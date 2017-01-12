Кассовые сборы четверга


Касса четверга: «Три икса» лидируют с 54,3 млн руб.

Отличный старт берет и отечественная «Невеста»

Уже сейчас можно констатировать, что нынешний уикенд будет весьма успешным. Общие кассовые сборы за четырехдневку могут превысить рубеж в 700 млн рублей.

Лидером проката ожидаемо стала картина ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО (СРР), на счету которой 54,3 млн рублей на территории РФ. С учетом стран СНГ эта цифра увеличивается до 57 млн рублей. Таким образом за весь уикенд фильм претендует на 310-330 млн рублей, что будет существенно лучше показателей NEED FOR SPEED: ЖАЖДА СКОРОСТИ или НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ, а также больше, чем у ПОСЛЕДНЕГО ОХОТНИКА НА ВЕДЬМ с Вином Дизелем в главной роли. Если сборы ЧЕРЕПАШЕК-НИНДЗЯ 2 (290,3 млн) удастся превзойти, то это будет лучший старт для релизов Paramount за последние полтора года, то есть со времен ТЕРМИНАТОРА: ГЕНЕЗИС.

Отличный старт показал и российский ужастик НЕВЕСТА (CRP). Фильм собрал 17 млн рублей на территории России, что дает шанс побороться за преодоление рубежа в 100 млн рублей уже в это воскресенье. Так или иначе, это будет лучший старт среди отечественных ужастиков. Ранее этот рекорд долгое время оставался за ПИКОВОЙ ДАМОЙ: ЧЕРНЫЙ ОБРЯД (62 млн).

В своем сегменте хорошо стартовала и картина РАЙ (WDSSPR). Картина Андрея Кончаловского собрала 1,8 млн рублей, что может дать 14-15 млн рублей за весь уикенд. В свое время ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ освоила в первый уикенд 17,3 млн рублей.

ОПРОС БУКЕРОВ

КРИСТИНА ВАРЛАМОВА
Менеджер по репертуарному планированию сети «Мираж Синема» (21 к/т на 145 залов), Санкт-Петербург, Петрозаводск, Мурманск, Архангельск, Стерлитамак, Смоленск, Москва

На этой неделе мы стартовали следующими фильмами: ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО, ИЛЛЮЗИЯ ЛЮБВИ, ЛОВУШКА, НЕВЕСТА, ОТВАЖНЫЙ РЫЦАРЬ, ПРЕИСПОДНЯЯ, РАЙ. Тройка лидеров выглядит так: ТРИ ИКСА, НЕВЕСТА и ПОЧЕМУ ОН? Остальные фильмы-новинки привлекли не очень много зрителей, прорыва не произошло. ЛА-ЛА ЛЕНД продолжает хорошо работать, потом по сборам идет ВИКИНГ, а после него на удивление 2+1. КРЕДО – послабее. Очень хорошо держатся ПАССАЖИРЫ, они на восьмом месте по итогам вчерашнего дня. Причем, аншлаги наблюдаются и в будние дни, и в выходные. Поэтому мы этот фильм не снимаем.   РАЙ тоже нашел свою аудиторию, но это уже более взрослая публика. Отзывы о картине поступают положительные. На ближайших выходных мы ожидаем полных залов, все очень спокойно.

ПОЛИНА КРЮКОВА
Менеджер по кинопрокату сети «Синема 5» (10 к/т), Нижнекамск, Оренбург, Саратов, Уфа, Чебоксары, Набережные Челны, Бузулук, Казань, Старый Оскол, Санкт-Петербург

У нас стартовали ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО, НЕВЕСТА и ОТВАЖНЫЙ РЫЦАРЬ. Боевик по итогам четверга с Вином Дизелем вышел на первое место. Здесь идет речь о совокупности 2D- и 3D-сеансов. На втором месте НЕВЕСТА. Но если брать наполняемость залов и среднюю выручку за сеанс, здесь российский хоррор лидирует. Настолько разные фильмы, но тем не менее зрители на них одинаково активно ходят. ОТВАЖНЫЙ РЫЦАРЬ в будни слабо работает, все-таки это проект для выходного дня. Неплохо продолжают работать НЕ СТУЧИ ДВАЖДЫ, ПОЧЕМУ ОН? и 2+1. ВИКИНГ как ни странно идет лучше КРЕДО УБИЙЦЫ. В целом прошлый четверг был слабее нынешнего. Думаю, в эти выходные мы заработаем больше. На экранах боевик и хоррор – а молодежь любит эти жанры.

АЛЕКСАНДР ВИГЕЛЬ
Директор по кинопрокату к/т «Квадро Фильм» (4 зала на 687 мест), Красноярск

Мы начали работать фильмами ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО, НЕВЕСТА и ДЖИММИ – ПОКОРИТЕЛЬ АМЕРИКИ. Все три фильма стартовали как-то лениво. На первом месте ТРИ ИКСА, на втором с двукратным отрывом – НЕВЕСТА, но у нее шесть сеансов против восьми у боевика с Дизелем. От обоих проектов мы ожидали большего. На третьем месте ПОЧЕМУ ОН? и далее с небольшим отставанием ЛА-ЛА ЛЕНД. Кстати, последней картиной, надеюсь, мы поработаем в длину – зрители выходят с сеансов с одухотворенными лицами, говоря, что это фильм-праздник. Высоких ожиданий с учетом таких стартов от грядущих выходных у нас нет.

