. Однако шестую неделю в топ-10 фильмов четверга держится ОТЕЦ (RUR), который за минувший четверг собрал 349 тыс. рублей. Хороший сарафан после «Оскара» и отсутствие громких релизов помогают  авторскому проекту удерживаться в лидерах. 

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Предварительные сборы за четверг 20.05.2021 в России (без учета СНГ)

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя Экраны К/т Касса
четверга
20.05.2021		 Изменение Общая
касса на
20.05.2021		 Эсти
мейты за
уикенд
1
ФОРСАЖ 9
Fast & Furious 9
 UPI 1 - 1894 90 044 979
$1 222 109		 - 186 077 591
$2 525 483		 425 000 000
$5 768 187
2 SPPR 1 - 510 10 500 000
$142 508		 - 10 500 000
$142 508		 45 000 000
$610 749
3
ПИЛА: СПИРАЛЬ
Spiral: From the Book of Saw
 CP 2 - 1506 4 300 000
$58 360		 -71,7% 95 900 000
$1 295 246		 28 000 000
$380 022
4 SPPR 2 - 1675 3 900 000
$52 932		 -62,9% 116 100 000
$1 568 071		 45 000 000
$610 749
5 UPI 1 - 1332 2 687 687
$36 478		 - 2 687 687
$36 478		 45 000 000
$610 749
6 VLG 5 - 1559 2 382 237
$32 332		 -59,6% 820 325 693
$10 678 543		 15 700 000
$213 084
7 CP 3 - 1382 1 700 000
$23 073		 -70,2% 291 200 000
$3 889 928		 9 500 000
$128 936
8 UPI 2 - 869 1 337 547
$18 153		 -76,1% 41 038 381
$554 273		 7 300 000
$99 077
9 SPPR 4 - 348 500 000
$6 786		 -82,8% 302 200 000
$4 032 559		 2 900 000
$39 359
10
ОТЕЦ
The Father
 RUR 6 - 75 349 520
$4 744		 -42,8% 90 090 752
$1 190 417		 2 900 000
$39 359
11 CAE 1 - 104 279 129
$3 788		 - 279 129
$3 788		 -
12 CDK 1 - 6 14 760
$200		 - 99 058
$1 344		 -
13 SBF 1 - 12 10 950
$149		 - 167 850
$2 278		 -
  ИТОГО TOP-13:   118 006 809
$1 601 613		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 73.68 руб.

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


CAE - Каскад фильм
CDK - Центр документального кино
CP - Централ Партнершип
RUR - Русский Репортаж
SBF - СБ Фильм
SPPR - SPPR
UPI - UPI
VLG - Вольга

21.05.2021 Автор: Виолетта Палий, Максим Острый

ПРОГНОЗ

20.05 - 23.05
ФОРСАЖ 9
UPI
500 000 000
1800
$6 786 102
СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ
UPI
45 000 000
1000
$610 749
КРОЛИК ПИТЕР 2
SPPR
40 000 000
1500
$542 888
ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ»
SPPR
40 000 000
500
$542 888
ПИЛА: СПИРАЛЬ
CP
30 000 000
1400
$407 166
ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
VLG
13 000 000
800
$176 439
ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО
CP
12 000 000
1000
$162 866
ТЕ, КТО ЖЕЛАЕТ МНЕ СМЕРТИ
UPI
10 000 000
900
$135 722
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