Касса четверга: в лидеры вернулись «Джентльмены»

В лидеры кассы вернулся фильм Гая Ричи ДЖЕНТЛЬМЕНЫ (VLG), идущий в прокате уже третью неделю. Четверг принес релизу еще 21 млн рублей, а к концу выходных сумма вырастет до 140-150 млн. ДЖЕНТЛЬМЕНЫ твердо нацелились на получение звания самого кассового фильма «Вольги» за всю ее историю. Чисто теоретически, это возможно, но, скорее всего, случится ближе к мартовским праздникам.
Несмотря на значительное число новинок, ни одной из них не удалось выступить ярко. Лучшей среди них стал отечественный хоррор ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО ЛЕСА (CP), получивший 6,8 млн. Такой результат позволит фильму Святослава Подгаевского рассчитывать на 40-45 млн рублей за четыре дня проката.
Сумел проявить себя и комедийный боевик ПУШКИ АКИМБО (CAE). Проект с Дэниэлом Рэдклиффом получил около 2,5 млн рублей, что должно дать около 18 млн рублей к концу уикенда. Как минимум на 10 млн рублей по итогам выходных могут рассчитывать еще две новинки − драма ПРОСТО ПОМИЛОВАТЬ (CAO) и триллер ПЕРЕВОДЧИКИ (MG).
ОПРОС БУКЕРОВ
АЛЕКСАНДР РЯБКИН
Менеджер по репертуарному планированию ООО «Кинофокс»: к/т «Кинофокс Красногорский» (3 зала), к/т «Кинофокс Синарский» (2 зала), Каменск-Уральский, к/т «Кинофокс» (3 зала), Югорск, к/т «Кинофокс» (3 зала), Ревда
В наших кинотеатрах вчера вышла только ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО ЛЕСА. Ничего выдающегося новинка не продемонстрировала, но заработала все равно неплохо, могло быть и хуже. Интересно, что по России лидируют ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, а на наших площадках впереди все-таки ЛЕД 2. Потому что ДЖЕНТЛЬМЕНЫ все равно проект для аудитории городов-миллионников. А в городах поменьше большим спросом пользуется ЛЕД 2. В целом показатели нормальные для конца месяца. Других новинок мы сейчас брать не стали, потому что на следующей неделе выходит очень много фильмов.
ЮЛИЯ ЖЕЛТЫШЕВА
Заместитель директора по репертуарному планированию к/т «Луна» (3 зала на 631 место) и «Руслан» (1 зал на 168 мест), Ульяновск
Мы вчера взяли только один фильм – ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО ЛЕСА. Старт проекта прошел незамеченным, то есть неделя фактически будет без новинок. Работают по-прежнему ЛЕД 2, СОНИК В КИНО, ДЖЕНТЛЬМЕНЫ. Они все стабильно собирают. Конечно, еще привлекает зрителей УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА. На этом уикенде мы ждем, мягко говоря, не очень хороших показателей, ожидается спад. Так что наш взор направлен в первую очередь уже на следующую неделю. Хотя репертуар на 8 марта тоже не сказать, что сильно радует. Но будем надеяться на лучшее.
ИРИНА КОКОВИНА
Менеджер к/т «Салют» (2 зала на 314 мест) и к/т «Ленком» (1 зал на 552 места), Вологда
У нас вчера стартовала только ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО ЛЕСА. Фильм ужасов работает пока не очень. А так лидирует ЛЕД 2, он до сих пор отлично собирает, люди на него идут. ДЖЕНТЛЬМЕНЫ по-прежнему показывают хорошие результаты, на выходных мы даже увеличили на них сеансы. Чуть-чуть ходят на СОНИКА В КИНО. УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА собирает не очень много, но больших ожиданий от проекта у нас не было. Во втором нашем кинотеатре хорошо зрители ходят на КАЛАШНИКОВА. Но в лидерах пока ЛЕД и ДЖЕНТЛЬМЕНЫ. На следующей неделе много чего выходит, но мы пока не знаем, чего ждать, твердой уверенности от проектов нет. Нынешний уикенд будет похуже предыдущего, но в целом показатели пока не самые плохие.
ЮЛИЯ ЖУРАВЛЕВА
Методист к/т «Художественный» (3 зала на 450 мест), Самара
У нас начали работать ОПАСНАЯ РОЛЬ ДЖИН СИБЕРГ, ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО ЛЕСА, НА ЛУНЕ и КРИТИК. Лучше всех по-прежнему работает ЛЕД 2, на него больше всего купленных билетов. По сути это сейчас один фильм в прокате, который что-то зарабатывает. Наверное, ходят еще на детские фильмы – СОНИК В КИНО и УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА. Калашников был актуален 23 февраля, но сейчас особого интереса к проекту не видно. Возможно, людям нужно больше развлекательного кино, зрители хотят отдыхать в кино. По ЯГЕ сказать что-то сложно, потому что пока результатов у нее нет. Хотя жанр ужасов востребованный, МАЯК у нас хорошо работал.
