Касса четверга: «Серебряные коньки» легко становятся лидером

Российский проект СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ (CP) уверенно выиграл четверг, показав результат в 9,4 млн рублей. Лента лидирует с большим отрывом от конкурентов, однако ее сборы несколько ниже ожиданий рынка. Теперь многое будет зависеть от того среагирует ли на фильм семейная аудитория и решит ли сходить на него в кинотеатр. Если это случится, касса проекта за уикенд может уйти за 100 млн. Однако скорее всего финальный результат окажется в районе 80-90 млн рублей.

Другой крупный отечественный релиз − лента НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2 (MGS) − также пока не оправдывает прогнозов. Сиквел фильма десятилетней давности записал на свой счет около 1,2 млн рублей. По итогам уикенда он вряд ли преодолеет отметку в 10 млн рублей.

Около миллиона в четверг также собрал классический фильм Роберта Земекиса НАЗАД В БУДУЩЕЕ (INK). Лента вызвала большой интерес киноманов, но, как и любой фанатский проект, скорее всего, не сможет удержать высоко взятую планку посещаемости в течение всех выходных. Поэтому конец уикенда релиз встретит с результатом около 5 млн рублей.

Хоррор ДИББУК (NKI), получивший в основном вечерние и ночные сеансы, сумел собрать в четверг 929 тыс. рублей. С таким стартом он может рассчитывать на 7-8 млн рублей за весь уикенд. Фильм ужасов без звезд уверенно обошел стартовавший в этот четверг новый проект с Кевином Костнером КРОВНЫЕ УЗЫ (UPI), которому покорилось только 683 тыс. По итогу уикенда лента получит 5-6 млн.

И, наконец, еще одной новинкой, попавшей топ-10 по итогам четверга, стал мультфильм ТВОРЦЫ СНОВ (MG), собравший 663 тыс. рублей. К концу выходных на его счету может оказаться до 12 млн рублей.

Предварительные сборы за четверг 10.12.2020 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 73.31 руб.



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