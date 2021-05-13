Касса четверга: «Форсаж 9» впереди всех

Вполне ожидаемо лидером четверга стал боевик ФОРСАЖ 9 (UPI). Фильм выступил даже чуть лучше прогнозов, заработав 90 млн рублей, что с учитом еще 94 млн рублей в среду, дарит кинотеатрм и дистрибьюторам надежду на хорошую кассу. Ожидается, что за четыре дня проката в копилке проекта будет порядка 400-450 млн рублей.
Аниме ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ» (SPPR) в первый день проката собрало чуть более 10 млн рублей, что позволило ему расположиться на второй строчке чарта. На счету проекта лучшая наработка и заполняемость на сеанс. Тем не менее, множитель уикенда наверняка будет не очень высоким, и японский мультфильм запишет на свой счет к концу недели около 40-50 млн рублей.
Еще одна новинка — более традиционный и рассчитанный на семейную аудиторию СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ (UPI) — оказалась на пятом месте среди лучших релизов четверга. Проект заработал чуть более 2,6 млн рублей, а благодаря высокому множителю, характерному для анимационных работ, он может рассчитывать на те же 40-50 млн рублей к концу уикенда.
Остальные новинки не смогли пробиться в топ-10 отечественного проката. Однако шестую неделю в топ-10 фильмов четверга держится ОТЕЦ (RUR), который за минувший четверг собрал 349 тыс. рублей. Хороший сарафан после «Оскара» и отсутствие громких релизов помогают авторскому проекту удерживаться в лидерах.
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Предварительные сборы за четверг 20.05.2021 в России (без учета СНГ)
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|Экраны
|К/т
|Касса
четверга
20.05.2021
|Изменение
|Общая
касса на
20.05.2021
|Эсти
мейты за
уикенд
|1
|
ФОРСАЖ 9
Fast & Furious 9
|UPI
|1
|-
|1894
|90 044 979
$1 222 109
|-
|186 077 591
$2 525 483
|425 000 000
$5 768 187
|2
|
ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ»
Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen
|SPPR
|1
|-
|510
|10 500 000
$142 508
|-
|10 500 000
$142 508
|45 000 000
$610 749
|3
|
ПИЛА: СПИРАЛЬ
Spiral: From the Book of Saw
|CP
|2
|-
|1506
|4 300 000
$58 360
|-71,7%
|95 900 000
$1 295 246
|28 000 000
$380 022
|4
|
КРОЛИК ПИТЕР 2
Peter Rabbit 2
|SPPR
|2
|-
|1675
|3 900 000
$52 932
|-62,9%
|116 100 000
$1 568 071
|45 000 000
$610 749
|5
|
СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ
Spirit Riding Free
|UPI
|1
|-
|1332
|2 687 687
$36 478
|-
|2 687 687
$36 478
|45 000 000
$610 749
|6
|
ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
Wrath of Man
|VLG
|5
|-
|1559
|2 382 237
$32 332
|-59,6%
|820 325 693
$10 678 543
|15 700 000
$213 084
|7
|CP
|3
|-
|1382
|1 700 000
$23 073
|-70,2%
|291 200 000
$3 889 928
|9 500 000
$128 936
|8
|
ТЕ, КТО ЖЕЛАЕТ МНЕ СМЕРТИ
Those Who Wish Me Dead
|UPI
|2
|-
|869
|1 337 547
$18 153
|-76,1%
|41 038 381
$554 273
|7 300 000
$99 077
|9
|SPPR
|4
|-
|348
|500 000
$6 786
|-82,8%
|302 200 000
$4 032 559
|2 900 000
$39 359
|10
|
ОТЕЦ
The Father
|RUR
|6
|-
|75
|349 520
$4 744
|-42,8%
|90 090 752
$1 190 417
|2 900 000
$39 359
|11
|
НОВЫЙ ПОРЯДОК
Nuevo orden
|CAE
|1
|-
|104
|279 129
$3 788
|-
|279 129
$3 788
|-
|12
|CDK
|1
|-
|6
|14 760
$200
|-
|99 058
$1 344
|-
|13
|SBF
|1
|-
|12
|10 950
$149
|-
|167 850
$2 278
|-
|ИТОГО TOP-13:
|118 006 809
$1 601 613
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 73.68 руб.
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
21.05.2021 Автор: Виолетта Палий, Максим Острый