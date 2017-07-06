Кассовые сборы четверга


Касса четверга: «Планета обезьян» освоила 62,5 млн рублей

Это несколько меньше, чем было в четверг у предыдущей части франшизы

Новым лидером отечественного кинопроката стала картина ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА (FOX). По официальным данным, ее кассовые сборы за четверг составили 62,5 млн рублей на территории России (и 68,9 млн в РФ + СНГ). Это на 11% меньше, чем было у предыдущей части франшизы, РЕВОЛЮЦИИ (71 млн рублей). Если сиквел собрал 319 млн рублей за первый уикенд, то триквел претендует уже на 280-290 млн рублей.

Таблица сборов обновляется в режиме онлайн по мере поступления информации от дистрибьюторов.

Предварительные сборы за четверг 13.07.2017 в России (без учета СНГ)

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя Экраны К/т* Касса
четверга
13.07.2017		 Изменение Общая
касса на
13.07.2017		 Эсти
мейты за
уикенд
1
ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА
War of the Planet of the Apes
 FOX 1 - 1164 62 534 224
$1 031 577		 - 62 534 224
$1 031 577		 285 000 000
$4 701 419
  ИТОГО TOP-1:   62 534 224
$1 031 577		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 60.62 руб.
* Rentrak

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ТАКЖЕ СТАРТОВАЛИ:

13.07.2017
четверг

БЛОКБАСТЕР (VLG), данные не предоставлены дистрибьютором.

ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ / Shot Caller (PRD), данные не предоставлены дистрибьютором.

ЧЕРНАЯ ВОДА (CP), данные не предоставлены дистрибьютором.

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


CP - Централ Партнершип
FOX - Fox
PRD - Парадиз
VLG - Вольга

14.07.2017 Автор: Андрей Белый, Анна Багрова

ПРОГНОЗ

13.07 - 16.07
ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА
FOX
340 000 000
1100
$5 608 710
ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
WDSSPR
150 000 000
1200
$2 474 431
ГАДКИЙ Я 3
UPI
125 000 000
1300
$2 062 026
ЧЕРНАЯ ВОДА
CP
14 000 000
600
$230 947
СКАЗ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ
CRP
13 000 000
960
$214 451
ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ
CPP
12 000 000
700
$197 954
БЛОКБАСТЕР
VLG
7 000 000
350
$115 473
ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ
PRD
6 000 000
350
$98 977
ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ
WDSSPR
6 000 000
200
$98 977
ЭКСПЕРИМЕНТ «ОФИС»
EXP
5 000 000
300
$82 481

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