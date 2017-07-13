Касса России: «Дюнкерк» стартует с 36,8 млн рублей

Лидером четверга ожидаемо стала новинка – ДЮНКЕРК (CAO), получивший за первый день в кинотеатрах 36,8 млн рублей. Это лучший стартовый результат для зарубежной военной драмы в истории российского проката, однако рынок явно ждал большего. К концу уикенда лента Кристофера Нолана сможет собрать около 150 млн рублей, и это лишь немногим больше, чем было у фильма ЯРОСТЬ с участием Брэда Питта почти три года назад.

Бывший лидер – фантастическая экшн-драма ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА (FOX) – потерял сразу 69% сборов. Это тревожный результат, особенно, если принимать во внимание фактическое отсутствие в прокате очень мощных конкурентов. Второй четверг принес этому релизу только 20 млн рублей, а значит, к концу уикенда сборы вряд ли дорастут до 100 млн.

Помимо ДЮНКЕРКА в кинотеатры вышло еще довольно много новинок. Самой успешной среди них оказался хоррор УЖАС АМИТИВИЛЛЯ: ПРОБУЖДЕНИЕ (MG), которому в первый день проката покорилось 8,7 млн рублей. Лента показала результат на уровне ВАТИКАНСКИХ ЗАПИСЕЙ – фильма ужасов, два года также выходившего на экраны в зените лета. По итогам первого уикенда релиз Megogo Distribution, скорее всего, слегка улучшит его результат, собрав около 33-34 млн рублей.

Автомобильный экшн ОВЕРДРАЙВ (VLG) по итогам первого дня проката финишировал на подступах к пятерке лидеров. Лента собрала 4,6 млн, а значит, за весь уикенд может рассчитывать на результат в пределах 20–25 млн рублей. Это значительно больше, чем получит мультфильм ЗАЯЧЬЯ ШКОЛА (LUX). Четверг, который, по традиции, является не самым сильным днем для семейных релизов, принес ему только 1,3 млн рублей, что обещает около 9 млн рублей за весь уикенд. В топ-10 по итогам четверга также попадает комедия БЕЗУМНЫЕ СОСЕДИ (CPRG), собравшая 640 тыс. рублей. К концу уикенда сборы релиза уйдут за 3 млн.

ОПРОС БУКЕРОВ

ЕЛЕНА ГАЛИНА

Менеджер по кино и маркетингу сети «Интеркино»: к/т «Мир» (2 зала на 292 места), к/т «Вершина» (4 зала на 459 мест), Сургут, к/т «Галактика» (4 зала на 370 мест), Когалым

У нас не было больших ожиданий от ДЮНКЕРКА, особенно от первого дня, несмотря на то что это, судя по всему, очень хорошее кино. Но кассовые сборы за четверг очень средние. Залы были заполнены в среднем лишь на 30 процентов. Однако мы ожидаем отличный «сарафан», потому что зрители отзываются о фильме хорошо. Картина понравилась всем: и взрослой аудитории, и более молодой. Надеемся, что в выходные лента наберет обороты за счет положительных отзывов. Хотя пока продажа билетов на выходные идет не очень активно. Также у нас неплохо стартовал ОВЕРДРАЙВ, а УЖАС АМИТИВИЛЛЯ: ПРОБУЖДЕНИЕ – прямо очень хорошо, практически на уровне с ДЮНКЕРКОМ, притом что сеансов у него в четыре раза меньше. Такого результата от хоррора мы не ожидали. Можно сказать, что мы шокированы цифрами. Ведь ЧЕРНАЯ ВОДА на прошлой неделе стартовала не очень хорошо, и казалось, что это связано с летним периодом, ведь фильмы ужасов в нашей сети традиционно пользуются спросом у публики. Но видимо, дело было в том, что ЧЕРНАЯ ВОДА оказалась не совсем ужасами, а скорее драмой-триллером, и плюс была не сильно разрекламирована. Повторюсь, что у нас хорошо идут даже небольшие проекты в жанре ужасов. Но все равно такого количества зрителей на АМИТИВИЛЛЕ мы не ожидали увидеть. ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН потеряла совсем немного по сравнению с прошлым четвергом, но лидером вчерашнего дня все-таки стал ДЮНКЕРК за счет большого количества сеансов. А по наработке на первом месте УЖАС АМИТИВИЛЛЯ.

ЮЛИЯ ДЕНИСОВА

Директор по кинопрокату к/т «Спартак» (6 залов на 1000 мест), Воронеж

ДЮНКЕРК стартовал лучше ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН, но значительно хуже ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА. Средняя заполняемость на сеансе была 12-15 процентов. У нас также стартовали ОВЕРДРАЙВ и УЕДЕМ К ЧЕРТОВОЙ БАБУШКЕ. Результат у ОВЕРДРАЙВА очень слабый. Я, конечно, рассчитывала, что проект вызовет больший интерес, нежели получилось по факту старта. А вот К ЧЕРТОВОЙ БАБУШКЕ, итальянская комедия компании «Пилоткино», выступила очень достойно. Но оно и понятно, фильм идет в рамках фестиваля «Лето итальянских комедий», у которого достаточно приличный объем рекламы. Да и за два месяца фестиваль успел раскрутиться. В прокате у нас остались ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН, ЧЕЛОВЕК-ПАУК, ГАДКИЙ Я, СКАЗ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ, БЛОКБАСТЕР, ЧЕРНАЯ ВОДА. И после вчерашнего слабого старта ОВЕРДРАЙВА я вернула ТРАНСФОРМЕРОВ. Все идет слабо. Видимо, связано это с тем, что в город наконец-то пришло лето. На выходные особые надежды не возлагаю. Опять же из-за хорошей погодой и музыкального фестиваля, который будет проходить в пригороде завтра.

