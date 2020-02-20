Касса четверга: в лидеры вернулись «Джентльмены»

В лидеры кассы вернулся фильм Гая Ричи ДЖЕНТЛЬМЕНЫ (VLG), идущий в прокате уже третью неделю. Четверг принес релизу еще 21 млн рублей, а к концу выходных сумма вырастет до 140-150 млн. ДЖЕНТЛЬМЕНЫ твердо нацелились на получение звания самого кассового фильма «Вольги» за всю ее историю. Чисто теоретически, это возможно, но, скорее всего, случится ближе к мартовским праздникам.

Несмотря на значительное число новинок, ни одной из них не удалось выступить ярко. Лучшей среди них стал отечественный хоррор ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО ЛЕСА (CP), получивший 6,8 млн. Такой результат позволит фильму Святослава Подгаевского рассчитывать на 40-45 млн рублей за четыре дня проката.

Сумел проявить себя и комедийный боевик ПУШКИ АКИМБО (CAE). Проект с Дэниэлом Рэдклиффом получил около 2,5 млн рублей, что должно дать около 18 млн рублей к концу уикенда. Как минимум на 10 млн рублей по итогам выходных могут рассчитывать еще две новинки − драма ПРОСТО ПОМИЛОВАТЬ (CAO) и триллер ПЕРЕВОДЧИКИ (MG).

ОПРОС БУКЕРОВ

АЛЕКСАНДР РЯБКИН

Менеджер по репертуарному планированию ООО «Кинофокс»: к/т «Кинофокс Красногорский» (3 зала), к/т «Кинофокс Синарский» (2 зала), Каменск-Уральский, к/т «Кинофокс» (3 зала), Югорск, к/т «Кинофокс» (3 зала), Ревда

В наших кинотеатрах вчера вышла только ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО ЛЕСА. Ничего выдающегося новинка не продемонстрировала, но заработала все равно неплохо, могло быть и хуже. Интересно, что по России лидируют ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, а на наших площадках впереди все-таки ЛЕД 2. Потому что ДЖЕНТЛЬМЕНЫ все равно проект для аудитории городов-миллионников. А в городах поменьше большим спросом пользуется ЛЕД 2. В целом показатели нормальные для конца месяца. Других новинок мы сейчас брать не стали, потому что на следующей неделе выходит очень много фильмов.

ЮЛИЯ ЖЕЛТЫШЕВА

Заместитель директора по репертуарному планированию к/т «Луна» (3 зала на 631 место) и «Руслан» (1 зал на 168 мест), Ульяновск

Мы вчера взяли только один фильм – ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО ЛЕСА. Старт проекта прошел незамеченным, то есть неделя фактически будет без новинок. Работают по-прежнему ЛЕД 2, СОНИК В КИНО, ДЖЕНТЛЬМЕНЫ. Они все стабильно собирают. Конечно, еще привлекает зрителей УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА. На этом уикенде мы ждем, мягко говоря, не очень хороших показателей, ожидается спад. Так что наш взор направлен в первую очередь уже на следующую неделю. Хотя репертуар на 8 марта тоже не сказать, что сильно радует. Но будем надеяться на лучшее.

ИРИНА КОКОВИНА

Менеджер к/т «Салют» (2 зала на 314 мест) и к/т «Ленком» (1 зал на 552 места), Вологда

У нас вчера стартовала только ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО ЛЕСА. Фильм ужасов работает пока не очень. А так лидирует ЛЕД 2, он до сих пор отлично собирает, люди на него идут. ДЖЕНТЛЬМЕНЫ по-прежнему показывают хорошие результаты, на выходных мы даже увеличили на них сеансы. Чуть-чуть ходят на СОНИКА В КИНО. УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА собирает не очень много, но больших ожиданий от проекта у нас не было. Во втором нашем кинотеатре хорошо зрители ходят на КАЛАШНИКОВА. Но в лидерах пока ЛЕД и ДЖЕНТЛЬМЕНЫ. На следующей неделе много чего выходит, но мы пока не знаем, чего ждать, твердой уверенности от проектов нет. Нынешний уикенд будет похуже предыдущего, но в целом показатели пока не самые плохие.

ЮЛИЯ ЖУРАВЛЕВА

Методист к/т «Художественный» (3 зала на 450 мест), Самара

У нас начали работать ОПАСНАЯ РОЛЬ ДЖИН СИБЕРГ, ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО ЛЕСА, НА ЛУНЕ и КРИТИК. Лучше всех по-прежнему работает ЛЕД 2, на него больше всего купленных билетов. По сути это сейчас один фильм в прокате, который что-то зарабатывает. Наверное, ходят еще на детские фильмы – СОНИК В КИНО и УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА. Калашников был актуален 23 февраля, но сейчас особого интереса к проекту не видно. Возможно, людям нужно больше развлекательного кино, зрители хотят отдыхать в кино. По ЯГЕ сказать что-то сложно, потому что пока результатов у нее нет. Хотя жанр ужасов востребованный, МАЯК у нас хорошо работал.

ВЛАДИСЛАВ ИВУШКИН

Исполнительный директор к/т «Марс» (2 зала на 178 мест), Касимов

По четвергу мы обычно не судим, более объективные данные будут уже по итогам выходных. Но вчера у нас довольно-таки неплохо стартовала ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО ЛЕСА. Видимо, работает эффект новизны, мы наблюдаем интерес к проекту со стороны наших зрителей. Вчера картина работала почти на одном уровне со ЛЬДОМ 2, который по-прежнему лидирует. Также люди идут на УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА, далее следует КАЛАШНИКОВ. Основная аудитория уже посмотрела ЛЕД 2, так что, скорее всего, нынешний уикенд будет похуже предыдущего. Но в целом посещаемость ровная, без серьезных падений. И мы очень оптимистично настроены относительного следующего, праздничного уикенда.

Предварительные сборы за четверг 27.02.2020 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 65.52 руб.



Смотрите также:

Касса четверга: «Лед 2» уверенно лидирует с 33 млн рублей (Сборы четверга 20.02.2020)