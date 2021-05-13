Касса четверга: «Форсаж 9» впереди всех

Вполне ожидаемо лидером четверга стал боевик ФОРСАЖ 9 (UPI). Фильм выступил даже чуть лучше прогнозов, заработав 90 млн рублей, что с учитом еще 94 млн рублей в среду, дарит кинотеатрм и дистрибьюторам надежду на хорошую кассу. Ожидается, что за четыре дня проката в копилке проекта будет порядка 400-450 млн рублей.



Аниме ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ» (SPPR) в первый день проката собрало чуть более 10 млн рублей, что позволило ему расположиться на второй строчке чарта. На счету проекта лучшая наработка и заполняемость на сеанс. Тем не менее, множитель уикенда наверняка будет не очень высоким, и японский мультфильм запишет на свой счет к концу недели около 40-50 млн рублей.



Еще одна новинка — более традиционный и рассчитанный на семейную аудиторию СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ (UPI) — оказалась на пятом месте среди лучших релизов четверга. Проект заработал чуть более 2,6 млн рублей, а благодаря высокому множителю, характерному для анимационных работ, он может рассчитывать на те же 40-50 млн рублей к концу уикенда.



Остальные новинки не смогли пробиться в топ-10 отечественного проката. Однако шестую неделю в топ-10 фильмов четверга держится ОТЕЦ (RUR), который за минувший четверг собрал 349 тыс. рублей. Хороший сарафан после «Оскара» и отсутствие громких релизов помогают авторскому проекту удерживаться в лидерах.

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Предварительные сборы за четверг 20.05.2021 в России (без учета СНГ)

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя Экраны К/т Касса

четверга

20.05.2021 Изменение Общая

касса на

20.05.2021 Эсти

мейты за

уикенд 1 ФОРСАЖ 9

Fast & Furious 9 UPI 1 - 1894 90 044 979

$1 222 109 - 186 077 591

$2 525 483 425 000 000

$5 768 187 2 ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ»

Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen SPPR 1 - 510 10 500 000

$142 508 - 10 500 000

$142 508 45 000 000

$610 749 3 ПИЛА: СПИРАЛЬ

Spiral: From the Book of Saw CP 2 - 1506 4 300 000

$58 360 -71,7% 95 900 000

$1 295 246 28 000 000

$380 022 4 КРОЛИК ПИТЕР 2

Peter Rabbit 2 SPPR 2 - 1675 3 900 000

$52 932 -62,9% 116 100 000

$1 568 071 45 000 000

$610 749 5 СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ

Spirit Riding Free UPI 1 - 1332 2 687 687

$36 478 - 2 687 687

$36 478 45 000 000

$610 749 6 ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

Wrath of Man VLG 5 - 1559 2 382 237

$32 332 -59,6% 820 325 693

$10 678 543 15 700 000

$213 084 7 ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО

CP 3 - 1382 1 700 000

$23 073 -70,2% 291 200 000

$3 889 928 9 500 000

$128 936 8 ТЕ, КТО ЖЕЛАЕТ МНЕ СМЕРТИ

Those Who Wish Me Dead UPI 2 - 869 1 337 547

$18 153 -76,1% 41 038 381

$554 273 7 300 000

$99 077 9 ДЕВЯТАЕВ

SPPR 4 - 348 500 000

$6 786 -82,8% 302 200 000

$4 032 559 2 900 000

$39 359 10 ОТЕЦ

The Father RUR 6 - 75 349 520

$4 744 -42,8% 90 090 752

$1 190 417 2 900 000

$39 359 11 НОВЫЙ ПОРЯДОК

Nuevo orden CAE 1 - 104 279 129

$3 788 - 279 129

$3 788 - 12 ПРОСТРАНСТВО ЛОБАЧЕВСКОГО

CDK 1 - 6 14 760

$200 - 99 058

$1 344 - 13 КОНЕЦ ФИЛЬМА

SBF 1 - 12 10 950

$149 - 167 850

$2 278 - ИТОГО TOP-13: 118 006 809

$1 601 613

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 73.68 руб.



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