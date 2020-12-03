Касса четверга: «Серебряные коньки» легко становятся лидером

Российский проект СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ (CP) уверенно выиграл четверг, показав результат в 9,4 млн рублей. Лента лидирует с большим отрывом от конкурентов, однако ее сборы несколько ниже ожиданий рынка. Теперь многое будет зависеть от того среагирует ли на фильм семейная аудитория и решит ли сходить на него в кинотеатр. Если это случится, касса проекта за уикенд может уйти за 100 млн. Однако скорее всего финальный результат окажется в районе 80-90 млн рублей.
Другой крупный отечественный релиз − лента НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2 (MGS) − также пока не оправдывает прогнозов. Сиквел фильма десятилетней давности записал на свой счет около 1,2 млн рублей. По итогам уикенда он вряд ли преодолеет отметку в 10 млн рублей.
Около миллиона в четверг также собрал классический фильм Роберта Земекиса НАЗАД В БУДУЩЕЕ (INK). Лента вызвала большой интерес киноманов, но, как и любой фанатский проект, скорее всего, не сможет удержать высоко взятую планку посещаемости в течение всех выходных. Поэтому конец уикенда релиз встретит с результатом около 5 млн рублей.
Хоррор ДИББУК (NKI), получивший в основном вечерние и ночные сеансы, сумел собрать в четверг 929 тыс. рублей. С таким стартом он может рассчитывать на 7-8 млн рублей за весь уикенд. Фильм ужасов без звезд уверенно обошел стартовавший в этот четверг новый проект с Кевином Костнером КРОВНЫЕ УЗЫ (UPI), которому покорилось только 683 тыс. По итогу уикенда лента получит 5-6 млн.
И, наконец, еще одной новинкой, попавшей топ-10 по итогам четверга, стал мультфильм ТВОРЦЫ СНОВ (MG), собравший 663 тыс. рублей. К концу выходных на его счету может оказаться до 12 млн рублей.
Предварительные сборы за четверг 10.12.2020 в России (без учета СНГ)
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|Экраны
|К/т
|Касса
четверга
10.12.2020
|Изменение
|Общая
касса на
10.12.2020
|Эсти
мейты за
уикенд
|1
|CP
|1
|-
|1744
|9 400 000
$128 223
|-
|9 400 000
$128 223
|-
|2
|CP
|5
|-
|661
|2 400 000
$32 738
|-42,9%
|515 600 000
$6 765 516
|-
|3
|MGS
|1
|-
|590
|1 241 638
$16 937
|-
|1 292 025
$17 624
|-
|4
|
НАЗАД В БУДУЩЕЕ
Back to the Future
|INK
|1
|-
|245
|1 036 399
$14 137
|-
|1 661 447
$22 663
|-
|5
|
ДИББУК
The Vigil
|NKI
|1
|-
|532
|929 553
$12 680
|-
|929 553
$12 680
|-
|6
|
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
Superintelligence
|CAO
|3
|-
|794
|782 000
$10 667
|-66,0%
|62 357 780
$826 259
|-
|7
|
ЕЩЕ ПО ОДНОЙ
Another Round
|CPF
|5
|-
|200
|766 729
$10 459
|-41,7%
|79 835 044
$1 047 567
|-
|8
|CP
|3
|-
|753
|694 000
$9 467
|-68,5%
|70 000 000
$927 521
|-
|9
|
КРОВНЫЕ УЗЫ
Let Him Go
|UPI
|1
|-
|343
|682 473
$9 309
|-
|682 473
$9 309
|-
|10
|
ТВОРЦЫ СНОВ
Dreambuilders
|MG
|1
|-
|550
|663 912
$9 056
|-
|663 912
$9 056
|-
|11
|
ВЗАПЕРТИ
Run
|CP
|4
|-
|194
|658 000
$8 976
|-32,6%
|55 900 000
$736 204
|-
|12
|WDS
|2
|-
|347
|426 521
$5 818
|-72,9%
|15 467 745
$204 546
|-
|13
|
ГЛУБОКОЕ ПОГРУЖЕНИЕ
Breaking Surface
|RWV
|1
|-
|181
|369 952
$5 046
|-
|369 952
$5 046
|-
|14
|
ОСТОРОЖНО, КЕНГУРУ!
Die Känguru-Chroniken
|TNL
|1
|-
|186
|326 008
$4 447
|-
|326 008
$4 447
|-
|15
|NKI
|2
|-
|1382
|308 479
$4 208
|-61,2%
|19 287 554
$255 059
|-
|16
|
ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ РОУЗ
The Dawn
|KNLG
|2
|-
|184
|296 511
$4 045
|-66,2%
|7 833 752
$103 594
|-
|17
|
ПИТЕР ПЭН И АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС
Come Away
|VLG
|3
|-
|472
|203 181
$2 772
|-
|34 746 581
$460 403
|-
|ИТОГО TOP-17:
|21 185 356
$288 983
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 73.31 руб.
Смотрите также:
Касса четверга: «Трое» − лучшая из новинок, но в лидерах все равно «Непосредственно Каха» (Сборы четверга 03.12.2020)
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
11.12.2020 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова