Касса четверга: «Почему он?» бросает вызов «Кредо убийцы»

Первые четыре строчки российского кинопроката в четверг разделили два дистрибьютора: Fox и ЦПШ. У Fox работают лидер прошлой недели КРЕДО УБИЙЦЫ и новинка ПОЧЕМУ ОН?, которые и заняли первые два места. За вчерашний день фильм КРЕДО УБИЙЦЫ собрал 17,2 млн рублей, что может дать примерно 120-130 млн рублей за весь уикенд и обеспечит ему вторую победу подряд. Комедия же освоила 15,8 млн рублей и претендует на 105-110 млн рублей. Это чуть меньше, чем, например у НОВОГОДНЕГО КОРПОРАТИВА (134 млн), но больше, чем у ДЕДУШКИ ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ (94 млн).
Несильно отстал мюзикл ЛА-ЛА ЛЕНД (СР), в активе которого 14 млн рублей. С такими цифрами фильм претендует на 85-95 млн рублей за уикенд. Два года назад ЦПШ выпускал примерно в эти же сроки еще одного оскаровского фаворита ИГРУ В ИМИТАЦИЮ, освоившего 71 млн рублей в первый уикенд.
Тем временем, ВИКИНГ (СР) собрал в общей сложности уже 1,273 млрд рублей. За вчершний день картина собрала 12 млн рублей и претендует примерно на 100-110 млн рублей за уикенд. Судя по динамике, пройти ЭКИПАЖ (1,428 млрд) по общим сборам уже не составит труда.
ЗАКОН НОЧИ (САО) освоил в первый день 6,8 млн рублей. Это меньше, чем было у недавней РАСПЛАТЫ (10,8 млн) с тем же Беном Аффлеком в главной роли. Три года назад также в январе прокатчик выпускал ОХОТНИКОВ НА ГАНГСТЕРОВ, которые собрали в четверг 10,5 млн рублей. Новинка идет на 45-50 млн рублей за уикенд.
ОПРОС БУКЕРОВ
ЕЛЕНА ГАЛИНА
Менеджер по кино и маркетингу сети «Интеркино»: к/т «Аврора» (1 зал на 431 место), к/т «Мир» (2 зала на 292 места), к/т «Вершина» (4 зала на 459 мест), Сургут
На наших экранах накануне вышли ЗАКОН НОЧИ, ЛА-ЛА ЛЕНД и ПОЧЕМУ ОН?. Лидером стала хулиганская комедия. Как-то оживились ПАССАЖИРЫ, так что они на втором месте. На третьем – КРЕДО УБИЙЦЫ. Другие новинки также пользуются спросом. На выходных мы очень рассчитываем на ПОЧЕМУ ОН?. В четверг мы им прекрасно отработали, «сарафан» отличный, ждем достойных цифр. Думаю, еще покажут себя ПАССАЖИРЫ и ВИКИНГ. У российского фильма хорошие отзывы. Должны еще те, кто не успел его посмотреть, прийти. На детский репертуар не очень рассчитываем, поскольку БОГАТЫРИ, СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА, МОНСТР-ТРАКИ – все уже зрителем пересмотрено. Детям пока нечего посмотреть.
ОЛЬГА ФИТЕНКО
Руководитель отдела репертуара и рекламы к/т «Победа» (1 зал на 300 мест), Москва, директор по репертуару сети «Голд Синема» (2 к/т), Коломна, Луховицы, к/т Cinema Club (8 залов на 755 мест), Брянск, к/т «Октябрь» (2 зала на 194 места), Руза, к/т «Спектр» (3 зала на 266 мест), Можайск
В наших кинотеатрах стартовали три картины: ПОЧЕМУ ОН?, ЗАКОН НОЧИ и ЛА-ЛА ЛЕНД. Произошло все так, как я и думала: комедия и мюзикл прошли приблизительно одинаково, а гангстерская драма – немного похуже. Вообще посещаемость была не самая лучшая, взрыва не произошло. Скорее всего из-за того, что все на работе. Все будет видно в субботу-воскресенье. Но больших ожиданий от выходных у нас нет. В это время в январе обычно наблюдается затишье. Оживление будет, скорее всего, уже в начале февраля.
КОНСТАНТИН КРАСКОВ
Заместитель директора к/т «Маяковский» (4 зала на 575 мест) и репертуарное планирование к/т «Атмосфера» (2 зала на 220 мест), Омск, к/т «Художественный» (7 залов на 800 мест) и к/т «Нева» (2 зала на 130 мест), Санкт-Петербург
Мы взяли в прокат пять фильмов: ЗАКОН НОЧИ, ПОЧЕМУ ОН?, ЛА-ЛА ЛЕНД, 2+1 и НЕ СТУЧИ ДВАЖДЫ. Лучше всех стартовал ЛА-ЛА ЛЕНД. Вторым будет комедия с Франко, ЗАКОН НОЧИ – чуть хуже. Остальные новинки – в пределах фона. КРЕДО УБИЙЦЫ пока держится. У ВИКИНГА хорошие сборы на вечерних сеансах. Про выходные сложно говорить. Вроде бы ЛА-ЛА ЛЕНД подходит под звание «фильм выходного дня». С другой стороны, все больше студентов освобождается от сессионных и постсессионных синдромов, поэтому кто-то должен востребовать фильм ПОЧЕМУ ОН?. Сложно сказать. Но я все-таки ставлю на ЛА-ЛА ЛЕНД. Студентам он тоже должен быть интересен. Фильм достойный. Думаю, «сарафан» у него будет хороший.
