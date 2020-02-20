Кассовые сборы четверга


Касса четверга: в лидеры вернулись «Джентльмены»

Лучшая из новинок только на четвертом месте топа

В лидеры кассы вернулся фильм Гая Ричи ДЖЕНТЛЬМЕНЫ (VLG), идущий в прокате уже третью неделю. Четверг принес релизу еще 21 млн рублей,  а к концу выходных сумма вырастет до 140-150 млн. ДЖЕНТЛЬМЕНЫ твердо нацелились на получение звания самого кассового фильма «Вольги» за всю ее историю. Чисто теоретически, это возможно, но, скорее всего, случится ближе к мартовским праздникам.

Несмотря на значительное число новинок, ни одной из них не удалось выступить ярко. Лучшей среди них стал отечественный хоррор ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО ЛЕСА (CP), получивший 6,8 млн. Такой результат позволит фильму Святослава Подгаевского рассчитывать на 40-45 млн рублей за четыре дня проката.

Сумел проявить себя и комедийный боевик ПУШКИ АКИМБО (CAE). Проект с Дэниэлом Рэдклиффом получил около 2,5 млн рублей, что должно дать около 18 млн рублей к концу уикенда. Как минимум на 10 млн рублей по итогам выходных могут рассчитывать еще две новинки − драма ПРОСТО ПОМИЛОВАТЬ (CAO) и триллер ПЕРЕВОДЧИКИ (MG). 

ОПРОС БУКЕРОВ

АЛЕКСАНДР РЯБКИН

Менеджер по репертуарному планированию ООО «Кинофокс»: к/т «Кинофокс Красногорский» (3 зала), к/т «Кинофокс Синарский» (2 зала), Каменск-Уральский, к/т «Кинофокс» (3 зала), Югорск, к/т «Кинофокс» (3 зала), Ревда

В наших кинотеатрах вчера вышла только ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО ЛЕСА. Ничего выдающегося новинка не продемонстрировала, но заработала все равно неплохо, могло быть и хуже. Интересно, что по России лидируют ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, а на наших площадках впереди все-таки ЛЕД 2. Потому что ДЖЕНТЛЬМЕНЫ все равно проект для аудитории городов-миллионников. А в городах поменьше большим спросом пользуется ЛЕД 2. В целом показатели нормальные для конца месяца. Других новинок мы сейчас брать не стали, потому что на следующей неделе выходит очень много фильмов.

ЮЛИЯ ЖЕЛТЫШЕВА

Заместитель директора по репертуарному планированию к/т «Луна» (3 зала на 631 место) и «Руслан» (1 зал на 168 мест), Ульяновск

Мы вчера взяли только один фильм – ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО ЛЕСА. Старт проекта прошел незамеченным, то есть неделя фактически будет без новинок. Работают по-прежнему ЛЕД 2, СОНИК В КИНО, ДЖЕНТЛЬМЕНЫ. Они все стабильно собирают. Конечно, еще привлекает зрителей УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА. На этом уикенде мы ждем, мягко говоря, не очень хороших показателей, ожидается спад. Так что наш взор направлен в первую очередь уже на следующую неделю. Хотя репертуар на 8 марта тоже не сказать, что сильно радует. Но будем надеяться на лучшее.

ИРИНА КОКОВИНА

Менеджер к/т «Салют» (2 зала на 314 мест) и к/т «Ленком» (1 зал на 552 места), Вологда

У нас вчера стартовала только ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО ЛЕСА. Фильм ужасов работает пока не очень. А так лидирует ЛЕД 2, он до сих пор отлично собирает, люди на него идут. ДЖЕНТЛЬМЕНЫ по-прежнему показывают хорошие результаты, на выходных мы даже увеличили на них сеансы. Чуть-чуть ходят на СОНИКА В КИНО. УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА собирает не очень много, но больших ожиданий от проекта у нас не было. Во втором нашем кинотеатре хорошо зрители ходят на КАЛАШНИКОВА. Но в лидерах пока ЛЕД и ДЖЕНТЛЬМЕНЫ. На следующей неделе много чего выходит, но мы пока не знаем, чего ждать, твердой уверенности от проектов нет. Нынешний уикенд будет похуже предыдущего, но в целом показатели пока не самые плохие.

ЮЛИЯ ЖУРАВЛЕВА

Методист к/т «Художественный» (3 зала на 450 мест), Самара

У нас начали работать ОПАСНАЯ РОЛЬ ДЖИН СИБЕРГ, ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО ЛЕСА, НА ЛУНЕ и КРИТИК. Лучше всех по-прежнему работает ЛЕД 2, на него больше всего купленных билетов. По сути это сейчас один фильм в прокате, который что-то зарабатывает. Наверное, ходят еще на детские фильмы – СОНИК В КИНО и УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА. Калашников был актуален 23 февраля, но сейчас особого интереса к проекту не видно. Возможно, людям нужно больше развлекательного кино, зрители хотят отдыхать в кино. По ЯГЕ сказать что-то сложно, потому что пока результатов у нее нет. Хотя жанр ужасов востребованный, МАЯК у нас хорошо работал.

