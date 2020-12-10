Кассовые сборы четверга


Касса четверга: «Обратная связь» обошла «Реальных пацанов» и возглавила прокат

«Серебряные коньки» уступают обоим

Лидером кассовых сборов четверга стала комедия ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (SPPR). Ей удалось обойти вторую комедийную премьеру − ленту РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМБИ (CRP). Обе новинки опередили прежнего лидера − сказку СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ (CP). Теперь о результатам всего уикенда проект «Квартета И» может рассчитывать на сборы в районе 75-80 млн рублей, а фильм по сериалу ТНТ − на 55 млн.

Больше миллиона рублей удалось собрать в четверг еще одной новинке − фильму ужасов ПРОКЛЯТИЕ ЛАУРЫ. ЗАВЕЩАНИЕ (EXP). Лента сработала на уровне, который в течение последнего времени стабильно показывают ее коллеги по жанру. По итогам выходных в копилке проекта может оказаться до 9 млн рублей. На 6 млн сможет рассчитывать другой стартовавший в четверг хоррор − японский ЗВОНОК. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА (KNLG).

Еще две новинки, комедия САМЫЙ НОВЫЙ ГОД (NKI) и боевик БРЕШЬ (PRD), также оказались в первой десятке. Они смогли записать на свой счет 0,5 и 0,3 млн рублей соответственно. По итогу уикенда первый претендует на 5 млн рублей, а второй − на 2,5 млн.

Предварительные сборы за четверг 17.12.2020 в России (без учета СНГ)

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя Экраны К/т Касса
четверга
17.12.2020		 Изменение Общая
касса на
17.12.2020		 Эсти
мейты за
уикенд
1 SPPR 1 - 1107 10 100 000
$137 565		 - 10 100 000
$137 565		 77 000 000
$1 048 761
2 CRP 1 - 1256 8 494 368
$115 696		 - 8 511 918
$115 935		 55 000 000
$749 115
3 CP 2 - 1815 7 400 000
$100 790		 -21,3% 128 400 000
$1 751 466		 72 000 000
$980 659
4 EXP 1 - 393 1 372 247
$18 690		 - 1 372 247
$18 690		 8 500 000
$115 772
5 CP 6 - 606 868 000
$11 822		 -63,8% 537 000 000
$7 046 319		 6 000 000
$81 722
6 KNLG 1 - 271 818 936
$11 154		 - 888 256
$12 098		 5 500 000
$74 911
7
ТВОРЦЫ СНОВ
Dreambuilders
 MG 2 - 473 552 126
$7 520		 -16,8% 18 288 894
$249 473		 13 000 000
$177 063
8 NKI 1 - 728 525 615
$7 159		 - 525 615
$7 159		 5 000 000
$68 101
9 CPF 6 - 155 501 358
$6 829		 -34,6% 87 921 042
$1 153 668		 4 000 000
$54 481
10
БРЕШЬ
Breach
 PRD 1 - 172 326 509
$4 447		 - 326 509
$4 447		 2 500 000
$34 051
11 CP 5 - 126 302 000
$4 113		 -54,1% 62 200 000
$819 176		 -
12 MGS 2 - 270 299 194
$4 075		 -75,9% 13 082 987
$178 461		 -
13
ДИББУК
The Vigil
 NKI 2 - 1029 252 016
$3 433		 -72,9% 10 610 454
$144 734		 -
  ИТОГО TOP-13:   31 812 369
$433 293		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 73.42 руб.

Смотрите также:

Касса четверга: «Серебряные коньки» легко становятся лидером (Сборы четверга 10.12.2020)

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


CP - Централ Партнершип
CPF - Capella Film
CRP - Каропрокат
EXP - Экспонента Фильм
KNLG - Кинологистика
MG - Megogo Distribution
MGS - Megogo Studios
NKI - Наше кино
PRD - Парадиз
SPPR - SPPR

18.12.2020 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова

ПРОГНОЗ

17.12 - 20.12
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
SPPR
50 000 000
1500
$681 013
СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ
CP
43 000 000
1500
$585 671
СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ
UPI
30 000 000
1400
$408 608
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМБИ
CRP
25 000 000
1500
$340 507
НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА
CP
8 000 000
700
$108 962
ПРОКЛЯТИЕ ЛАУРЫ. ЗАВЕЩАНИЕ
EXP
7 000 000
450
$95 342
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 