ЖАННА ОСИТ

Менеджер по рекламе и репертуару к/т «Синема» (5 залов на 550 мест), Нижний Новгород

Первое место по итогам четверга в нашем кинотеатре занял ЧЕЛОВЕК-ПАУК. Фильм Кристофера Нолана только на втором месте. В принципе подобного результата от ДЮНКЕРКА мы и ожидали, больших ставок не этот проект не делали. Зрители отзываются о нем как о тяжелом фильме, все-таки там происходят военные действия. Но плохих отзывов о картине не слышно, всем, кто посмотрел ленту, она пришлась по вкусу. Мне кажется, в выходные ДЮНКЕРК отработает наравне с ЧЕЛОВЕКОМ-ПАУКОМ и вряд ли станет лидером, поскольку военная тема является узконаправленной и интересна не всем. На ПЛАНЕТУ ОБЕЗЬЯН особых ставок не делаем. Также у нас стартовали ОВЕРДРАЙВ, БЕРЛИНСКИЙ СИНДРОМ и УЖАС АМИТИВИЛЛЯ: ПРОБУЖДЕНИЕ. Первые две картины выходят вперед, ужастик отработал хуже. Вообще хорроры у нас пользуются большим спросом, но по четвергу еще рано судить. Тем более что была хорошая погода. На выходных, судя по прогнозам, погода испортится, и это дает надежду на рост посещаемости у всех фильмов.

АЛЕКСАНДР ВИГЕЛЬ

Директор по кинопрокату к/т «Квадро Фильм» (4 зала на 687 мест), Красноярск

ДЮНКЕРК стартовал ужасно, это такая подстава. На первом месте по итогам четверга остается ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН, фильм Кристофера Нолана на втором месте лишь из-за количества сеансов, далее идет ЧЕЛОВЕК-ПАУК, по которому мы сейчас срочно добавляем сеансы на выходные. Я предполагаю, что такое шикарно отснятое и безбожно затянутое зрелище, как британцы в количестве 400 тысяч человек, побросав винтовки и амуницию, спасаются бегством через пролив, мало кого сможет привести в кинотеатры. Что касается картинки, звука, тресков – все здорово сделано. Но внутренний протест по поводу описываемых исторических событий во время просмотра непременно возникает. Это ладно, это лирика. Здесь все так здорово выглядит, но мимо кассы совершенно. Хотя я и не делал высоких ставок на фильм. Чувствую, выходные будут провальными. Также у нас стартовал ОВЕРДРАЙВ, которые по наработке опережает ДЮНКЕРК. Я уже не говорю про УЖАС АМИТИВИЛЛЯ: ПРОБУЖДЕНИЕ, который тоже неплохо стартовал. Еще взяли ЗАЯЧЬЮ ШКОЛУ. Первый сеанс в четверг у нее был неважный совсем, а второй и третий – вполне себе ничего. ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН потеряла порядка 60 процентов дебютной выручки. Сейчас мы трезво оцениваем, что нынешний уикенд будет слабым.

ИВАН УСТИНОВ

Букер к/т «Космос» (2 зала на 200 мест), Снежинск

ДЮНКЕРК стартовал ниже наших ожиданий, но заработал больше половины вчерашней выручки. Вообще вчерашний общий кассовый результат не порадовал. Залы на фильме Кристофера Нолана были заполнены в среднем лишь на 19 процентов. У нас сейчас впервые за лето установилась хорошая погода, и если она сохранится в эти выходные, то улучшения цифр по ДЮНКЕРКУ точно сдать не стоит. Кроме того, у нас стартовал ОВЕРДРАЙВ, но там почти по нулям. ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН на втором месте по итогам четверга. По сравнению с прошлой неделей кассовые сборы блокбастера упали достаточно сильно. Двумя сеансами на третью неделю продлили ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА. Заполняемость у проекта Marvel почти такая же, как и у ДЮНКЕРКА. Позитивных ожиданий от выходных у нас нет, правда. Суббота и воскресенье работают хорошо, когда в прокате появляется какой-нибудь семейный проект. В таком случае можно ожидать оживления. Я не думаю, что на ДЮНКЕРК пойдут специально в выходные. Поэтому никаких ожиданий у нас и нет. Рад буду ошибиться.

Предварительные сборы за четверг 20.07.2017 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 59.24 руб.

* Rentrak

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