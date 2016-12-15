Касса четверга: «Пассажиры» первые

В преддверии новогодних праздников новым лидером российского кинопроката стала фантастическая картина ПАССАЖИРЫ (WDSSPR). На ее счету 42,8 млн рублей на территории России (45,7 млн рублей с учетом стран СНГ). Это может дать примерно 270-290 млн рублей за весь уикенд. Учитывая грядущие каникулы эти цифры могут увеличиться не в стандартные 2-2,5 раза, а гораздо больше. Впрочем, шансов на покорение рубежа в 1 млрд рублей с таким стартовым результатом сейчас немного. Тем не менее, сборы первого уикенда должны быть на одном уровне с показателями ЭВЕРЕСТА и ГРАВИТАЦИИ, но хуже, чем у ИНТЕРСТЕЛЛАРА или МАРСИАНИНА.

Гораздо хуже ожиданий стартовали ЕЛКИ 5 (BZL/FOX). За четверг фильм освоил 23,1 млн рублей (еще 1 млн рублей принесли превью-показы). По сравнению с ПАССАЖИРАМИ, у российского фильма должен быть существенно больший прирост в выходные в виду направленности в том числе и на семейную ауидторию. Впрочем, даже в лучшем случае картина за уикенд может освоить 180-200 млн рублей. Это будет худший старт среди всех фильмов франшизы (за исключением ЕЛОК ЛОХМАТЫХ).

ОПРОС БУКЕРОВ

АНДРЕЙ КОЛЕСНИЧЕНКО

Руководитель отдела репертуарного планирования сети «Премьер Зал» (164 к/т)

В нашей сети вчера вышли ПАССАЖИРЫ и ЕЛКИ 5. Стартовало все в принципе неплохо, хотелось бы несколько иного результата, но учитывая предновогоднюю суету, на лучшее рассчитывать не приходится. Космическая мелодрама прошла немного лучше ЕЛОК 5. ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ в этом году не сильно радуют своими показателями, хотя и идут пока на третьем месте. В выходные, думаю, стандартно у новинок будет рост в районе 20–50 процентов, плюс ожидается превью ТРЕХ БОГАТЫРЕЙ, старт ДЕДА МОРОЗА. Каких-то особых подвигов от этого уикенда не ждем, надеемся, что в полную силу все начнет работать со следующей недели.

АНДРЕЙ ПОНОМАРЕНКО

Менеджер по кинопрокату компании «Мир Кино»: к/т ДК Профсоюзов (2 зала на 595 мест), к/т «Киноцентр» (5 залов на 930 мест), к/т «Реал» (2 зала на 190 мест), к/т ОКЦ (1 зал на 160 мест), Благовещенск, к/т «Россия» (1 зал на 328 мест), Белогорск, к/т им. Гайдая (1 зал на 192 места), Свободный

В четверг у нас стартовали пока только два фильма: ПАССАЖИРЫ и ЕЛКИ 5. ТРИ БОГАТЫРЯ выйдут на экраны завтра. Учитывая, что до Нового года осталась неделя, посещения вообще никакие. Лидерство захватили ПАССАЖИРЫ, ЕЛКИ пока идут крайне слабо. Холдоверы тоже никак себя не проявили. ИЗГОЙ и ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА собрали примерно на одном уровне. В нашем регионе еще произошло похолодание, температура опустилась ниже минус 10 градусов. Плюс у людей предновогодние хлопоты. Поэтому нет никаких объективных причин, по которым люди могли бы ринуться в кинотеатры. В общем-то, это рядовая ситуация, которая не должна вызывать опасений. Мы понимаем, что в выходные будет рост, а на следующей неделе – снова затишье уже вплоть до наступления Нового года.

