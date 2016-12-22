Касса четверга: «Викинг» собрал в первый день проката 51,5 млн рублей

Вступившая в активную фазу «новогодняя битва» в четверг немного удивила – благодаря начавшимся каникулам и предновогодним дням, когда многие уже, видимо, не работают, суммарный бокс-офис кинопроката существенно увеличился относительно предыдущего четверга. А российская картина ЕЛКИ 5 в восьмой день проката собрала даже больше, чем в первый.

Лидером же предсказуемо стал другой отечественный фильм – ВИКИНГ (СР). На счету фильма 51,5 млн рублей на территории России. Причем версии картины с рейтингами 12+ и 18+ принесли примерно одинаковую кассу, хотя количество задействованных площадок у версии с 12+ примерно в полтора раза больше, а количество сеансов, по данным ЕАИС, на 70% больше.

В целом же можно отметить, что текущий результат более чем в два раза больше, чем у ДУЭЛЯНТА (23 млн). Хотя сравнивать новинку с каким-либо фильмами из-за праздников сейчас не совсем корректно – впереди большой спад сборов 31 декабря и большие приросты 1-го и 2 января. Тем не менее на 230–250 млн рублей непосредственно за уикенд (четверг-воскресенье) картина может рассчитывать.

Куда неожиданнее оказался результат ЕЛОК 5 (BZL/FOX). Такое ощущение, что фильм получил вторую жизнь – по крайней мере, в прошедший четверг он собрал больше, чем в стартовый день (25,2 млн рублей сейчас против 23,1 млн на прошлой неделе). Благодарить, опять же, стоит приближение новогодних каникул. Однако, например, ПАССАЖИРЫ (WDSSPR) потеряли почти половину бокс-офиса (23,1 млн рублей против 42,8 млн).

Еще одна новинка проката, мультфильм СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 3. ОГОНЬ И ЛЕД (UPI), освоила за четверг 9.3 млн рублей на территории России. Выводы делать еще слишком рано, но такой старт дает неплохую надежду выступить как минимум на уровне предыдущей части (302 млн рублей с учетом стран СНГ).

ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ (NKI), напомним, все еще идут в рамках превью-показов. Широкий прокат для мультфильма начнется с 1 января.

Предварительные сборы за четверг 29.12.2016 в России (без учета СНГ)

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя Экраны К/т* Касса

четверга

29.12.2016 Изменение Общая

касса на

29.12.2016 Эсти

мейты за

уикенд 1 ВИКИНГ

CP 1 - 1100 51 500 000

$848 854 - 51 500 000

$848 854 230 000 000

$3 791 000 2 ЕЛКИ 5

BZL / FOX 2 - 1197 24 254 235

$399 773 5,0% 256 204 723

$4 192 517 130 000 000

$2 142 739 3 ПАССАЖИРЫ

Passengers WDSSPR 2 - 1058 23 500 000

$387 341 -45,1% 379 900 000

$6 216 658 110 000 000

$1 813 087 4 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 3. ОГОНЬ И ЛЕД

UPI 1 - 1034 9 324 161

$153 687 - 9 324 161

$153 687 45 000 000

$741 717 5 ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ

Rogue One: A Star Wars Story WDSSPR 3 - 932 7 200 000

$118 675 -32,7% 516 900 000

$8 500 247 35 000 000

$576 891 6 ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ

NKI 1 - 805 6 000 000

$98 896 - 41 800 000

$688 973 - 7 ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ

FOX 2 - 875 4 642 760

$76 525 - 44 034 708

$720 581 - 8 МОАНА

Moana WDSSPR 5 - 389 1 700 000

$28 020 -15,0% 694 500 000

$10 645 310 - 9 ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА

Collateral Beauty CAO 3 - 163 1 600 000

$26 372 -71,4% 175 000 000

$2 877 816 - 10 НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ

Office Christmas Party CPP 4 - 75 290 000

$4 780 -84,7% 263 300 000

$4 119 856 - ИТОГО TOP-10: 130 011 156

$2 142 923

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 60.67 руб.

* Rentrak

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