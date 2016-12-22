Кассовые сборы четверга


Касса четверга: «Викинг» собрал в первый день проката 51,5 млн рублей

«Елки 5» показали прирост сборов относительно прошлого четверга

Вступившая в активную фазу «новогодняя битва» в четверг немного удивила – благодаря начавшимся каникулам и предновогодним дням, когда многие уже, видимо, не работают, суммарный бокс-офис кинопроката существенно увеличился относительно предыдущего четверга. А российская картина ЕЛКИ 5 в восьмой день проката собрала даже больше, чем в первый.

Лидером же предсказуемо стал другой отечественный фильм – ВИКИНГ (СР). На счету фильма 51,5 млн рублей на территории России. Причем версии картины с рейтингами 12+ и 18+ принесли примерно одинаковую кассу, хотя количество задействованных площадок у версии с 12+ примерно в полтора раза больше, а количество сеансов, по данным ЕАИС, на 70% больше.

В целом же можно отметить, что текущий результат более чем в два раза больше, чем у ДУЭЛЯНТА (23 млн). Хотя сравнивать новинку с каким-либо фильмами из-за праздников сейчас не совсем корректно – впереди большой спад сборов 31 декабря и большие приросты 1-го и 2 января. Тем не менее на 230–250 млн рублей непосредственно за уикенд (четверг-воскресенье) картина может рассчитывать.

Куда неожиданнее оказался результат ЕЛОК 5 (BZL/FOX). Такое ощущение, что фильм получил вторую жизнь – по крайней мере, в прошедший четверг он собрал больше, чем в стартовый день (25,2 млн рублей сейчас против 23,1 млн на прошлой неделе). Благодарить, опять же, стоит приближение новогодних каникул. Однако, например, ПАССАЖИРЫ (WDSSPR) потеряли почти половину бокс-офиса (23,1 млн рублей против 42,8 млн).

Еще одна новинка проката, мультфильм СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 3. ОГОНЬ И ЛЕД (UPI), освоила за четверг 9.3 млн рублей на территории России. Выводы делать еще слишком рано, но такой старт дает неплохую надежду выступить как минимум на уровне предыдущей части (302 млн рублей с учетом стран СНГ). 

ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ (NKI), напомним, все еще идут в рамках превью-показов. Широкий прокат для мультфильма начнется с 1 января.

Предварительные сборы за четверг 29.12.2016 в России (без учета СНГ)

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя Экраны К/т* Касса
четверга
29.12.2016		 Изменение Общая
касса на
29.12.2016		 Эсти
мейты за
уикенд
1 CP 1 - 1100 51 500 000
$848 854		 - 51 500 000
$848 854		 230 000 000
$3 791 000
2 BZL / FOX 2 - 1197 24 254 235
$399 773		 5,0% 256 204 723
$4 192 517		 130 000 000
$2 142 739
3 WDSSPR 2 - 1058 23 500 000
$387 341		 -45,1% 379 900 000
$6 216 658		 110 000 000
$1 813 087
4 UPI 1 - 1034 9 324 161
$153 687		 - 9 324 161
$153 687		 45 000 000
$741 717
5 WDSSPR 3 - 932 7 200 000
$118 675		 -32,7% 516 900 000
$8 500 247		 35 000 000
$576 891
6 NKI 1 - 805 6 000 000
$98 896		 - 41 800 000
$688 973		 -
7 FOX 2 - 875 4 642 760
$76 525		 - 44 034 708
$720 581		 -
8 WDSSPR 5 - 389 1 700 000
$28 020		 -15,0% 694 500 000
$10 645 310		 -
9 CAO 3 - 163 1 600 000
$26 372		 -71,4% 175 000 000
$2 877 816		 -
10 CPP 4 - 75 290 000
$4 780		 -84,7% 263 300 000
$4 119 856		 -
  ИТОГО TOP-10:   130 011 156
$2 142 923		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 60.67 руб.
* Rentrak

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ТАКЖЕ СТАРТОВАЛИ:

29.12.2016
четверг

3 СЧАСТЛИВЫХ ПОРОСЕНКА / Les 3 p'tit Cochon 2 (RUR), данные не предоставлены дистрибьютором.

FUTURE SHORTS. МЕТАМОРФОЗЫ (UTP), данные не предоставлены дистрибьютором.

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


BZL - Bazelevs
CAO - Каро Премьер
CP - Централ Партнершип
CPP - Централ Партнершип Paramount
FOX - Fox
NKI - Наше кино
RUR - Русский Репортаж
UPI - UPI
UTP - Utopia Pictures
WDSSPR - WDSSPR

30.12.2016 Автор: Андрей Белый

ПРОГНОЗ

29.12 - 01.01
ВИКИНГ
CP
240 000 000
1114
$3 955 827
ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ
NKI
110 000 000
1100
$1 813 087
ПАССАЖИРЫ
WDSSPR
90 000 000
1057
$1 483 435
ЕЛКИ 5
BZL / FOX
65 000 000
1183
$1 071 370
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 3. ОГОНЬ И ЛЕД
UPI
45 000 000
1100
$741 717
ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ
WDSSPR
25 000 000
1000
$412 065
ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ
FOX
15 000 000
1019
$247 239

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