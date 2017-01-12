Касса четверга: «Три икса» лидируют с 54,3 млн руб.

Уже сейчас можно констатировать, что нынешний уикенд будет весьма успешным. Общие кассовые сборы за четырехдневку могут превысить рубеж в 700 млн рублей.

Лидером проката ожидаемо стала картина ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО (СРР), на счету которой 54,3 млн рублей на территории РФ. С учетом стран СНГ эта цифра увеличивается до 57 млн рублей. Таким образом за весь уикенд фильм претендует на 310-330 млн рублей, что будет существенно лучше показателей NEED FOR SPEED: ЖАЖДА СКОРОСТИ или НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ, а также больше, чем у ПОСЛЕДНЕГО ОХОТНИКА НА ВЕДЬМ с Вином Дизелем в главной роли. Если сборы ЧЕРЕПАШЕК-НИНДЗЯ 2 (290,3 млн) удастся превзойти, то это будет лучший старт для релизов Paramount за последние полтора года, то есть со времен ТЕРМИНАТОРА: ГЕНЕЗИС.

Отличный старт показал и российский ужастик НЕВЕСТА (CRP). Фильм собрал 17 млн рублей на территории России, что дает шанс побороться за преодоление рубежа в 100 млн рублей уже в это воскресенье. Так или иначе, это будет лучший старт среди отечественных ужастиков. Ранее этот рекорд долгое время оставался за ПИКОВОЙ ДАМОЙ: ЧЕРНЫЙ ОБРЯД (62 млн).

В своем сегменте хорошо стартовала и картина РАЙ (WDSSPR). Картина Андрея Кончаловского собрала 1,8 млн рублей, что может дать 14-15 млн рублей за весь уикенд. В свое время ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ освоила в первый уикенд 17,3 млн рублей.

ОПРОС БУКЕРОВ

КРИСТИНА ВАРЛАМОВА

Менеджер по репертуарному планированию сети «Мираж Синема» (21 к/т на 145 залов), Санкт-Петербург, Петрозаводск, Мурманск, Архангельск, Стерлитамак, Смоленск, Москва

На этой неделе мы стартовали следующими фильмами: ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО, ИЛЛЮЗИЯ ЛЮБВИ, ЛОВУШКА, НЕВЕСТА, ОТВАЖНЫЙ РЫЦАРЬ, ПРЕИСПОДНЯЯ, РАЙ. Тройка лидеров выглядит так: ТРИ ИКСА, НЕВЕСТА и ПОЧЕМУ ОН? Остальные фильмы-новинки привлекли не очень много зрителей, прорыва не произошло. ЛА-ЛА ЛЕНД продолжает хорошо работать, потом по сборам идет ВИКИНГ, а после него на удивление 2+1. КРЕДО – послабее. Очень хорошо держатся ПАССАЖИРЫ, они на восьмом месте по итогам вчерашнего дня. Причем, аншлаги наблюдаются и в будние дни, и в выходные. Поэтому мы этот фильм не снимаем. РАЙ тоже нашел свою аудиторию, но это уже более взрослая публика. Отзывы о картине поступают положительные. На ближайших выходных мы ожидаем полных залов, все очень спокойно.

ПОЛИНА КРЮКОВА

Менеджер по кинопрокату сети «Синема 5» (10 к/т), Нижнекамск, Оренбург, Саратов, Уфа, Чебоксары, Набережные Челны, Бузулук, Казань, Старый Оскол, Санкт-Петербург

У нас стартовали ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО, НЕВЕСТА и ОТВАЖНЫЙ РЫЦАРЬ. Боевик по итогам четверга с Вином Дизелем вышел на первое место. Здесь идет речь о совокупности 2D- и 3D-сеансов. На втором месте НЕВЕСТА. Но если брать наполняемость залов и среднюю выручку за сеанс, здесь российский хоррор лидирует. Настолько разные фильмы, но тем не менее зрители на них одинаково активно ходят. ОТВАЖНЫЙ РЫЦАРЬ в будни слабо работает, все-таки это проект для выходного дня. Неплохо продолжают работать НЕ СТУЧИ ДВАЖДЫ, ПОЧЕМУ ОН? и 2+1. ВИКИНГ как ни странно идет лучше КРЕДО УБИЙЦЫ. В целом прошлый четверг был слабее нынешнего. Думаю, в эти выходные мы заработаем больше. На экранах боевик и хоррор – а молодежь любит эти жанры.

АЛЕКСАНДР ВИГЕЛЬ

Директор по кинопрокату к/т « Квадро Фильм» (4 зала на 687 мест), Красноярск

Мы начали работать фильмами ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО, НЕВЕСТА и ДЖИММИ – ПОКОРИТЕЛЬ АМЕРИКИ. Все три фильма стартовали как-то лениво. На первом месте ТРИ ИКСА, на втором с двукратным отрывом – НЕВЕСТА, но у нее шесть сеансов против восьми у боевика с Дизелем. От обоих проектов мы ожидали большего. На третьем месте ПОЧЕМУ ОН? и далее с небольшим отставанием ЛА-ЛА ЛЕНД. Кстати, последней картиной, надеюсь, мы поработаем в длину – зрители выходят с сеансов с одухотворенными лицами, говоря, что это фильм-праздник. Высоких ожиданий с учетом таких стартов от грядущих выходных у нас нет.

