Касса четверга: «Отель «Белград» выходит на первое место

Российско-сербская комедия ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД» (CP) стартовала лидером дня. Лента показала средний старт, но впереди ее ждет длинный праздничный уикенд, который позволит не только добрать недостающее на старте, но и приумножить результат. К концу воскресенья комедия должна покорить рубеж в 200 млн рублей и легко обойти еще одну крупную новинку − американский фантастический хоррор ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА (UPI). Четверг принес ему второе место и 12,1 млн рублей, а по итогам выходных эта лента может собрать чуть больше 100 млн рублей и остаться в тройке.

Но лидером по итогам выходных должен стать анимационный релиз Pixar ВПЕРЕД (WDS). В четверг он, собрав почти 11 млн рублей, оказался лишь третьим. Но выходные и семейная аудитория исправят ситуацию. Сборы ленты за четыре дня могут достигнуть 250 млн рублей.

Еще двум новинкам удалось попасть в итоговую десятку лучших релизов четверга. 6,3 млн рублей смог получить хоррор ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ (SPPR). Этот результат позволит ему рассчитывать на 45 млн рублей за уикенд. Российская драма ОДИН ВДОХ (CPR) заработала около 2,5 млн рублей, и по итогам выходных может получить 25−30 млн рублей.

ОПРОС БУКЕРОВ

АНДРЕЙ ПОНОМАРЕНКО

Менеджер по репертуарному планированию к/т ДК Профсоюзов (3 зала на 760 мест), к/т «Киноцентр» (6 залов на 950 мест), Благовещенск, к/т «Гигант» (3 зала на 200 мест), Биробиджан, к/т «Россия» (3 зала на 500 мест), Белогорск, к/т имени Гайдая (2 зала на 280 мест), Свободный

У нас вышли ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА, ОДИН ВДОХ, ВПЕРЕД, ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД», ОЧЕНЬ ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ, ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ. Вчера, можно сказать, все слабо поработали, что в принципе вполне объяснимо, потому что сейчас предпраздничная суета, и людям, мягко говоря, просто не до кино. Ожидаем, что на выходных показатели будут хорошие. Вчера лидером стал фильм ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА, на втором месте – ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД». Сегодня НЕВИДИМКА по сборам тоже идет чуть лучше «БЕЛГРАДА», хотя мы ожидали несколько иную картину. На третьем месте – ДЖЕНТЛЬМЕНЫ. ВПЕРЕД вчера слабенько работал. То, что это классный мультфильм, никаких сомнений нет, но все-таки это не продолжение какой-то известной франшизы, на которое могли пойти сразу в стартовый четверг. Очень надеемся, что эти длинные выходные будут не менее ударными, как недавние праздники в связи с 23 февраля. Искренне надеюсь, что цифры будут не хуже.

ЕЛЕНА ИВАНОВА

Директор по репертуарному планированию к/т Silver (2 зала на 119 мест) Карабаново, к/т Победа (2 зала на 1573 места) Гатчина, к/т «Колибри» (2 зала на 175 мест), Шатура

Стартовали ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА, ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД», ВПЕРЕД, ОДИН ВДОХ. Лучше всех показатели вчера были у ОТЕЛЯ «БЕЛГРАД», НЕВИДИМКА тоже неплохо пошел. До сих пор неплохие показатели у фильма ЛЕД 2. Многие нас спрашивали про этот фильм, чтобы пойти на него в качестве корпоративного выхода перед праздником. ДЖЕНТЛЬМЕНОВ мы сняли, потому что у нас малозальники, и, к сожалению, проект уже не поместился. Думаю, что в выходные будет лидировать ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД». Также должен выстрелить ВПЕРЕД, это же выходные, как раз детки освободятся от учебы и пойдут. Должен работать и НЕВИДИМКА. Думаю, что показатели на этих праздниках будут лучше, чем на февральских, потому что погода еще не такая, чтобы выезжать на природу. Плюс во время мужского праздника, как мне кажется, люди меньше проводят времени в кино, нежели на 8 марта.

МАРИНА ЕРЕМИНА

Заместитель директора по маркетингу к/т «Рояль-Синема» (5 залов на 336 мест), Вологда

Результаты четверга очень плачевные. Стартовали ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ, ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД», ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА, ОДИН ВДОХ и ВПЕРЕД. Вчера почти ничего не работало. ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД» немного впереди, потому что это комедия. Первые зрители говорят, что фильм смешной, им понравилось. ВПЕРЕД и ОДИН ВДОХ – по нулям. А на ЧЕЛОВЕКА-НЕВИДИМКУ вечером еще более-менее походили. Сегодня у нас тишина полная в кинотеатре. Конечно, все на работе, а после нее будут готовиться к 8 марта. Сокращенный рабочий день, все бегают по магазинам, закупаются. Очень надеемся, что в выходные зритель к нам придет. Все-таки возрастные категории у фильмов хорошие. Только у ЧЕЛОВЕКА-НЕВИДИМКИ 18+, а все остальное идет 12+, 6+. Тем более погода у нас такая, что делать нечего – на дорогах каша и жижа.

