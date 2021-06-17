Касса четверга: ЛУКА продолжает лидировать

На первой строчке по сборам четверга вновь оказывается мультфильм студии Pixar ЛУКА (WDS). Проект заработал 14 млн рублей, что почти в два раза меньше наработки за прошлую неделю. С таким результатом релиз заработает порядка 60–70 млн рублей по итогам уикенда.
Среди новинок лучшим становится приключенческий проект отечественной студии Sreda БЕНДЕР: НАЧАЛО (CP). Фильм с Сергеем Безруковым в главной роли занял четвертое место в таблице с результатом в 4,6 млн рублей. Таким образом, к вечеру воскресенья сборы фильма окажутся на уровне 30 млн.
Мультфильм РОК ДОГ 2 (MG) записал на свой счет 2,3 млн рублей, что на 45% больше, чем было у первой части франшизы в 2017 году. Однако тогда не было школьных каникул, и множитель уикенда у релиза был намного выше. Весьма вероятносто, что проект освоит к концу недели 15–20 млн рублей.
Российская комедия ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВНИК (CRP) за день смогла пополнить копилку на 2 млн рублей. Это больше, чем было у последних проектов прокатчика – КРАСНЫЙ ПРИЗРАК и БУДЬ МОИМ КИРИЛЛОМ. Скорее всего, его стартовые результаты также окажутся выше за счет легкого жанра и широкой росписи. Проекту вполне может поддаться планка в 12–14 млн рублей за уикенд.
Последней новинкой, попавшей в десятку лучших релизов четверга, стал мексиканский хоррор КУКЛА (NK). Проекта заработал 1,2 млн рублей, что может привести к итоговым 10 млн.
Предварительные сборы за четверг 24.06.2021 в России (без учета СНГ)
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|Экраны
|К/т
|Касса
четверга
24.06.2021
|Изменение
|Общая
касса на
24.06.2021
|Эсти
мейты за
уикенд
|1
|
ЛУКА
Luca
|WDS
|2
|-
|1799
|14 070 349
$193 620
|-49,8%
|194 748 996
$2 703 721
|65 000 000
$894 454
|2
|
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА
The Hitman's Wife's Bodyguard
|MG
|2
|-
|1084
|9 375 279
$129 012
|-51,1%
|153 533 351
$2 131 520
|50 000 000
$688 042
|3
|
КРУЭЛЛА
Cruella
|WDS
|4
|-
|734
|8 570 593
$117 939
|-38,0%
|578 341 519
$7 868 592
|40 000 000
$550 433
|4
|CP
|1
|-
|1752
|4 600 000
$63 300
|-
|4 600 000
$63 300
|30 000 000
$412 825
|5
|
ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА
The Conjuring: The Devil Made Me Do It
|UPI
|3
|-
|1094
|3 702 234
$50 946
|-54,3%
|212 268 406
$2 944 900
|17 000 000
$233 934
|6
|
РОК ДОГ 2
Rock Dog 2
|MG
|1
|-
|997
|2 300 139
$31 652
|-
|2 300 139
$31 652
|17 000 000
$233 934
|7
|
ТИХОЕ МЕСТО 2
A Quiet Place Part II
|CPP
|4
|-
|514
|2 100 000
$28 898
|-60,4%
|482 800 000
$6 568 707
|10 000 000
$137 608
|8
|CRP
|1
|-
|924
|2 046 076
$28 156
|-
|2 046 076
$28 156
|13 000 000
$178 891
|9
|
КУКЛА
Juego conmigo
|NKI
|1
|-
|470
|1 218 147
$16 763
|-
|1 218 147
$16 763
|9 000 000
$123 848
|10
|
ФОРСАЖ 9
Fast & Furious 9
|UPI
|6
|-
|302
|1 027 674
$14 142
|-51,0%
|1 140 625 809
$15 480 806
|5 000 000
$68 804
|11
|
ТАКСИСТ. ПЕРЕВЫПУСК
Taxi Driver
|INK
|1
|-
|187
|932 313
$12 829
|-
|2 008 168
$27 634
|-
|12
|SMKT
|1
|-
|1
|462 945
$6 371
|-
|462 945
$6 371
|-
|13
|
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПРОДАЛ СВОЮ КОЖУ
The Man Who Sold His Skin
|TNL
|1
|-
|182
|425 281
$5 852
|-
|891 241
$12 264
|-
|14
|
МЕЙЕР ЛАНСКИ
Lansky
|MG
|1
|-
|139
|320 046
$4 404
|-
|320 046
$4 404
|-
|15
|CP
|3
|-
|213
|294 000
$4 046
|-75,5%
|32 900 000
$456 437
|-
|16
|
ТОЛМЕН. ПЕРВЫЙ ДЕМОН
The Toll
|EXP
|2
|-
|174
|261 083
$3 593
|-71,0%
|6 465 804
$89 765
|-
|ИТОГО TOP-16:
|51 706 159
$711 520
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 72.67 руб.
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25.06.2021 Автор: Виолетта Палий, Ольга Куликова