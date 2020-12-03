Кассовые сборы четверга


Касса четверга: «Серебряные коньки» легко становятся лидером

Однако стартуют слабее ожиданий

Российский проект СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ (CP) уверенно выиграл четверг, показав результат в 9,4 млн рублей. Лента лидирует с большим отрывом от конкурентов, однако ее сборы несколько ниже ожиданий рынка. Теперь многое будет зависеть от того среагирует ли на фильм семейная аудитория и решит ли сходить на него в кинотеатр. Если это случится, касса проекта за уикенд может уйти за 100 млн. Однако скорее всего финальный результат окажется в районе 80-90 млн рублей.

Другой крупный отечественный релиз − лента НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2 (MGS) − также пока не оправдывает прогнозов. Сиквел фильма десятилетней давности записал на свой счет около 1,2 млн рублей. По итогам уикенда он вряд ли преодолеет отметку в 10 млн рублей.

Около миллиона в четверг также собрал классический фильм Роберта Земекиса НАЗАД В БУДУЩЕЕ (INK). Лента вызвала большой интерес киноманов, но, как и любой фанатский проект, скорее всего, не сможет удержать высоко взятую планку посещаемости в течение всех выходных. Поэтому конец уикенда релиз встретит с результатом около 5 млн рублей.

Хоррор ДИББУК (NKI), получивший в основном вечерние и ночные сеансы, сумел собрать в четверг 929 тыс. рублей. С таким стартом он может рассчитывать на 7-8 млн рублей за весь уикенд. Фильм ужасов без звезд уверенно обошел стартовавший в этот четверг новый проект с Кевином Костнером КРОВНЫЕ УЗЫ (UPI), которому покорилось только 683 тыс. По итогу уикенда лента получит 5-6 млн.

И, наконец, еще одной новинкой, попавшей топ-10 по итогам четверга, стал мультфильм ТВОРЦЫ СНОВ (MG), собравший 663 тыс. рублей. К концу выходных на его счету может оказаться до 12 млн рублей.

Предварительные сборы за четверг 10.12.2020 в России (без учета СНГ)

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя Экраны К/т Касса
четверга
10.12.2020		 Изменение Общая
касса на
10.12.2020		 Эсти
мейты за
уикенд
1 CP 1 - 1744 9 400 000
$128 223		 - 9 400 000
$128 223		 -
2 CP 5 - 661 2 400 000
$32 738		 -42,9% 515 600 000
$6 765 516		 -
3 MGS 1 - 590 1 241 638
$16 937		 - 1 292 025
$17 624		 -
4
НАЗАД В БУДУЩЕЕ
Back to the Future
 INK 1 - 245 1 036 399
$14 137		 - 1 661 447
$22 663		 -
5
ДИББУК
The Vigil
 NKI 1 - 532 929 553
$12 680		 - 929 553
$12 680		 -
6 CAO 3 - 794 782 000
$10 667		 -66,0% 62 357 780
$826 259		 -
7 CPF 5 - 200 766 729
$10 459		 -41,7% 79 835 044
$1 047 567		 -
8 CP 3 - 753 694 000
$9 467		 -68,5% 70 000 000
$927 521		 -
9 UPI 1 - 343 682 473
$9 309		 - 682 473
$9 309		 -
10
ТВОРЦЫ СНОВ
Dreambuilders
 MG 1 - 550 663 912
$9 056		 - 663 912
$9 056		 -
11 CP 4 - 194 658 000
$8 976		 -32,6% 55 900 000
$736 204		 -
12 WDS 2 - 347 426 521
$5 818		 -72,9% 15 467 745
$204 546		 -
13 RWV 1 - 181 369 952
$5 046		 - 369 952
$5 046		 -
14 TNL 1 - 186 326 008
$4 447		 - 326 008
$4 447		 -
15 NKI 2 - 1382 308 479
$4 208		 -61,2% 19 287 554
$255 059		 -
16 KNLG 2 - 184 296 511
$4 045		 -66,2% 7 833 752
$103 594		 -
17 VLG 3 - 472 203 181
$2 772		 - 34 746 581
$460 403		 -
  ИТОГО TOP-17:   21 185 356
$288 983		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 73.31 руб.

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


CAO - Каро Премьер
CP - Централ Партнершип
CPF - Capella Film
INK - Иноекино
KNLG - Кинологистика
MG - Megogo Distribution
MGS - Megogo Studios
NKI - Наше кино
RWV - Russian World Vision
TNL - TenLetters
UPI - UPI
VLG - Вольга
WDS - WDS

11.12.2020 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова

ПРОГНОЗ

10.12 - 13.12
СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ
CP
80 000 000
1500
$1 091 256
НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2
MGS
18 000 000
1000
$245 533
НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА
CP
14 000 000
1000
$190 970
ТВОРЦЫ СНОВ
MG
11 000 000
1500
$150 048
НА ОСТРИЕ
CP
10 000 000
1500
$136 407
ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ
NKI
10 000 000
1000
$136 407
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
CAO
9 000 000
1200
$122 766
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