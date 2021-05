Касса четверга: ФОРСАЖ 9 вновь не оставил шансов другим релизам

Ожидаемо на первой позиции остается ФОРСАЖ 9. Во второй для себя четверг картина заработала меньше прогнозов — 35,5 млн рублей, что позволяет рассчитывать на 170 млн за уикенд.

ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ» вчера пополнил копилку на 4,6 млн. Ожидается, что аниме освоит во второй уикенд не менее 25 млн рублей.

СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ записал на свой счет 3,6 млн — это больше, чем было у мультфильма в стартовый четверг. Проект в целом выступал на протяжении всех будних дней недели довольно неплохо. При привычной активности семейной аудитории в выходные, анимация может рассчитывать на сборы в районе 25-30 млн рублей.

Лучшей среди новинок неожиданно оказался АССАСИН: БИТВА МИРОВ с 1,651 млн, который обошел СПИРИТИЧЕСКИЙ СЕАНС всего почти на 7 тыс. рублей. Второй из них закончил четверг с результатом в 1,644 млн, который несколько привысил прогноз. По итогу, хоррор расположился на восьмой строчке. Потолком стартовых сборов для этих двух релизов могут стать 10 млн рублей.

Предварительные сборы за четверг 27.05.2021 в России (без учета СНГ)

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя Экраны К/т Касса

четверга

27.05.2021 Изменение Общая

касса на

27.05.2021 Эсти

мейты за

уикенд

1 ФОРСАЖ 9

Fast & Furious 9 UPI 2 - 1892 35 504 143

$483 247 -60,6% 735 346 474

$9 980 272 170 000 000

$2 313 870

2 КРОЛИК ПИТЕР 2

Peter Rabbit 2 SPPR 3 - 1475 7 500 000

$102 082 92,3% 195 900 000

$2 645 867 110 000 000

$1 497 210

3 ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ»

Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen SPPR 2 - 514 4 600 000

$62 611 -56,2% 77 300 000

$1 049 131 26 000 000

$353 886

4 СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ

Spirit Riding Free UPI 2 - 1506 3 614 806

$49 201 34,5% 44 740 436

$607 226 35 000 000

$476 385

5 ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

Wrath of Man VLG 6 - 324 2 409 361

$32 794 1,1% 843 576 192

$10 981 205 16 000 000

$217 776

6 ПИЛА: СПИРАЛЬ

Spiral: From the Book of Saw CP 3 - 1059 2 300 000

$31 305 -46,5% 131 400 000

$1 774 716 15 000 000

$204 165

7 АССАСИН: БИТВА МИРОВ

A Writer's Odyssey MG 1 - 605 1 651 168

$22 474 - 1 651 168

$22 474 9 000 000

$122 499

8 СПИРИТИЧЕСКИЙ СЕАНС

Séance EXP 1 - 611 1 644 897

$22 389 - 1 644 897

$22 389 8 500 000

$115 693

9 АМНЕЗИЯ

Amnesia WP 1 - 307 1 170 335

$15 929 - 1 170 335

$15 929 6 000 000

$81 666

10 ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ

One Flew Over the Cuckoo's Nest INK 1 - 183 896 814

$12 207 - 1 724 184

$23 468 4 000 000

$54 444

11 ИЧЧИ

CPF 1 - 180 740 385

$10 077 - 902 945

$12 290 -

12 ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО

CP 4 - 327 624 000

$8 493 -63,3% 305 800 000

$4 084 959 -

13 ХИЩНИКИ

Endangered Species MG 1 - 254 452 058

$6 153 - 452 058

$6 153 -

14 ТЕ, КТО ЖЕЛАЕТ МНЕ СМЕРТИ

Those Who Wish Me Dead UPI 3 - 406 444 318

$6 048 -66,8% 52 814 307

$713 321 -

15 РЫБКА ПОНЬО НА УТЕСЕ

Gake no ue no Ponyo PNR 1 - 191 388 134

$5 283 - 869 085

$11 829 -

16 ПОМОГИТЕ, Я УМЕНЬШИЛ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ!

Hilfe, ich hab meine Eltern geschrumpft PNR 1 - 140 310 723

$4 229 - 313 373

$4 265 -

17 ОТЕЦ

The Father RUR 7 - 71 308 892

$4 204 -11,6% 94 204 229

$1 244 770 -

18 ДЕВЯТАЕВ

SPPR 5 - 101 200 000

$2 722 -60,0% 308 000 000

$4 109 955 -

19 ТУВЕ

Tove RWV 1 - 83 179 519

$2 443 - 224 911

$3 061 -