ПАВЕЛ МАКСИМОВ
Директор Киноцентра «Пирамида» (4 зала на 256 мест), Волгоград

На экранах нашего кинотеатра вышли ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО, НЕВЕСТА и ИЛЛЮЗИЯ ЛЮБВИ. Все идет ровно, ничего сенсационного, абсолютно нормальный старт для четверга. Думаю, что на выходных все картины поднаберут обороты. Определенный интерес есть ко всем фильмам. НЕВЕСТА, конечно, пользуется спросом на вечерних сеансах. На ТРИ ИКСА молодежь идет с утра. Четверг обычно не является показателем по сборам. Мне кажется, что взрыва в этом уикенде не случится. Все-таки конец месяца, ресурсы у людей исчерпались на новогодних праздников. Но полагаю, что пройдут выходные неплохо – на твердую четверку.

СЕРГЕЙ ТЮРИКОВ
Директор кинокомплекса «Космос» (2 зала на 456 мест), Железногорск

В нашем кинотеатре стартовали два фильма – это ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО и НЕВЕСТА. ИКСЫ зашли хорошо, думаю, на выходных проект с Вином Дизелем неплохо отработает. Да и отзывы, которые мы слышим от зрителей, весьма неплохие. НЕВЕСТА пока стартовала хуже ПИКОВОЙ ДАМЫ. Посмотрим, что будет по итогам уикенда. Лидеры ожидаемо: ТРИ ИКСА, НЕВЕСТА, а уже дальше идет все остальное.

Предварительные сборы за четверг 19.01.2017 в России (без учета СНГ)

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя Экраны К/т* Касса
четверга
19.01.2017		 Изменение Общая
касса на
19.01.2017		 Эсти
мейты за
уикенд
1 CPP 1 - 1120 54 300 000
$917 540		 - 54 300 000
$917 540		 320 000 000
$5 407 232
2 CRP 1 - 1053 17 000 000
$287 259		 - 17 000 000
$287 259		 95 000 000
$1 605 272
3 FOX 2 - 649 7 926 200
$133 934		 -49,8% 156 067 405
$2 594 206		 56 000 000
$946 266
4 CP 2 - 777 6 800 000
$114 904		 -51,4% 113 800 000
$1 891 622		 54 000 000
$912 470
5 CP 4 - 987 5 000 000
$84 488		 -60,0% 1 422 400 000
$23 444 866		 48 000 000
$811 085
6
КРЕДО УБИЙЦЫ
Assassin’s Creed
 FOX 3 - 1085 3 872 312
$65 433		 -77,5% 870 093 594
$14 343 778		 28 000 000
$473 133
7
2+1
Two is a Family
 MG 2 - 398 2 351 000
$39 726		 -23,2% 39 006 000
$648 371		 19 000 000
$321 054
8
ЗАКОН НОЧИ
Live by Night
 CAO 2 - 800 1 950 000
$32 950		 -71,3% 54 400 000
$904 255		 16 000 000
$270 362
9 WDSSPR 1 - 201 1 800 000
$30 416		 - 1 800 000
$30 416		 15 000 000
$253 464
10 WDSSPR 5 - 268 1 550 000
$26 191		 -65,6% 943 500 000
$15 439 372		 12 000 000
$202 771
11 NKI 4 - 1004 964 192
$16 293		 -65,1% 741 163 211
$12 216 305		 20 000 000
$337 952
12 CPP 3 - 539 817 000
$13 805		 -67,3% 211 100 000
$3 480 053		 -
13
ЛОВУШКА
A Kind of Murder
 CPRG 1 - 185 530 128
$8 958		 - 530 128
$8 958		 -
14 RWV 1 - 112 441 000
$7 452		 - 441 000
$7 452		 -
15 VLG 2 - 257 358 167
$6 052		 4 804,4% 464 415
$7 720		 -
16 UPI 4 - 405 222 744
$3 764		 -70,8% 262 300 985
$4 323 405		 -
  ИТОГО TOP-16:   105 882 743
$1 789 164		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 59.18 руб.
* Rentrak

Смотрите также:

Касса четверга: «Почему он?» бросает вызов «Кредо убийцы» (Сборы четверга 12.01.2017)

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


CAO - Каро Премьер
CP - Централ Партнершип
CPP - Централ Партнершип Paramount
CPRG - Cinema Prestige
CRP - Каропрокат
FOX - Fox
MG - Megogo Distribution
NKI - Наше кино
RWV - Russian World Vision
UPI - UPI
VLG - Вольга
WDSSPR - WDSSPR

20.01.2017 Автор: Андрей Белый, Дмитрий Некрасов

ПРОГНОЗ

19.01 - 22.01
ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО
CPP
300 000 000
1100
$5 069 280
НЕВЕСТА
CRP
100 000 000
1000
$1 689 760
ВИКИНГ
CP
58 000 000
800
$980 061
ЛА-ЛА ЛЕНД
CP
50 000 000
693
$844 880
ПОЧЕМУ ОН?
FOX
43 000 000
817
$726 597
КРЕДО УБИЙЦЫ
FOX
35 000 000
1000
$591 416
ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ
NKI
25 000 000
800
$422 440
МОНСТР-ТРАКИ
CPP
20 000 000
600
$337 952
2+1
MG
18 000 000
410
$304 157
ЗАКОН НОЧИ
CAO
16 000 000
834
$270 362

Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100

 
 