ВЛАДИСЛАВ ИВУШКИН

Исполнительный директор к/т «Марс» (2 зала на 178 мест), Касимов

По четвергу мы обычно не судим, более объективные данные будут уже по итогам выходных. Но вчера у нас довольно-таки неплохо стартовала ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО ЛЕСА. Видимо, работает эффект новизны, мы наблюдаем интерес к проекту со стороны наших зрителей. Вчера картина работала почти на одном уровне со ЛЬДОМ 2, который по-прежнему лидирует. Также люди идут на УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА, далее следует КАЛАШНИКОВ. Основная аудитория уже посмотрела ЛЕД 2, так что, скорее всего, нынешний уикенд будет похуже предыдущего. Но в целом посещаемость ровная, без серьезных падений. И мы очень оптимистично настроены относительного следующего, праздничного уикенда.

Предварительные сборы за четверг 27.02.2020 в России (без учета СНГ)

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя Экраны К/т Касса
четверга
27.02.2020		 Изменение Общая
касса на
27.02.2020		 Эсти
мейты за
уикенд
1 VLG 3 - 877 21 233 584
$324 078		 -25,8% 770 709 359
$12 223 780		 150 000 000
$2 289 377
2 SPPR 3 - 1824 14 200 000
$216 728		 -57,4% 1 181 000 000
$18 731 166		 135 000 000
$2 060 440
3 UPI 2 - 1601 9 002 625
$137 403		 -66,6% 372 333 653
$5 846 030		 105 000 000
$1 602 564
4 CP 1 - 1793 6 800 000
$103 785		 - 6 800 000
$103 785		 44 000 000
$671 551
5
СОНИК В КИНО
Sonic the Hedgehog
 CPP 2 - 2045 6 300 000
$96 154		 -71,1% 488 800 000
$7 674 674		 80 000 000
$1 221 001
6
ЗОВ ПРЕДКОВ
The Call of the Wild
 FOX 2 - 878 3 206 153
$48 934		 -59,0% 128 275 766
$2 014 064		 38 000 000
$579 976
7 CAE 1 - 558 2 599 384
$39 673		 - 2 599 964
$39 682		 18 000 000
$274 725
8 MG 2 - 1098 2 494 452
$38 072		 -54,8% 86 579 090
$1 359 383		 25 000 000
$381 563
9 CAO 1 - 342 1 440 000
$21 978		 - 1 440 000
$21 978		 11 000 000
$167 888
10
ПЕРЕВОДЧИКИ
The Translaters
 MG 1 - 474 1 364 960
$20 833		 - 1 379 914
$21 061		 10 000 000
$152 625
11 VLG 1 - 300 1 223 635
$18 676		 - 1 223 635
$18 676		 -
12
ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ХАРЛИ КВИНН
Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn
 CAO 4 - 640 600 000
$9 158		 -76,0% 428 478 775
$6 782 947		 -
13 SPPR 5 - 77 300 000
$4 579		 -40,0% 172 400 000
$2 763 263		 -
14 CP 10 - 134 275 000
$4 197		 -60,3% 3 063 800 000
$49 640 311		 -
15
1917
1917
 UPI 5 - 96 239 595
$3 657		 -61,0% 256 905 427
$4 117 734		 -
16 RWV 1 - 175 208 635
$3 184		 - 239 775
$3 660		 -
  ИТОГО TOP-16:   71 488 023
$1 091 087		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 65.52 руб.

Смотрите также:

Касса четверга: «Лед 2» уверенно лидирует с 33 млн рублей (Сборы четверга 20.02.2020)

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


CAE - Каскад фильм
CAO - Каро Премьер
CP - Централ Партнершип
CPP - Централ Партнершип Paramount
FOX - Fox
MG - Megogo Distribution
RWV - Russian World Vision
SPPR - SPPR
UPI - UPI
VLG - Вольга

28.02.2020 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова, Дмитрий Некрасов

ПРОГНОЗ

27.02 - 01.03
ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
VLG
150 000 000
800
$2 289 377
ЛЕД 2
SPPR
130 000 000
1500
$1 984 127
УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА
UPI
100 000 000
1800
$1 526 252
СОНИК В КИНО
CPP
90 000 000
1600
$1 373 626
ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО ЛЕСА
CP
45 000 000
1200
$686 813
ЗОВ ПРЕДКОВ
FOX
35 000 000
1000
$534 188
КАЛАШНИКОВ
MG
25 000 000
1500
$381 563
ПУШКИ АКИМБО
CAE
18 000 000
700
$274 725
ПРОСТО ПОМИЛОВАТЬ
CAO
13 000 000
400
$198 413
ПЕРЕВОДЧИКИ
MG
10 000 000
800
$152 625
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