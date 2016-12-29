Касса четверга: «Почему он?» бросает вызов «Кредо убийцы»

Первые четыре строчки российского кинопроката в четверг разделили два дистрибьютора: Fox и ЦПШ. У Fox работают лидер прошлой недели КРЕДО УБИЙЦЫ и новинка ПОЧЕМУ ОН?, которые и заняли первые два места. За вчерашний день фильм КРЕДО УБИЙЦЫ собрал 17,2 млн рублей, что может дать примерно 120-130 млн рублей за весь уикенд и обеспечит ему вторую победу подряд. Комедия же освоила 15,8 млн рублей и претендует на 105-110 млн рублей. Это чуть меньше, чем, например у НОВОГОДНЕГО КОРПОРАТИВА (134 млн), но больше, чем у ДЕДУШКИ ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ (94 млн).

Несильно отстал мюзикл ЛА-ЛА ЛЕНД (СР), в активе которого 14 млн рублей. С такими цифрами фильм претендует на 85-95 млн рублей за уикенд. Два года назад ЦПШ выпускал примерно в эти же сроки еще одного оскаровского фаворита ИГРУ В ИМИТАЦИЮ, освоившего 71 млн рублей в первый уикенд.

Тем временем, ВИКИНГ (СР) собрал в общей сложности уже 1,273 млрд рублей. За вчершний день картина собрала 12 млн рублей и претендует примерно на 100-110 млн рублей за уикенд. Судя по динамике, пройти ЭКИПАЖ (1,428 млрд) по общим сборам уже не составит труда.

ЗАКОН НОЧИ (САО) освоил в первый день 6,8 млн рублей. Это меньше, чем было у недавней РАСПЛАТЫ (10,8 млн) с тем же Беном Аффлеком в главной роли. Три года назад также в январе прокатчик выпускал ОХОТНИКОВ НА ГАНГСТЕРОВ, которые собрали в четверг 10,5 млн рублей. Новинка идет на 45-50 млн рублей за уикенд.

ОПРОС БУКЕРОВ

ЕЛЕНА ГАЛИНА

Менеджер по кино и маркетингу сети «Интеркино»: к/т «Аврора» (1 зал на 431 место), к/т «Мир» (2 зала на 292 места), к/т «Вершина» (4 зала на 459 мест), Сургут

На наших экранах накануне вышли ЗАКОН НОЧИ, ЛА-ЛА ЛЕНД и ПОЧЕМУ ОН?. Лидером стала хулиганская комедия. Как-то оживились ПАССАЖИРЫ, так что они на втором месте. На третьем – КРЕДО УБИЙЦЫ. Другие новинки также пользуются спросом. На выходных мы очень рассчитываем на ПОЧЕМУ ОН?. В четверг мы им прекрасно отработали, «сарафан» отличный, ждем достойных цифр. Думаю, еще покажут себя ПАССАЖИРЫ и ВИКИНГ. У российского фильма хорошие отзывы. Должны еще те, кто не успел его посмотреть, прийти. На детский репертуар не очень рассчитываем, поскольку БОГАТЫРИ, СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА, МОНСТР-ТРАКИ – все уже зрителем пересмотрено. Детям пока нечего посмотреть.

ОЛЬГА ФИТЕНКО

Руководитель отдела репертуара и рекламы к/т «Победа» (1 зал на 300 мест), Москва, директор по репертуару сети «Голд Синема» (2 к/т), Коломна, Луховицы, к/т Cinema Club (8 залов на 755 мест), Брянск, к/т «Октябрь» (2 зала на 194 места), Руза, к/т «Спектр» (3 зала на 266 мест), Можайск

В наших кинотеатрах стартовали три картины: ПОЧЕМУ ОН?, ЗАКОН НОЧИ и ЛА-ЛА ЛЕНД. Произошло все так, как я и думала: комедия и мюзикл прошли приблизительно одинаково, а гангстерская драма – немного похуже. Вообще посещаемость была не самая лучшая, взрыва не произошло. Скорее всего из-за того, что все на работе. Все будет видно в субботу-воскресенье. Но больших ожиданий от выходных у нас нет. В это время в январе обычно наблюдается затишье. Оживление будет, скорее всего, уже в начале февраля.