ПАВЕЛ МАКСИМОВ

Директор Киноцентра «Пирамида» (4 зала на 256 мест), Волгоград

На экранах нашего кинотеатра вышли ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО, НЕВЕСТА и ИЛЛЮЗИЯ ЛЮБВИ. Все идет ровно, ничего сенсационного, абсолютно нормальный старт для четверга. Думаю, что на выходных все картины поднаберут обороты. Определенный интерес есть ко всем фильмам. НЕВЕСТА, конечно, пользуется спросом на вечерних сеансах. На ТРИ ИКСА молодежь идет с утра. Четверг обычно не является показателем по сборам. Мне кажется, что взрыва в этом уикенде не случится. Все-таки конец месяца, ресурсы у людей исчерпались на новогодних праздников. Но полагаю, что пройдут выходные неплохо – на твердую четверку.

СЕРГЕЙ ТЮРИКОВ

Директор кинокомплекса «Космос» (2 зала на 456 мест), Железногорск

В нашем кинотеатре стартовали два фильма – это ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО и НЕВЕСТА. ИКСЫ зашли хорошо, думаю, на выходных проект с Вином Дизелем неплохо отработает. Да и отзывы, которые мы слышим от зрителей, весьма неплохие. НЕВЕСТА пока стартовала хуже ПИКОВОЙ ДАМЫ. Посмотрим, что будет по итогам уикенда. Лидеры ожидаемо: ТРИ ИКСА, НЕВЕСТА, а уже дальше идет все остальное.

Предварительные сборы за четверг 19.01.2017 в России (без учета СНГ)

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя Экраны К/т* Касса

четверга

19.01.2017 Изменение Общая

касса на

19.01.2017 Эсти

мейты за

уикенд 1 ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО

XXX: The Return of Xander Cage CPP 1 - 1120 54 300 000

$917 540 - 54 300 000

$917 540 320 000 000

$5 407 232 2 НЕВЕСТА

CRP 1 - 1053 17 000 000

$287 259 - 17 000 000

$287 259 95 000 000

$1 605 272 3 ПОЧЕМУ ОН?

Why Him? FOX 2 - 649 7 926 200

$133 934 -49,8% 156 067 405

$2 594 206 56 000 000

$946 266 4 ЛА-ЛА ЛЕНД

La La Land CP 2 - 777 6 800 000

$114 904 -51,4% 113 800 000

$1 891 622 54 000 000

$912 470 5 ВИКИНГ

CP 4 - 987 5 000 000

$84 488 -60,0% 1 422 400 000

$23 444 866 48 000 000

$811 085 6 КРЕДО УБИЙЦЫ

Assassin’s Creed FOX 3 - 1085 3 872 312

$65 433 -77,5% 870 093 594

$14 343 778 28 000 000

$473 133 7 2+1

Two is a Family MG 2 - 398 2 351 000

$39 726 -23,2% 39 006 000

$648 371 19 000 000

$321 054 8 ЗАКОН НОЧИ

Live by Night CAO 2 - 800 1 950 000

$32 950 -71,3% 54 400 000

$904 255 16 000 000

$270 362 9 РАЙ

WDSSPR 1 - 201 1 800 000

$30 416 - 1 800 000

$30 416 15 000 000

$253 464 10 ПАССАЖИРЫ

Passengers WDSSPR 5 - 268 1 550 000

$26 191 -65,6% 943 500 000

$15 439 372 12 000 000

$202 771 11 ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ

NKI 4 - 1004 964 192

$16 293 -65,1% 741 163 211

$12 216 305 20 000 000

$337 952 12 МОНСТР-ТРАКИ

Monster Trucks CPP 3 - 539 817 000

$13 805 -67,3% 211 100 000

$3 480 053 - 13 ЛОВУШКА

A Kind of Murder CPRG 1 - 185 530 128

$8 958 - 530 128

$8 958 - 14 ИЛЛЮЗИЯ ЛЮБВИ

Mal de pierres RWV 1 - 112 441 000

$7 452 - 441 000

$7 452 - 15 ПРЕИСПОДНЯЯ

Brimstone VLG 2 - 257 358 167

$6 052 4 804,4% 464 415

$7 720 - 16 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 3. ОГОНЬ И ЛЕД

UPI 4 - 405 222 744

$3 764 -70,8% 262 300 985

$4 323 405 - ИТОГО TOP-16: 105 882 743

$1 789 164

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 59.18 руб.

* Rentrak

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