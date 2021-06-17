Касса четверга: ЛУКА продолжает лидировать

На первой строчке по сборам четверга вновь оказывается мультфильм студии Pixar ЛУКА (WDS). Проект заработал 14 млн рублей, что почти в два раза меньше наработки за прошлую неделю. С таким результатом релиз заработает порядка 60–70 млн рублей по итогам уикенда.

Среди новинок лучшим становится приключенческий проект отечественной студии Sreda БЕНДЕР: НАЧАЛО (CP). Фильм с Сергеем Безруковым в главной роли занял четвертое место в таблице с результатом в 4,6 млн рублей. Таким образом, к вечеру воскресенья сборы фильма окажутся на уровне 30 млн.

Мультфильм РОК ДОГ 2 (MG) записал на свой счет 2,3 млн рублей, что на 45% больше, чем было у первой части франшизы в 2017 году. Однако тогда не было школьных каникул, и множитель уикенда у релиза был намного выше. Весьма вероятносто, что проект освоит к концу недели 15–20 млн рублей.

Российская комедия ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВНИК (CRP) за день смогла пополнить копилку на 2 млн рублей. Это больше, чем было у последних проектов прокатчика – КРАСНЫЙ ПРИЗРАК и БУДЬ МОИМ КИРИЛЛОМ. Скорее всего, его стартовые результаты также окажутся выше за счет легкого жанра и широкой росписи. Проекту вполне может поддаться планка в 12–14 млн рублей за уикенд.

Последней новинкой, попавшей в десятку лучших релизов четверга, стал мексиканский хоррор КУКЛА (NK). Проекта заработал 1,2 млн рублей, что может привести к итоговым 10 млн.

Предварительные сборы за четверг 24.06.2021 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 72.67 руб.



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