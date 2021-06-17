Кассовые сборы четверга


Касса четверга: ЛУКА продолжает лидировать

В десятке лучших оказались четыре новинки

На первой строчке по сборам четверга вновь оказывается мультфильм студии Pixar ЛУКА (WDS). Проект заработал 14 млн рублей, что почти в два раза меньше наработки за прошлую неделю. С таким результатом релиз заработает порядка 60–70 млн рублей по итогам уикенда.

Среди новинок лучшим становится приключенческий проект отечественной студии Sreda БЕНДЕР: НАЧАЛО (CP). Фильм с Сергеем Безруковым в главной роли занял четвертое место в таблице с результатом в 4,6 млн рублей. Таким образом, к вечеру воскресенья сборы фильма окажутся на уровне 30 млн.

Мультфильм РОК ДОГ 2 (MG) записал на свой счет 2,3 млн рублей, что на 45% больше, чем было у первой части франшизы в 2017 году. Однако тогда не было школьных каникул, и множитель уикенда у релиза был намного выше. Весьма вероятносто, что проект освоит к концу недели 15–20 млн рублей.

Российская комедия ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВНИК (CRP) за день смогла пополнить копилку на 2 млн рублей. Это больше, чем было у последних проектов прокатчика – КРАСНЫЙ ПРИЗРАК и БУДЬ МОИМ КИРИЛЛОМ. Скорее всего, его стартовые результаты также окажутся выше за счет легкого жанра и широкой росписи. Проекту вполне может поддаться планка в 12–14 млн рублей за уикенд.

Последней новинкой, попавшей в десятку лучших релизов четверга, стал мексиканский хоррор КУКЛА (NK). Проекта заработал 1,2 млн рублей, что может привести к итоговым 10 млн. 

Предварительные сборы за четверг 24.06.2021 в России (без учета СНГ)

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя Экраны К/т Касса
четверга
24.06.2021		 Изменение Общая
касса на
24.06.2021		 Эсти
мейты за
уикенд
1 WDS 2 - 1799 14 070 349
$193 620		 -49,8% 194 748 996
$2 703 721		 65 000 000
$894 454
2 MG 2 - 1084 9 375 279
$129 012		 -51,1% 153 533 351
$2 131 520		 50 000 000
$688 042
3 WDS 4 - 734 8 570 593
$117 939		 -38,0% 578 341 519
$7 868 592		 40 000 000
$550 433
4 CP 1 - 1752 4 600 000
$63 300		 - 4 600 000
$63 300		 30 000 000
$412 825
5
ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА
The Conjuring: The Devil Made Me Do It
 UPI 3 - 1094 3 702 234
$50 946		 -54,3% 212 268 406
$2 944 900		 17 000 000
$233 934
6
РОК ДОГ 2
Rock Dog 2
 MG 1 - 997 2 300 139
$31 652		 - 2 300 139
$31 652		 17 000 000
$233 934
7
ТИХОЕ МЕСТО 2
A Quiet Place Part II
 CPP 4 - 514 2 100 000
$28 898		 -60,4% 482 800 000
$6 568 707		 10 000 000
$137 608
8 CRP 1 - 924 2 046 076
$28 156		 - 2 046 076
$28 156		 13 000 000
$178 891
9
КУКЛА
Juego conmigo
 NKI 1 - 470 1 218 147
$16 763		 - 1 218 147
$16 763		 9 000 000
$123 848
10
ФОРСАЖ 9
Fast & Furious 9
 UPI 6 - 302 1 027 674
$14 142		 -51,0% 1 140 625 809
$15 480 806		 5 000 000
$68 804
11 INK 1 - 187 932 313
$12 829		 - 2 008 168
$27 634		 -
12 SMKT 1 - 1 462 945
$6 371		 - 462 945
$6 371		 -
13 TNL 1 - 182 425 281
$5 852		 - 891 241
$12 264		 -
14 MG 1 - 139 320 046
$4 404		 - 320 046
$4 404		 -
15 CP 3 - 213 294 000
$4 046		 -75,5% 32 900 000
$456 437		 -
16 EXP 2 - 174 261 083
$3 593		 -71,0% 6 465 804
$89 765		 -
  ИТОГО TOP-16:   51 706 159
$711 520		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 72.67 руб.

Смотрите также:

Касса четверга: «Лука» расположился на первой строчке (Сборы четверга 17.06.2021)

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


CP - Централ Партнершип
CPP - Централ Партнершип Paramount
CRP - Каропрокат
EXP - Экспонента Фильм
INK - Иноекино
MG - Megogo Distribution
NKI - Наше кино
SMKT - Самокат
TNL - TenLetters
UPI - UPI
WDS - WDS

25.06.2021 Автор: Виолетта Палий, Ольга Куликова

ПРОГНОЗ

24.06 - 27.06
ЛУКА
WDS
80 000 000
1800
$1 100 867
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА
MG
45 000 000
1500
$619 238
КРУЭЛЛА
WDS
35 000 000
1700
$481 629
БЕНДЕР: НАЧАЛО
CP
33 000 000
1800
$454 108
РОК ДОГ 2
MG
20 000 000
1500
$275 217
ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВНИК
CRP
20 000 000
1300
$275 217
ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ
VLG
15 000 000
1000
$206 413
ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА
UPI
12 000 000
1200
$165 130
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