Касса четверга: «Обратная связь» обошла «Реальных пацанов» и возглавила прокат

Лидером кассовых сборов четверга стала комедия ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (SPPR). Ей удалось обойти вторую комедийную премьеру − ленту РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМБИ (CRP). Обе новинки опередили прежнего лидера − сказку СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ (CP). Теперь о результатам всего уикенда проект «Квартета И» может рассчитывать на сборы в районе 75-80 млн рублей, а фильм по сериалу ТНТ − на 55 млн.
Больше миллиона рублей удалось собрать в четверг еще одной новинке − фильму ужасов ПРОКЛЯТИЕ ЛАУРЫ. ЗАВЕЩАНИЕ (EXP). Лента сработала на уровне, который в течение последнего времени стабильно показывают ее коллеги по жанру. По итогам выходных в копилке проекта может оказаться до 9 млн рублей. На 6 млн сможет рассчитывать другой стартовавший в четверг хоррор − японский ЗВОНОК. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА (KNLG).
Еще две новинки, комедия САМЫЙ НОВЫЙ ГОД (NKI) и боевик БРЕШЬ (PRD), также оказались в первой десятке. Они смогли записать на свой счет 0,5 и 0,3 млн рублей соответственно. По итогу уикенда первый претендует на 5 млн рублей, а второй − на 2,5 млн.
Предварительные сборы за четверг 17.12.2020 в России (без учета СНГ)
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|Экраны
|К/т
|Касса
четверга
17.12.2020
|Изменение
|Общая
касса на
17.12.2020
|Эсти
мейты за
уикенд
|1
|SPPR
|1
|-
|1107
|10 100 000
$137 565
|-
|10 100 000
$137 565
|77 000 000
$1 048 761
|2
|CRP
|1
|-
|1256
|8 494 368
$115 696
|-
|8 511 918
$115 935
|55 000 000
$749 115
|3
|CP
|2
|-
|1815
|7 400 000
$100 790
|-21,3%
|128 400 000
$1 751 466
|72 000 000
$980 659
|4
|
ПРОКЛЯТИЕ ЛАУРЫ. ЗАВЕЩАНИЕ
The Call
|EXP
|1
|-
|393
|1 372 247
$18 690
|-
|1 372 247
$18 690
|8 500 000
$115 772
|5
|CP
|6
|-
|606
|868 000
$11 822
|-63,8%
|537 000 000
$7 046 319
|6 000 000
$81 722
|6
|
ЗВОНОК. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА
Sadako
|KNLG
|1
|-
|271
|818 936
$11 154
|-
|888 256
$12 098
|5 500 000
$74 911
|7
|
ТВОРЦЫ СНОВ
Dreambuilders
|MG
|2
|-
|473
|552 126
$7 520
|-16,8%
|18 288 894
$249 473
|13 000 000
$177 063
|8
|NKI
|1
|-
|728
|525 615
$7 159
|-
|525 615
$7 159
|5 000 000
$68 101
|9
|
ЕЩЕ ПО ОДНОЙ
Another Round
|CPF
|6
|-
|155
|501 358
$6 829
|-34,6%
|87 921 042
$1 153 668
|4 000 000
$54 481
|10
|
БРЕШЬ
Breach
|PRD
|1
|-
|172
|326 509
$4 447
|-
|326 509
$4 447
|2 500 000
$34 051
|11
|
ВЗАПЕРТИ
Run
|CP
|5
|-
|126
|302 000
$4 113
|-54,1%
|62 200 000
$819 176
|-
|12
|MGS
|2
|-
|270
|299 194
$4 075
|-75,9%
|13 082 987
$178 461
|-
|13
|
ДИББУК
The Vigil
|NKI
|2
|-
|1029
|252 016
$3 433
|-72,9%
|10 610 454
$144 734
|-
|ИТОГО TOP-13:
|31 812 369
$433 293
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 73.42 руб.
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