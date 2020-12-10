Касса четверга: «Обратная связь» обошла «Реальных пацанов» и возглавила прокат

Лидером кассовых сборов четверга стала комедия ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (SPPR). Ей удалось обойти вторую комедийную премьеру − ленту РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМБИ (CRP). Обе новинки опередили прежнего лидера − сказку СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ (CP). Теперь о результатам всего уикенда проект «Квартета И» может рассчитывать на сборы в районе 75-80 млн рублей, а фильм по сериалу ТНТ − на 55 млн.

Больше миллиона рублей удалось собрать в четверг еще одной новинке − фильму ужасов ПРОКЛЯТИЕ ЛАУРЫ. ЗАВЕЩАНИЕ (EXP). Лента сработала на уровне, который в течение последнего времени стабильно показывают ее коллеги по жанру. По итогам выходных в копилке проекта может оказаться до 9 млн рублей. На 6 млн сможет рассчитывать другой стартовавший в четверг хоррор − японский ЗВОНОК. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА (KNLG).

Еще две новинки, комедия САМЫЙ НОВЫЙ ГОД (NKI) и боевик БРЕШЬ (PRD), также оказались в первой десятке. Они смогли записать на свой счет 0,5 и 0,3 млн рублей соответственно. По итогу уикенда первый претендует на 5 млн рублей, а второй − на 2,5 млн.

Предварительные сборы за четверг 17.12.2020 в России (без учета СНГ)

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя Экраны К/т Касса

четверга

17.12.2020 Изменение Общая

касса на

17.12.2020 Эсти

мейты за

уикенд 1 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

SPPR 1 - 1107 10 100 000

$137 565 - 10 100 000

$137 565 77 000 000

$1 048 761 2 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМБИ

CRP 1 - 1256 8 494 368

$115 696 - 8 511 918

$115 935 55 000 000

$749 115 3 СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ

CP 2 - 1815 7 400 000

$100 790 -21,3% 128 400 000

$1 751 466 72 000 000

$980 659 4 ПРОКЛЯТИЕ ЛАУРЫ. ЗАВЕЩАНИЕ

The Call EXP 1 - 393 1 372 247

$18 690 - 1 372 247

$18 690 8 500 000

$115 772 5 НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА

CP 6 - 606 868 000

$11 822 -63,8% 537 000 000

$7 046 319 6 000 000

$81 722 6 ЗВОНОК. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА

Sadako KNLG 1 - 271 818 936

$11 154 - 888 256

$12 098 5 500 000

$74 911 7 ТВОРЦЫ СНОВ

Dreambuilders MG 2 - 473 552 126

$7 520 -16,8% 18 288 894

$249 473 13 000 000

$177 063 8 САМЫЙ НОВЫЙ ГОД

NKI 1 - 728 525 615

$7 159 - 525 615

$7 159 5 000 000

$68 101 9 ЕЩЕ ПО ОДНОЙ

Another Round CPF 6 - 155 501 358

$6 829 -34,6% 87 921 042

$1 153 668 4 000 000

$54 481 10 БРЕШЬ

Breach PRD 1 - 172 326 509

$4 447 - 326 509

$4 447 2 500 000

$34 051 11 ВЗАПЕРТИ

Run CP 5 - 126 302 000

$4 113 -54,1% 62 200 000

$819 176 - 12 НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2

MGS 2 - 270 299 194

$4 075 -75,9% 13 082 987

$178 461 - 13 ДИББУК

The Vigil NKI 2 - 1029 252 016

$3 433 -72,9% 10 610 454

$144 734 - ИТОГО TOP-13: 31 812 369

$433 293

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 73.42 руб.



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