ЛАРИСА СУВОРОВА

Начальник отдела проката и рекламы сети «Вики Синема» (4 к/т,19 залов), Липецк, Электросталь, Люберцы

На первом месте по итогам четверга ПАССАЖИРЫ с большим отрывом, на втором – ЕЛКИ 5, на третьем – ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА. У ИЗГОЯ серьезное падение на второй неделе, что-то вообще не радует картина. Но я думаю, что на новогодних праздниках интерес у зрителей сохранится, и фильм свое доберет. Прокат длинный, и на этом он заработает. ЕЛКИ тоже не очень хорошо у нас зашли, что меня, честно сказать, удивило. Но здесь скорее всего все обусловлено тематикой, востребованность на новогодних каникулах у фильма будет выше. Сейчас люди еще отодвигают от себя праздник, об этом им некогда думать, поэтому такой старт. С другой стороны, мы сейчас наблюдаем интерес к картине ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ: идут предпродажи на следующую неделю, ожидаются посещения школьными группами. Все остальное пока не радует. От выходных ничего хорошего мы не ждем, вероятнее всего, результат будет такой же, как и на прошлой неделе. Потому что по-прежнему все бегают по магазинам и закупают подарки и еду. Я сама так проведу выходные, так что понимаю людей.

ЕКАТЕРИНА ШАРГАНОВА

Управляющий к/т «КиноВертикаль» (5 залов на 335 мест), Самара, и к/т «Космос» (3 зала на 450 мест), Тольятти

Четверг, честно говоря, нас не порадовал. Вышли ПАССАЖИРЫ и ЕЛКИ, ДЕД МОРОЗ и ТРИ БОГАТЫРЯ стартуют в субботу. Вечерний сеанс ЕЛОК неплохо себя показал, остальные – так себе. Хотя российский фильм все-таки на втором месте по итогам первого дня проката, лидер – ПАССАЖИРЫ, третий результат показал ИЗГОЙ. Мы с надеждой смотрим на выходные. Конечно, народ будет озадачен покупками, но одно другому не мешает. Хотя декабрь пока не радует.

ВЛАДИСЛАВ КЛЮХИН

Исполнительный директор к/т «Одиссея» (2 зала на 91 место), Мурманск

На наших экранах вышли ПАССАЖИРЫ в 2D- и 3D-форматах и ЕЛКИ. Завтра стартует ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ. ПАССАЖИРЫ вышли в лидеры четверга, российская картина втором месте. Причем, на ЕЛКИ зрители неплохо шли даже на дневные сеансы. В любом случае сейчас происходит некое затишье – надеюсь, перед бурей. ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ по-прежнему интересуют зрителей – ИЗГОЙ идет на третьем месте. На выходных обе новинки должны хорошо сработать, но больше ставок мы делаем на ПАССАЖИРОВ. А на ЕЛКИ ажиотаж должен быть уже во время новогодних праздников.

Предварительные сборы за четверг 22.12.2016 в России (без учета СНГ)

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя Экраны К/т* Касса

четверга

22.12.2016 Изменение Общая

касса на

22.12.2016 Эсти

мейты за

уикенд 1 ПАССАЖИРЫ

Passengers WDSSPR 1 - 1058 42 800 000

$700 376 - 42 800 000

$700 376 280 000 000

$4 581 901 2 ЕЛКИ 5

BZL / FOX 1 - 1183 23 100 000

$378 007 - 24 126 277

$394 801 190 000 000

$3 109 147 3 ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ

Rogue One: A Star Wars Story WDSSPR 2 - 1112 10 700 000

$175 094 -82,3% 393 100 000

$6 464 397 85 000 000

$1 390 934 4 ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА

Collateral Beauty CAO 2 - 799 5 600 000

$91 638 -56,3% 126 500 000

$2 080 250 40 000 000

$654 557 5 МОАНА

Moana WDSSPR 4 - 817 2 000 000

$32 728 -57,4% 662 900 000

$10 160 944 30 000 000

$490 918 6 НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ

Office Christmas Party CPP 3 - 353 1 900 000

$31 091 -75,9% 249 800 000

$3 908 621 14 000 000

$229 095 7 ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ

Fantastic Beasts and Where to Find Them CAO 6 - 165 500 000

$8 182 -66,7% 1 397 600 000

$21 651 433 - 8 СОЮЗНИКИ

Allied CPP 4 - 112 450 000

$7 364 -79,5% 233 200 000

$3 574 494 - 9 ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ

Nocturnal Animals UPI 3 - 83 323 457

$5 293 -81,1% 53 194 733

$832 338 - 10 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

CRP 4 - 97 200 000

$3 273 -86,7% 191 500 000

$2 935 316 - 11 28 ПАНФИЛОВЦЕВ

UPI 5 - 142 199 279

$3 261 -81,4% 364 008 939

$5 686 751 - ИТОГО TOP-11: 87 772 736

$1 436 307

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 61.11 руб.

* Rentrak

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