ВЛАДИСЛАВ ИВУШКИН
Исполнительный директор к/т «Марс» (2 зала на 178 мест), Касимов
По четвергу мы обычно не судим, более объективные данные будут уже по итогам выходных. Но вчера у нас довольно-таки неплохо стартовала ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО ЛЕСА. Видимо, работает эффект новизны, мы наблюдаем интерес к проекту со стороны наших зрителей. Вчера картина работала почти на одном уровне со ЛЬДОМ 2, который по-прежнему лидирует. Также люди идут на УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА, далее следует КАЛАШНИКОВ. Основная аудитория уже посмотрела ЛЕД 2, так что, скорее всего, нынешний уикенд будет похуже предыдущего. Но в целом посещаемость ровная, без серьезных падений. И мы очень оптимистично настроены относительного следующего, праздничного уикенда.
Предварительные сборы за четверг 27.02.2020 в России (без учета СНГ)
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|Экраны
|К/т
|Касса
четверга
27.02.2020
|Изменение
|Общая
касса на
27.02.2020
|Эсти
мейты за
уикенд
|1
|
ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
The Gentlemen
|VLG
|3
|-
|877
|21 233 584
$324 078
|-25,8%
|770 709 359
$12 223 780
|150 000 000
$2 289 377
|2
|SPPR
|3
|-
|1824
|14 200 000
$216 728
|-57,4%
|1 181 000 000
$18 731 166
|135 000 000
$2 060 440
|3
|UPI
|2
|-
|1601
|9 002 625
$137 403
|-66,6%
|372 333 653
$5 846 030
|105 000 000
$1 602 564
|4
|CP
|1
|-
|1793
|6 800 000
$103 785
|-
|6 800 000
$103 785
|44 000 000
$671 551
|5
|
СОНИК В КИНО
Sonic the Hedgehog
|CPP
|2
|-
|2045
|6 300 000
$96 154
|-71,1%
|488 800 000
$7 674 674
|80 000 000
$1 221 001
|6
|
ЗОВ ПРЕДКОВ
The Call of the Wild
|FOX
|2
|-
|878
|3 206 153
$48 934
|-59,0%
|128 275 766
$2 014 064
|38 000 000
$579 976
|7
|
ПУШКИ АКИМБО
Guns Akimbo
|CAE
|1
|-
|558
|2 599 384
$39 673
|-
|2 599 964
$39 682
|18 000 000
$274 725
|8
|MG
|2
|-
|1098
|2 494 452
$38 072
|-54,8%
|86 579 090
$1 359 383
|25 000 000
$381 563
|9
|
ПРОСТО ПОМИЛОВАТЬ
Just Mercy
|CAO
|1
|-
|342
|1 440 000
$21 978
|-
|1 440 000
$21 978
|11 000 000
$167 888
|10
|
ПЕРЕВОДЧИКИ
The Translaters
|MG
|1
|-
|474
|1 364 960
$20 833
|-
|1 379 914
$21 061
|10 000 000
$152 625
|11
|
ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ БАНДЫ КЕЛЛИ
True History of the Kelly Gang
|VLG
|1
|-
|300
|1 223 635
$18 676
|-
|1 223 635
$18 676
|-
|12
|
ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ХАРЛИ КВИНН
Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn
|CAO
|4
|-
|640
|600 000
$9 158
|-76,0%
|428 478 775
$6 782 947
|-
|13
|
МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ
Little Women
|SPPR
|5
|-
|77
|300 000
$4 579
|-40,0%
|172 400 000
$2 763 263
|-
|14
|CP
|10
|-
|134
|275 000
$4 197
|-60,3%
|3 063 800 000
$49 640 311
|-
|15
|
1917
1917
|UPI
|5
|-
|96
|239 595
$3 657
|-61,0%
|256 905 427
$4 117 734
|-
|16
|
ОПАСНАЯ РОЛЬ ДЖИН СИБЕРГ
Seberg
|RWV
|1
|-
|175
|208 635
$3 184
|-
|239 775
$3 660
|-
|ИТОГО TOP-16:
|71 488 023
$1 091 087
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 65.52 руб.
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28.02.2020 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова, Дмитрий Некрасов