ГРИГОРИЙ БАБАЯНЦ
Генеральный управляющий к/т Jazz Cinema (6 залов на 1171 место), Магнитогорск
У нас стартовали ЗАКОН НОЧИ, ПОЧЕМУ ОН?, ЛА-ЛА ЛЕНД, 2+1 и ПО МЛЕЧНОМУ ПУТИ. На первом месте по итогам четверга комедия с Джеймсом Франко, на втором держится КРЕДО УБИЙЦЫ, а третье делят МОНСТР-ТРАКИ с ВИКИНГОМ. Но если учесть, что у ВИКИНГА десять сеансов, а у МОНСТР-ТРАКОВ – два… Остальные новинки недели стартовали на грани фола. А от ПОЧЕМУ ОН? мы ожидали хороших сборов, так оно и вышло. На выходных ситуация не изменится. Детский репертуар ничем не пополнился. То, что было в новогоднюю кампанию, не уверен, что проявит себя лучше, чем сейчас. Думаю, будет работать комедия. Надеюсь, пойдут на мюзикл. У КРЕДО достаточно большое падение идет, все-таки «сарафан» у картины оказался не самый лучший.
НАТАЛЬЯ КОТОВА
Директор отдела репертуарного планирования к/т Loft Cinema (1 зал на 30 мест), к/т «Бульвар» (5 залов на 665 мест), Москва
Новинки этой недели в наших кинотеатрах – ПОЧЕМУ ОН?, ЗАКОН НОЧИ, ЛА-ЛА ЛЕНД, 2+1 и ПО МЛЕЧНОМУ ПУТИ. Люди хоть и вышли на работу, но все еще хотят праздника, поэтому, видимо, развлекательное кино их привлекает в большей степени. Больше всего у нас спрашивали фильм ПОЧЕМУ ОН?. Не сказать, что очень хорошо стартовали ЗАКОН НОЧИ и 2+1. ЛА-ЛА ЛЕНД тоже пока не раскачался. Продолжают работать КРЕДО УБИЙЦЫ и ВИКИНГ, даже что-то было у ПАССАЖИРОВ. Но вообще после новогодних праздников зрители немного притихли. Плюс вчера были неподходящие погодные условия в Москве.
Предварительные сборы за четверг 12.01.2017 в России (без учета СНГ)
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|Экраны
|К/т*
|Касса
четверга
12.01.2017
|Изменение
|Общая
касса на
12.01.2017
|Эсти
мейты за
уикенд
|1
|
КРЕДО УБИЙЦЫ
Assassin’s Creed
|FOX
|2
|-
|1127
|17 199 723
$285 900
|-92,7%
|715 552 327
$11 796 115
|-
|2
|
ПОЧЕМУ ОН?
Why Him?
|FOX
|1
|-
|817
|15 790 186
$262 470
|-
|15 790 186
$262 470
|-
|3
|
ЛА-ЛА ЛЕНД
La La Land
|CP
|1
|-
|643
|14 000 000
$232 713
|-
|14 000 000
$232 713
|-
|4
|CP
|3
|-
|958
|12 500 000
$207 779
|-
|1 273 000 000
$20 982 364
|-
|5
|
ЗАКОН НОЧИ
Live by Night
|CAO
|1
|-
|834
|6 800 000
$113 032
|-
|6 800 000
$113 032
|-
|6
|
ПАССАЖИРЫ
Passengers
|WDSSPR
|4
|-
|470
|4 500 000
$74 801
|-
|900 600 000
$14 737 359
|-
|7
|
2+1
Two is a Family
|MG
|1
|-
|410
|3 061 200
$50 884
|-
|3 061 200
$50 884
|-
|8
|NKI
|3
|-
|1246
|2 761 593
$45 904
|-
|692 078 460
$11 407 260
|-
|9
|
МОНСТР-ТРАКИ
Monster Trucks
|CPP
|2
|-
|698
|2 500 000
$41 556
|-
|166 000 000
$2 736 564
|-
|10
|
НЕ СТУЧИ ДВАЖДЫ
Don't Knock Twice
|EXP
|1
|-
|348
|2 436 839
$40 506
|-
|2 598 434
$43 192
|-
|11
|BZL / FOX
|4
|-
|553
|1 401 689
$23 299
|-
|716 066 744
$11 717 669
|-
|12
|
ПО МЛЕЧНОМУ ПУТИ
On the Milky Road
|PRD
|1
|-
|330
|1 000 000
$16 622
|-
|5 500 000
$91 423
|-
|13
|UPI
|3
|-
|875
|761 989
$12 666
|-
|245 687 135
$4 049 565
|-
|14
|
ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ
Rogue One: A Star Wars Story
|WDSSPR
|5
|-
|90
|360 000
$5 984
|-
|642 400 000
$10 564 052
|-
|15
|
ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА
Collateral Beauty
|CAO
|5
|-
|29
|300 000
$4 987
|-
|204 500 000
$3 362 934
|-
|16
|
ПРЕИСПОДНЯЯ
Brimstone
|VLG
|1
|-
|10
|7 303
$121
|-
|7 303
$121
|-
|ИТОГО TOP-16:
|85 380 522
$1 419 224
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 60.16 руб.
* Rentrak
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
13.01.2017 Автор: Андрей Белый, Дмитрий Некрасов
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