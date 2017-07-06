Касса четверга: «Планета обезьян» освоила 62,5 млн рублей

Новым лидером отечественного кинопроката стала картина ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА (FOX). По официальным данным, ее кассовые сборы за четверг составили 62,5 млн рублей на территории России (и 68,9 млн в РФ + СНГ). Это на 11% меньше, чем было у предыдущей части франшизы, РЕВОЛЮЦИИ (71 млн рублей). Если сиквел собрал 319 млн рублей за первый уикенд, то триквел претендует уже на 280-290 млн рублей.

Таблица сборов обновляется в режиме онлайн по мере поступления информации от дистрибьюторов.

Предварительные сборы за четверг 13.07.2017 в России (без учета СНГ)

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя Экраны К/т* Касса

четверга

13.07.2017 Изменение Общая

касса на

13.07.2017 Эсти

мейты за

уикенд 1 ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА

War of the Planet of the Apes FOX 1 - 1164 62 534 224

$1 031 577 - 62 534 224

$1 031 577 285 000 000

$4 701 419 ИТОГО TOP-1: 62 534 224

$1 031 577

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 60.62 руб.

* Rentrak

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