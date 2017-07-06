Касса четверга: «Планета обезьян» освоила 62,5 млн рублей

Новым лидером отечественного кинопроката стала картина ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА (FOX). По официальным данным, ее кассовые сборы за четверг составили 62,5 млн рублей на территории России (и 68,9 млн в РФ + СНГ). Это на 11% меньше, чем было у предыдущей части франшизы, РЕВОЛЮЦИИ (71 млн рублей). Если сиквел собрал 319 млн рублей за первый уикенд, то триквел претендует уже на 280-290 млн рублей.
Таблица сборов обновляется в режиме онлайн по мере поступления информации от дистрибьюторов.
Предварительные сборы за четверг 13.07.2017 в России (без учета СНГ)
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|Экраны
|К/т*
|Касса
четверга
13.07.2017
|Изменение
|Общая
касса на
13.07.2017
|Эсти
мейты за
уикенд
|1
|
ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА
War of the Planet of the Apes
|FOX
|1
|-
|1164
|62 534 224
$1 031 577
|-
|62 534 224
$1 031 577
|285 000 000
$4 701 419
|ИТОГО TOP-1:
|62 534 224
$1 031 577
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 60.62 руб.
* Rentrak
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
14.07.2017 Автор: Андрей Белый, Анна Багрова