КОНСТАНТИН КРАСКОВ

Заместитель директора к/т «Маяковский» (4 зала на 575 мест) и репертуарное планирование к/т «Атмосфера» (2 зала на 220 мест), Омск, к/т «Художественный» (7 залов на 800 мест) и к/т «Нева» (2 зала на 130 мест), Санкт-Петербург

Мы взяли в прокат пять фильмов: ЗАКОН НОЧИ, ПОЧЕМУ ОН?, ЛА-ЛА ЛЕНД, 2+1 и НЕ СТУЧИ ДВАЖДЫ. Лучше всех стартовал ЛА-ЛА ЛЕНД. Вторым будет комедия с Франко, ЗАКОН НОЧИ – чуть хуже. Остальные новинки – в пределах фона. КРЕДО УБИЙЦЫ пока держится. У ВИКИНГА хорошие сборы на вечерних сеансах. Про выходные сложно говорить. Вроде бы ЛА-ЛА ЛЕНД подходит под звание «фильм выходного дня». С другой стороны, все больше студентов освобождается от сессионных и постсессионных синдромов, поэтому кто-то должен востребовать фильм ПОЧЕМУ ОН?. Сложно сказать. Но я все-таки ставлю на ЛА-ЛА ЛЕНД. Студентам он тоже должен быть интересен. Фильм достойный. Думаю, «сарафан» у него будет хороший.

ГРИГОРИЙ БАБАЯНЦ

Генеральный управляющий к/т Jazz Cinema (6 залов на 1171 место), Магнитогорск

У нас стартовали ЗАКОН НОЧИ, ПОЧЕМУ ОН?, ЛА-ЛА ЛЕНД, 2+1 и ПО МЛЕЧНОМУ ПУТИ. На первом месте по итогам четверга комедия с Джеймсом Франко, на втором держится КРЕДО УБИЙЦЫ, а третье делят МОНСТР-ТРАКИ с ВИКИНГОМ. Но если учесть, что у ВИКИНГА десять сеансов, а у МОНСТР-ТРАКОВ – два… Остальные новинки недели стартовали на грани фола. А от ПОЧЕМУ ОН? мы ожидали хороших сборов, так оно и вышло. На выходных ситуация не изменится. Детский репертуар ничем не пополнился. То, что было в новогоднюю кампанию, не уверен, что проявит себя лучше, чем сейчас. Думаю, будет работать комедия. Надеюсь, пойдут на мюзикл. У КРЕДО достаточно большое падение идет, все-таки «сарафан» у картины оказался не самый лучший.

НАТАЛЬЯ КОТОВА

Директор отдела репертуарного планирования к/т Loft Cinema (1 зал на 30 мест), к/т «Бульвар» (5 залов на 665 мест), Москва

Новинки этой недели в наших кинотеатрах – ПОЧЕМУ ОН?, ЗАКОН НОЧИ, ЛА-ЛА ЛЕНД, 2+1 и ПО МЛЕЧНОМУ ПУТИ. Люди хоть и вышли на работу, но все еще хотят праздника, поэтому, видимо, развлекательное кино их привлекает в большей степени. Больше всего у нас спрашивали фильм ПОЧЕМУ ОН?. Не сказать, что очень хорошо стартовали ЗАКОН НОЧИ и 2+1. ЛА-ЛА ЛЕНД тоже пока не раскачался. Продолжают работать КРЕДО УБИЙЦЫ и ВИКИНГ, даже что-то было у ПАССАЖИРОВ. Но вообще после новогодних праздников зрители немного притихли. Плюс вчера были неподходящие погодные условия в Москве.

Предварительные сборы за четверг 12.01.2017 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 60.16 руб.

* Rentrak

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