ЕЛЕНА ХОЗЯШЕВА

Директор по репертуарному планированию к/т Pushka (4 зала на 618 мест), Курган

У нас начали работать ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД», ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ, ВПЕРЕД, ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА, ОДИН ВДОХ. Все плохо работает. Впереди ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД», который собирает более-менее неплохо, но все остальное – так себе. Я думаю, что на выходных все будет работать. Завтра показатели должны быть уже намного лучше. Все-таки сейчас рабочие дни, корпоративы у людей. Думаю, что в лидерах будут ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД» и ВПЕРЕД. Ну и конечно же, еще ЛЕД будет рядом. Вообще у нас ХОЛОП работал до последнего, мы сняли его буквально сейчас. Продолжают работать ДЖЕНТЛЬМЕНЫ. В общем, уикенд должен быть хорошим, но мне почему-то кажется, что таких показателей, какие были на праздничном уикенде 23 февраля, не будет. Нужно посмотреть, какие отзывы будут у «БЕЛГРАДА». Все будет зависеть от того, насколько качественный фильм, интересный ли и смешной.

ИРИНА МАКАРОВА

Менеджер по репертуарному планированию к/т «Прага Cinema» (2 зала на 207 мест), Димитровград

У нас вчера стартовали ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД», ВПЕРЕД, ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА, ОДИН ВДОХ, ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ. Нельзя сказать, что у ВПЕРЕД ошеломительный старт. ОДИН ВДОХ вчера одним сеансом собрал больше, чем ВПЕРЕД – пятью. На первом месте ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД». Неплохо начал работать и ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА. Понятно, что перед 8 марта все замерли, вчера был рабочий и учебный день, у многих корпоративы, так что людям пока было не до кино. я думаю, что выходные должны быть хорошими. Мы максимально скорректировали расписание, поставили все, что нужно, должно быть хорошо. Как будет по итогам уикенда, не знаю, но хочется верить в лучшее. Из холдоверов у нас остаются ЛЕД 2, ЯГА, ЗОВ ПРЕДКОВ, ДОКТОР ДУЛИТТЛ и СОНИК. А вот ДЖЕНТЛЬМЕНЫ не вместились, к сожалению.

Предварительные сборы за четверг 05.03.2020 в России (без учета СНГ)

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя Экраны К/т Касса

четверга

05.03.2020 Изменение Общая

касса на

05.03.2020 Эсти

мейты за

уикенд 1 ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД»

CP 1 - 2008 18 500 000

$279 964 - 19 600 000

$296 610 200 000 000

$3 026 634 2 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА

The Invisible Man UPI 1 - 1057 12 188 627

$184 453 - 12 188 627

$184 453 105 000 000

$1 588 983 3 ВПЕРЕД

Onward WDS 1 - 1434 10 988 002

$166 283 - 10 988 002

$166 283 250 000 000

$3 783 293 4 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ

The Gentlemen VLG 4 - 561 9 582 569

$145 015 -54,9% 982 305 304

$15 579 783 77 000 000

$1 165 254 5 ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ

Fantasy Island SPPR 1 - 869 6 300 000

$95 339 - 6 300 000

$95 339 45 000 000

$680 993 6 ЛЕД 2

SPPR 4 - 1204 3 900 000

$59 019 -72,5% 1 343 600 000

$21 310 071 44 000 000

$665 860 7 ОДИН ВДОХ

CRP 1 - 1229 2 580 000

$39 044 - 2 580 000

$39 044 30 000 000

$453 995 8 УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА

Dolittle UPI 3 - 1530 1 671 287

$25 292 -81,4% 494 776 748

$7 768 515 25 000 000

$378 329 9 СОНИК В КИНО

Sonic the Hedgehog CPP 3 - 1270 1 500 000

$22 700 -76,2% 584 200 000

$9 172 555 20 000 000

$302 663 10 ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО ЛЕСА

CP 2 - 1739 912 000

$13 801 -86,6% 59 100 000

$902 015 7 500 000

$113 499 11 ЗОВ ПРЕДКОВ

The Call of the Wild FOX 3 - 652 636 702

$9 635 -80,1% 176 326 755

$2 768 516 - 12 КАЛАШНИКОВ

MG 3 - 285 532 156

$8 053 -78,7% 112 439 543

$1 765 419 - 13 ОЧЕНЬ ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ

CPF 1 - 493 502 992

$7 612 - 502 992

$7 612 - 14 ПРОСТО ПОМИЛОВАТЬ

Just Mercy CAO 2 - 356 400 000

$6 053 -72,2% 14 350 000

$219 017 - 15 СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ

La dolce vita INK 1 - 81 360 539

$5 456 - 1 129 814

$17 098 - 16 ПУШКИ АКИМБО

Guns Akimbo CAE 2 - 180 263 776

$3 992 -89,9% 21 957 926

$335 133 - ИТОГО TOP-16: 70 818 650

$1 071 711

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 66.08 руб.



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